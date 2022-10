Roland Baaders Pessimismus und unsere Realität Die Wahrheit aussprechen!

09. Oktober 2022

Vortrag zum Roland Baader Treffen 2022 in Kirrlach

von Carlos A. Gebauer

Artikel aus ef 226, Oktober 2022.

Hatte Roland Baader mit seinen Analysen und Prognosen zur wirtschaftlichen Lage unserer Welt auf der Basis der „Österreichischen Schule“ eher recht? Oder haben sich seine Darstellungen aus heutiger Sicht – zehn Jahre nach seinem Tod – als unzutreffend erwiesen? Ich will einen kurzen Überblick über diesen Kontrast zwischen Baaders Werken und unserer Realität wagen.

Dass die wirtschaftliche Situation der Gegenwart angespannt ist, liegt auf der Hand. Eine Inflationsrate, die sogar jene des Jahres 1979 übersteigt, spricht für sich. Es erscheint nicht nötig, dies hier in aller Breite auszuführen. Gabor Steingart hat es für „Focus online“ am 12. Juni 2022 wie folgt auf den Punkt gebracht: Die EZB unter Christine Lagarde habe den europäischen Kontinent geldtechnisch in eine „dramatische Ausweglosigkeit manövriert“. Dies zeige, dass auch die allerjüngsten „Rettungsversuche“ für den Euro und alle übrigen Währungen des globalen Zentralbanksystems gescheitert seien. Vor ziemlich genau drei Jahren – im Juni 2019, formuliert Ende Mai 2019 – warnte die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) vor einer „Überhitzung“ der Märkte, die die Kreditstandards verschlechtert hätten. Man beschrieb, dass die Lage dem Vorabend der Subprime-Krise des Jahres 2008 entsprach. Zwei Monate später, am 9. August 2019, forderte die BIZ in einem Arbeitspapier „unkonventionelle geldpolitische Maßnahmen“, um die Realwirtschaft zu schützen. Die BIZ entwarf das Szenario, dass die Zentralbanken „direkt“ gehen könnten, das heißt, Kredite an den Geschäftsbanken vorbei vergeben könnten. Eine Woche später, am 15. August 2019, warnte der Investmentfonds Blackrock Inc., es stehe „ein dramatischer Abschwung“ bevor. Man empfahl eine „beispiellose Antwort“ auf diesen Abschwung. Nur so werde sich eine akut bevorstehende Hyperinflation noch vermeiden lassen. Wieder eine Woche später, am 22. August 2019, trafen sich Vertreter der Zentralbanken aller „G7-Staaten“ in Jackson Hole, Wyoming, um die Kernschmelze des Weltfinanzsystems zu erörtern. Der Präsident der St. Louis Federal Reserve, James Bullard, wird mit den Worten zitiert: „Wir müssen aufhören zu denken, dass die Dinge im nächsten Jahr normal sein werden.“ Und drei Wochen später, am 15. September 2019, stiegen die Repo-Raten für Kredite, die von Investmentfonds gewährt werden, plötzlich von zwei Prozent auf 10,5 Prozent. Zwei Tage später, am 17. September 2019, begann die amerikanische Federal Reserve mit einem geldpolitischen Going-direct-Programm. Ob die sich praktisch zeitgleich auslösende „Pandemie“ zufällig oder plangerecht zeitgleich ausbrach, wird die weitere Geschichtsforschung zeigen. Klar ist: Nur weil die gesamte Realwirtschaft des Globus ruckartig zum Stillstand gebracht wurde und gleichzeitig die Zentralbanken „direkt gingen“, konnte der Zusammenbruch des Weltfinanzsystems (wie zuvor zuletzt im Jahre 2008) noch einmal abgewendet – oder richtiger gesagt: weiter verschleppt – werden.

In den Arbeiten von Roland Baader ist seit jeher drauf hingewiesen worden, dass unsere Finanz- und Wirtschaftsordnung (namentlich die Geldordnung) den Strukturbruch vom 15. August 1971 auf Dauer nicht würde überstehen können. Die Idee, ein ungedecktes Geldsystem nur in sich selbst gründen zu lassen, musste sich als nicht tragfähig erweisen. Dass es ein halbes Jahrhundert weithin funktionsfähig schien, ist schon für sich gesehen faktisch ein Wunder. Der Schein einer Normalität ergab sich wohl aus der Undurchschaubarkeit des Ganzen für das breite Publikum der Geldnutzer, das der Sache unkritisch Vertrauen schenkte.

