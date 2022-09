Das Haus Windsor WEF-Welfenkönig wirbt für massive Verteuerung untertänigsten Lebens

21. September 2022

… das ihn als angeblich unverzichtbare „Institution“ steuerlich stützen „muss“

von Axel B.C. Krauss

mittwochs um 12 Uhr

Und das trotz des atemberaubenden Vermögens der „britischen Krone“. Auf so was muss man ja erst mal kommen: sich trotz mehr als ausreichend vorhandener Geldmittel auch noch über den Steuerzahler „absichern“ lassen.

Die Schätzungen aller Vermögenswerte des „Hauses Windsor“ (hervorgegangen aus deutschem Welfen-Adel) gehen teilweise stark auseinander. Manche Quellen sprechen von bescheidenen 7,3 Milliarden Pfund, zu denen allerdings noch die persönlichen Besitztümer in Form von Land, Immobilien und Unternehmensbeteiligungen gerechnet werden müssten, andere von stattlichen 23,5 Milliarden. Die genauen Zahlen sind unerheblich, denn fest steht: Auf absehbare Zeit muss die „Krone“ sicher nicht zum Sozialamt und dürfte auch keinerlei Probleme haben, ihre Energiekosten zu decken.

Auf der Website „British Heritage“ erschien am 9. September 2022 ein Artikel mit dem Titel „How much does the Royal Family cost the British taxpayer?“ (Wie viel kostet die königliche Familie den britischen Steuerzahler?), die eine Auflistung präsentierte: „Haben Sie sich jemals gefragt, wie viel die königliche Familie den Steuerzahler kostet? Aus den im Juni 2022 veröffentlichten Konten für den Sovereign Grant, mit dem die offiziellen Ausgaben der Königin und ihres Haushalts finanziert werden, geht hervor, dass die Monarchie den Steuerzahler im Haushaltsjahr 2021/22 102,4Millionen Pfund gekostet hat – ein Anstieg von 17 Prozent gegenüber dem vorangegangenen Haushaltsjahr.“

Auch die Reisekosten für Eure Hoheiten stiegen drastisch: „Die Reisekosten stiegen um 1,3 Millionen Pfund auf 4,5 Millionen Pfund, darunter 26 Reisen, die jeweils mehr als 15.000 Pfund kosteten. Die teuerste Reise mit 226.383 Pfund war die Karibikreise des Herzogs und der Herzogin von Cornwall und Cambridge im März.“

Umso bemerkenswerter ist, dass der neue König, Charles III., sich ganz offen zu einer Politik bekennt und diese in eigener Gestalt als aristokratische Galionsfigur und „Werbe-Ikone“ fleißig bewirbt, die das Leben derjenigen, die mit ihrer täglichen Arbeit zum Erhalt der von ihm repräsentierten „Institution“ beizutragen angehalten werden, wesentlich verteuern und erschweren wird.

Der Journalist Matthew Ehret schrieb dazu in seinem Artikel „Kann Großbritannien aus dem Feudalismus ausbrechen oder wird König Charles’ großer Reset unangefochten bleiben?“: „Charles hat die Art von Enthusiasmus für die Dekarbonisierung der Welt an den Tag gelegt, wie man ihn sonst nur bei einem religiösen Fanatiker findet, der sich als Öko-Krieger der Monarchen aufspielt, als Kreuzritter-König einer neuen Religion – nur dass unsere neuen, mit Davos verbundenen Öko-Kreuzritter nicht die Muslime im Heiligen Land, sondern das Kohlendioxid und die industrielle Zivilisation, die Landwirtschaft und die ‚nutzlosen Esser‘, die das alles verursachen, als die giftige Bedrohung ansehen, die zerstört werden müssen. Charles sieht sich offenbar in den Fußstapfen seines WWF-Gründungsvaters als neuer führender Sprecher für eine totale Umgestaltung der Gesellschaft unter einer WEF-grünen Regierungspriesterschaft.“

