05. Oktober 2022

Die eingeschliffenen Narrative zum Vorfall in der Ostsee werden wahrscheinlich ins Leere laufen

von Axel B.C. Krauss

mittwochs um 12 Uhr

War ja klar. Und kam so überraschend. Kaum knallt’s in der Ostsee bei Nord Stream 1 und 2, geht das Buhmann-Pingpong los. Die USA waren’s. Nein, die Russen waren’s. Ich wage zu behaupten: Es ist irrelevant, denn es dient ganz anderen Zwecken als den klassischen oder konventionellen und in meinen Augen hinfälligen Interpretationsmustern in Sachen großmächtigen Armdrückens.

Polen beschuldigte den Kreml: „In Polen ist man sich sicher: Russland steckt hinter den Explosionen an den Nord-Stream-Pipelines. Hauptargument dafür ist eine zeitliche Koinzidenz. In den russischen Staatsmedien wiederum kursiert eine gegenteilige Version, die zunächst schlüssig klingt.“ („Höchstwahrscheinlich ein Signal aus Russland“, die „Welt“, 28. September 2022).

Andere ziehen die Möglichkeit eines amerikanischen Sabotageaktes in Betracht, basierend auf einer öffentlichen Äußerung von US-Präsident Joe Biden. Die Nachrichtenagentur „Reuters“ berichtete am 8. Februar 2022: „If Russia invades Ukraine, there will be no Nord Stream 2, Biden says“ („Sollte Russland in der Ukraine einfallen, wird es kein Nord Stream 2 geben, sagt Biden“). Auch der US-Auslandsgeheimdienst CIA warnte vor Anschlägen dieser Art. Biden sagte außerdem in einer Pressekonferenz, man „werde schon Wege finden“, die russischen Gas-Lieferungen nach Europa zu unterbinden.

Stellt sich nur die Frage, warum die USA nur wenige Monate nach solchen öffentlichen Äußerungen, die man im Kreml selbstverständlich registriert hat, genau solche Aktionen fahren und sich damit gleich selber zum Hauptschuldigen erklären sollten. Dann hätte Biden auch gleich bei Putin anrufen können: „Hey Vlad, wir beabsichtigen, deine Gaslieferungen nach Europa zu unterbinden. Sollte irgendwann in nächster Zeit etwas in dieser Richtung passieren, weißt du ja aus meiner Pressekonferenz, dass wir die Schuldigen sind. Damit liefern wir dir eine förmlich ideale Steilvorlage auf dem Silbertablett, uns in den Augen der Weltöffentlichkeit mal wieder als ur-, erz- und strackenböse hinzustellen und an der Eskalationsschraube zu drehen. Na, freuste dich?“

Dasselbe gilt für die schreiend komische Lachnummer mit Radek Sikorski, ehemaliger Außenminister des Nato-Landes Polen, heute EU-Abgeordneter, die von einigen alternativen Kanälen sogleich begierig aufgeschleckt und als „Beweis“ breitgetreten wurde. Muss ich wirklich erklären, warum der angebliche Tweet Sikorskis, der über einem Foto des aus der Ostsee sprudelnden Gases „Thank you, USA!“ gepostet haben soll, in grotesker Weise lächerlich ist? Gut, aber dann mache ich das auf meine Art: „Danke, USA! Echt dufte von dir, dass du eine russische Pipeline sabotierst. Jawohl, ich sagte – öffentlich, auf Twitter, damit es auch ja alle mitbekommen: Die USA waren’s! Ich sage das auch deshalb, weil russische Nachrichten- und Geheimdienste auf Twitter angewiesen sind, um an Informationen zu kommen. Weil sonst haben die keine anderen Informationsquellen.“

Merke: Wenn etwas in dermaßen offensichtlicher Weise für den „öffentlichen Konsum“ bestimmt ist, stinkt’s. Gewaltig.

