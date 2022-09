Politische Korrektheit – Fabrik des neuen Denkens Die Frage nach dem Menschenbild

25. September 2022

Referat anlässlich des Impulsapéros von Kellerhals Carrard am 31. August 2022 in Bern (Teil 1 von 3)

von Monika Hausammann

Referat von Monika Hausammann anlässlich des Impulsapéros von Kellerhals Carrard am 31. August 2022 in Bern. Veröffentlicht in einer mehrteiligen Serie auf eigentümlich frei.

Sehr verehrte Damen und Herren,

liebe Freunde der Freiheit,

es ist mir eine große Freude und eine Ehre, heute gemeinsam mit Ihnen und in aller Kürze zwei, drei Aspekte einer Thematik beleuchten zu dürfen, die mir im Lauf der Jahre sehr wichtig geworden ist und die ich auf der einen Seite für ebenso unterhaltsam und lustig, wie ich sie auf der anderen Seite für brandgefährlich halte: die Politische Korrektheit. Für diese großartige Möglichkeit danke ich Kellerhals Carrard, der Bonny Stiftung und Beat Brechbühl recht herzlich.

Es ist ja ein hochinteressantes Phänomen, wozu sich die Politische Korrektheit in den vergangenen 30 Jahren entwickelt hat und was man im Zusammenhang mit diesem vollkommen ausgefransten Themenkomplex mittlerweile fast wöchentlich irgendwo zu lesen oder zu hören bekommt.

Es ist gerade mal zwei Monate her, da fand an deutschen Universitäten die „Lange Nacht der Wissenschaft“ statt. Die Humboldt-Uni Berlin hatte für diesen Anlass eine Forscherin dazu eingeladen, einen Vortrag zum Thema „Geschlecht und Gender“ zu halten. Von dieser Wissenschaftlerin, einer Biologin, war im Vorfeld bekannt, dass sie die These vertritt, dass zur biologischen Fortpflanzung zwei Geschlechter nötig sind. Nicht bloß eines – aber auch nicht drei, nicht sieben und nicht 67. Diese These hat einen Teil der Studenten nun dermaßen empört, weil sie angeblich all jene diskriminiere, die sich weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zuordnen und sich dennoch fortpflanzen, dass sie mit gröbsten Ausschreitungen drohten, sollte der Vortrag wie geplant stattfinden. Die Unileitung nahm daraufhin Kontakt mit der Polizei auf und entschied sich auf deren Anraten hin, den Vortrag zu canceln.

Fast zeitgleich mit diesem Vorkommnis wurde vom Deutschen Bundestag ein Gesetz verabschiedet, das es dem Verfassungsschutz künftig erlauben wird, Menschen, die sich kritisch zu Maßnahmen des Staates äußern, zu überwachen – Telefone, Computer, Hausdurchsuchungen. Diese staatlichen Maßnahmen, die zu kritisieren nach diesem Gesetz ab sofort verboten sind (Staatsdelegitimierung), sind nicht näher spezifiziert. Dazu hörte man aus deutschen Universitäten … nichts.

Interessant in diesem Zusammenhang ist auch, dass die Medien im Fall der Wissenschaftlerin von einer „umstrittenen Person“ sprachen, während im Fall des neuen Überwachungsgesetztes sich kein deutsches Medium bemüßigt fühlte, von einem „umstrittenen Gesetz“ zu sprechen.

Meine Damen und Herren – das wirft ein geradezu schmerzhaft grelles Licht auf einen sich in rasender Geschwindigkeit verändernden Freiheitsbegriff. Freiheit, so scheint es, hat ihre Berechtigung vor allem noch da, wo es um persönliche Befindlichkeiten, psychisches Erleben und Emotionen geht, während die geistige Freiheit, die Freiheit der Aufklärung – „Jeder hat das Recht, öffentlich seine Meinung zu sagen“, „Wage dich deines Verstandes zu bedienen“, „Lasst uns die andere Seite anhören“ –, gerade von jungen Menschen, von Behörden und offenbar auch von einem Teil der Medien als störend oder sogar als Bedrohung wahrgenommen wird.

