Politische Korrektheit – Fabrik des neuen Denkens Nicht nur das Konzept ist künstlich, sondern auch die angebliche Einstimmigkeit

Referat anlässlich des Impulsapéros von Kellerhals Carrard am 31. August 2022 in Bern (Teil 3 von 3)

von Monika Hausammann

Veröffentlicht in einer mehrteiligen Serie auf eigentümlich frei.

Aber eigentlich ist die Formulierung „Eine Gesellschaft, die sich der Kritik verweigert“ falsch. Richtig müsste ich sagen: „Eine Gesellschaft, die zulässt, dass man Kritik ausschaltet …“. Denn aktiv wollen die wenigsten Menschen etwas mit Politischer Korrektheit zu tun haben. Im Gegenteil: Jede entsprechende Umfrage zu den Themen Politische Korrektheit, Gender, Identitätspolitik et cetera zeigt eine Ablehnung derer Inhalte und Maßnahmen von 75 bis 85 Prozent.

Netflix, das voll auf die Woke-Schiene aufgesprungen ist, verzeichnete ab da einen derartigen Abfluss von Kunden- und Investorengeldern, dass man sich vorbehält, künftig Werbung zu schalten. CNN, der Woke-Sender der US-Demokraten wird bei 330 Millionen Amerikanern pro Tag gerade mal noch 450.000-mal eingeschaltet. Der deutsche Sonntagskrimi („Tatort“), der sich härteste Diversitäts-Kriterien auferlegt hat, entwickelt sich bei einem Weiter-So gemäß Umfragen zum totalen Quotenkiller.

Das sind meiner Meinung nach großartige Neuigkeiten. Aber es ist mitnichten überraschend. Wer mit einem Mindestmaß an gesundem Menschenverstand ausgestattet ist, begreift in Bezug auf das Konzept der Politischen Korrektheit sehr rasch drei Dinge:

Erstens: Verordnete Politische Korrektheit ist mit dem Freiheitsbegriff, wie wir ihn über Generationen hinweg pflegten und lebten, nicht vereinbar. Tatsache ist: Entweder man spricht über Meinungsfreiheit oder man hat Meinungsfreiheit. Ein Dazwischen gibt es nicht. Meinungsfreiheit in bestimmten Themenbereichen und in anderen nicht, ist keine Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit für einige und für andere nicht, ist keine Meinungsfreiheit.

Zweitens: Die Politische Korrektheit ist als Konzept eine sehr alte und im Grunde fast eine enttäuschend biedere Geschichte, die Solschenizyn mit den Worten „Die einen mästen auf Kosten der anderen“ treffend auf den Punkt brachte. Politische Korrektheit hat als einzige „Maßnahme“ gegen die von ihr angeprangerten Missstände nämlich einzig dies zu bieten: mehr Freiheiten, mehr Privilegien, mehr Geld und mehr Toleranz für einige und weniger Freiheiten, weniger Privilegien, weniger Geld und weniger Toleranz für den ganzen Rest.

Und drittens schließlich: Politische Korrektheit zerstört nicht nur das Individuum, wie wir es in unserer Kultur als die kleinste schützenswerte Minderheit verstehen, sondern auch die natürlich wachsende Vielfalt und sämtliche Werte, die sie zu fördern, zu schützen und zu vervollkommnen vorgibt. Prügeln führt nicht zu mehr Toleranz, sondern zu Spaltung. Denunziation führt nicht zu mehr Zusammenhalt, sondern zu gegenseitigem maximalen Misstrauen. Andere vor Gericht zerren wegen einer Äußerung, die einem nicht gefällt, führt nicht zu mehr Miteinander, sondern dazu, dass man einander, wo immer möglich, meidet. Und Menschen ohne Gegenleistung, sondern ausschließlich aufgrund biologistischer und ethnischer Merkmale oder gewisser persönlicher Marotten zu privilegieren, führt nicht zu mehr Gerechtigkeit, sondern zu Ressentiment und Missgunst. Alles zusammen aber hat das Potenzial, zu Hass zu führen.

All das zusammengenommen aber macht vor allem eines deutlich: Die Politische Korrektheit ist nicht deshalb gefährlich, weil sie ein bestechend logisches, überzeugendes und zukunftsweisendes Konzept ist. Sie ist alles andere: Politische Korrektheit ist intellektuelle Quacksalberei, hochgradig selbstwidersprüchlich, irrational, unlogisch und auf die Verleugnung gewisser Aspekte der Wirklichkeit angewiesen, um einigermaßen aufrecht stehen zu bleiben.

Sie ist, wie wir eben gesehen haben, auch deshalb nicht gefährlich, weil die Menschen sich in Scharen ihr Denken und Fühlen abnehmen und diktieren lassen möchten von einer Gruppe selbsternannter Moralapostel.