Doch lassen Sie uns ruhig mal mögliche Erklärungen wie in einem Hollywood-Agententhriller durchgehen: Wie bereits erwähnt, ist es ziemlich albern, zu glauben, ein ehemaliger Außenminister eines Nato-Landes würde ein Hinweisschild in der Größenordnung von drei Dutzend Fußballfeldern aufstellen. Welchen Sinn ergäbe das?

Möglichkeit eins: Es handelt sich um ein russisches Fake. Sikorski wurde „umgedreht“ oder gekauft und sollte schnell die USA beschuldigen. Oder russische Hacker haben seinen Account missbraucht. In diesem Fall müsste man allerdings händeringend nach einer Neudefinition von „Plumpheit“ suchen. Peinlich so was. Möglichkeit zwei: Irgendein Witzbold erlaubte sich einfach nur einen Scherz, mit dem er die Intelligenz seiner Mitmenschen testen wollte. Einen Tweet zu fälschen, bekommt heutzutage schließlich jedes Kind mit einem einfachen Graphikprogramm hin. Möglichkeit drei: Es gibt in der EU eine Gruppe von Politikern, zu der auch Sikorski gehört, die auch weiterhin lieber das (billigere) russische Gas beziehen wollen statt das (teurere) US-Flüssiggas. Deshalb wollten sie den Verdacht auf die USA lenken, um dadurch mögliche Deals mit der US-Regierung zu sabotieren.

Das überzeugt mich alles nicht. Weil es nun mal zu plump ist. Ich kauf’s einfach nicht – noch nicht mal für’n gründlich entwerteten Federal Reserve-Dollar.

Jedenfalls wurden solche und andere Möglichkeiten in der letzten Woche in den alternativen Medien lebhaft diskutiert, leider auch mit den üblichen vorschnellen Schuldzuweisungen, ohne dass es dafür überhaupt eine Beweisgrundlage gegeben hätte. Es blieb – auch im Mainstream – bei bloßen Spekulationen. Experten hier, Experten da. Russische Unterwasserdrohnen. US-Kampftaucher. Ja, wer weiß. Hui Buh.

Aber um vorerst im Rahmen konventioneller Analysemuster geopolitischer Ereignisse zu bleiben: Kann ich mir vorstellen, dass Moskau hier selber Hand anlegte? Ja. Stellt sich nur die Frage: Warum? Um Washington mithilfe einer False Flag schlecht aussehen zu lassen? Lächerlich. Washington sieht längst schlecht aus, und das zu Recht – was man im Kreml selbstverständlich weiß. Ferner dürften Putins Gas-Oligarchen ihm krachend aufs Dach steigen dafür, ihre Einnahmen geschmälert zu haben. Ganz zu schweigen davon, dass Russland sich ganz allgemein keinen Gefallen damit täte, am eigenen wirtschaftlichen Ast zu sägen, denn es lebt ja zu großen Teilen vom Gasexport. Und Qualitätsmedien wiederholen doch unermüdlich das Mantra, Vlad strebe nach größtmöglicher Abhängigkeit der EU von russischem Gas. Und dann sprengt er Pipelines, die den Stoff gen Westen pumpen? Putin dürfte nicht sonderlich viel Lust verspüren, am eigenen Thron zu sägen dadurch, es sich mit seinen Oligarchen zu verscherzen – die könnten sonst auf die Idee kommen, eine „Palastrevolution“ zu organisieren. Das Geld und die Macht dazu haben sie. Wenn milliardenschwere westliche Oligarchen wie Soros auf die Idee kommen, ihre Dukaten in allerlei aufrührerische Bewegungen zu stecken, um politische Ziele zu erreichen, dann russische auch.

Auf der anderen Seite des klassischen Ost- versus West-Schwarz-Weiß-Dualismus steht eine Theorie, die zunächst glaubhaft klingen mag: Washington möchte die Gaslieferungen in die EU möglichst stoppen und lieber sein eigenes Gas an die EU verticken. So könnte man Russland „einhegen“, ihm wirtschaftlich schaden und das Land zudem aus der EU-Wirtschaft drängen. Leider habe ich auch mit dieser Deutung ein gewaltiges Problem, denn man kann nun mal nicht beides haben: „Klimaschutz“ beziehungsweise „nachhaltige Entwicklung“ und einen florierenden Handel mit fossilen Energieträgern. Ersterem haben sich die USA unter Biden aber verschrieben.

