Von Seiten befreien Konsequenter Libertarismus statt herrschaftsdienlicher Polarisierung und Spaltung

12. Oktober 2022

Ergänzung zu Sascha Kolls Beitrag vom 6. Oktober 2022

von Axel B.C. Krauss

mittwochs um 12 Uhr

Mit großer Freude las ich Sascha Kolls Artikel „Wie positionieren wir uns, ohne uns auf eine Seite zu schlagen?“. Denn diese Diskussion ist gerade im laufenden Ukraine-Krieg dringend vonnöten – wieder einmal. Es ist nämlich nicht das erste Mal, dass „Seiten“ auch dann, wenn es keinen Sinn ergibt, bezogen werden. Dieser Beitrag ist keine Kritik an Koll, ich möchte lediglich einige eigene Anmerkungen dazu machen.

Die allereinfachste, naheliegendste Antwort lautet natürlich: konsequenter Libertarismus – ganz gleich, welcher der unterschiedlichen Strömungen man nun angehört. Ob man sich also der „Anarcho“-Fraktion zurechnet, die für eine staatsfreie Privatrechtsgesellschaft plädiert, oder den Minarchisten, die für einen möglichst „schlanken“ Staat eintreten, der sich so weit wie möglich aus den privaten Belangen der Bürger und der Wirtschaft heraushält. Mit anderen Worten: Nichtinterventionismus, Nichtaggressionsprinzip und so weiter. Möchte man diese Haltung wirklich konsequent vertreten, ergibt es nicht den geringsten Sinn, sich auf die Seite eines Staates zu schlagen, während ein anderer relativiert, verniedlicht oder gar verharmlost wird, wenn es um aggressives Auftreten gegenüber den eigenen Bürgern geht, um ausufernde Bürokratie, um Gängelungen, Überregulierung oder auch Kriege im Ausland et cetera.

In genau diese Falle tappen manche Libertären aber. Ich habe es in letzter Zeit selber oft genug erlebt, dass das russische Gewaltmonopol unter Putin kleingeredet wird, weil er – wofür es bislang keine Beweise gibt, eher im Gegenteil sogar – angeblich gegen das „untergehende westliche Modell“ antrete und gegen dessen Eliten „kämpfe“, wie es vor allem in einigen alternativen Kanälen fälschlicherweise verbreitet wird (dazu werde ich am Ende dieses Beitrags noch einige überfällige Worte verlieren). Das ist nicht der Fall. Wer diese Meinung vertritt, muss erklären, inwiefern ein Gewaltmonopol „besser“ sein soll, das junge Männer mit harten Reisebeschränkungen belegt oder polizeilich bedrängen und sogar inhaftieren lässt, wenn sie sich weigern, sich für ihren geliebten Führer in einem Krieg verheizen zu lassen. Und sollten Soldaten keine Lust mehr auf den Irrsinn haben und den Wunsch verspüren, zu „desertieren“, drohen ihnen in Russland hohe Haftstrafen. Letzteres allein genügt mir schon völlig, das ist schon unethisch genug: Eine Regierung maßt sich an, Menschen in einen Krieg abzukommandieren, und erwartet einfach Gehorsam, und wer das nicht mehr will – vielleicht, weil er Sinn und Zweck des Krieges infrage stellt oder aufgrund der erlebten Kriegsgräuel, angesichts des Todes und des Leidens anderer Menschen, es mit seinem Gewissen nicht vereinbaren kann und deshalb „davonläuft“ –, wird auch noch mit Freiheitsberaubung bedroht. Ich kann mir kaum ein besseres Argument gegen Gewaltmonopole vorstellen.

Der muss auch erklären, warum viele Russen das Land verlassen wollen, weil sie unter diesem Regime keine Zukunft mehr für sich sehen. Und der muss vor allem darlegen, wieso Putin, wo er doch – angeblich – „gegen die westlichen Eliten“ antritt, das Pandemie-Narrativ vorbehaltlos unterstützte, wieso die Lockdowns in Moskau zu den drakonischsten der Welt zählten und warum auch dort aggressiv für Impfungen geworben wurde – in diesem Fall für den Impfstoff „Sputnik V“ –, obwohl dieser, soviel „Gegnerschaft“ zum Westen muss anscheinend sein, in enger Kooperation mit dem westlichen Pharmaunternehmen AstraZeneca entwickelt wurde.