Und da muss man meiner Meinung nach „einhaken“ und ein Denkgebäude, ein Konzept, das diese Entwicklung fördert und teilweise sogar fordert, wie die Politische Korrektheit es tut, ernst nehmen.

Persönlich habe ich die Politische Korrektheit viel zu lange gerade nicht ernst genommen. Ich hielt sie für die intellektuelle Kopfgeburt von Menschen, denen langweilig ist und die zu viel Zeit und zu viel Geld und keine Ziele im Leben haben. Ich war überzeugt, die Sache würde eine Nischen-Erscheinung, ein Scheinproblem von Studenten und Funktionären, eine Art Mode bleiben und irgendwann im Sand verlaufen.

Der Grund für diese Haltung meinerseits: Ich fand für die Erzählung der Politischen Korrektheit, wonach „wir Frauen“ (am Anfang ging es ja vor allem um die sogenannte sprachliche „Sichtbarmachung der Frauen“ dadurch, dass man auf das generische Maskulinum verzichtete und überall noch die weibliche Form ergänzte – quasi eine erste primitive Form des Genderns) permanent und systematisch von unseren Vätern und Brüdern, Kollegen, Freunden und Bekannten unterdrückt, marginalisiert und zur Unsichtbarkeit verdammt seien; für diese Erzählung fand ich in meiner Wirklichkeit keine Entsprechung. Nichts. Null. Auch in der Wirklichkeit meiner Bekannten nicht.

Der Hauptgrund aber, warum ich die Sache nicht ernst nahm, ist ein anderer. Sehen Sie – all die Werte, welche die Politische Korrektheit fordert und deren Anwendung und Umsetzung sie im Alltag auch gerne durch entsprechende Gesetze verordnen würde, sind moralische Werte: Anstand, Respekt, Solidarität, Gerechtigkeit. So positiv diese Werte sind und so wünschenswert – denn ich kenne persönlich keinen einzigen Menschen, der nicht mit Anstand und Respekt behandelt werden möchte –, so sind es doch nie objektive und allgemeingültige Werte. Denken Sie nur an das Beispiel der Gerechtigkeit: Haben Sie dieselbe Vorstellung davon, was gerecht ist wie Ihr Nachbar? Oder wie Frau Sommaruga? Ich nicht. Und damit ist sofort klar: Solche Werte sind immer subjektiv und personen- und situationsbezogen. Oder anders gesagt: Moral ist immer Meinung. Wer also Moral diktieren will, will Meinung diktieren. Und ich sagte mir während vieler Jahre: Solange wir ein Rechtsstaat sind und solange wir uns liberal im klassischen Sinn nennen, ist es schlicht nicht möglich, dass ein solcher Moral-Kodex, wie die Politische Korrektheit ihn fordert, anders als auf freiwilliger Basis Bestand haben kann.

Dass ich mit dieser Annahme vollkommen falschlag, ist offensichtlich. Heute wird fast die gesamte öffentliche Kommunikation der Meinungsindustrie – Politik, Behörden, Wissenschaft, Bildungsinstitutionen, Medien, NGOs, Kirchen und Großkonzerne – in mehr oder minder starkem Maß von den Standards der Politischen Korrektheit bestimmt. Im Zug dieser Entwicklung lernt eine ganze Generation von Kindern und Jugendlichen beispielsweise, dass persönliche Verletztheit, Meinungen und psychisches Empfinden gleich oder höher zu werten sind wie Fakten. In meinen Augen schlicht eine Katastrophe, und es lohnt sich, um zu sehen, wo dies hinführt, ein Blick in Richtung Deutschland, das oft genug im Fall gesellschaftlicher Entwicklungen die Rolle eines „vorlaufenden Indikators“ einnimmt und Trends – gerade auch aus den USA – vorwegnimmt, die wir hierzulande dann mit einer gewissen Verzögerung nachvollziehen.