König Charles III. sagte in einer Videobotschaft des Weltwirtschaftsforums: „Wir haben keine Zeit, denn ansonsten – wenn wir nicht die notwendigen Schritte vollziehen und in einer grüneren, nachhaltigeren und inklusiveren Weise wiederaufbauen – wird das dazu führen, dass wir mehr und mehr Pandemien bekommen und mehr und mehr Katastrophen wegen der sich beschleunigenden globalen Erwärmung und des Klimawandels. Jetzt ist also der eine Moment, in dem wir so viel Fortschritt erzielen müssen wie möglich.“

Über die ideologischen Grundlagen dieser Agenda haben andere Autoren und auch ich (in zurückliegenden Beiträgen auf ef-online) bereits ausführlich geschrieben. Es sollte mittlerweile hinlänglich bekannt sein, dass die Deindustrialisierungs-Agenda vor allem durch die Buchveröffentlichung „The Limits to Growth“ (Die Grenzen des Wachstums) des „Club of Rome“ Anfang der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts ein „Mainstream-Gesicht“ bekam.

In diesem Zusammenhang ist es übrigens interessant, dass nur wenige Jahre zuvor, 1967, vom „Scientific and Technological Committee of the North Atlantic Assembly“ und dem „Foreign Policy Research Institute“ ein Treffen unter dem Titel „Conference on Transatlantic Imbalance and Collaboration“ abgehalten wurde, bei dem ebenfalls künftige Beschneidungen und Einschränkungen der industriellen Entwicklung diskutiert wurden. Ausgerichtet wurde dieses Treffen auf dem prunkvollen Landsitz von Königin Elizabeth II. in Deauville, Frankreich.

Nicht weniger interessant ist der Umstand, dass eine andere, weit weniger bekannte Organisation namens „The 1001: A Nature Trust“ (auch „1001 Club“ genannt), die sich mit denselben auf malthusianisches Gedankengut zurückgehenden Fragestellungen befasste wie der „Club of Rome“, ungefähr zur selben Zeit, also zu Beginn der 70er Jahre, ins Leben gerufen wurde – und zwar vom Gatten von Königin Elizabeth, Prinzip Philip, Duke of Edinburgh, sowie Prinz Bernhard zur Lippe-Biesterfeld (auch bekannt als Prinz Bernhard von den Niederlanden).

Ein kurzer Blick auf die Mitgliederliste dieses „1001 Club“ lohnt sich:

Eines der einflussreichsten Mitglieder war unter anderem Maurice Strong, der Anfang der 70er Jahre Generalsekretär der Konferenz der Vereinten Nationen über die Umwelt des Menschen war. Abgehalten vom 5. bis 16. Juni 1972 in Stockholm unter dem Motto „Nur eine Erde“, wurde hier der Grundstein für künftige Klimakonferenzen gelegt. Ironischerweise machte Strong ein beträchtliches Vermögen als Geschäftsmann für eine Ölfirma namens „Alberta Oil“. Er trug 1988 auch zur Schaffung des „Intergovernmental Panel on Climate Change“ (IPCC) bei. Im Jahre 1992 sagte er auf dem von ihm organisierten ersten Weltklimagipfel in Rio de Janeiro: „Wir könnten an den Punkt gelangen, an dem der einzige Weg, die Erde zu retten, darin besteht, dass die industrielle Zivilisation kollabiert. Liegt es nicht in unserer Verantwortung, dies herbeizuführen?“ Der US-Politiker Al Gore bezeichnete Strong als seine Inspiration für seinen weithin bekannten Klimapropaganda-Film „An Inconvenient Truth“ (Eine unbequeme Wahrheit).

König Juan Carlos von Spanien, Mitglied im „Club of Rome“. Er stammt aus denselben Adelslinien wie Prinz Philip und Elizabeth II.

Salem bin Laden, ältester Halbbruder von Osama bin Laden. Er führte über viele Jahre bis zu seinem Tod das Familienunternehmen der Bin Ladens, die „Saudi Binladin Group“. Diese wiederum war über ein Unternehmen namens „Carlyle Group“ geschäftlich eng verbandelt mit der Bush-Familie in den USA, vor allem mit dem ehemaligen CIA-Chef und Ex-Präsidenten George H. W. Bush sowie dem Ölunternehmen von Sohnemann George W. Bush („Arbusto Energy Oil“).

