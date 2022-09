Energieverknappung Die „Gas- und Stromkrise“ wurde schon 2008 angedroht

28. September 2022

Von einem Finanzinteressenvertreter der „Grünen Agenda“

von Axel B.C. Krauss

mittwochs um 12 Uhr

Die Vorarbeit zur Erklärung der zugrunde liegenden Motive wurde bereits geleistet. Glücklicherweise kann ich mir daher weitere Erläuterungen zu den ideologischen Grundlagen und politischen Methoden, mit denen die Deindustrialisierungs-Agenda gnadenlos durchgezogen werden soll, sparen. Zumal ich sie selbst in meinem letzten Kolumnenbeitrag in der Kurzzusammenfassung noch einmal wiederholt und auf eines der wohl bemerkenswertesten Zitate aus „berufenem Munde“, nämlich des IPCC-Gründers Maurice Strong, hingewiesen hatte. Hier noch einmal das Zitat, diesmal etwas ausführlicher. In einem Interview sagte Strong: „Was wäre, wenn eine kleine Gruppe von Weltführern zu dem Schluss kommen sollte, dass die Hauptgefahr für die Erde vom Verhalten der reichen Länder ausginge? Und wenn die Welt überleben soll, müssten die reichen Länder ein Abkommen unterzeichnen, um ihre eigene Umweltbelastung zu reduzieren. Werden sie dem zustimmen? Die Gruppe kommt zu dem Schluss: Nein! Die reichen Länder werden nicht zustimmen. Sie wollen sich nicht verändern. Um den Planeten zu retten, beschließt die Gruppe: Besteht nicht die einzige Hoffnung für den Planeten darin, dass die industrialisierten Zivilisationen kollabieren? Ist es nicht unsere Verantwortung, das zu bewirken?“

Natürlich hat Strong es so formuliert, als handele es sich um eine Hypothese, ein reines Gedankenspiel, eine Fiktion. Schön wär’s, denn diese Politik ist leider überaus real.

Freilich, Strong war nicht der Einzige. Es ließen sich noch zahlreiche andere solcher Zitate anführen; manche davon waren eher „diplomatisch“ formuliert und deuteten diese Möglichkeit lediglich an, ohne es gleich offen auszusprechen, andere hingegen, so wie der berühmt-berüchtigte dritte Bericht des „Club of Rome“, waren schon etwas deutlicher: „Auf der Suche nach einem neuen Feind, der uns vereint, kamen wir auf die Idee, dass sich dazu die Umweltverschmutzung, die Gefahr globaler Erwärmung, Wasserknappheit, Hunger und dergleichen gut eignen würden. Alle diese Gefahren werden durch menschliches Eingreifen verursacht. Der wirkliche Feind wäre dann die Menschheit selbst …“

Je tiefer man sich in die Materie eingräbt, je länger man recherchiert, desto klarer werden die Zielsetzungen, desto deutlicher erkennt man das globalpolitische Gesamtbild. Und obwohl man deshalb eigentlich weiß, wohin die Reise gehen soll, stößt man ab und an doch noch mal auf Zitate, die einen trotzdem noch überraschen können. Nicht auf inhaltlicher Ebene, das kennt man dann zur Genüge – sondern wegen einer erstaunlichen Unverblümtheit, die es nicht bei Andeutungen belässt, sondern gleich offene Drohungen ausspricht.

Damit niemand behaupten kann, ich habe vielleicht falsch aus dem Englischen übersetzt und dadurch den Sinn entstellt oder etwas hineininterpretiert, das nicht der ursprünglichen Aussage entspricht, zunächst das englische Originalzitat aus der Feder von Simon Linnett. Er ist seit vielen Jahren im öffentlichen Gesundheitswesen Englands tätig, so zum Beispiel im „Bedfordshire Hospitals NHS Foundation Trust“, ist eine zentrale Figur an der öffentlich-privaten Schnittstelle zwischen Unternehmen und englischer Regierung sowie stellvertretender Direktor des Bankhauses „N.M. Rothschild & Sons“ (seit 1975, als er an der Universität Oxford im Fach Mathematik graduierte). Linnett schrieb in einem Artikel des „Telegraph“ vom 31. Januar 2008 („Carbon trading must be globally regulated“, „Der Kohlenstoffhandel muss global geregelt werden“): „If emissions trading could expand into different areas of economic activity, so too could its message. When an individual receives an electricity bill, they will come to know what the cost of turning on the gas or a light was to the environment.“

Also auf Deutsch (so wortgetreu wie möglich): „Wenn sich der Emissionshandel in verschiedene Bereiche wirtschaftlicher Aktivität ausdehnen könnte, dann auch seine Botschaft. Wenn ein Individuum eine Stromrechnung erhält, wird es erfahren, welche Kosten das Aufdrehen des Gases oder das Einschalten eines Lichtes der Umwelt verursacht.“

Die englische Sprache hat ihre Eigenheiten, die sich nicht immer eins zu eins eindeutschen lassen. Das gilt auch für den zweiten Satz, der 100-prozentig „genau“ übersetzt lauten müsste: „Wenn ein Individuum [Singular] eine Stromrechnung erhält, werden sie [they, Plural] erfahren …“. Gemeint ist hier natürlich: Wenn die Leute ihre Stromrechnung erhalten, werden sie dann ja sehen, was es sie kosten wird, die Umwelt durch das Aufdrehen des Gashahns oder das Einschalten elektrischen Lichts zu belasten.

Noch viel deutlicher kann man nicht werden. Das ist eine ganz offene unverhohlene Drohung.

Und es ist exakt dieses Szenario, das sich derzeit entfaltet.

Den Rest von Linnetts „Telegraph“-Artikel zu übersetzen, lohnt sich kaum noch. Es sind die üblichen „Talking Points“ der „Nachhaltigkeits“-Agenda, die zum Beispiel auch König Charles III. erst letztes Jahr wiederholte (siehe mein letzter Beitrag). Ein kurzer Auszug genügt völlig. Linnett weiter (direkt im Anschluss an obiges Zitat): „Vielleicht gewinnen sie ein neues Verständnis für die Belastung, die sie für die ganze Welt darstellen. Wenn das System geographisch auf Indien, China und schließlich die USA ausgeweitet würde, könnte auch die Aussicht bestehen, dass solche Zertifikate zur Reservewährung der Welt werden und die Rolle übernehmen, die das Gold während des größten Teils des 20. Jahrhundert innehatte. Der Emissionshandel könnte also eine neue Weltordnung für einen nachhaltigen Planeten etablieren, die auf der gemeinsamen Nutzung der Fähigkeit der Erde zur Aufnahme schädlicher Emissionen beruht. Diese ‚Ressource‘ vollständig und richtig zuzuweisen, wird wiederum Einfallsreichtum und Phantasie auf der ganzen Welt erfordern.“

Sie sollten sich schämen, wissen Sie das? Ja, ich meine Sie. Einfach die Erde zu belasten, weil Sie nicht im Dunkeln stehen und es im Winter auch noch behaglich warm haben wollen. Eine Belastung sind Sie, und zwar für den gesamten Planeten – von San Francisco bis Wladiwostok. Wir werden ja sehen, ob Sie sich in Ihrer „Verbraucher“-Rolle immer noch wohlfühlen werden, wenn Ihnen die Stromrechnung platzende Herzkranzgefäße beschert. Pass bloß auf, du Klimaschädling.

Bis nächste Woche.