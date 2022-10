Die Notwendigkeit einer (Bereinigungs-) Krise Vollbremsung

06. Oktober 2022

Werden irgendwann wieder Leistung, Verlässlichkeit, Kompetenz und Verantwortlichkeit zählen?

von Monika Hausammann

donnerstags um 6 Uhr

Vor Jahren – ich war gerade mal Anfang 20 – konsultierte ich einen Orthopäden. Der Grund: Ich hatte seit Wochen zunehmende Schmerzen im linken Fußgelenk. Zeitweise konnte ich kaum gehen. Der Spezialist ruckte und rüttelte zuerst an meinem Fuß herum und ging dann dazu über, andere Gelenke derselben Prozedur zu unterziehen. Seine Fragen richtete er direkt an die examinierten Körperstellen: Kam es zu Mangelernährung in Kinder- und Jungendjahren? Nein. Haben Sie Hochleistungssport betrieben? Nein. Sonst Sport? Ja. Besteht die Möglichkeit entsprechender Erbanlagen? Ja. Sein Fazit, während er meinen locker herunterhängenden Arm schlenkerte und mich dazu aufforderte, auf das „Geräusch“ zu achten, das der Ellbogen im Innern verursachte: Sie haben Gelenke wie eine 80-Jährige. Das wird kein schönes Altwerden.

Mit diesem Bescheid kehrte ich zurück in mein Leben und richtete mich nach Beratung mit meinem Vater, dem man in jungen Jahren dasselbe prophezeit hatte, darauf ein, Gelatine zu einem festen Bestandteil meines Alltags zu machen. Jede Menge davon. Nach ein paar Wochen wurde es besser und dann verschwanden die Beschwerden ganz. Damit bin ich bis heute gut gefahren und habe die Therapie in all den Jahren auch Hunden und Pferden angedeihen lassen, von denen es hieß, sie würden nie wieder schmerzfrei gehen oder gar rennen können. Wenn die Situation sich verändert und es zu Schmerzen kommt, erhöhe ich die tägliche Gelatinemenge um einen Teelöffel.

Dieser Tage ist es wieder so weit. Eine Dosiserhöhung ist geboten. Die Hüfte ist’s diesmal. Schmerzen sind das eine. Ein Gelenk, das einen buchstäblich nicht mehr trägt, ist das andere. Es kommt einer Vollbremsung gleich. Man ist in meinem Fall nicht überrascht, aber aufgefordert, den eigenen Alltag von jetzt auf gleich zu überdenken. Was geht? Was geht nicht? Wie kann ich die neuen Gegensätze überbrücken, bis ich weiß, ob es wieder besser wird und ich ein weiteres Mal um einen Eingriff herumkomme? Kreativität und Alternativen sind gefragt. Der Fokus verschiebt sich. Was normalerweise nebenbei erledigt wird, mausert sich zur Herausforderung. Das, was sonst im Mittelpunkt steht, wird nicht unwichtig, aber verliert seine Dringlichkeit und Aufdringlichkeit. Ballast abwerfen im doppelten Sinn ist das Gebot der Stunde: Ein paar Pfunde weniger auf den Rippen hilft immer. Außerdem sind Trödeleien und Zeitverschwendung ein No-Go, wenn alles plötzlich das Drei- oder Vierfache an Zeit in Anspruch nimmt.

Und ich stelle wieder mal fest: Es ist ein Segen. Sehne ich diesen Zustand herbei? Mitnichten. Ich hasse es, zu fasten. Schmerzen sind mir ein Gräuel, und der Kriechgang liegt mir nicht. Und dennoch … Dennoch ist es heilsam, zum Neu-Sehen, Neu-Denken, Neu-Bewerten gezwungen zu werden. Was bisher in puncto Wertschätzung auf der Tätigkeitsskala als sattes Triple A geratet war, wird im Nu auf BBB heruntergestuft. Ist ja kein großer Sieg, einfach still am Tisch zu sitzen und vollkommen scherzfrei einen Text zu schreiben. Anders sieht es mit der Bewältigung der Alltagspflichten aus – mit dem Reinigen des Kamins, dem Holzholen, der Versorgung der Tiere, dem Hantieren in der Küche. Die Freude, es zu schaffen, ist enorm. Man wird sich des Werts der Dinge und seiner Möglichkeiten bewusst. Man wird effizienter und konzentrierter. Und man wird vor allem bescheidener und dankbarer.