In dem Werk „Die belogene Generation“ schrieb Baader 1999: „Von Friedrich A. von Hayek stammt der Satz: ‚Die eigentümliche Aufgabe der Ökonomie besteht darin, dem Menschen vor Augen zu führen, wie wenig er über das weiß, was er planen zu können glaubt.‘ Es wird also deutlich, wie wenig wir vom hochkomplexen Ablauf des Systems ‚Wirtschaft und Gesellschaft‘ wissen und verstehen können. Jeder Eingriff in die milliardenfach vernetzten Strukturen dieser Ordnung hat schwerwiegende und unabsehbare Folgen. Die Ansicht, dass man bei sogenannten ‚intelligenten‘ Eingriffen im Voraus absehen könne, welche Folgen sie zeitigen und dass diese beabsichtigten Folgen jeweils ‚besser‘ oder ‚gerechter‘ oder ‚effektiver‘ seien als die Wirklichkeit der angeblich ‚blinden‘ Marktkräfte, ist nichts als arrogante Anmaßung und Überheblichkeit.“

Drei Jahre später, in seinem Buch „Totgedacht“ (2002), wurde Baader noch konkreter: „Die NGOs haben einen illustren Fächer von Untergruppen aufzuweisen. Religious NGOs, Government Related NGOs, Business Front Organizations … Die Bezeichnung als Nicht-Regierungs- oder nichtstaatlicher Organisationen täuscht darüber hinweg, dass die meisten sehr wohl etwas mit Regierung und Staat zu tun haben, denn der Zweck fast all dieser Organisationen ist es, Druck auf Regierung(en) auszuüben. Darüber hinaus werden mehr und mehr NGOs zu Front-Organisationen nationaler Regierungen gekürt und beziehen dann erhebliche Mittel aus den Staatshaushalten. Das Gesamtgeflecht der NGOs summiert sich zu einer mächtigen Struktur des internationalen Interventionismus, die sich vor keiner Wählerschaft und keinem Parlament zu rechtfertigen braucht.“

Roland Baader war demnach schon im Jahre 2002 bekannt und bewusst, welche „Megatrends“ sich an der Schwelle zum dritten Jahrtausend insbesondere in den USA abzeichneten. 1999 war die Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) etabliert worden. Im Jahre 2000 übernahm sie faktisch die Leitung des Program for Appropriate Technology in Health (kurz: PATH). Ein Jahr später, 2001, gründete der CNN-Eigentümer Ted Turner die Nuclear Threat Initiative (kurz: NTI). Im gleichen Jahr wurde das Center for Global Development (CGD) gegründet. Ebenfalls im Jahre 2001 organisierte das Center for Strategic and International Studies (CSIS) das Planspiel „Dark Winter“, in dem ein Biowaffenangriff als Auslöser für eine Pandemie modelliert wurde. Praktisch zeitgleich entstand die Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI), deren Gründung Bill Gates auf dem World Economic Forum von Klaus Schwab im Januar 2000 bekannt gab. Die BMGF und GAVI arbeiten nicht nur mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) eng zusammen, sondern auch mit der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), die im Jahre 2015 auf Veranlassung des Wellcome-Trust-Chefs Jeremy Farrar gegründet wurde. Über die WHO bestehen auch enge Beziehungen zum Global Preparedness Monitoring Board (GPMB). Der Wellcome Trust war 1936 just von dem Pharmazie-Unternehmer gegründet worden, aus dessen Firmen inzwischen der GlaxoSmithKline-Konzern hervorgegangen ist.

Spätestens zu Beginn des 21. Jahrhunderts nahmen die internationalen Pläne für eine große sozialreformerische „Transformation“, für die Agenda 2030, für das Projekt „Smart City“, den letztlich sogenannten „Great Reset“, die vierte industrielle Revolution, die Energiewende, die Verkehrswende, die Digitalisierung, die „Rettung des Klimas“ durch Klimaneutralität bis zum Jahre 2050, den „Stakeholder-Kapitalismus“ samt „Corporate Social Responsibility“ und für das Großprojekt der 17 Nachhaltigkeitsziele der Uno (SDGs) insgesamt massiv an Fahrt auf. Aktuell plakatiert die Unternehmensberatung PwC sogar den Satz: „Nachhaltig ist das neue Profitabel.“ Die Zusammenarbeit der globalen Weltrettungsinstitutionen mit den geldschaffenden und geldschöpfenden Institutionen des Bretton-Woods-Konstruktes (Weltbank und Internationaler Währungsfonds) intensivierte sich über die ersten beiden Jahrzehnte des Jahrhunderts deutlich.