Mit anderen Worten: Eine Elite pumpt also nicht nur jahre-, sondern jahrzehntelang atemberaubende Milliardensummen in Klimaschutzpropaganda und -programme und predigt den Leuten unermüdlich, wir müssten von fossilen Brennstoffen wegkommen, weil uns sonst der Planet unterm Hintern wegbrenne – nur um dann doch einen florierenden Handel mit diesen Rohstoffen zu betreiben? Ja, was denn nun? Könntet ihr euch bitte mal entscheiden? Schließlich lassen sich solche Deals nicht lange geheim halten, und wenn die Leute feststellen, dass es auf amerikanischer Seite – angeblich – nur darum geht, noch mehr vom eigenen Gas zu verkaufen, könnten sie fragen: Wozu dann der ganze Aufwand, der Welt fossile Energieträger auszureden? War das alles nur Fake? Ein einziger großer Schwindel? Ihr pumpt also Milliarden in eine Luftnummer, ihr wollt die Welt mit Windrädern und Solarpanels zustellen, nur um dann der ganzen Welt zu zeigen: Ätsch, reingefallen, Öl und Gas machen auch weiter Spaß?

Also entweder ist das ganze Klimagewäsch nur vorgeschoben, eine Täuschung, obwohl in Wahrheit auch weiterhin und in Zukunft sogar noch mehr Gas verkauft werden soll – oder es gibt vielleicht noch eine andere Erklärung für das derzeitige Buhmann-Bingo. Ist es womöglich nur eine Ablenkung von eventuellen anderen Motiven im Hintergrund? Gibt es eine solche Erklärung?

Nein. Gibt es nicht. Naja. Schon. Aber es darf sie nun mal nicht geben …

Und damit die lieben Kleinen möglichst nicht auf die Idee kommen, entsprechende Fragen zu stellen, wird der Verdacht stets zwischen zwei Seiten hin- und hergeschoben.

„Ich persönlich denke, dass das Russland ist“, wird Marie-Agnes Strack-Zimmermann in der „Welt“ zitiert (28. September 2022). Zimmermann weiter: „Wer sonst hätte ein Interesse daran?“

Ich sage es Frau Zimmermann ungerne, aber – um es noch mal zu wiederholen – da gibt es gewisse Eliten, die bereits seit Jahren, und zwar schon lange vor dem Ukraine-Krieg, davon sprachen, die Nutzung fossiler Brennstoffe nicht nur zu reduzieren, sondern sogar auf null zu bringen. Nennt sich „Netto-Null“-Politik und zielt vorgeblich auf die Rettung des „Weltklimas“ ab. Auch bekannt als (im Klartext) Deindustrialisierungs- oder (um einen Begriff aus dem politischen Sondervermögen an Euphemismen zu gebrauchen) „Nachhaltigkeits“-Agenda („Postindustrielles Nullwachstumstheorem“, SDGs, also die „Ziele für nachhaltige Entwicklung“ alias UN-Agenda 2030, von der Leyens europäische „Klimaneutralität“ bis 2030 und so weiter).

Zahlreiche bekannte Persönlichkeiten aus diesem Phänomenbereich sprachen und sprechen ja ständig davon, zum Beispiel Klaus Schwab (Great Reset), Joe Biden oder Justin Trudeau („Build Back Better“) oder auch König Charles III. (siehe dazu einen meiner letzten Beiträge). Sie jammerten und wehklagten stets, dass wir uns sputen müssten mit der Vermeidung fossiler Emissionen, denn „wir haben keine Zeit mehr“. Sie wollten also, pun intended, mächtig aufs Gas treten.

