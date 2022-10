Lichtschlags Beste VinaCapital Vietnam Opportunity Fund

08. Oktober 2022

Investieren in aufstrebende, pro-kapitalistische Menschen mit Hüten

von André F. Lichtschlag

Artikel aus ef 226, Oktober 2022.

Vietnams aufstrebende Wirtschaft gilt – formell ein „Panther“, siehe unten – als der neue „Tiger“ Südostasiens. Staatsrechtlich immer noch eine sozialistische Republik, hat das in einem 20 Jahre währenden Stellvertreterkrieg in den 50er bis 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts so gebeutelte Land seit der Jahrtausendwende den kapitalistischen Turbo eingeschaltet. Und siehe da, nach Umfragen gibt es kaum einen anderen Staat auf der Welt, in dem die breite Bevölkerung so stark leistungs- und wettbewerbsorientiert, ja, explizit pro-kapitalistisch, Erfolge bewundernd und Neid verpönend eingestellt ist wie die in Vietnam. Schade nur, dass der westliche Privatinvestor kaum Möglichkeiten hat, in aufstrebende vietnamesische Firmen direkt zu investieren. Denn Co-Notierungen vietnamesischer Unternehmen an ausländischen Börsen werden von der Kommunistischen Partei bislang abgelehnt, der Zugang zur Börse in Hanoi ist unabhängigem Kapital in Privathand aus dem Ausland nicht gestattet und insgesamt sind die Anteile ausländischer Fondsgesellschaften an vietnamesischen Unternehmen gedeckelt.

Beteiligungsgesellschaften

Eine von zwei Möglichkeiten, dennoch in Vietnam zu investieren, bieten Beteiligungsgesellschaften. In Vietnam besonders aktiv ist die berüchtigte New Yorker „Heuschrecke“ Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR), die in Deutschland unter anderem Großaktionär bei Axel Springer ist. In jüngster Zeit ging KKR in Vietnam auf Einkaufstour und hält dort größere Anteile am führenden Bildungs- und E-Learning-Dienstleister EQuest Education, an der innovativen Software-Schmiede KiotViet und insbesondere am marktbeherrschenden Immobilienentwickler und -besitzer Vinhomes. Und doch ist am Ende der Vietnam-Anteil am gesamten KKR-Portfolio nur klein.

ETFs und Fonds

Womit wir zu der zielgerichteteren zweiten Möglichkeit kommen, nämlich den inzwischen recht zahlreichen Vietnam-ETFs und Vietnam-Fonds. Der Favorit des Autors ist ein aus Steuer- und damit guten Gründen in Guernsey domizilierter und an der Londoner Börse gehandelter Closed End Fund; der VinaCapital Vietnam Opportunity Fund (VOF). Er bietet Zugang zum vietnamesischen Markt über eine Reihe von Industriesektoren und Anlageklassen hinweg. Und das beinhaltet nicht nur zahlreiche börsennotierte Unternehmen, sondern auch Private-Equity-Projekte. Kriterien für die Auswahl der Anlagen sind Renditechancen und Wachstum.

Die Bilanz kann sich sehen lassen – seit Gründung im Jahr 2003 und insbesondere seit 2009 verläuft der VOF-Kurs artig von links unten nach rechts oben, wie wir es uns als „Luro“-Aktionäre wünschen. Die zweimal jährlich ausgezahlte Dividende in erfreulicher Höhe von aktuell drei Prozent wächst seit 2017 wunschgemäß in jedem Jahr mit an – allerdings wurde zuvor auch lange Jahre gar nichts ausgeschüttet. Warum aber sollte der VinaCapital Vietnam Opportunity Fund in zehn Jahren sogar noch besser dastehen als heute – dazu wie immer drei Gründe.

Drei Gründe

Erstens ist und, nach aller Wahrscheinlichkeit, bleibt Südostasien die seit vielen Jahrzehnten stärkste Wachstumsregion der Welt – wobei nach den vier Tigern des vergangenen Jahrhunderts Südkorea, Taiwan, Hongkong und Singapur nun vor allem die fünf Panther Indonesien, Malaysia, Thailand, die Philippinen und Vietnam aufholen – das hochmoderne Stadtbild der Metropolen all dieser Länder inklusive Ho-Chi-Minh-Stadt, dem ehemaligen Saigon, und Hanoi im Musterländle Vietnam bietet ein eindrucksvolles Zeugnis der rasanten Entwicklung, die nach reinem Aufholen nunmehr bereits auf der Überholspur heranrast.

Zweitens scheint sich gerade die Welt neu zu teilen zwischen West (EU, Nato und G7) und Ost (China, Russland, Brics-Staaten). Gewinner dieses womöglich auf beiden Seiten verlustreichen Kampfes könnten die Neo-Blockfreien sein rund um die „neue Schweiz“, nämlich Singapur. Und dazu zählen in Asien diesseits von Südkorea und Japan hier sowie China und Indien dort gerade auch die klugen Panther.

Und drittens werden Menschen mit einer pro-kapitalistischen Grundeinstellung, selbst wenn sie seltsame Kegelhüte aus Stroh tragen, immer zu den Gewinnern zählen.

Information