Roland Baader sah in seinem Buch „Totgedacht“ deren Verstöße gegen ökonomische Gesetze und das leider wenig individuenfreundliche Weltbild dieser Akteure mit allen Konsequenzen voraus: „Was mit Nationen geschehen kann, in denen die Politik gegen elementare Gesetze der Ökonomie verstößt, ließ sich an den asiatischen Tigerstaaten und an Argentinien beobachten, wo mit dem ökonomischen Wahnwitz von Währungsbindungen innerhalb kurzer Zeit der staatstragende Mittelstand ausgelöscht wurde. Doch sogar das konnte die politische Kaste hierzulande nicht von dem aberwitzigen Vorhaben einer europäischen Währung abhalten, deren Konsequenzen alles in den Schatten stellen werden, was die politischen Eliten bislang an finanziellen Desastern angerichtet haben.“

Im Vorgriff auf den WEF-Slogan „Dir wird nichts gehören und du wirst glücklich sein“ bezog sich Baader 2002 auch auf seine Lektüre der Werke Rousseaus: „Der Mensch ist für Rousseau ein asoziales Tier. In einem Essay über einen Verfassungsvorschlag für Korsika wurde Rousseau noch deutlicher: ‚Ich möchte, dass das Eigentum des Staates so groß und mächtig und dass der Bürger so klein und schwach wie möglich ist. Wenn das Privateigentum schwach und abhängig ist, braucht die Regierung nur sehr wenig Gewalt und kann die Leute sozusagen mit dem kleinen Finger lenken.‘“

Die außer Kontrolle geratenen Finanzmärkte beschrieb Baader in „Die belogene Generation“ mit den Worten: „Was die Finanzmärkte angeht, sollte man zunächst einmal festhalten, dass das reale Güter- und Leistungsvolumen der Welt jährlich um rund zwei bis drei Prozent wächst, die Menge des staatlichen Geldes jedoch um zehn bis 15 Prozent. Das neu geschaffene Geld ist nur zum geringen Teil Kredit, der in reale und rentable Investitionen fließt, der Rest ist ‚heiße Luft‘. Das staatliche Geldsystem samt seinen Geldzauber-Institutionen wie Notenbanken, Schatzämtern, Internationalem Währungsfonds, Weltbank et cetera türmt die Geld- und Devisenvolumina der Nationen und der ganzen Welt zu unvorstellbaren Flutwellen auf, die dann um den Globus jagen. Was sich heute auf den Weltfinanzmärkten abspielt, ist nur noch Wahnwitz. Aber es ist, wie gesagt, nicht Kapitalismus.“

In seiner Darstellung aus dem Jahr 1999 war Roland Baader damit den beinahe gleichlautenden Warnungen der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) aus dem Jahre 2019 faktisch um ganze 20 Jahre voraus. Im Annual Economic Report der BIZ aus dem Juni 2019 hieß es: „Financial markets have become jittery again.“ Die Formulierung „jittery“ ist hierbei besonders interessant. Hätte es nicht eine allgemein verständlichere Terminologie für rappelig, angespannt oder schlicht nervös gegeben?

Den Zusammenbruch der Lieferketten, Versorgungsengpässe und alle zerstörerischen Wirkungen der zentral planerischen Anmaßung charakterisierte Roland Baader im Jahre 2002 in „Totgedacht“ mit den Worten: „In unserem Kosmos der menschlichen Kooperation vermögen wir zwar vieles zu verändern und bewusst zu gestalten, aber das Gesamtgefüge ist weder vernunftgeboren noch vernunftgesteuert. Also können wir es auch nicht als komplexes Ganzes ‚vernünftig‘ neu konstruieren.“

Auch die zerstörerischen Wirkungen des uns heute so sehr beschäftigenden „Nullzinses“ waren von Roland Baader lange vorhergesehen. Im Jahre 2004 in „Geld, Gold und Gottspieler“ schrieb er mit Blick auf Japan als einem abschreckenden Beispiel: „Es ist ja gerade eine wichtige Funktion des Zinses in der Marktwirtschaft, die Schuldner zu disziplinieren und das Kapital zum besten Unternehmen und zur besten Verwendung zu lenken. Mit Nullzinsen können diese Mechanismen nicht mehr wirken. Damit ist aber das letzte Stadium des keynesianischen Wahns noch nicht erreicht. Angesichts drohender Bankenzusammenbrüche apokalyptischen Ausmaßes hat die Notenbank bekundet, unbegrenzte Liquidität bereitzustellen.“

Baader prophezeite und warnte damit im Jahre 2004 vor den Folgewirkungen genau derjenigen „unbegrenzten Liquidität“, die dann 16 Jahre später, am 26. Juli 2020, von Mario Draghi mit seinem „Whatever it takes“ für die Euro-Zone bittere Realität wurde.

