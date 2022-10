Politische Korrektheit – Fabrik des neuen Denkens Werte als Leerformeln

02. Oktober 2022

Referat anlässlich des Impulsapéros von Kellerhals Carrard am 31. August 2022 in Bern (Teil 2 von 3)

von Monika Hausammann

Bildquelle: Monika Hausammann Referat von Monika Hausammann anlässlich des Impulsapéros von Kellerhals Carrard am 31. August 2022 in Bern. Veröffentlicht in einer mehrteiligen Serie auf eigentümlich frei.

Wenn dies einmal klar ist, dann entpuppen sich fast sämtliche Schlagworte und Wertideale der Politischen Korrektheit als pathos- und emotionsbeladene Leerformeln. Am Beispiel eines der Hauptanliegen der Politischen Korrektheit, der Vielfalt (Diversität), wird das besonders deutlich.

Wenn Verfechter der Politischen Korrektheit von einem ihrer Hauptziele, der vielfältigen Gesellschaft sprechen, meinen sie damit nicht die Vielfalt von Millionen einzigartiger und unersetzbarer Individuen, von denen jedes, das seine Freiheit auch und gerade als Verantwortung sieht, mit seinem Leben machen kann, was es will, solange es sich an die Gesetze hält. Vielfalt im Sinn der Politischen Korrektheit ist eine reine äußerliche, zahlenmäßige Angelegenheit – die vielfältige Gesellschaft in Wahrheit ein bunt angemalter monolithischer Block Gleichdenkender, Gleichmeinender, Gleichglaubender und Gleichwollender. Unsere Gesellschaft sei so lange nicht vielfältig, heißt es, bis sich die zahlenmäßige Wirklichkeit nicht eins zu eins in sämtlichen öffentlichen und privaten Institutionen spiegle. Solange also nicht mindestens 50 Prozent Frauen oder die entsprechende Zahl von Mitgliedern anderer „Minderheiten“ in sämtlichen Berufen, Behörden et cetera zu finden seien, seien wir patriarchal, unterdrückend, transphob, schwulenfeindlich und so weiter.

Die Frage nach der Qualität und danach, ob die Menschen, die die Politische Korrektheit zu schützen und zu fördern vorgibt, dies auch wollen oder ob es bloß darum gehe, Quoten durchzudrücken für all jene, die nichts können und viel wollen, wird mit der Antwort abgespeist, Qualität sei immer gegeben und Quoten und damit Zwang nur so lange notwendig, bis auf der einen Seite die gesellschaftlichen Vorurteile überwunden seien und auf der anderen Seite die Menschen der sogenannten Minderheiten verstanden hätten, was sie wirklich wollten.

Dass die Sache auf beiden Beinen hinkt, zeigt das Beispiel des Deutschen Philharmonischen Orchesters Berlin, das den „blinden Vorhang“ einführte, um diverser zu werden. Bewerber für eine Stelle als Berufsmusiker spielten hinter einem Vorhang in einem Bereich mit Teppichboden vor. Den Juroren war es damit unmöglich, den eigenen Vorurteilen auf den Leim zu gehen, weil auf diese Weise weder sicht- noch hörbar war, wer gerade vorspielte. Man ging automatisch davon aus, dass sich dadurch auch mehr Menschen aus sogenannten Minderheiten Chancen auf Erfolg ausrechnen und sich bewerben würden. Das Problem: Nach der ersten Runde waren für die zweite Runde fast ausschließlich weiße Männer ausgewählt worden. Der „blinde Vorhang“ war dann sehr schnell kein Thema mehr, und man setzte definitiv auf Quoten. Die Begründung: Unser Verständnis von Qualität ist auch patriarchal, rassistisch und schlicht unterdrückend.

Ohne Kritik kein Fortschritt

Was also die sogenannte gesellschaftliche Vielfalt betrifft, da reicht, wie man sehen kann, ein kurzes Kratzen an der Oberfläche der Politischen Korrektheit, um das magische Kartenhaus in sich zusammenfallen zu lassen. Zwei, drei Argumente und die Sache zerlegt sich im Grunde selber.

Viel mehr beschäftigt mich aber eine ganz andere Vielfalt, von der in diesem Zusammenhang nie die Rede ist: die innere Vielfalt. Die geistige Vielfalt. Die Vielfalt von Ideen und Meinungen.

