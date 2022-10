Kampf gegen Tyrannen Wie ich mit einem Mobber umgehen würde, wenn ich wieder in der Mittelschule wäre

07. Oktober 2022

Jedes System kann gebrochen werden

von Gary North

Vorbemerkung des Übersetzers: Das englische Original dieses Textes wurde ursprünglich am 14. April 2012 veröffentlicht – siehe Link unten. Es bezieht sich auf die Situation in den USA, wo Heimschulung möglich ist. Dennoch erscheint mir der Rat Norths auch für deutsche Schulmobbingopfer sehr brauchbar.

In einem Forum kam das Thema „Mobbing“ zur Sprache. Viele Jungen werden gemobbt. Das passiert vor allem in der Mittelschule.

Mädchen sind schlimmer, aber sie benutzen normalerweise nicht ihre Fäuste. Sie benutzen Worte. Schrecklich.

Von Zeit zu Zeit lesen wir von einem Schüler, der wegen Mobbing Selbstmord begeht. Das kann ein ernstes Problem sein, wie eine Google-Suche zeigt.

Über Privatschulen mit ernsthaften Mobbing-Problemen liest man nur selten, abgesehen von Militärakademien und Schikanen (das Vorbild ist hier West Point, wo es seit 200 Jahren Schikanen gibt, trotz gelegentlicher Versuche, sie zu bekämpfen). Niemand in den Medien fragt jemals nach dem Grund. Der Grund ist, dass der Staat die Mobber subventioniert.

Die Lehrer sagen, sie könnten es nicht bekämpfen. Verwaltungsbeamte sagen dasselbe, versprechen aber, einen Ausschuss zu bilden, der sich der Sache annimmt.

In öffentlichen Schulen ist Mobbing an der Tagesordnung. Das war schon immer so. Das war das Thema des Films „Zurück in die Zukunft“. Der stellvertretende Schuldirektor klang streng, aber Biff wurde nie von der Schule verwiesen. Biff, nicht der stellvertretende Direktor, hatte die Macht. Warum war das so? Wegen der Finanzierung der öffentlichen Schulen.

Die öffentlichen Schulen haben Mobber immer verhätschelt und die Interessen der Leidtragenden geopfert. Und warum? Weil sie dafür bezahlt werden. Der Staat finanziert die Schulbezirke entsprechend der Zahl der eingeschulten Kinder. Wenn Mobber ausgeschlossen werden, verringern sich die Einnahmen der Schulbezirke. Die Verwalter wissen, dass die Opfer in der Schule bleiben werden, weil ihre Eltern sich mehr um ihr Nettoeinkommen kümmern als um den Seelenfrieden ihrer eigenen Kinder. Der einzige Ausweg ist eine Privatschule oder Heimunterricht. Die Eltern setzen das Opfer unter Druck, in der Schule zu bleiben, weil sie annehmen, dass dies zum Erwachsenwerden dazugehört. Es gehört tatsächlich zum Erwachsenwerden – dort, wo es steuergeldfinanzierte Schulen und Gesetze zur Schulpflicht gibt.

Die Verwalter führen also eine Kosten-Nutzen-Analyse durch. Dazu kommt noch die Androhung von Klagen durch die Eltern der Mobber. Es ist klar, wer die Verlierer sein würden: die Opfer. Verwaltungen verhätscheln Mobber. Mobber wissen von klein auf, dass sie immun sind.

Wenn ein Mobber von der Schule verwiesen würde, säßen seine Eltern in der Klemme. Sie müssten eine Privatschule finden, die ihn aufnimmt. Aber die Verwaltungen tun alles, um sie nicht zu verweisen. Sie wollen das Geld vom Staat. Mit Ausnahme von Joe Clark, dem Direktor einer innerstädtischen Schule in New Jersey, die kurz davor stand, ihre Zulassung zu verlieren, sind Massenausschlüsse nicht bekannt. Hollywood hat einen Film über Clark gedreht: „Lean on Me“ (deutsch: „Der knallharte Prinzipal“).

Meine Strategie

Ich würde Folgendes tun, wenn ich ein Kind in der Junior High wäre, das einem Mobber gegenübersteht, der mich wirklich verprügeln könnte. Ich würde mit dieser Prämisse beginnen: Ich bin in Schwierigkeiten. Ich kann mir aussuchen, welchen Schmerz ich vorziehe: schikaniert zu werden oder mich dem System zu widersetzen. Ich denke, es ist besser, sich dem System zu widersetzen.

Gegen jedes System kann man sich wehren. Der Trick besteht darin, Wege zu finden, wie man der Person, die das System leitet, so viel Schmerz zufügen kann, dass sie das tut, was du willst. Es braucht Schmerz, um dem Schmerz zu widerstehen. Derjenige, der bereit ist, mehr Schmerz zu ertragen, hat die Kontrolle über die Situation.