Im größten deutschen Bundesland, Nordrhein-Westfalen wurden kürzlich vier Meldestellen eingerichtet, und die Menschen werden aufgefordert, diskriminierende Vorfälle aus ihrem Umfeld – Familie, Bekanntenkreis, Arbeitsplatz, Wohnort et cetera – dort zu melden. Auch und gerade, wenn es sich um Äußerungen oder Handlungen handelt, die unterhalb der Strafbarkeitsgrenze liegen und die vom Grundgesetz auf Meinungsfreiheit gedeckt sind. Die deutsche Verteidigungsministerin, die sich dazu äußerte, mahnte nicht etwa unsere freiheitlichen Werte an und warnte vor den Gefahren, die es birgt, wenn Denunziation von Mitmenschen zur Tugend hochstilisiert wird, sondern findet – ganz im Gegenteil –, dass es eigentlich gut wäre, von den bei diesen Stellen angezeigten Menschen nicht nur, wie vorgesehen, eine Akte anzulegen. Sie fände es gut, wenn bei diesen Leuten mal die Polizei anklopfen würde, um deren Gesinnung aufzupolieren und ihnen Nachhilfe in Sachen politischer Makellosigkeit und bunter Freiheit zu erteilen.

Ein anderes Beispiel: Die Deutsche Bahn wurde von einer Person verklagt, die es verletzend fand, dass der Konzern seine Kunden im Rahmen seiner Werbestrategie nur mit „Liebe Bahnfahrerin, lieber Bahnfahrer“ anspricht und nicht mit „Liebe Bahnfahrende“. Das Gericht gab der Klägerin recht und verurteilte die Deutsche Bahn zu einer symbolischen Geldstrafe von 1.000 Euro. Zusätzlich wird der Konzern gezwungen, europaweit seine gesamte Kommunikation im Sinne des Gerichtsurteils anzupassen.

Nun hält sich mein Mitleid in diesem Fall, bei dem es sich um einen Konzern handelt, der sich zu 100 Prozent im Eigentum eines Staates befindet, in sehr engen Grenzen. Aber darum geht es nicht: Es geht darum, dass hier über den Umweg eines Staatskonzerns ein Präzedenzfall geschaffen wurde und dass die Justiz damit ein deutliches Zeichen gesetzt hat, wohin die Reise geht. Dass das Urteil im Fall eines privaten Unternehmens anders aussehen würde, ist meiner Meinung nach Wunschdenken.

Frage nach dem Menschenbild

Vor diesem Hintergrund ist es dringend geboten, ernsthaft zu fragen, was sie denn eigentlich ist, die Politische Korrektheit. Was sie will und ob sie auch erreicht, was sie will. Im Fall einer Idee – diese Leute sprechen ja immer noch von Politischer Korrektheit als einer „Idee“, als etwas Ergebnisoffenem und dem Wettbewerb der Ideen Ausgesetzten –, die sich nichts weniger auf die Fahne geschrieben hat als die Vervollkommnung der Gesellschaft, ist es immer ratsam, nach dem Menschenbild zu fragen. Wie sieht die Politische Korrektheit die Menschen, aus denen eine Gesellschaft sich ja bekanntlich zusammensetzt? Verträgt sich ihr Menschenbild mit jenem, auf dem wir als Zivilisation und als Kultur gründen? Ist es dasselbe oder ergänzt es unser bisheriges Menschenbild? Und wenn nein – warum nicht?

Ob es einem nun gefällt oder nicht: Die Schweiz als Teil Europas ist Teil des christlichen Abendlandes. Das Menschenbild, auf dem wir als Zivilisation mit all unseren Institutionen fußen, ist ein christliches Menschenbild. Deutlicher: ein biblisches Menschenbild. Es ist – logischerweise – deckungsgleich mit dem Menschenbild der Reformation; Stichwort: Gewissensfreiheit. Es ist aber auch deckungsgleich mit dem Menschenbild der Aufklärung; Stichworte: Meinungsäußerungsfreiheit, Kunstfreiheit, Wissenschaftsfreiheit. Und es ist schließlich auch deckungsgleich mit dem Menschenbild des klassischen Liberalismus; Stichwort – stark verkürzt: freier und freiwilliger Tausch von Gütern und Dienstleistungen auf eigene Verantwortung.

