Der Corona-Ausschuss Bitte füll mich

24. September 2022

Wie Corona die Kassen der Retter füllt

von Manuel Maggio

samstags um 6 Uhr

Kennen Sie den Corona-Ausschuss? Ein durch Anwälte ins Leben gerufene Projekt zur Aufklärung der Corona-Thematik, das das Internet mit unzähligen Stunden an Interviews und Aussagen von Experten gefüllt hat. Mit dabei Anwalt Reiner Fuellmich und Anwältin Viviane Fischer und ab und zu auch Dr. Wolfgang Wodarg, wobei dieser wohl nicht zur Organisationsstruktur des Corona-Ausschusses gehört. In diesem besagten Gremium, das sich der Aufklärung der Corona-Lügen verschrieben hat, tobt ein interner Grabenkampf und die beiden oben genannten Anwälte tragen nun offen eine Schlammschlacht aus. Selbst der „Spiegel“ hat darüber berichtet, dass nun einige Anzeigen gegen Reiner Fuellmich eingegangen seien.

Um was geht es genau? Natürlich um Geld. Reiner Fuellmich wird vorgeworfen, er habe sich an dem Projekt bereichert. Mir geht es nicht um die Vorwürfe und wer von den beiden Anwälten nun recht hat – ich finde andere Details aus den Stellungnahmen von Fischer und Fuellmich viel interessanter.

Ich stütze mich bei meinen Gedanken auf Aussagen, die von beiden Streitparteien bestätigt wurden. Falls ich die Zahlen nicht zu 100 Prozent richtig wiedergebe, bitte ich um Entschuldigung. Auf ein paar Tausend Euro kommt es da wohl wirklich nicht mehr an.

Fuellmich hat zur Bearbeitung der anfallenden E-Mails und Telefonate des Ausschusses seine Kanzlei und seine Angestellten eingesetzt und dies dem Corona-Ausschuss in Rechnung gestellt. Hierbei handelt es sich um circa 25.000 Euro pro Monat und in Summe um circa 600.000 Euro für die letzten beiden Jahre. Dann geht es noch um eine Art Darlehen aus den Einnahmen des Ausschusses über circa 700.000 Euro, die Fuellmich entnommen und laut eigenen Angaben in einer Immobilie geparkt hat. Es geht also um, wir notieren: 1,3 Millionen Euro! Auch Viviane Fischer hat 100.000 Euro entnommen und wohl noch nicht ganz zurückgezahlt, und irgendwelche Rücklagen wurden in Gold eingelagert. Auch hier gibt es Streitigkeiten.

Ganz nebenbei ist Reiner Fuellmich auch der Anwalt, der Firmen für ein Eintrittsgeld von 800 Euro in einer Sammelklage in den USA zu ihrem Recht führen will, aber das ist noch in ganz anderes Thema.

Ich möchte Sie an dieser Stelle fragen: Wie hoch ist Ihr Jahresgehalt? Oder, falls Sie Handwerker sind, wie hoch ist Ihr Jahresumsatz?

Um was für Summen wird hier eigentlich geredet – merkt denn keiner, was hier eigentlich abläuft?

Wenn wir das Ganze einmal als Unternehmer sehen, stellt sich für mich die Frage: Welche Ziele hat der Corona-Ausschuss mit diesen astronomischen Spenden-Einnahmen erreicht?

Welchen Output hat es außer dem Videomaterial mit Experten gegeben? Ich möchte hier einzelne Beiträge und Inhalte nicht bewerten – mir geht es einzig und allein um die Frage, welche Ziele man mit welchen Mitteln erreicht hat. In jedem Euro Spenden-Einnahme steckt ein gewisses Potenzial. Wie hoch ist das Potenzial von 1,3 Millionen Euro, gemessen an den durch den Corona-Ausschuss erreichten Zielen?

Mir als Unternehmer wird da ganz schwindelig, wenn ich mir die erbrachte Leistung beziehungsweise den Output im Vergleich zu den nun offengelegten Einnahmen ansehe.

Die Not und damit verbundene Ohnmacht der Menschen waren groß, und mit einer Spende an vermeintliche Retter fühlt man sich ein kleines bisschen stärker. Wie hatte Hagen Grell, der Betreiber der 140.000 Euro teuren Website frei3.de, einmal sinngemäß gesagt: „Ich bin wie ein Söldner, durch Spenden kann ich für euch den Kampf erst aufnehmen.“

Jetzt haben wir durch die offene Schlammschlacht im Corona-Ausschuss nur von einem Bruchteil der in den letzten zwei Jahren geflossenen Spendengelder erfahren. Wie hoch mag die gesamte Summe gewesen sein, die ein Michael Ballweg, ein Bodo Schiffmann, der Corona-Ausschuss, ein Samuel Eckert, die Klagepaten und wie sie alle heißen gemeinsam eingenommen haben?

Wie vielen Menschen wurde damit geholfen? Welches Übel konnte abgewendet werden und wie effektiv hat man gewirtschaftet? Man stelle sich vor, der Corona-Ausschuss hätte alle Spenden-Einnahmen immer transparent offengelegt – wie hoch wären dann noch Spenden gewesen, wenn man auf der Spenden-Uhr schon mindestens 1,3 Millionen Euro gesehen hätte? Ich gehe davon aus, dass sich einige die Notwendigkeit einer Spende nochmals überlegt hätten. Die finanzielle Lage des Corona-Ausschusses muss ja dramatisch gewesen sein, wenn man sich nicht anders zu helfen wusste, als die finanziellen Reserven in Gold anzulegen.

Zum Abschluss möchte ich einmal allen Menschen danken, die durch ihren Einsatz, ohne Kamera und Youtube-Kanal und ganz ohne Spendenbutton, einfach von Herzen anderen Menschen in den letzten zwei Jahren geholfen und dabei wirklich ihre eigene Existenz auf Spiel gesetzt haben oder bis heute aufs Spiel setzen. Es gibt genug dieser wahren Helden, nur trifft man die nicht auf einer Bustour, sondern im echten Leben.