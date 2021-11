Wofür sind wir bereit zu sterben? Die große Chance für den Westen

31. Oktober 2021

Was fehlt, ist eine wirklich schlüssige Gesellschaftsphilosophie

von Gary North

Im Jahr 1980 schrieb ich dies in der Einleitung zu Teil eins meines Buchs „Unconditional Surrender“: „Wir alle wissen, dass Menschen nicht in allem miteinander übereinstimmen, nicht einmal Menschen in einer sehr kleinen Gemeinschaft. In der Tat scheint es manchmal so, als ob die Menschen sich in fast nichts einig ...