Ähnlich ergeht es mir in Bezug auf eine mögliche harte Bereinigungskrise in wirtschaftlicher und finanzpolitischer Hinsicht. Nein – ich sehne den Crash nicht herbei, wie mir letzthin unterstellt wurde. Die bereits über viele Jahre und heute im Zeitraffer gegen jede Vernunft politisch herbeigeführte Zerstörung eines über Generationen erschaffenen und nie zuvor erreichten Niveaus des Wohlstands ist schon gedanklich kaum auszuhalten. Zeuge davon zu sein, bringt einen schier um den Verstand. Ein solches Harte-Landung-Ereignis, der Umweg über eine Mangelwirtschaft hin zu omnipräsentem Mangel sind zudem Dinge, die ich mir kaum vorzustellen wage. Und ob ich dem gewachsen sein werde, wird sich noch zeigen müssen. Aber auch hier steht bei aller Unsicherheit ein großes „Dennoch“ am Ende aller Überlegungen: Dennoch wäre ein solcher Schock meiner Meinung nach für unsere und die jüngeren Generationen heilsam und eine Chance. Mehr noch: die einzige Chance, um zu echter Freiheit des Verantwortlichseins zurückzufinden.

Anders als durch einen solchen radikalen Mittelentzug und also eine Art „natürlichen Zwangs“ ist dies nämlich nicht möglich. Nicht umsonst lautet eine Politiker-Weisheit, dass, wer gewinnen will, den Wählern nie und unter keinen Umständen etwas wegnehmen soll, woran sie sich gewöhnt haben. Oder anders gesagt: Freiheit und Verantwortlichkeit als Wahlprogramm machen jede Partei zur Verliererpartei, wo die Wählerschaft an Stallfütterung gewöhnt wurde.

Der verbleibende dritte Weg neben einer Wahl und einem externen Schock wäre Zwang zur Freiheit durch Menschen. Ein jede Idee von Freiheit und Verantwortlichkeit konterkarierendes Diktat. Also bleibt, wie gesagt, nur der externe Schock. Die Zerstörung all dessen, was über viele Jahre hinweg von Millionen von Menschen aufgebaut wurde. Darauf hoffe ich: nicht auf das Ereignis selber und das Elend, das es mit sich bringen wird, sondern auf die Chance, die es birgt, wo Menschen auf sich selber und ihr Eigenes zurückgeworfen werden. Wenn wieder die Wirklichkeit von Leistung, Verlässlichkeit, Kompetenz und Verantwortlichkeit zählt. Wenn ein Ja wieder ein Ja und ein Nein wieder ein Nein ist. Wenn Währung wieder etwas ist, das einen Wert hat, der sich in Arbeit, in Waren in Zeit bemessen lässt. Wenn Worte wie „Profit“ und „Gewinn“ und „Dividenden“ wieder der verdiente Lohn ehrlicher Arbeit und echter Investitionen bedeuten und nicht als abwertende Chiffre für jede Form der Abzocke hinhalten müssen für jene, die sich um die Arbeit ebenso drücken wie um Verantwortung und Risiko und doch jenen ähneln möchten, die es nicht tun.

Ja – das ist der Traum, den ich hege. Und von dem ich weiß, dass er in der Vorstellung der meisten ein Albtraum ist. Dass er viele teuer zu stehen kommen und einige alles kosten wird. Dennoch hoffe ich im Sinn Roland Baaders auf seine Erfüllung: „Ich bin ein freier Mann, der für sein Schicksal selbst und allein verantwortlich ist, der sich in die Gemeinschaft einfügt und die Rechte anderer genauso respektiert, wie er seinen eigenen Pflichten nachkommt, der aber keine selbsternannten Ammen und scheinheilige Gute Onkels, keine ausbeuterischen Wohltäter und von mir bezahlte Paradiesverkünder braucht. Was ich brauche, das sind: Freunde, Familie und rechtschaffene Christenmenschen, in guten und in schlechten Zeiten; und ich bin Freund, Familienglied und Christ, auch dann, wenn es anderen schlecht geht; aber dazu brauche ich keine Funktionäre und Schmarotzer, keine bezahlten Schergen und staatsversorgte Wohltäter. Dazu brauch ich nur die mir Nahestehenden und den Herrgott. Hier stehe ich. Gott helfe mir! Ich kann nicht anders!“