Agha Hasan Abedi, Gründer der „Bank of Credit and Commerce International“ (BCCI), die für geraume Zeit die siebtgrößte Privatbank der Welt war. Die BCCI-Bank war verstrickt in hochkriminelle Aktivitäten wie zum Beispiel Geldwäsche, Waffenhandel, Finanzierung von Terrorgruppen, illegale Immigration bis hin zu Prostitution. Es gab auch Verstrickungen mit dem ermordeten Mädchen- und Frauenhändler beziehungsweise „Sex Trafficker“ Jeffrey Epstein.

Lukas Hoffman vom Pharmakonzern „Hoffman La Roche“. Das Unternehmen machte mit „Tamiflu“, das von der WHO als Medikament gegen die Vogelgrippe empfohlen wurde (bei der es sich, wie auch bei der Schweinegrippe, um eine künstlich aufgeblasene Hysterie handelte), Milliarden.

Axel Springer, Verlagsgründer.

Friedrich Flick. Dieser Herr muss nicht näher vorgestellt werden. Er wurde im berühmten Flick-Prozess zu sieben Jahren Haft wegen Kriegsverbrechen in der Nazi-Zeit verurteilt. In den 1960er und 70er Jahren erhielten Politiker aus dem gesamten Parteien-„Spektrum“ der BRD (CDU, CSU, SPD, FDP) Flick- Spenden in zweistelliger Millionenhöhe (insgesamt gerechnet).

Aufgrund oben genannter Hintergründe, die zeigen, dass die „Royals“ seit Jahrzehnten massiv in die „Grüne Agenda“ verwickelt sind, kann es kaum verwundern, dass Charles III. sich nun ebenfalls für die entsprechende Politik starkmacht. Am 1. November 2021 sagte Charles, damals noch in seiner Prinzenrolle, auf dem „COP26“-Klimagipfel in Glasgow (stark gekürzte Zusammenfassung, die ganze Rede finden Sie in deutscher Übersetzung auf meiner Website): „Eure Exzellenzen, meine Damen und Herren, die Covid-19-Pandemie hat uns gezeigt, wie verheerend eine globale, grenzüberschreitende Bedrohung sein kann. Der Klimawandel und der Verlust der biologischen Vielfalt sind nicht anders. Sie stellen sogar eine noch größere existenzielle Bedrohung dar, sodass wir uns sozusagen in eine kriegsähnliche Situation begeben müssen. Der jüngste IPCC-Bericht hat uns eine klare Diagnose des Ausmaßes des Problems geliefert. Wir wissen, was wir tun müssen. Angesichts einer wachsenden Weltbevölkerung, die die endlichen Ressourcen unseres Planeten immer stärker beansprucht, müssen wir die Emissionen dringend reduzieren. Das Ausmaß und die Tragweite der Bedrohung, mit der wir konfrontiert sind, erfordern eine globale Systemlösung, die auf einer radikalen Umstellung unserer derzeitigen, auf fossilen Brennstoffen basierenden Wirtschaft auf eine wirklich erneuerbare und nachhaltige Wirtschaft beruht. Wir wissen, dass dies Billionen, nicht Milliarden von Dollar kosten wird. Wir wissen auch, dass die Länder, von denen viele durch eine wachsende Verschuldung belastet sind, es sich einfach nicht leisten können, grün zu werden. Hier brauchen wir eine groß angelegte Kampagne in militärischem Stil, um die Stärke des globalen Privatsektors zu beschwören, der Billionen zur Verfügung hat, die weit über das globale BIP hinausgehen, und – mit allem Respekt – sogar über die Regierungen der führenden Politiker der Welt.“

