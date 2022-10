Liberty-Rising-Jugend Der Mensch als Herrscher über die Natur

08. Oktober 2022

… oder ist er nicht vielleicht doch eher ein Teil von ihr?

von Manuel Maggio

samstags um 6 Uhr

„Die Natur hat sich menschlichen Bedürfnissen zu unterwerfen.“ So habe ich es auf Instagram in einem Post der Liberty Rising – Jugend für Freiheit und Kapitalismus gelesen (Link siehe unten). In dem Post geht es einerseits um die vermeintlich „grüne“ Angst vor der Natur und die Haltung der Liberty-Rising-Jugend, die ich hier noch einmal aus dem Posting zitieren möchte: „Wir sind das Gegengewicht gegen die grüne Bedrohung. Wir sind stolz, die Welt nach unserer Vision zu verändern – stolz auf jeden Fußabdruck in der Welt. Wir zeigen, wie nicht die Natur den Menschen dominieren soll, sondern der menschliche Verstand die Natur. Dafür brauchen wir die freieste Ordnung, die es gibt: den Kapitalismus. Der menschliche Verstand arbeitet nicht unter Zwang. Nur der Kapitalismus kann das ermöglichen, was uns zunehmend durch Grüne genommen wird: die Herrschaft des Menschen über die Natur.“

Beim Lesen dieser paar Zeilen stellt es mir gleich mehrmals die Fußnägel auf, und ich hoffe sehr, dass es sich die sonst so gebildete freiheitliche Jugend noch mal genau überlegt, ob das, was sie hier schreiben, auch mit der Realität übereinstimmt. Sich so weit von der Natur und somit auch der Natur des Menschen zu entfernen, ist nämlich sonst eher etwas, was ich der „Grünen“ Jugend zugetraut hätte. Aber fangen wir einmal ganz von vorne an.

Der Mensch ist Teil der Natur und unterliegt nicht verhandelbaren Naturgesetzen, die auch ein Kapitalist mit viel Geld nicht umgehen oder dominieren kann. Die Natur ist die einzige mir bekannte Macht, die wirklich Gesetze festschreibt, die immer und überall gelten – man kann es sich einfach nicht aussuchen.

Das gilt auch für alle Gesetze, denen der Mensch als Teil dieser Natur unterliegt. Wir haben Hunger, wir benötigen Schlaf sowie Kleidung und Wohnraum beziehungsweise Wärme. Wäre die Liberty-Rising-Jugend in der Lage, die Natur zu dominieren, dann wäre es ein Leichtes, Hunger oder Trauer einfach abzustellen, denn der Mensch und somit der Verstand wären ja dazu in der Lage. Ganz nach dem Motto: Heute habe ich keine Lust auf Liebeskummer oder keine Lust zu frieren. Auch das Bedürfnis nach Anerkennung und sozialen Kontakten ist nichts, was sich ein Mensch dank seines Verstandes einfach aussuchen könnte.

Natürlich sind wir Menschen dank Werkzeugen in der Lage, die Natur zu formen und auch zu nutzen, was jedoch nichts mit Dominieren oder der Herrschaft des Menschen über die Natur zu tun hat. Ich bin sogar der festen Überzeugung, dass wir uns den effektivsten Einsatz von Ressourcen immer in der Natur abkupfern können, frei nach Viktor Schauberger: Die Natur kapieren und kopieren. Der Glaube, die Natur ließe sich einfach so dominieren, ist in meinen Augen sogar gefährlich, und die vergangenen Jahrzehnte haben uns gezeigt, was uns passiert, wenn der Mensch von der Natur abgekoppelt ist, ohne Wertschätzung und Ehrfurcht, und davon überzeugt ist, alles besser machen zu können. Wie schön ist dieser neue Lebensraum in den Städten? Wie gut haben die Eingriffe in die Natur funktioniert, wenn wir einmal generell an Überschwemmungen und Naturkatastrophen denken? Lässt sich die Kraft der Natur wirklich einfach so durch ein paar schlaue Köpfe und entsprechende Investitionen abschalten?

Denken wir die Aussagen der Liberty-Rising-Jugend doch mal aus Sicht eines Landwirtes. Auch dieser würde sicher gerne das Getreide dominieren und dafür sorgen, dass die Ernte trotz schlechter Wetterbedingungen gut ausfällt. Aber ihm bleibt nur das Nachsehen, und er wird im Einklang mit der Natur auch dieses Jahr ausschließlich durch Arbeit und Fleiß eine ertragreiche Ernte erwarten können. Es geht ja schließlich um die Erzeugung von Lebensmitteln und nicht von Füllstoffen. Das, was unser Körper, der Teil dieser Natur ist, zum Leben benötigt, ist meines Erachtens niemals nur aus dem Reagenzglas zu erschaffen. Je mehr sich der Mensch wieder als Teil der Natur sieht, desto leichter wird es ihm fallen, diese auch zu nutzen. Die Natur nimmt uns das nicht übel und bietet sich jeden Tag aufs Neue an, jeden Tag können wir ohne Gegenleistung aus ihr schöpfen, solange wir sie nicht aus dem Gleichgewicht bringen. Mir kommt es so vor, also seien diese unüberlegten rein wirtschaftlichen Eingriffe ein Problem und niemals Teil einer Lösung.

Allein die Aussage „Der Mensch herrscht über die Natur“ zeigt mir, wie unfrei Menschen in ihrem Denken sind, wenn das Vorhandensein von Naturgesetzen als Zwang verstanden und der Mensch wieder als etwas Herrschendes dargestellt wird.

Apropos „Der menschliche Verstand arbeitet nicht unter Zwang“: Wie sieht es mit Menschen in Krisengebieten oder in Gefangenschaft aus – wird dort nicht auch der Verstand eingesetzt, um eine besonders unangenehme Situation abzuwenden? Der menschliche Verstand lässt sich eben genauso wenig dominieren wie die Natur als solches. Immer dann, wenn es etwas zu lösen gibt, wird es Köpfe geben, die bereits an eine Lösung denken!

Ich wünsche diesen jungen Kapitalisten eine echte Naturverbundenheit, die aufgrund der Tatsache, dass wir Menschen Teil dieser Natur sind, eventuell nur durch zu viel Gehirnakrobatik in Vergessenheit geraten ist. Geht raus in den Wald und macht mal ein Lagerfeuer. Wenn es anfängt zu regnen und ihr nachts friert, werdet ihr – da bin ich mir sicher – sehr schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zueückgeholt. Denn nasses Holz brennt nicht so gut, da kann man so viel dominieren, wie man will.

Liberty Rising