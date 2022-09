Make love not law Es gibt kein rechtes Leben im linken

23. September 2022

Moralisch gradlinig durch den Entrüstungssturm

von Carlos A. Gebauer

Artikel aus ef 226, Oktober 2022.

Die Fähigkeit des menschlichen Geistes zur Erschließung unserer Welt ist wunderbar. Zielsicher steuern wir zum Wohle aller das globale Klima samt allen Kobolden im Netz. Und den Zentralbankzins. Und die Inflationsrate. Und die Staatshaushalte. Und die Raumtemperaturen aller Wohnungen, Behördengebäude und Ladenlokale. Und die Zu- und Abwanderung. Und – natürlich – die epidemischen Parameter sämtlicher Erdenkinder. Unser modelliertes Denken scheint inzwischen so präzise zu sein, dass wir selbst die verworrensten gesellschaftlichen Problemlagen auf bloße zwei Zustände einer eindimensionalen geometrischen Achse verengen können: Politische Lösungen sind entweder „rechts“ oder „links“.

Eine solche hochintelligent-smarte Konzentration politischer Feinsteuerung auf das Urwesentliche birgt indes ihre eigenen sozialen Risiken. Wird sie nämlich nicht als Komplexitätsreduktion verstanden, sondern wirkt sie nur wie eine flache Simplifizierung, droht Ungemach. Wer je zu Fußballzeiten mit einem unglücklich fehlfarbenen Schal um den Hals aus einem Zug stieg, kennt den Mechanismus: Auch die durchschnittliche Fähigkeit des menschlichen Geistes zur Emotionalisierung einer wollenen Farbkombination ist, namentlich auf öffentlichen Bahnsteigen, immer wieder wundersam.

Die Zuordnung bestimmter Vereinswappen zu „Heim“ oder „Gast“ mag an der Bahnsteigkante (bei allen unerfreulichen Konsequenzen im Einzelschicksalsfalle) vielleicht noch verlässlich gelingen. In den politischen Spektren jedoch arbeiten die Kräfte weit verworrener. Hüben wie drüben entgleisen erläuternde Versuche, was das gesellschaftlich Rechte oder Linke denn überhaupt sei. Dass hier die Sitzordnung der postrevolutionären französischen Nationalversammlung namensgebend war, wissen bekanntlich nur wenige: Links des Präsidenten saßen die fortschrittlichen Neuerer, rechts von ihm die konservativen Royalisten.

Die zeitgenössische Begriffsbildung hat diese elementare Zweiheit aus Linksprogressiven und Rechtsreaktionären inzwischen längst überwunden. Das deutschsprachige Wikipedia lässt über die politische Rechte wissen: „Ungleichheit wird von ihr als unausweichlich, natürlich, normal und wünschenswert betrachtet.“ Zudem kennzeichne Rechte „die Ablehnung einer aktiv emanzipatorischen Gesellschaftsveränderung auf politischem Wege“.

In dieser allermodernsten Variante der Begriffsordnung wird das Einfordern von Respekt für jedwede persönliche Diversität und gesellschaftliche Buntheit zum rechten Programmsatz schlechthin. Und wer den Einzelnen ermutigt, sich zum Verstandesgebrauch aufzuschwingen, der ist in Personalunion auch noch ein Linker. Selten war je so klar, warum Liberale, Individualisten, Verteidiger der persönlichen Menschenwürde und also Freunde der kleinsten aller denkbaren Minderheit im politischen Spektrum auf keiner einzelnen dieser beiden eindimensionalen Seiten stehen. Denn ihr gesamtes politisches Streben zielt vieldimensional auf emanzipatorische Fortschritte für alle.

In Anbetracht des inzwischen wild furiosen und emotional überladenen „Kampfes gegen rechts“ steht der Liberale also ebenso deutlich abseits, wie er es anlässlich eines „Kampfes gegen links“ – gäbe es ihn denn – täte. Und sein Abstand zu dieser Debatte vergrößert sich ständig. Denn als gradliniger Sucher nach immer neuen Wegen bleibt er nie lange dort stehen, wo er das Gegebene schon hinreichend erkundet hat und also beginnt, Entdeckersehnsucht zu empfinden. Seine kreative Neugier leitet ihn beständig in immer andere Gefilde. Notorische Entrüstung und Weltuntergangsängste sind ihm ebenso fremd wie realitätsferne Vergangenheitssehnsüchte oder märchenhafte Glücksverheißungen. Verhärmten Reaktionären ruft er fortschrittsfreudig entgegen: „Hat nicht deine geliebte Vergangenheit uns gerade dahin gebracht, wo wir jetzt sind?“ Und ewige Utopisten mahnt er, die Opfer ihrer bereits fehlgegangenen Paradiesversuche zu erwägen.