Der muss mir überzeugend erklären, wieso Putin sich für die „Vierte Industrielle Revolution“ des Weltwirtschaftsforums (WEF) aussprach und in einer Rede wortwörtlich sagte, man habe diese immer unterstützt und würde „dies auch weiter tun“. Der muss mir erläutern können, inwiefern die auch in Russland vorangetriebenen biometrischen Überwachungstechnologien „besser“ oder „freiheitlicher“ sein sollen. Oder das flächendeckende kontaktlose Bezahlen, das auf die Abschaffung des Bargeldes hinausläuft – auch dieses Projekt wird von der russischen Regierung unter Putin unterstützt und beworben. Ich warte immer noch auf ein Argument, nur ein einziges, das mich davon überzeugt, von Russland begeistert zu sein und meine Hoffnungen in dieses „bessere“ Modell zu setzen. Ach ja: Und der muss auch erklären können, wieso Putin als „Feind westlicher Eliten“ diese zum Beispiel im Afghanistan-Krieg nach 9/11 auch noch logistisch unterstützte, also Beihilfe leistete.

Putin ist ehemaliger Geheimdienstchef. Der Mann ist bestens informiert. Aber dieser „Gegner“ westlicher Eliten, dieser Anführer eines „besseren“ Gewaltmonopols kam seltsamerweise nie auf die Idee, das Reset-Pandemie-Narrativ auffliegen zu lassen. Was für ihn ein Leichtes gewesen wäre, ein regelrechtes Kinderspiel, zumal er damit – wie im Mainstream wiederrum stets wiederholt wird – sein angebliches Ziel, den Westen zu „zersetzen“, umso eher hätte erreichen können. Denn hätte er das konsequent getan, wäre es ihm sehr leicht gelungen, einen gewaltigen Keil zwischen westliche Bevölkerungen und „ihre“ Eliten zu treiben.

Ironischerweise, und ab da wird es dann richtig schön verworren, um nicht zu sagen durchgeknallt, nutzte nicht nur der Mainstream, sondern auch mancher alternativer „Aufklärer“ wiederum genau diesen Umstand natürlich für seine Zwecke, um die Falschbehauptung zu verbreiten, sämtliche Kritiker der Corona-Maßnahmen stünden quasi auf Moskaus Gehaltsliste, es handele sich durchweg um „russische Desinformation“. Auf diese Weise, und dieses gewaltige Problem spielt in das hier diskutierte mit hinein, lassen sich Menschen wunderbar in „Lager“ spalten, die sich dann gegeneinander beackern, statt grundlegende und viel wichtigere Fragen nach Wesen und Methodik von Herrschaft zu stellen. Warum das von größter Wichtigkeit ist? Weil dieses Wesen und die damit einhergehenden Methoden sich eben kaum voneinander unterscheiden – nein, auch nicht in Russland.

An diesem Punkt kann und sollte meiner Meinung nach konsequenter – konsequenter! – Libertarismus ansetzen, um sich, statt sich für „eine Seite“ zu entscheiden, in der Mitte zu positionieren. Stattdessen streiten sich manche immer noch – vergeblich – darüber, für welche „Seite“ sie mehr Sympathien zeigen sollen. Darüber kam es sogar schon zu heftigen Streitigkeiten bis hin zu Freundschaftskündigungen. Und genau das ist es, was Machteliten am liebsten tun, und zwar die Menschen untereinander beschäftigt halten, sie gegeneinander in Stellung bringen, durch die älteste Herrschaftsmethode der Welt spalten und sich zerstreiten lassen: Teile und herrsche. Sorge dafür, dass sie nicht auf dich als Herrscher los-, sondern sich möglichst gegenseitig an die Gurgel gehen.

Catte Black fand dafür in einem Artikel des „OffGuardian“ Worte, die mir aus der Seele sprachen und die ich für bedenkenswert halte, zumal von den „Seitenbeziehern“ kein Einziger auf solche Ideen zu kommen scheint. Sie geht darin auf eine hitzige Diskussion zwischen ihrem „OffGuardian“-Kollegen Riley Waggaman und Thomas Röper ein, Betreiber der Website „Anti-Spiegel“, der stets versuchte, Waggamans Enthüllungen über die auffallenden Ähnlichkeiten zwischen der westlichen und russischen Politik im puncto Corona und Impfungen herunterzuspielen und zu beschönigen.