In diesem Menschenbild ist jeder Einzelne ein unersetzbares, einzigartiges Original mit einem unendlichen, ewigen Wert. In diesem Menschenbild gibt es exakt eine einzige Gleichheit. Eine geistliche, die gleichsam spiegelnd im Weltlichen übernommen wurde: die Gleichheit eines jeden Einzelnen ohne Ansehen der Person vor Gott, die sich gespiegelt findet in der Gleichheit eines jeden Einzelnen ohne Ansehen der Person vor dem Gesetz. Eine weitere Gleichheit ist in dieser Sicht auf den Menschen nicht denkbar, weil sie sofort in schärfstem Konflikt mit der Einzigartigkeit und Originalität des Individuums stehen würde. Jede weiterführende Gleichheit, egal, wie gut sie gemeint ist (zum Beispiel Chancengleichheit), verlangt nach Abstrichen in Bezug auf diese Einzigartigkeit und eines gewissen Grades an Standardisierung und Normierung der Menschen.

Hat man dies verstanden, dann wird sofort in aller Deutlichkeit klar: Die Politische Korrektheit kann nicht von demselben Menschenbild ausgehen, denn ihr Hauptpostulat lautet ja gerade „Gerechtigkeit durch Gleichheit“. Und das tut sie in der Tat nicht. „Der Mensch“ ist im Rahmen der Denkfiguren der Politischen Korrektheit nicht zuerst ein einzigartiges und unendlich wertvolles Wesen und ein zur Freiheit und Verantwortung berufenes Geschöpf in einem quasi vorpolitischen Raum, sondern Produkt: Produkt politischer, sozialer, wirtschaftlicher et cetera Prozesse und damit eine unendlich formbare und optimierbare Größe, die nur insofern interessiert, als sie ein Partikel der Masse ist, die man zu ändern und zu erneuern gedenkt: der Gesellschaft.

Anders gesagt: Die Politische Korrektheit interessiert sich nicht für das Individuum. Nicht für seinen Wert, nicht für seine Stärken und Schwächen, seine Wünsche und Ziele und Sehnsüchte. Das Einzige, was diese Leute interessiert, ist das utopische Idealbild einer Gesellschaft, die es noch nie und noch nirgends zuvor gegeben hat – eine Art Nirgendwo-nirgends-Land –, von der sie aber aufgrund eines magischen Scharfblicks wissen, dass wir alle sie uns unbewusst wünschen.

Für die Verfechter der Politischen Korrektheit ist die Gesellschaft ein System. Ein Gebilde, dessen Elemente und Funktionen von den mit dem richtigen Wissen Ausgestatteten nur optimiert werden müssen, damit es für immer in Vollkommenheit „läuft“. Aktuell, so heißt es, sei unsere Gesellschaft ein kolonialistisch geprägtes patriarchales und unterdrückerisches System, in dessen Rahmen ein immerwährender Kampf um Macht zwischen der unterdrückenden Mehrheitsgesellschaft und den sogenannten Minderheiten tobe.

Wenn Ihnen diese Sicht auf die Gesellschaft und den Menschen bekannt vorkommt, dann mit gutem Grund: Es ist das alte kollektivistische Menschenbild des Marxismus, das sich mit jedem anderen Kollektivismus – egal, ob Kommunismus, Sozialismus, nationaler Sozialismus oder Faschismus – seinen innersten Kern teilt: jenen Kern, der verlangt, dass der Einzelne staatlich gezwungen hinter dem Kollektiv zurückzutreten, mehr noch darin aufzugehen habe. Es ist dabei vollkommen unerheblich, ob das Kollektiv „die Allgemeinheit“, „das Volk“ oder „die Gesellschaft“ genannt wird: Wichtig ist einzig, dass jede solche Lehre auf die Vernichtung des Individuums, wie wir es aufgrund unserer christlichen und aufklärerischen Tradition sehen, angewiesen ist.