Inmitten des immer wilder tosenden Sturms aus politischen Schuldzuweisungen blickt der Liberale also wieder und wieder auf die beiden helfenden Hände an den Enden seiner eigenen Arme. Was gilt es zu tun, wenn so viele andere sich alle wechselseitig für ihr Unzufriedensein verantwortlich machen? Was könnte der kleinste gemeinsame Nenner aller menschlichen Ethik sein, um einander im gesellschaftlichen Diskurs wieder einmal mit gehörigem Anstand zu begegnen?

Bei einem ähnlichen Versuch, das moralische Minimum seiner Zeit zu beschreiben, notierte Theodor W. Adorno bekanntlich an unvermuteter Stelle seinen wohl bekanntesten Satz: „Es gibt kein richtiges Leben im falschen.“ Jetzt, da sich alles nur im Links als fortschrittlich wähnt und die emanzipatorischen Potenziale des Andersseins verkennt, gerade jetzt ist vielleicht hohe Zeit, festzustellen: Es gibt kein rechtes Leben im linken! Und auch die Flucht in eine unbestimmte „Mitte“ bietet keine Beschwichtigung gegen Entrüstungsstürme, sondern sie treibt das fruchtlose Polarisieren nur weiter an. Liberal sein heißt im Idealfall, den anderen nicht ständig an fremden Maßstäben zu messen, sondern zunächst einmal an seinen eigenen.

Macht man sich an dieses Werk, entdeckt man bald ausgerechnet bei einer Partei, die sich dem althergebrachten Rechts-links-Schema schon früh entzogen zu haben schien, Erstaunliches: Der urgrüne Impetus, das Leben schützen zu wollen, hat sich in seiner gegenwärtigen Deindustrialisierungswut zunehmend in ein kontemporäres Lebensverunmöglichungsprojekt verwandelt. Den Menschen werden nicht nur ihre Heizungen und ihre Stromzufuhr genommen, sondern per zeitgleicher Produktionsreduktion und inflationierender Preiserhöhung nimmt der Grüne den Massen auch gleich noch ihre Nahrung. Das zynische Projekt „Hungern für den Frieden“ imponiert vielleicht nicht nur zufällig dadurch, das exakte Gegenteil eines einträchtigen Abendmahls zu sein. Es wird möglicherweise auch schon bald flankiert mit dem modifizierten Motto der frühgrünen Menschenketten aus dem Bonner Hofgarten des Jahres 1983: „Frieden schaffen mit immer schwereren Waffen!“, könnten die veganen Aktivisten dann skandieren. Schattenparker und Warmduscher sind definitiv Geschichte: Lastenfahrräder parkt man nicht im Straßenraum, und geduscht wird sowieso nur kalt mit dem Waschlappen an den behördlich restriktiv vorgegebenen Körperstellen. Damit ist übrigens eine Kollateralerkenntnis besonderer Art verbunden: Auch das Image des Waschlappens ist nun endgültig gedreht. War er einst der Schwächling schlechthin, ist er heute längst ein Klimaheld und vom abgelehnten „Friedensverhandler“ abgelöst.

Hier zeigt sich nun in der Tat das Ende des lange vertrauten Rechts-links-Schemas: Es sind nicht mehr die alten Falken der „Stahlhelmfraktion“ um einen Alfred Dregger, die militärische Stärke fordern, es sind jetzt die Parteigänger den Friedenstaubenkleber, die mit Verve für die Lieferung von Tierpanzern und Haubitzen in Krisen- und Kriegsgebiete plädieren. Auf einem Auto mit Moskauer Kennzeichen sah ich schon den irritierenden Slogan: „Deutsche Tierschützer behandeln Russen, als wären sie nur ein Fötus im Mutterleib.“ Mehr Bitternis geht kaum.

Nein, in der Tat: Es gibt kein richtiges Leben im falschen. Und es gibt auch kein rechtes Leben im linken. Wir werden vielmehr wohl alle ganz praktisch darauf achten müssen, dass es in diesem kommenden Winter und der sich daran anschließenden Zukunft überhaupt noch ein menschliches und menschenwürdiges, selbstbestimmtes Leben geben kann. Kreativität ist gefragt. Und Freiheit, Neugier, Offenheit, Toleranz.