Black: „Ich glaube nicht, dass Waggamans Artikel vor dem Beginn der militärischen Sonderoperation im Februar dieses Jahres für die meisten von uns kontrovers gewesen wäre. Damals wussten und akzeptierten wir wohl alle, dass alle Großmächte, einschließlich Russlands, die gefälschte Pandemie unisono vorantrieben. Wir wussten, dass sie alle scheinbar gleichermaßen entschlossen waren, ihre eigenen Bürger einzusperren, zu terrorisieren, psychisch zu foltern und an ihnen zu experimentieren. Wir wussten, dass sie alle mit der gleichen gespaltenen Zunge über die Verbreitung von Impfstoffen sprachen und wir erwarteten von keinem von ihnen, dass sie ehrlich oder konsequent handeln würden. Doch ob absichtlich oder zufällig, die ‚spezielle Militäroperation‘ hat das geändert.“

Dann folgen Gedanken, die ich in dieser Sache für entscheidend halte und die dazu beitragen könnten, das unselige Gezeter über „Seiten“ abzukühlen: „Es herrscht Krieg, und an die Stelle der allgemeinen Skepsis ist ein polarisiertes Kriegsdenken getreten. Es hat tiefe und seit Langem bestehende horizontale Spaltungen und schlummernde Loyalitäten reaktiviert. Die Vorteile, die sich daraus für beide Seiten sowie für eine gemeinsame Agenda ergeben, müssen kaum erwähnt werden. Es schafft Verwirrung, moralische Zweideutigkeit. Es lenkt die Aufmerksamkeit ab. Vor allem aber schwächt und zersplittert es die Opposition. Und wenn Sie Biden oder Putin sind, wird die Zahl der lautstarken Kritiker, mit denen Sie sich auseinandersetzen müssen, plötzlich und effektiv halbiert.“

Schlussendlich und speziell für Libertäre interessant: „Während früher 100 Prozent der Skeptiker und Verfechter der Freiheit kollektiv gegen Ihre menschenfeindliche Politik waren, können Sie jetzt dank des Krieges davon ausgehen, dass 50 Prozent von ihnen auf Ihrer Seite stehen und sich in unwissende fünfte Kolonnen verwandeln, die Ihre Missbräuche gerne rechtfertigen, weil Sie sie begehen und nicht der andere Typ“ (Catte Black, „Russlands ‚verpflichtende‘ militärische Impfpolitik – ist sie ein ‚Schwindel‘?“).

Ob man Blacks Meinung zustimmen will oder nicht, so hat sie dennoch des Politpudels Kern getroffen, indem sie klassische Herrschaftsmethoden beschreibt. Diejenigen, die sich nun – wie schon so oft zuvor – wieder endlos darüber streiten, welche „Seite“ sie beziehen „sollten“, sollten lieber mal die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass genau dieses „Infighting“ in der Bevölkerung vielleicht sogar gewollt ist. Wenigstens das. Stattdessen beharkt man sich wegen einer Frage, auf die jeder konsequente Libertäre längst eine Antwort hat: Solange Gewaltmonopole sich das Recht herausnehmen, im Namen „ihrer“ Bevölkerungen zu handeln, und dabei auch Verbrechen begehen – egal, ob nun Washington Angriffskriege führt oder irgendein anderes Land –, wird sich die Situation keinen Deut verbessern. Solange nicht verstanden wird, dass sie dabei stets einen Personen- und Führerkult zelebrieren, dem „die Massen“ folgen sollen, dass dabei stets falsche politische Propheten in irrationaler Weise überhöht und als vermeintliche „Erlöser“ angehimmelt werden und vor allem, dass stets dieselben psychologischen Manipulations- und Propagandamethoden zur Anwendung kommen im Versuch, die eigene Machtposition abzusichern und zu erhalten, kann man aus diesem Teufelskreis nicht ausbrechen. Dann tritt man geistig auf der Stelle.