Ich würde die Kontrolle übernehmen. Ich würde eine bestimmte Art von Schmerz akzeptieren, anstatt mich dem Mobber zu unterwerfen.

Ich würde zu meinen Eltern gehen und sie bitten, zum Schulleiter zu gehen und ihm zu sagen, dass er dem Mobber Einhalt gebieten soll. Wenn sie das tun und es nicht klappt – es würde sicher nicht klappen –, würde ich sie bitten, mich auf eine Privatschule zu schicken oder mich zu Hause lernen zu lassen. Wenn sie mir die alte Leier bringen würden, dass ich meinen Mann stehen solle, wüsste ich, dass sie ihre Finanzen über meinen Seelenfrieden stellen. Also würde ich tun, was sie sagen. Ich würde meinen Mann stehen.

Ich würde die Schule schwänzen. Jeden Tag würde ich dort auftauchen. Dann, sobald ich die Möglichkeit dazu hätte, würde ich nach Hause gehen. Keine Schule kann jedes Tor überwachen. Wenn beide Elternteile arbeiteten, ginge ich zu Fuß nach Hause. Nach einer Woche würde der Rektor meine Eltern anrufen. „Wo ist Ihr Sohn gewesen?“ Ich würde ihnen sagen, dass ich zu Fuß nach Hause gegangen sei. Sie würden sagen, ich solle zurück in den Schule gehen. Ich würde ihnen sagen, dass ich meinen Mann stehe. Das wäre die Wahrheit – gegen offensichtlich korrupte Autoritäten, denen Geld wichtiger ist als Gerechtigkeit: Eltern und Schulbehörden.

Meine Eltern könnten mir Hausarrest geben. Na und? Sie könnten mir meine Fernseherlaubnis entziehen. Na und? Ich würde zu Hause lesen, wenn sie bei der Arbeit wären. Die Schulbehörde würde mich schließlich von der Schule verweisen. Dann müsste meine Mutter ihre Arbeit aufgeben, um bei mir zu Hause zu bleiben. Sie müsste mich zu Hause unterrichten. Das wäre in Ordnung.

Sie müssten Einkommensverluste in Kauf nehmen. Das ist es, was Erwachsene tun müssen.

Wenn ich irgendwie gezwungen wäre, in der Schule zu bleiben, würde ich keine Leistung mehr bringen. Ich würde durch jeden Test durchfallen. Ich würde einfach nicht mitarbeiten. Und jedes Mal, wenn sich eine Gelegenheit ergäbe, würde ich nach Hause gehen.

Die Schule könnte die Polizei rufen. Das ist mir recht. Der Mobber wird sich nicht mit mir anlegen, wenn ein Polizist bei mir ist. Das würde ich der Polizei sagen. Ich würde der Polizei die ganze Geschichte erzählen.

Dann würde ich ein Video von meiner Geschichte auf Youtube veröffentlichen. Vielleicht würde sie viral gehen. Ich würde den Namen der Schule, des Rektors, der Stadt und des Bundesstaates nennen. Den Namen des Mobbers würde ich nicht nennen. Es hat keinen Sinn, ihn so wütend zu machen, dass er mich zu Hause aufsucht. Er ist mein Problem. Ich will eine Lösung.

Ich würde lokale Reporter anschreiben. Ich würde den Link schicken.

Vielleicht würden meine Eltern dafür sorgen, dass das Video entfernt würde. Dann würde ich zum Haus eines Freundes gehen. Alle Kinder haben Zugang zu Youtube. Ich würde eine neue Version posten.

Wenn sich meine Eltern über meinen Widerstand gegen Autoritäten beschwerten, würde ich ihnen erklären, dass ich meinen Mann stehe.

Wie würden sie mich brechen? Indem sie mich verprügeln? Ich würde nur dies sagen: „Jetzt seid ihr die Mobber.“ Das wäre wahr. Schuldgefühle würden die Oberhand gewinnen. Ihre Schuld. Sie würden aufhören.

Das war Gandhis Strategie. Das war Saul Alinskys Strategie. Jedes System kann gebrochen werden, indem man entweder die Regeln buchstabengetreu befolgt oder sie bricht und die Konsequenzen akzeptiert.

Ich habe vor, ein Youtube-Video zu produzieren, in dem ich meine Strategie erkläre. Wenn es da draußen ein Opfer gibt, das dem Selbstmord nahe ist, wird es vielleicht stattdessen meine Strategie anwenden.

Der Artikel „How I Would Deal With a Bully If I Were in Middle School Again“ wurde von Robert Grözinger exklusiv für eigentümlich frei ins Deutsche übersetzt. Er befindet sich hinter der Bezahlschranke der Website des kürzlich verstorbenen Autors. ef hat die Erlaubnis der Ehefrau und Erbin des Autors zur posthumen Veröffentlichung erhalten.