Die Politische Korrektheit ist ausschließlich deshalb so gefährlich, weil Politik, Behörden und die direkt oder indirekt mit ihnen verbandelten oder von ihnen abhängigen Institutionen sie sich zur Aufgabe gemacht haben. Allein das letzte Jahrhundert steht aber warnend Zeuge dafür, was es heißt, wenn der Staat in Gesinnung macht und sich zum Weltanschauungsstaat mausert – es geschehen früher oder später immer sehr, sehr hässliche Dinge. Und sie geschehen ja schon, wenn Lehrer, Wissenschaftler, Journalisten oder Theologen bedroht oder entlassen werden, weil die Meinung, die sie vertreten, die „falsche“ ist.

Was also kann man tun als Freund der Freiheit? Wie dieser kleinen, aber mit großer Informations- und Deutungsmacht ausgestatteten Gruppe von Gesinnungs-Klempnern begegnen? Folgende „Maßnahmen“ haben sich in meinem Fall bewährt:

Diskutieren Sie nicht mit Verfechtern der Politischen Korrektheit. Das ist Zeit- und Energieverschwendung. Diese Leute verfügen über magisches und ausschließlich selbstreferenzielles Wissen. Sie wissen, weil sie wissen – mehr brauchen sie nicht. Auf Argumente und empirische Daten sind sie nicht angewiesen. Im Gegenteil: Logik, so sagen sie, sei ein Unterdrückungsinstrument des alten Mannes. Mathematik ist potenziell rassistisch. Sprache kann keine Wahrheiten ausdrücken, sondern ist beliebig interpretierbar. Und Fakten sind sowieso relativ. Sie haben es hier mit Gläubigen zu tun und mit einer Religion. Eine Diskussion ist weder vorgesehen noch erwünscht. Das ist sie nie im Fall von Ideologien, die als Beleg ihrer Güte und Wirksamkeit nur auf den fragwürdigen Scharfblick ihrer Eingeweihten angewiesen ist.

Stehen Sie zu Ihrer Meinung und reden Sie so, wie Ihnen der Schnabel gewachsen ist. Ducken Sie sich nicht schweigend weg aus Angst, von einer Bande von Verrückten für verrückt erklärt zu werden. Und seien Sie versichert: Jedes Mal, wenn sie dies tun, sprechen sie nicht nur neun von zehn anderen aus dem Herzen, sondern bewegen von diesen auch ein paar dazu, künftig auch selber wieder zu sagen, was sie denken.

Aber vor allem: Pflegen Sie das, wovon die Verfechter der Politischen Korrektheit behaupten, es sei ihre Kernkompetenz, was sie aber in Wahrheit zerstören: Beziehungen. Es kommt nicht von ungefähr, dass Freiheit, Freundschaft und Frieden derselben Wortwurzel entstammen. Freiwilliges und in Freiheit vollzogenes Zusammenleben und Zusammenarbeiten ist aufgrund ihrer natürlichen Berücksichtigung konkreter Interessen und durch die Schaffung von Win-win-Situationen der stärkste Kitt einer jeden Gemeinschaft – egal, ob im kleinen Rahmen einer Familie oder Gemeinde oder im großen Rahmen einer Nation. Feiern wir diese Form der Freiheit und der damit einhergehenden Verantwortung. Helfen wir einander und unterstützen wir einander, ohne dauernd von Solidarität schwafeln zu müssen. Ertragen wir einander und halten wir uns gegenseitig aus, ohne permanent die Toleranz auf den Lippen zu führen. Und interessieren wir uns füreinander – auch und gerade dadurch, dass wir uns Fragen stellen – ohne Furcht davor, dass irgendwer „Diskriminierung“ schreien könnte.

Denn sollte es einmal in wirtschaftlicher oder anderer Hinsicht zu einer Krise kommen, die diesen Namen verdient, egal, ob im großen oder im kleinen Rahmen, dann werden die praktikablen Lösungen nicht aus den Gleichstellungsbüros oder vom Genderbeauftragen des Staates kommen. Auch nicht aus den Zentralen der NGOs und mit großer Wahrscheinlichkeit auch nicht aus den heutigen Kirchen, sondern aus diesen über Jahre hinweg aufgebauten, gewachsenen und bewährten Netzwerken von Menschen, die in der Lage sind, über persönliche Differenzen und Befindlichkeiten hinwegzusehen und zusammenzuarbeiten.

Und schließlich gibt es da noch zwei wunderbare Worte. Es gibt sie in jeder Sprache und man kann sie mit aller Höflichkeit und mit allem Respekt auch und gerade im Familien- und Freundeskreis zur Anwendung bringen, wenn es zu gut gemeinten ideologischen Übergriffigkeiten kommen sollte. Sie lauten: Nein, danke.

Und Ihnen, meine Damen und Herren danke ich jetzt für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld. Merci viumau.