Was ich soeben beschrieben habe, ist nicht nur meine persönliche Einschätzung, sondern historisch gesichert. Schon immer erfanden und streuten Machthaber diverse Ideologien, manipulierten oder infiltrierten politische Bewegungen, wenn sie ihnen zu mächtig und somit gefährlich zu werden drohten, und nicht selten schufen sie solche „Denkschulen“ zur Steuerung der „öffentlichen Meinung“ gleich selber (siehe „London School of Economics“ als eines der prominentesten Beispiele) oder kreierten „Widerstandsbewegungen“, die an der Spitze mit den eigenen Leuten besetzt waren, um die Kontrolle über die Entwicklung zu behalten. In einem meiner letzten Beiträge bin ich kurz darauf eingegangen, warum kollektivistische Ideologien zu diesem Zweck besonders beliebt sind: Eine große Bevölkerung, vielleicht sogar in Millionenstärke – also moderne Massengesellschaften –, auf individueller Ebene kontrollieren zu wollen, wäre natürlich ein lächerliches Unterfangen. Würde nie funktionieren. Deshalb „verherdet“ man Menschen gerne dadurch, dass sie sich nicht mehr als Individuen sehen, sondern als Mitglieder einer „Gruppe“, eines „Lagers“, einer „Fraktion“ – was auch immer. „Das Wir entscheidet“. Bullshit. Die USA sind besser! Nein, Russland ist besser! Mein Gokart ist viel cooler als deins. So wird es nie echten Erkenntnisfortschritt geben.

Diese „Lagerbildung“ und Inkonsequenz in den eigenen Überzeugungen waren schon lange vor dem Krieg in der Ukraine und auch bei anderen Themen zu beobachten und zeigten regelmäßig dieselben öden Symptome: kleinliche Zankereien und das Beziehen von sehr wackeligen „Positionen“, die sich später, oh Wunder, abermals als Enttäuschung erwiesen.

Erinnern Sie sich nur daran, als ein gewisser Donald J. Trump Präsident wurde. So mancher Libertäre hat sich damals wahrlich keinen Gefallen getan: USA böse. Washington blöd. Staat Mist. Aber nicht, wenn Trump Präsident wird. Dann ist Staat plötzlich wieder richtig dufte, und jetzt wird alles anders. Verzeihung, aber wer soll so was ernst nehmen? Wie gesagt: Das ist inkonsequent und wirkt auf andere Menschen verständlicherweise nicht sehr überzeugend. Jahrelang staatliche Strukturen leidenschaftlich zu kritisieren, dann aber wieder zu feiern, nur weil irgendein Hansel zu ihrem neuen Vorsteher wird – damit stellt man sich selbst ein Bein. Erst recht dann, wenn der x-te neue „Befreier“ – wie es bei Trump der Fall war – schon im Vorfeld (!) mit Lorbeerkränzen und Jubelarien überhäuft wird, noch bevor er auch nur eine einzige Amtshandlung vollzogen, auch nur eine politische Entscheidung getroffen hätte, die das überhaupt rechtfertigte. Mit erwartbarem Ergebnis: Ausnüchterung, Kater. Übermenschliche Hoffnungen können nur enttäuscht werden. Was sagte Trump noch gleich über internationale Geldpolitik? „Andere Länder“, sagte er, „manipulieren ihre Währungen“, aber „wir sitzen hier wie die Dummen“. Als wüsste ein Trump nicht sehr genau, dass die Fed zu den größten Währungsmanipulateuren der Welt gehört. Wer von solchen Leuten „Rettung“ erwartet, hat schon verloren.

Ganz ähnliches Beispiel aus jüngster Zeit: Der Wahlsieg Giorgia Melonis in Italien. Teile der Alternativen, darunter auch einige Libertäre, jubelten sofort und behaupteten, nun ginge es den herrschenden Kräften an den Kragen. Dasselbe wie bei Trump: Es gibt noch nicht den geringsten Anlass, aber auch nicht den allergeringsten, gleich mit solchen überzogenen Hoffnungen zu kommen, aber das ist offenbar kein Grund, selbigen nicht trotzdem gleich wieder anheimzufallen. Ein mittlerweile sehr bekannter „Star“ aus der alternativen Szene verstieg sich gar zu einer falschen Tatsachenbehauptung: Er schrieb in einem Beitrag auf seinem Telegram-Kanal unmittelbar nach dem Wahlergebnis, Melonis Sieg bedeute einen, Zitat, „herben Rückschlag für die Globalisten“. Hört, hört. Ich tat das, was ich in solchen Fällen immer tue: hinsetzen, Hintergrund recherchieren. Und frage mich deshalb, wie Meloni, die seit Anfang 2021 Mitglied in einer sehr einflussreichen – globalistischen – Denkfabrik namens „Aspen Institute“ ist, diese angeblich herben Rückschläge auszuteilen gedenkt. Na, dann bin ich mal gespannt. Und bitte um Verzeihung, sollte ich bei einer abermaligen Enttäuschung überlebensgroßer Erwartungen nur noch ein gelangweiltes Schulterzucken übrighaben.

