Tödlicher Polizeieinsatz in Dortmund Struktureller Blödismus

30. September 2022

Großer „Rassismus“-Aufschrei der Medien

von Burkhard Voß

„Stellen Sie sich vor, ein 16-jähriger weißer Junge aus bürgerlichem Haus aus Hannover würde von einer Mannschaft Polizisten mit einer Maschinenpistole in den Bauch, die Schulter, den Hals und in den Kopf geschossen und getötet werden. Hören Sie den Aufschrei, den tosenden Lärm, wie er im gesellschaftlichen Echoraum zu einem Sturm der Empörung anschwillt (Zitat „Philosophie Magazin“, Oktober/November 2022)?“

Nein, würden wir nicht hören. Stattdessen hören wir in den öffentlich-rechtlichen Medien einen Aufschrei über einen schwarzen Geflüchteten. Über Tage war dies in ARD, ZDF und WDR Thema Nummer eins. Offensichtlich ist das „Philosophie Magazin“ hierfür blind und hört – nichts.

Die Tötung eines 16-jährigen schwarzen Jungen aus dem Senegal, so tragisch dies auch ist, wird zu einem Fanal des deutschen Rassismus aufgeblasen. Für das „Philosophie Magazin“ – eigentlich sollte Philosophie über den Tellerrand hinausschauen können und sich nicht zum Sprachorgan der Political Correctness machen – ist klar: „Wir leben noch immer in einer rassistisch geprägten Gesellschaft, wo das Leben eines schwarzen geflüchteten Jungen eben nicht so viel wert ist wie das eines weißen.“

Was im Drehorgelvokabular der politmedialen Elite als Rassismus beschrieben wird, ist in aller Regel die ganz normale Skepsis vor dem Fremden. Diese Skepsis wird nicht nur verunglimpft als Rassismus, Sexismus, struktureller Rassismus, Rechtspopulismus, Neofaschismus, Postfaschismus und und und, sondern zugleich psychopathologisiert als Homophobie, Transphobie, Islamophobie und und und. Wer anders denkt, ist für die links-grün gedrillte Möchtegern-Elite psychisch krank. So einfach geht das und die Masse glaubt’s. Fakten spielen keine Rolle. Sie sollen auch nicht mehr gesehen werden. Dazu passt gut ein Zitat von Goethe, das immer aktueller wird: „Was ist das Schwerste von allem? Was dir das Leichteste dünket: Mit den Augen zu sehen, was vor den Augen dir lieget.“ Rolle rückwärts. Auch wenn’s langweilig werden sollte – was ist in Dortmund genau passiert?

Eine Polizeimannschaft wurde zu einem 16-Jährigen gerufen, der drohte, sich selbst etwas anzutun. Eine Rechtsverordnung sieht vor, dass die sonst eingeschalteten Kameras bei Einsätzen mit Gefahr von Selbstmord ausgeschaltet werden müssen. Datenschutz first, Aufklärung second.

Doch während des Polizeieinsatzes in Dortmund wendete sich plötzlich das Geschehen. Aus dem möglicherweise Selbstmordgefährdeten wurde ein wütender Pubertierender, der mit einem Messer auf einen Polizeibeamten in circa fünf Meter Entfernung zuhechtete. Selbstverständlich hätte dieser Polizeibeamte zuerst die Kamera wieder einschalten sollen, da nun ein fremdaggressives Verhalten vorlag. Man kann sich auch schon für Rechtsvorschriften massakrieren lassen. Besonders dann, wenn die Polizei, so das „Philosophie Magazin“, „als Werkzeug zur Verwaltung tief verwurzelter Ungleichheiten“ dient.

Zurück zum Sich-massakrieren-Lassen. Hätte der Polizeibeamte, der die Schüsse losfeuerte, doch auf den Quoten- oder Alibi-Afrikaner in den öffentlich-rechtlichen Medien vor einigen Wochen gehört. Der empfahl deeskalierende Gespräche. Klar, die sind besonders effektiv, wenn ein Täter mit einem Messer sein Gegenüber in einer Sekunde abstechen kann.

Für den Dortmunder Polizisten ging es um Sein oder Nichtsein. Er hätte in jedem Fall geschossen, weil er keine andere Chance hatte. Das hat mit Rassismus so viel zu tun wie Kompetenz in Wirtschaftsfragen mit Robert Habeck. Bei einem in Sekundenschnelle bevorstehenden Messerattentat ist es egal, ob der Messerträger Afrikaner, Jude, Moslem, Zigeuner, Bulgare, Rumäne, AfDler oder Grüner ist. Das alles ist natürlich nur unsensibler und unwoker Faktizismus. Auch hier gibt das „Philosophie Magazin“ den entscheidenden Hinweis: „Statt immer mehr Geld in den Polizeiapparat zu stecken, sollte es für einen sozialen Ausgleich verwendet werden.“

Genau. Deutschland leistet sich weltweit eine der höchsten Sozialabgaben. Deswegen spielt Kriminalität in der deutschen Gesellschaft so gut wie keine Rolle. Ob mit oder ohne Migrationshintergrund. Alles Friede, Freude, Eierkuchen.