Sehen Sie: Wenn sich jemand auf freiwilliger Basis dem Moral- und Sittlichkeitskodex der Politischen Korrektheit unterordnen will, wenn er denken und sprechen will, wie dies andere von ihm fordern, dann darf er diese geistige Selbstreduktion selbstverständlich vollziehen. Anders sieht es meiner Meinung nach aus, wenn von staatlicher Seite Anreize geschaffen werden und eine Art moralisches Bonus-Malus-System eingeführt wird, das die Menschen durch „sanften Zwang“ zur Akzeptanz und Übernahme dieser Werte bringt. Und genau dies geschieht in sämtlichen Bereichen, in denen der Staat direkt (Behörden) oder indirekt (Wissenschaft, Bildungsinstitutionen, NGOs et cetera) durch Finanzierung oder Förderung Einfluss nimmt und mitbestimmt.

Besonders deutlich ist dies im Kulturbereich zu beobachten. Und es ist nur logisch: Ein sogenannter Kulturschaffender oder ein Künstler, der seinen Lebensunterhalt zum größten Teil durch Zuwendungen von Kulturkommissionen und ähnlichen Gremien bestreitet, wird sich in Bezug auf seine Erzeugnisse entweder ins Harmlose und Beliebige wegducken oder aber auf Linie der politischen Makellosigkeit produzieren. Das Resultat ist eine unglaubliche Verarmung des Kunst- und Kulturbetriebs. Leute berichten mir, Buchmessen, Filmfestivals und andere Highlights seien mittlerweile fürchterlich langweilig geworden, ein Einheitsbrei, geistiges „Prêt-à-porter“, Kunst von der Stange. Verlage beschäftigen heute Menschen, die eingereichte Manuskripte nicht zuerst einmal auf die klassischen Qualitäten eines literarischen Werks abklopften, sondern auf ihr Diskriminierungspotenzial.

Ein deutscher Bekannter brachte die Sache vor einigen Tagen trefflich auf den Punkt. Der amerikanische Traum, sagte er, sei nach wie vor jener vom Tellerwäscher zum Millionär. Der deutsche Traum hingegen und speziell der Traum deutscher Kulturschaffender sei mittlerweile jener vom Tellerwäscher zum Tellerwaschenden.

Jetzt kann man natürlich sagen, diese Entwicklung im Kulturbereich sei zwar schade, aber doch immer noch eine Art Luxusproblem. Kunst und Kultur, so wichtig und wünschenswert sie seien, seien doch nicht überlebenswichtig für eine Gesellschaft.

Das ist meiner Meinung nach zu kurz gedacht: Dieses Gift des diktierten Denkens und Meinens hört zum einen nicht bei der Kultur auf, sondern sickert in jeden Bereich ein, den der Staat direkt oder indirekt finanziert. Und zum anderen ist der Mechanismus nicht einfach der, dass gewisse Meinungen unerwünscht sind, sondern dass Kritik ausgeschaltet wird. Darum geht es und das ist das wirklich Gefährliche an der Sache.

Denn Tatsache ist: Wo es keine Kritik gibt, da gibt es keinen Fortschritt. Egal, ob es sich um die Erziehung und Bildung eines Kindes oder Jugendlichen oder um eine Wissenschaft handelt. Fortschritt ist die Verbesserung des Wissens von gestern im Heute. Und das Wissen von heute ist bekanntlich der Irrtum von morgen. Dieser Irrtum kann aber nur entdeckt werden und diese Verbesserung kann nur stattfinden durch Kritik. Durch die kritische Beurteilung eines Gegenstands oder einer Handlung. Wo solche Kritik wegfällt, gibt es keinen Fortschritt mehr. Erziehung und Bildung, die sich Kritik verbittet, ist nicht Erziehung und Bildung, sondern schlicht Indoktrination. Wissenschaft, die Kritik mit unterirdischen Begründungen – Marke „The science is settled“ – nicht zulässt, ist nicht länger Wissenschaft, sondern Dogma.

Hier lauert die echte Gefahr von Gesellschafts-Klempnereien, wie es die Politische Korrektheit eine ist. Dort, wo eine Gesellschaft sich der Kritik verweigert – zuerst in einigen Randbereichen, dann in immer weiteren –, ist Stillstand die Folge. Zuerst geistig, später dann auch sozial und wirtschaftlich. Die Beispiele solcher sozialtechnischen Projekte allein des letzten Jahrhunderts sind eindrücklich Zeugen dieser Tatsache.