Deshalb weigere ich mich auch, an solchen Grabenkämpfen teilzunehmen, wie sie derzeit wegen des Ukraine-Krieges mal wieder aufgerissen werden und die mich ehrlich gesagt nur noch abstoßen. Vielleicht liegt das auch an meinem Naturell: Sogenannte „Autoritäten“ waren mir schon immer sehr suspekt. Ich fühlte mich schon als Jugendlicher unwohl, wenn Wahlkämpfer an mich herantraten und mich davon überzeugen wollten, einem „Anführer“ zu folgen, oder von mir aus einer Anführerin, egal, ob Präsident, Kanzlerette oder Premierphilister, egal, ob Teleprompter-Rapper DJ Demenz (Biden) oder der angebliche Befreier von der „westlichen Kabale“, Vladimir „Die ganze Welt braucht Impfstoff gegen Corona“ Putin.

Weil ich mich immer fragte: „Wer kann mir denn garantieren, dass ich dem oder der ‚Richtigen‘ folge? Kann ich wirklich sicher wissen, dass ich nicht in die Irre geführt werde? Warum soll ich jemandem mehr oder weniger blind vertrauen, nur weil einfach eine ‚Führungsautorität‘ beansprucht wird?“ Ich könnte systemisch noch tiefer graben und meiner kruden Theorie Ausdruck verleihen, der zufolge man sich nicht wundern dürfe, wenn Menschen, die ihre ganze Schulzeit lang darauf konditioniert wurden, einem einzelnen Vorbeter vorne an der Tafel zu folgen, der den lieben Kleinen erklärt, was sie angeblich zu lernen hätten und was nicht (was wir Schüler wissen und was nicht), später, wenn sie dieses Programmierbüro verlassen haben, auch weiter glauben, sie müssten nur alle vier Jahre die Richtigen vorne an der Bundestafel wählen, die ihnen in gewohntem Infantilisierungsdeutsch erläutern, wie wir zu wirtschaften hätten und wie nicht, was wir denken und meinen sollten und was nicht (sonst Nazi) und warum Angriffskriege gut seien, wenn unleugbar beste Politpsychopathen sie anstifteten, andere, unleugbar schlechteste Politpsychopathen aber nicht.

Und manchmal – jetzt komme ich zu oben erwähntem, unschönem Teil, aber es muss leider angesprochen werden – werden solche Gräben und Spaltungen ja auch ganz bewusst geschürt und am Leben erhalten. Vergessen Sie bitte nicht, dass es nicht nur im Mainstream – wie Udo Ulfkotte es einmal ausdrückte – „gekaufte Journalisten“ gibt, sondern auch in der alternativen Szene. Auch dort findet man Narrativkontrolleure, die durch die gezielte Förderung extrem einseitiger Narrative (entweder es geht immer nur gegen die USA oder immer nur gegen Russland) genau solche Fortschritte in puncto Erkenntnis systemisch-struktureller Probleme erschweren, die Menschen dazu bringen könnten, die jahrzehntelang eingeübten Bahnen des, wie Catte Black es ganz richtig ausdrückte, polarisierten Denkens zu verlassen und, statt sich für Seiten zu entscheiden, „mittig“ und libertär festzustellen: Ich lehne sowohl unleugbar beste als auch unleugbar schlechteste Macht- und Herrschaftsambitionen ab, die über Leichen gehen und anderen „in meinem Namen“ beziehungsweise „des Volkes“ schaden, und ich werde mich hüten, hier „Seiten“ zu beziehen. Ich bin nicht euer Spielzeug, mein Kopf ist keine Müllhalde für eure kranken Ränkespiele, Intrigen, Machtgelüste, eure halbstarke Armdrückerei und auch nicht für eure Lügenpropaganda. Ich lasse mich für so was nicht einspannen, ich bin keine bewusstlose Knetpuppe, die ihr regelmäßig so lange mit eurem Maulheldentum bearbeiten könnt, bis sie für euch „marschiert“. Ich bin nicht euer Hampelmann. Ihr wollt Krieg? Führt ihn selber. Und lasst mich ansonsten in Ruhe.