Und damit nicht genug. Auch die Geldmengenexplosion war für Baader in „Geld, Gold und Gottspieler“ voraussehbar: „Und während die Zentralbanken mit der heißen Luft des aus dem Nichts gezauberten Geldes agieren, treibt der IWF seine viele Tausend-Milliarden-Spiele mit dem heißen Dampf eines buchstäblichen ‚Super-Nichts‘ in Form sogenannter Sonderziehungsrechte. Milliarden, die einfach dadurch entstehen, dass der IWF die entsprechende Zahl auf ein Stück Papier schreibt.“

Wie sehr die Bürger der alten Bundesrepublik Deutschland durch Umverteilungspolitik schon vor der Geburt des Euro wirtschaftlich benachteiligt worden waren, skizzierte er, ebenfalls in „Geld, Gold und Gottspieler“ wie folgt: „Zwischen 1982 und 1989 ist die Arbeitsproduktivität in Deutschland um 50 Prozent gestiegen. Das verfügbare Einkommen der Deutschen in dieser Periode ist aber real konstant geblieben. Das bedeutet, dass der gesamte Produktivitätsfortschritt sozialisiert worden ist.“

Jenen, die drei Güter erwirtschaften, wurde somit schon damals im Ergebnis jedes dritte dieser produzierten Güter vorenthalten. Wie könnte man den darin liegenden moralischen Skandal knapper beschreiben als mit den Worten „unnatürlich und unmoralisch“? Baader formulierte im Jahre 2005 in „Das Kapital am Pranger“ zu dieser Wirtschafts- und Finanzpolitik: „Adam Smith und andere Denker der sogenannten Klassischen Nationalökonomie entdeckten die Existenz der Marktwirtschaft als natürliche Ordnung. Der Markt [ist] immer um riesige Dimensionen klüger und effizienter, als jede Regierung oder Behörde es jemals sein könnte.“

Angemessener Wohlstand und die Aussicht auf Selbstverwirklichung gibt es nun einmal rein tatsächlich nur in einem solchen System, das dem einzelnen Freiräume belässt und ihm gestattet, diese Freiräume in freiwilliger Kooperation gemeinsam mit anderen auszufüllen. Baader dazu in „Das Kapital am Pranger“: „Unter dem Aspekt des Moralgebotes folgt, dass eine moralische Verpflichtung besteht, eine politische und ökonomische Ordnung zu gewährleisten, die den größtmöglichen Freiheitsraum für Selbstbestimmung und Moralentfaltung einräumt.“

Genau diese Verbindung zwischen der Freiheit des Individuums und einer angemessenen, „nicht verlogenen“ Moral bewegte Roland Baader, 1999 zu formulieren: „Es gibt eine Moral der Realitätsakzeptanz und eine Unmoral der Realitätsverweigerung.“

Um die kulturell übergreifende Bedeutung dieser Realitätsakzeptanz und des moralisch gebotenen Abstellens auf Fakten zu unterstreichen, blickte Roland Baader schon 2005 in „Das Kapital am Pranger“ auch ganz bewusst nach China: „Deng Xiaoping hielt im Dezember 1978 eine Rede. Er forderte, den Weg der Ökonomie nicht von der Ideologie bestimmen zu lassen, sondern von Fakten. Eine Wirtschaftsordnung für unvollkommene Menschen braucht nicht die utopische Lichtgestalt des ‚neuen Menschen‘. Eher wird die Erde ein riesiges Leichenfeld sein, als dass auch nur ein einziger ‚neuer Mensch‘ auf ihr wohnt.“

Obwohl Roland Baader die ganze Springkraft, die in der Schließung des Goldfensters durch Richard Nixon im Jahre 1971 lag, in brillanter Hellsichtigkeit erkannt hatte, war er doch bisweilen – bei allem Pessimismus – nicht ganz ohne Hoffnung. In seinem Herausgeber-Vorwort zu dem Werk „Wider die Wohlfahrtsdiktatur“ formulierte er vor 27 Jahren, 1995: „Das alles darf jedoch nicht zur Resignation verführen. Im Gegenteil: Da alle gesellschaftlichen Entwicklungen Menschenwerk sind, bleibt die Chance, all dem entgegenzuwirken. Die Freunde der Freiheit müssen sich der Aufgabe stellen, ihre kritischen Analysen in ein breites Publikum zu tragen. In ‚Brave New World‘ hat Aldous Huxley uns die Mahnung hinterlassen: ‚Die größten Triumphe der Propaganda wurden nicht durch Handeln, sondern durch Unterlassen erreicht. Groß ist die Wahrheit, größer aber, vom praktischen Gesichtspunkt, ist das Verschweigen der Wahrheit.‘“