Und jetzt das. Ein Sabotageakt, der genau diese „Transformation“ massiv beschleunigen und forcieren oder zumindest propagandistisch unterstützen könnte. Sollte also tatsächlich Putin dahinterstecken, hätte er dieser Agenda – na, das ist ja komisch – perfekt in die Hände gespielt.

Die Erklärung, Putin wolle „dem Westen schaden“, verfängt bei mir nicht: Das braucht er gar nicht. Der Westen schadet sich durch diese Politik ja längst selber – es sei denn, man möchte unbedingt glauben, sämtliche westlichen Fürsprecher und prominenten Exponenten des „grünen Umbaus“ stünden auf russischen Gehaltslisten. Dann, so leid’s mir tut, wäre man allerdings ein Fall für die Psychiatrie: Sagen Sie mal, ist dieser hyperventilierende McCarthyismus 2.0 jetzt hier mit uns in diesem Raum?

Indem man einfach alles auf Putin schiebt, kann man den eigenen Bevölkerungen zudem einreden, man habe keine andere Wahl gehabt, man reagiere nur auf äußere Umstände, die sich der eigenen Kontrolle entzögen. Sie verstehen schon. Die lieben „Sachzwänge“. Wir sind unschuldig, wir „reagieren“ nur. Es muss immer einen Blitzableiter geben. So wie bei Christian Lindner, der sich in einem Interview mit der „Zeit“ nicht zu schade war, die alberne Lüge aufzutischen, Putin sei an „allen Verwerfungen der Weltwirtschaft“ schuld. Oder an der Inflation. So zum Beispiel Thomas Fricke im Gagazin „Spiegel“ vom 23. September 2022: „Wer der EZB die Schuld an der Inflation gibt, spielt Putins perfides Spiel mit.“ Türlich. Und wenn das Nachbarskind Ihnen beim Ballspielen eine Fensterscheibe zerdeppert, geben Sie sich keinen Illusionen hin: Es hatte definitiv russische Kontakte.

Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur, warnte, die Deutschen müssten noch viel mehr Gas sparen. Welch ein Glück, dass Putin sein Flehen erhört zu haben scheint. Das „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ fragte (24. August 2022): „Doch wer ist der Mann, der auf allen Kanälen zum Gassparen aufruft?“. Wahrscheinlich ein Agent des FSB …

Es kann nur unterraschen, dass es noch nicht mal eine Woche dauerte, bis ganz selbstverständlich die Klimakarte gezogen wurde: „Umweltschützer sind wegen des unkontrollierten Gas-Ausstroms an den Pipeline-Lecks in der Ostsee alarmiert“, so ein Artikel des „Focus“ vom 28. September 2022 („Nord-Stream-Lecks führen zu ‚unermesslichen‘ Klimaschäden“). „Sämtliches Methan gelange frei in die Atmosphäre und heize den Klimawandel massiv an.“ Also freuen Sie sich schon mal auf Fotos von Caipirinhas schlürfenden Eisbären in Hawaii-Shirts.

Lesen Sie nächste Woche außerdem: EU verbietet Vulkanausbrüche. Die schließlich um Welten mehr CO2 in die Atmosphäre schleudern als leckende Pipelines. Wenn schon, denn schon. Doch warum gleich übers Ziel hinausschießen? Warum nicht lieber Kriege verbieten? Schließlich pusten Kampfbomber, Panzer, Schlachtschiffe und anderes militärisches Gerät eine Menge Abgase in die Luft. Vielleicht habe ich was übersehen, kann mich aber an keine Artikel in der Presse erinnern, die Putin als „Klimamörder“ designiert hätten. Friday for Future, wo bleibt ihr? Bitte sofort auf Autobahnen festkleben, um ein sofortiges Ende des klimatoxischen Krieges zu fordern …

„Wie gefährlich die Nord-Stream-Lecks für die Umwelt werden könnten“, so die Überschrift eines Artikels der „Zeit“ vom selben Tage. „Explosionen am Meeresgrund, gigantische Blasen an der Oberfläche und jede Menge Erdgas: Was die Pipelinelecks in der Ostsee nun für Ökosysteme und das Klima bedeuten.“

