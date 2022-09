Demokratie Teures Missverständnis

29. September 2022

Der Weg in den Staatsbankrott

von Monika Hausammann

donnerstags um 6 Uhr

Kurz nachdem Christian Lindner Ende August die Schaffung eines neuen Bundesfinanzkriminalamtes verkündet hatte, reichte die Regierungskoalition mit dem Kindergartennamen „Ampel“ im September die Pläne zur Schaffung einer Zentralstelle zur Sanktionsdurchsetzung nach. Unter anderem sollen im Rahmen dieser Letzteren die Daten aus den rund 400 deutschen Grundbüchern in einem „Transparenzregister“ zusammengeführt werden. Strittige Fragen wie zum Beispiel jene nach der Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz sind offenbar reine Formulierungssache.

Allein die Tatsache, dass der Staat ein geradezu wucherndes Wachstum an den Tag legt, während die Wirtschaft aktuell schrumpft – und auch in absehbarer Zukunft weiter schrumpfen wird – und die Kaufkraft der verordneten Währung in den Keller rauscht, sollte meiner Meinung zu einem Sturm der Empörung führen. Dass es sich bei den neu geschaffenen Zentralstellen um nichts anderes als um das institutionalisierte Misstrauen des Staats gegen den wertschöpfenden Teil seiner Bürger handelt, die durch administrative Gängelung, Kontrolle und Auskunftspflicht maximal in eben dieser Wertschöpfung behindert werden, rechtfertigt den Griff zur Mistgabel oder die Zahlungsverweigerung.

Dass dies nicht geschieht, hat seinen Grund neben dem offensichtlichen, dass dem Staat das Mittel Zwang zur Verfügung steht, in einem tragischen Missverständnis von Demokratie, das uns sehr teuer zu stehen kommen wird. Ungeachtet ihrer Vorzüge und Nachteile trägt die Demokratie nämlich immer zweierlei Samen in sich: jenen des Totalitären und jenen des Staatsbankrotts. Oder anders gesagt: Durch den Haupt-Werbeslogan des demokratischen Staates, keine bestimmte Ideologie zu haben, wird die Tatsache verschleiert, dass eben diese Demokratie längst selber eine Ideologie ist. Mehr noch: dass es das Schicksal einer Demokratie ist, zur Ideologie zu werden. Ideologien aber sind immer totalitär und für die Mehrheit der Menschen ruinös.

Auf diesen Weg hat man sich meiner Meinung nach begeben, als man die einzig gesunde Gleichheit im Rahmen einer Demokratie, nämlich die Gleichheit eines jeden Einzelnen vor dem Gesetz, erweitert hat zu einer Gleichheit persönlicher Verfasstheit mit der Übernahme sozialistischer Konzepte wie es im Rahmen des New Deal geschah. Die Demokratie wurde über die Jahrzehnte schleichend zum Synonym für den Wohlfahrts- und Wohlfühlstaat. Partizipation wurde zum Euphemismus für die Passivität des Ausgehalten- und In-Obhut-genommen-Werdens. Um die Illusion noch zu verstärken und staatliche Intervention als etwas grundsätzlich Wohltuendes in den Köpfen der Menschen zu verankern, war und ist man vonseiten staatlicher Institutionen zunehmend bemüht, sichtbare Autorität auf jeder Ebene und sowohl im privaten wie auch im staatlichen Bereich als etwas Schlechtes darzustellen und auszuschalten und gleichzeitig Macht und Verantwortlichkeit an sich zu reißen und zu verschleiern. Wo dies aber geschieht, hält zwingend Manipulation Einzug: Machtausübung einer kleinen Gruppe von Menschen über die Mehrheit der Bürger über den Umweg von sozialem Habitus und Konsens. Durch die Gleichsetzung von Demokratie mit Konzepten wie Wohlfahrt, Menschenrechte, Gleichheit et cetera hat man die Menschen zur bereitwilligen Entgegennahme oder sogar zur beifälligen Unterstützung staatlicher Entscheidungen und Meinungen einerseits und zur Ablehnung von Gegenstimmen andererseits hineinmanipuliert. Gibt es ein schöneres Beispiel von Manipulation als jenes, das die Befürworter einer Sache den Kern ebendieser Sache für etwas Böses halten lässt? Dass das Element, ohne das Demokratie eine Leerformel ist, nämlich die kritische Diskussion, heute zum Zeichen der Demokratie-Feindschaft erklärt wird? Allein die hochemotionalen Reaktionen auf jedwedes Stäubchen von Demokratie-Kritik sprechen eine deutliche Sprache: Demokratie hat als der universell exklusive Weg der Menschheit zu Frieden und Wohlstand und Harmonie zu gelten. Ihre Kritiker sind Menschenfeinde. Mehr Ideologie geht kaum.

Der Staatsbankrott ist dann im Grunde nur noch die logische Konsequenz einer Machtstruktur, die auf Manipulation beruht – denn ein wesentlicher Teil dieser Letzteren erfolgt naturgemäß durch Bestechung. Je größer die Zahl der direkt oder indirekt Bestochenen ist, desto massiver wird die demokratische Zustimmung zum weiteren Ausbau des Staates, obwohl dieser auf Dauer nicht nachhaltig praktizierbar und finanzierbar ist. Diese ruinöse Wucherung des Umverteilungsstaats lässt sich daher durch das demokratische Mehrheitsprinzip nicht nur nicht stoppen – es ist, ganz im Gegenteil, sein Haupttreiber. Damit aber steuert jede Demokratie auf die Situation zu, in der eine Mehrheit auf Kosten einer immer kleiner werdenden Gruppe wertschöpfender Bürger gemästet wird, wie Solschenizyn es formulierte. Am Ende steht der Staatsbankrott. Finanzieren werden ihn die Manipulierten und nie die Manipulatoren.

Als ich das Thema kürzlich mit meinem Onkel diskutierte, meinte er nach einem langen Moment der Stille und gleichsam die Waffen streckend: „Aber eine Patentlösung zur aktuellen Situation gibt es halt nicht.“ Doch – ich denke, die gibt es. Sie lautet: Mittelentzug. Aber dazu ein andermal mehr.