Es mag also das „Verschweigen der Wahrheit“ in diesem Sinne seine propagandistische Bedeutung haben. Die Wahrheit auszusprechen, auf Bedenken hinzuweisen, kritische Analysen zu publizieren und einer breiteren Öffentlichkeit die Probleme und ihre Zusammenhänge nahezubringen, ist eine Aufgabe für jeden, der Roland Baader gelesen hat.

Angesichts der hohen Treffsicherheit, mit der Roland Baader über einen Zeitraum von nun bald 30 Jahren die künftigen Probleme benannt und beschrieben hatte, erscheint nicht denkfehlerhaft, seine Argumentation für zutreffend zu halten. Denn wer mit seinen Theoremen so nah an der künftigen Wirklichkeit gelegen hat, der setzt allein damit die Vermutung dafür, dass seine Grundannahmen zutreffend sein dürften. Jedenfalls so lange, bis ein anderer sie substanziell erschüttert. Einen solchen anderen habe ich allerdings bislang nicht gefunden.

Im Gegenteil. Der Wirtschaftsexperte der Zeitung „Die Zeit“, Mark Schieritz, veröffentlichte noch im Jahre 2013 ein ganzes Buch mit dem Titel „Die Inflationslüge“. Und der DIW-Chef Marcel Fratzscher erklärte Inflationserwartungen am 10. Juni 2021 via Twitter – so wörtlich – für „unbegründet“. Ferdinand Knauß hat in „Tichys Einblick“ am 2. Juni 2022 eine ausführlichere Empirie über all diejenigen vorgelegt, die noch im Jahre 2021 die Inflationsgefahr verharmlosten; auf seine Zusammenstellung kann hier verwiesen werden.

Mein Eindruck ist, dass die teils wütenden und oft ablehnenden Äußerungen von Wirtschaftswissenschaftlern gegen die „österreichischen“ Ökonomen selbst angesichts einer aktuell gemessenen Inflationsrate von 8,1 Prozent ihre Ursache in einer tiefen eigenen Scham finden. Sie schämen sich, dass ihr Narrativ von einem frei schwebenden Geldsystem experimentell entzaubert ist, und sie bewerfen denjenigen mit Schmutz, der diese Erkenntnis ausspricht.

Dabei ist die Botschaft der „Österreicher“ gar keine besonders komplizierte, sondern eine sehr naheliegende: Es gibt keinen Osterhasen, es gibt keinen Weihnachtsmann und es gibt kein wertstabiles Geld, das grenzenlos inflationiert werden kann. Sollte man diese Erkenntnis erwachsenen Bürgern nicht zumuten dürfen?

Spätestens seit der Geburt des Euro ist in Mitteleuropa unübersehbar geworden, dass und warum die Prämissen der „Austrians“ den Modellannahmen der Keynesianer strukturell überlegen sind. Die stetige Widerlegung der keynesianischen Prognosen auf Basis österreichischer Axiome rührt an das Ehrgefühl des ökonomischen Mainstreams. Statt seine eigenen Irrtümer einzuräumen, flüchtet er sich in sachfremde Anwürfe gegen seine Kritiker. Roland Baader war dem ebenso ausgesetzt. Aber die Geschichte zeigt aktuell einmal mehr, dass er richtig lag.

Von Ayn Rand stammt bekanntlich die sarkastische Bemerkung, man könne zwar die Realität ignorieren, nicht aber die Folgen dieses Ignorierens. Die Kritiker der „Austrians“ stehen aktuell vor der Herausforderung, mit den Folgen ihres eigenen Ignorierens umgehen zu müssen. In den Worten Roland Baaders haben sie nun zu zeigen, ob sie auch eine „Moral der Realitätsakzeptanz“ entwickeln und leben können.

Abschließend mag eine Erkenntnis beziehungsweise ein Erfahrungssatz Trost spenden: Immer dann, wenn großplanerische Gesellschaftskonstrukte Menschen in das Chaos gestürzt haben, erwuchs danach eine Periode der Handlungsfreiheit. Selbstverständlich wird es auch dieses Mal so sein. Auf dem Weg dahin gilt es, schlicht die Wahrheit auszusprechen, damit die nächste Generation nicht wieder eine belogene sein wird.