„Kohle, Gas, Atom: In der Krise erleben nicht nachhaltige Energieträger ein Comeback“, so ein Artikel von „GEO“ vom 21. September 2022. „Im Interview erklärt Volker Quaschning, Professor für regenerative Energiesysteme, was jetzt passieren muss – und warum er die Forderung von Fridays for Future nach 100 Milliarden Euro Sondervermögen für das Klima unterstützt.“ Artikelüberschrift: „Energie-Experte: ‚Wir brauchen einschneidende und disruptive Veränderungen.‘“

Interessanterweise könnte man den Nord-Stream-Vorfall als ebensolche „disruptive Veränderung“ ansehen. Und es ist noch gar nicht sicher, ob es bei dieser einen Disruption bleibt. Weitere könnten folgen.

Der „Focus“, 28. September 2022, Artikelüberschrift: „Nord Stream sendet Signal, dass man alles in die Luft jagen kann“. Es wird schon mal kräftig Angst vor weiteren Aktionen dieser Art geschürt: „Die Zerstörung der Ostsee-Gasröhren alarmiert die Regierungen in Europa. Man müsse sich auf bislang undenkbare Szenarien vorbereiten, warnt Innenministerin Nancy Faeser. Die Detonationen würden das Signal senden, man könne alles sprengen, warnt ein dänischer Experte.“

Laut aktuellen Meldungen tritt aus den Nord-Stream-Pipelines kein Gas mehr aus. Diente der ganze schrille Alarmismus also doch nur Propagandazwecken? Es kann ja nichts schaden, ständig Bedrohungskulissen zu basteln, damit Bürgen auch spuren?

Ich sage hiermit Folgendes voraus: Die Frage, wer an dieser Sabotage schuld war, wird nie wirklich geklärt werden. Es wird bei gegenseitigen Beschuldigungen bleiben, aber echte Beweise wird man nicht vorlegen. Was natürlich kein Grund sein wird, keine harten Sanktionen zu verhängen, die Ursula von der Leyen bereits ankündigte – türlich gegen Russland. Und wem würden die mal wieder schaden? Korrekt: der eigenen Wirtschaft. Irgendwie muss man ja better backbuilden, wie ich in meinem ersten Kommentar zum Ukraine-Krieg schrieb, der nur kurz nach dessen Beginn erschien: Diese Politik, so prognostizierte ich, würde man höchstwahrscheinlich über „eine Reihe von Sanktionen und Gegensanktionen“ forcieren.

„Die Welt“, 1. Oktober 2022, Schlagzeile: „Am Meeresgrund ist Deutschland extrem verwundbar.“ Weiter heißt es im Artikel: „Deutschland hat sich trotz wiederholter Warnungen nie mit dem Schutz kritischer Infrastruktur auf dem Meeresboden beschäftigt, kritisiert ein Experte. Das räche sich nun. Denn die Seekabel und Unterwasserpipelines sind die Lebensadern der Wirtschaft – und damit militärische Ziele.“

Denn: Nur ein bisschen Dynamit und der Green New Deal wird fit. Bohrturm, Tanker, Pipeline bricht – aber unser Reset nicht. Willst Knechte du verarmen, muss Putin sich erbarmen. Wenn die Agenda länger dauert, ein Anschlag sie schnell untermauert. Geht’s um Rückbau noch viel better, sind Falsche Flaggen einfach netter. Sollen Bürgenwohnungen erkalten, wärme sie mit Spukgestalten. Lenke sie mit Feinden ab, mache dann Ressourcen knapp, woll’n sie deshalb mit dir motzen, lasse sie auf Russland rotzen.

Bis nächste Woche.

Und sollte in der Zwischenzeit noch eine Gasquelle in Flammen aufgehen, kein Problem: Die Täter werden den Behörden seit Langem bekannt gewesen sein. Und sollten Sie ihre Pässe suchen: Die finden Sie unversehrt in den Gluten.