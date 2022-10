Geist und Realität Die Macht der Gedanken

01. Oktober 2022

Meine persönliche (Pilz-) Erfahrung

von Manuel Maggio

samstags um 6 Uhr

„Der Geist steht über der Materie.“ Sind auch Sie schon über diese oder ähnliche Aussagen gestolpert? Oder haben Sie selbst schon Erfahrungen damit gemacht, wie der Geist, sprich die Gedanken, Materie verändern kann? Vielleicht denkt der eine oder andere jetzt an Uri Geller, den weltbekannten Löffelverbieger, der durch seine mentale Kraft sogar Metalllöffel verbiegen konnte.

Ich möchte heute auf die Kraft der Gedanken im Zusammenhang mit dem eigenen Körper, der ja auch aus Materie besteht, eingehen und wie gewohnt keine wissenschaftlichen Arbeiten zitieren, sondern eine meiner persönlichen Erfahrungen mit Ihnen teilen.

Ich war neulich im Wald und habe zusammen mit meiner Frau frische Pilze gesammelt. Wir kennen uns beide noch nicht wirklich mit deren Bestimmung aus und hatten ein altes Pilz-Buch mit dabei. Da wir nicht lebensmüde sind, haben wir auch einen sehr erfahrenen Pilzkenner miteinbezogen, der anhand von Fotos und Videos der Pilze bei der Artenbestimmung behilflich war.

Überrascht von Vielfalt und Anzahl, Farben, Formen und Gerüchen, über die wir allein in einem kleinen Waldstück gestolpert sind, waren Buch und Pilzkenner mehr im Einsatz, als wir vorher vermutet hätten. Zu den schnell ihrer Art zugeordneten Flaschenstäublingen und Schopftintlingen gesellte sich unter anderem ein kleiner lila Pilz in unser Körbchen, den wir zuerst selbst mithilfe unseres Buches, aber auch durch die Bestätigung des Fachmanns als eindeutig essbar ermitteln konnten: Der Blaue Lackpilz. Genau dieser Pilz löste in Kombination mit meinen Gedanken eine interessante Reaktion aus.

Für uns waren allein die Suche, das Entdecken und Forschen schon ein echtes Abenteuer, und die Freude über insgesamt sechs verschiedene essbare Sorten war groß. Als Nächstes standen dann das Putzen und anschließende Zubereiten auf dem Plan. Die angebratenen Pilze kamen getrennt auf einen Teller, da wir unbedingt alle Sorten einzeln probieren wollten. Spannung machte sich breit – denn fast alle von uns gesammelten Arten hatten wir vorher noch nie gegessen.

Bedächtig analysieren wir die Unterschiede in Geschmack und Konsistenz. Kurz vorm Probieren des Blauen Lackpilzes konnte ich es mir allerdings nicht verkneifen, noch mal das Internet bezüglich des farbenfrohen Pilzes zu durchsuchen. Und wie konnte es anders sein – auf einmal wird mir ein Verwechslungspartner angezeigt: der Violette Risspilz. Giftig und sogar tödlich stand da. Ich vergleiche kurz und denke mir, dass er ja schon ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Pilz auf dem Teller hat. Von der teelöffelkleinen Menge Lackpilz, die uns nach der Zubereitung geblieben ist, stecken wir uns – beide etwas verunsichert, ich schon angehend beunruhigt und ängstlich – nur ein sehr kleines Stückchen in den Mund. Als ich so kaue, wird mir schon etwas schummrig, und ich schlucke den Bissen erst runter, nachdem ich mich abgesichert habe, dass meine Frau es bereits getan hat. Bereits zu dem Zeitpunkt werde ich sanft darauf hingewiesen, ich solle auf meine Gedanken achten und meinem Körper mitteilen, dass alles gut sei.

Es dauert aber nicht lange und ich merke, wie mein Kreislauf langsam in den Keller geht, meine Hände kalt werden und es im Burstbereich anfängt zu kribbeln. Ich merke, dass ich Angst bekomme und sich auch eine leichte Übelkeit in mir breitmacht. Meiner Frau geht es gut – aber auch das hilft mir letztendlich nur in geringem Maße, und meine „Symptome“ lassen sich nicht ausreichend davon beeindrucken. Ich habe das Bedürfnis, mich ins Bett zu legen, wohl auch in der Hoffnung, bald zu schlafen, um am nächsten Morgen festzustellen, dass ich es überlebt habe.

Trotz meinen Versuchen, meine Gedanken in eine andere Richtung zu steuern, merke ich, dass in mir die Angst und der Zweifel stärker sind und somit auch mehr Einfluss auf meinen körperlichen Zustand nehmen können. Man könnte jetzt sagen: was so ein kleiner lila Pilz in mir ausgelöst hat – aber letztendlich war es nur mein eigener Geist. Meine eigenen Gedanken.

Abschließend geht es mir darum: Was mögen andere Gedanken noch in mir und meinem Körper auslösen, wenn bereits der Gedanke an einen giftigen Pilz so viel Unwohlsein auslösen kann? Was mag die Angst vor einem tödlichen Virus oder einem Krieg wohl auslösen? Daher ist auch hier wieder geistige Hygiene ein gutes Stichwort, um negativen Gedanken wenig Raum zu bieten oder sich bestenfalls gar nicht von negativen Gedanken beeinflussen zu lassen.