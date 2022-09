Liberaler Einwurf Geschlecht und Staat

25. September 2022

Auch hier gilt: Politik ist nicht die Lösung, sondern das Problem

von Sascha Tamm

Artikel aus ef 226, Oktober 2022.

Wie viele und welche Geschlechter gibt es? Inwieweit können Menschen beeinflussen, welchem Geschlecht sie angehören? Das sind derzeit umstrittene Fragen. Die biologische Antwort ist ganz klar. Doch es gibt viele Positionen, nicht nur, was die Zahl und Art der Geschlechter betrifft, sondern auch die Möglichkeiten und Bedingungen dafür, dass Menschen ihre Geschlechtszugehörigkeit ändern. Hier soll es nicht um die psychologischen, biologischen und ethischen Fragen gehen, die damit zusammenhängen. Es geht mir wie den Aktivistinnen und Politikern, die sich mit diesem Thema befassen, um staatliche Gesetze und Regelungen, die derartige Änderungen ermöglichen – und relevant machen.

Die entscheidende Frage ist: Was geht den Staat das Geschlecht eines Menschen eigentlich an? Warum muss es in einem amtlichen Dokument vermerkt sein? Zur eindeutigen Identifizierung ist es jedenfalls nicht notwendig. Das gilt erst recht bei den aktuellen Möglichkeiten der Identifizierung anhand bestimmter Merkmale. Weder Fingerabdruck noch Iris oder Gesichtsform verändern sich bei irgendeiner Art der Veränderung des Geschlechts, mit oder ohne operative Eingriffe. Es ist also diesbezüglich vollkommen egal, ob da männlich oder weiblich oder was auch immer im Pass oder Ausweis steht.

Relevant wird die Frage des Geschlechts vor allem dann, wenn es um Diskriminierung auf der Grundlage der Geschlechtszugehörigkeit geht, so zum Beispiel bei Quoten. Sofern diese von staatlichen Behörden durchgesetzt werden, ist das genau das Problem und nicht die Geschlechtszugehörigkeit in einem amtlichen Dokument. Wenn freiwillige Organisationen Geschlechtszugehörigkeit zu einem Kriterium machen, wie es zum Beispiel bei politischen Parteien zutrifft, dann sollten diese auch die Fragen der Zuordnung selbst klären.

Nun könnte eingewandt werden: Es gibt doch Situationen, in denen es wichtig ist, dass man weiß, welchem Geschlecht eine Person zuzuordnen ist – zum Beispiel beim Zugang zu Toiletten, Umkleideräumen und so weiter, aber auch im Leistungssport. Doch hier gilt wiederum ein anderes für die Freiheit essenzielles Prinzip: das des Privateigentums, der freien Vereinigung und der individuellen Verantwortung. Eigentümer und Menschen in freiwilligen Vereinigungen sollten selbst entscheiden können, wie sie diese Fragen regeln. Das wird sehr stark von den Präferenzen derjenigen Menschen abhängen, mit denen sie interagieren, von Kunden, Wettbewerbern und anderen – die sich im Übrigen in ihren Bewertungen und Präferenzen nur wenig von amtlichen Dokumenten beeindrucken lassen werden. Das gilt auch für Schülerinnen, Schüler und insbesondere Eltern. Hier bilden sich in freien Gesellschaften verschiedene Formen des Umgangs mit Geschlechtern heraus – die auch zu unterschiedlichen Modellen der Inklusion und Exklusion in Organisationen führen können.

Schließlich noch zu einem weiteren Feld – dem der Fortpflanzung. Hier sind erst recht keine politischen Regelungen notwendig. Denn natürlich überwinden hier Selbstzuschreibungen und Selbstveränderungen nicht das Prinzip der Zweigeschlechtlichkeit und die biologischen Notwendigkeiten.

