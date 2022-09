Weiche Budgetbeschränkung Völlig losgelöst

22. September 2022

von Monika Hausammann

Die Wälder hier rundum sind das Jagdgebiet zweier Jagdgesellschaften. Diese sind, soweit ich das vom Hörensagen und aus Beobachtung beurteilen kann, in der Wahrnehmung ihrer Sorgfaltspflicht sehr unterschiedlich. Wenn in dem einen Verein ein Jäger einem Rehkitz die Mutter wegschießt, dann wird das zwar von den Kameraden nicht goutiert, aber man lässt es beim sorgenvollen Schulterzucken bewenden. Nicht so im anderen Verein – da hat im vergangenen Jahr einer, der die Mutter zweier Rehkitze erlegte, Prügel bezogen. Hier also lasche Sorge und elastische Spielregeln, dort feste Richtlinien, Verantwortung, Konsequenz.

Dasselbe Prinzip greift im Grunde im ökonomischen Bereich. Es war der ungarische Wirtschaftswissenschaftler János Kornai, der im Rahmen seiner Forschung über das Scheitern kommunistischer Planwirtschaft nicht nur den Begriff „Mangelwirtschaft“ prägte, sondern Ende der Siebzigerjahre des letzten Jahrhunderts auch jenen der „weichen Budgetbeschränkung“ einführte, was ihm den Titel „Verräter des Sozialismus“ einbrachte.

Die Budgetbeschränkung einer wirtschaftlichen Einheit – eines privaten, halb privaten oder staatlichen Unternehmens – wird dann aufgeweicht, wenn die strikte Beziehung zwischen Ausgaben und Einnahmen gelockert wird, weil der Überschuss der Ausgaben über die Einnahmen durch eine externe Institution – meist ist dies der Staat – bezahlt wird; oder aber weil die Entscheidungsträger des Unternehmens mit einer solchen finanziellen Unterstützung rechnen können – sie preisen diese also bereits im Vorfeld ein und richten ihr Handeln nach dieser Wahrscheinlichkeit aus. Möglichkeiten der Aufweichung der Budgetrestriktionen sind beispielsweise Steuern, Subventionen, Kredite und Preise, die nicht „hart“, sondern Gegenstand politischer Verhandlungen oder Einflussnahme sind. Aber dabei bleibt es nie.

Gerade der Fall der vorgängigen Einpreisung staatlicher Unterstützung macht deutlich: Eine weiche Budgetbeschränkung ist nicht etwa eine buchhalterische Größe, sondern vielmehr ein Denk- und Verhaltensmuster. Eine Mentalität, die nicht bei den Entscheidungsträgern „stehen bleibt“, sondern die gesamte Produktionskette eines Unternehmens inklusive Zulieferer „ansteckt“. Jeder auf jeder Stufe des Produktionsprozesses weiß, dass hier am Ende nicht das haushalterische Klein-Klein einer Bilanz über die Existenz der Firma, seiner Abteilung, seines Jobs oder seines Auftrags entscheidet, sondern politischer Wille. Entsprechend großzügig ist man intern bei Lohn- und extern bei Preisforderungen. Und entsprechend ebenso lasch ist man in Bezug auf die Sorgfalt im Umgang mit dem Firmeneigentum (Selbstbedienung oder mangelnde Sorgfalt im Umgang mit Maschinen et cetera).

Gerade die aktuellen Vorkommnisse rund um den Mitgliedsender der ARD, rbb Fernsehen, bieten viel Anschauungsmaterial zur Theorie der sanften Budgetbeschränkungen. Das Gesicht des grassierenden, aber mitnichten überraschenden Missstandes ist Patricia Schlesinger, die inzwischen abgesetzte Intendantin des Senders. Die Details, die nach und nach ans Licht kommen, zeigen auf, dass die Budgetbeschränkungen im Fall heutiger staatlicher Unternehmen nicht nur sanft, sondern offenbar vollkommen losgelöst sind. Und wenn Schlesinger behauptet, sie habe ihren Lohn nie gefordert, man habe ihn ihr vielmehr angeboten, dann glaube ich ihr das sofort.

Ein Beispiel aus der Schweiz bestätigt mich in diesem Glauben. Eine Bekannte, Mitte 50, selbständige Kommunikationsberaterin und Medien-Coach wurde vom Ressortchef einer der obersten Behörden des Landes angefragt, ob sie Interesse am Job als Kommunikationsleiterin habe. Die wollten explizit sie – somit war sie in der denkbar besten Ausgangsposition. Als es zu den Lohnverhandlungen kam, fragte man sie nach ihren Vorstellungen. Die Frau weiß, was sie in der Privatwirtschaft wert ist und nannte eine Zahl, die fürstlich ist, aber ihren Erfahrungen und Referenzen entspricht. Die Reaktion des Ressortchefs „Das geht nicht. Damit machen wir uns lächerlich“, woraufhin er die anderthalbfache Summe vorschlug.

Diese Leute sind in ihren Funktionärsstuben nicht nur vollkommen abgehoben, haben nicht nur den Kontakt zur wirtschaftlichen Wirklichkeit, sondern überhaupt zur Welt verloren. Es geht ja nicht darum, dass sie sich vor dieser Welt lächerlich machten mit dem Salär, das meine Bekannte gefordert hatte. Denn wie gesagt: Mit der genannten Summe blamiert man sich auch bei einem Großkonzern nicht. Im Gegenteil. Es geht diesen Leuten also – so muss man schließen – im Fall der bezahlten Löhne einzig darum, vor den anderen Ressort- und Departements-Chefs nicht lächerlich, sondern im Sinn einer Art Funktionärsprestige gut dazustehen. Das ist die totale Perversion von Wettbewerb, von Leistung, von Qualität und von ökonomischen Grundprinzipien. Hier muss meiner Meinung nach dringend ein neues Wort her – denn der Begriff „sanfte Budgetrestriktionen“ trifft mittlerweile meilenweit daneben. Das sind nicht nur keine Budgetrestriktionen mehr und auch nicht mehr nur ihre Abschaffung, sondern etwas völlig Neues. Vorschläge werden gerne entgegengenommen.