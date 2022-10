Spielen und Gewinnen Letztes Tor entscheidet!

05. Oktober 2022

Dem sicheren Verlierer eine Chance lassen

von Udo Geißler

Der Donnerstagabend ist fest verplant. Eine buntgemischte Truppe trifft sich zum wöchentlichen Kicken und zu einer anschließenden geselligen Runde in der regionalen Schulsporthalle.

Die Vorsätze, sich einfach nur zu bewegen und das Spiel nicht allzu verbissen zu sehen, werden spätestens nach dem ersten härteren Zweikampf oder einer gelungenen Kombination regelmäßig über den Haufen geworfen. Ehrgeiz kann man, bei aller sonstigen Gelassenheit, eben nicht einfach abstellen.

Am besten sind die Begegnungen, die bis zur letzten Sekunde offen sind und manchmal mit der letzten Aktion entschieden werden. Die Regeneration, das ist die Kehrseite, zieht sich dann allerdings (gefühlt) doppelt so lange hin. Es kommt jedoch häufig vor, dass ein Spiel bis kurz vor Schluss ziemlich einseitig verläuft. Dabei wird beim Bilden der Mannschaften auf bestmögliche Ausgeglichenheit geachtet. Aber die Wahrheit liegt bekanntlich auf dem Platz, und meistens haben die Unterlegenen, obwohl sie in vielen Partien bisher ihre Klasse unter Beweis gestellt haben, Gründe, warum ihnen einfach wenig bis nichts gelingt. Einige kommen von einer anstrengenden Schicht, andere plagen sich mit hartnäckigen Verletzungen herum, die – wie ein Fersensporn – nicht für alle sichtbar sind, andere wieder haben einen Tag vorher schon woanders gespielt und sind nun ausgelaugt; egal, warum, sie geraten also wider Erwarten unter die Räder.

Und so würde der Abend für eine Seite reichlich frustrierend ausgehen, wenn dem feststehenden Verlierer nicht eine Möglichkeit zustünde, von der so gut wie immer Gebrauch gemacht wird: „Letztes Tor entscheidet!“ Dieses ausgerufene „Angebot“ steht der Verlierermannschaft traditionell zu und setzt die sicheren Gewinner unter Druck, weil sie ja plötzlich wieder etwas zu verlieren haben. Andererseits wird mit „Letztes Tor entscheidet!“ die bisherige Niederlage implizit anerkannt und macht die letzten Minuten des Spiels zu den spannendsten überhaupt. Alle hauen sich noch einmal rein, es wird wieder um jeden Zentimeter gekämpft.

Warum nimmt die Gewinnermannschaft regelmäßig diesen Nervenkitzel in Kauf, könnte sie doch den Erfolg genießen und den ohnehin entnervten Gegner noch deutlicher nach Hause schicken? Die Gemeinschaft liefe – was das „große Ganze“ betrifft – Gefahr, aus Frust und Unverständnis schleichend zu zerbrechen. Das gemeinsame Ziel, den Alltag aus den Knochen und dem Kopf zu bekommen und einfach ein paar schöne Stunden mit Freunden zu verbringen, stünde irgendwann auf dem Spiel.

Die schönsten Donnerstagabende sind übrigens die, an denen die Gewinner die heimlichen Gewinner bleiben und die eigentlichen Verlierer am Ende den „Lucky Punch“ setzen können. „Letztes Tor entscheidet!“ ist ein gesichtswahrendes Win-win für alle, wobei der gute Wille hierfür natürlich Grundvoraussetzung ist.