Wie aus diesem kurzen Exzerpt hervorgeht, bedient Charles III. die üblichen „Talking Points“, „Buzzwords“ und Phrasen, die der „Nachhaltigkeits“-Politik zugrunde liegen und dementsprechend schon in ermüdender Zahl von anderen ihrer bekanntesten Wortführer zu lesen und hören waren: altbekanntes malthusianisches Gedankengut zur vermeintlichen „Überbevölkerung“ der Erde (das bereits widerlegt wurde), die ein strengeres Regiment in puncto Ressourcenverwaltung nötig mache (sprich Etablierung eines technokratischen Managements); die „Pandemie“ als eine Art Katalysator, als beschleunigendes Agens für eine „globale Antwort“ auf globale Probleme (Schwabs „enges Zeitfenster“ für eine, jaja, völlige Neugestaltung unserer Welt, wir müssen uns beeilen, jaja, denn eine Krise sollte man natürlich nicht ungenutzt verstreichen lassen, siehe dazu auch Wolfgang Schäuble: „Die Pandemie ist eine große Chance“, jaja, klabaster klabaster); die angebliche Notwendigkeit, zur Bewältigung dieser Aufgaben Unsummen bereitstellen zu „müssen“; und selbstverständlich wird die Werbetrommel nicht nur gerührt, sondern geprügelt für die „rettende“ Finanzierung durch die größten globalen Konzerne, die, wie es der Zufall mal wieder so will, von Leuten geführt werden, die sich regelmäßig in Davos treffen, Mitglieder derselben „Denkfabriken“ sind, zum engsten Umfeld der für dieses Projekt verantwortlich zeichnenden Eliten gehören und so weiter und so fort et cetera et cetera ad infinitum.

Die Weichenstellungen für diese globale Umgestaltung wurden seit Viralmachung der Pandemie durch die WHO ja auch stark beschleunigt. Whitney Webb und Iain Davis, die sich in den letzten Jahren durch herausragende Recherchen zu dieser Thematik einen Namen in den unabhängigen Medien gemacht haben, veröffentlichten dazu vor Kurzem einen wie gewohnt profunden Artikel mit dem Titel „Sustainable Debt Slavery“ („Nachhaltige Schuldensklaverei“): „Die Weltbank und der IWF wurden mit der Gründung der von der Uno unterstützten ‚Glasgow Financial Alliance for Net Zero‘ (GFANZ) im Jahr 2021 bereits unter die Kontrolle einer neuen internationalen Machtstruktur gestellt. Viele dieser Ziele [Ziele für nachhaltige Entwicklung, meine Anmerkung] klingen in der Theorie schön und zeichnen das Bild einer aufkommenden globalen Utopie. Doch wie so oft stecken hinter den meisten – wenn nicht gar allen – SDGs [Sustainable Development Goals] in Wirklichkeit politische Maßnahmen, die in der Sprache der Utopie verpackt sind und in der Praxis nur der Wirtschaftselite zugutekommen und ihre Macht festigen werden. Dies ist im Kleingedruckten der SDGs deutlich zu erkennen, denn es wird viel Wert auf Schulden und die Verschuldung von Nationalstaaten (insbesondere von Entwicklungsländern) gelegt, um die Akzeptanz von SDG-bezogenen Maßnahmen zu erzwingen. Es ist daher kein Zufall, dass viele der treibenden Kräfte hinter den SDG-bezogenen Maßnahmen bei der UN und anderswo Karrierebanker sind. Einfach ausgedrückt, ersetzt die nachhaltige Entwicklung die Entscheidungsfindung auf nationaler und lokaler Ebene durch eine globale Governance. Es handelt sich um einen laufenden und bisher erfolgreichen globalen Coup. Mehr als das, es ist ein System der globalen Kontrolle. Diejenigen von uns, die in den Industrieländern leben, werden ihr Verhalten ändern müssen, da ein psychologischer und wirtschaftlicher Krieg gegen uns geführt wird, um unsere Zustimmung zu erzwingen.“

Dass diese Worte gar nicht so weit an der Realität vorbeizielen, zeigt sich jetzt schon an den Folgekosten dieser Politik – vor allem für das „gemeine Volk“, also die, siehe WEF-Hofhistoriker Yuval Noah Harari, Masse der „Nutzlosen“ oder, in malthusianischem Sprachgebrauch, die „nutzlosen Esser“.

Die flapsige Bemerkung sei mir verziehen, aber es liegt durchaus im Bereich des Möglichen, dass sich Charles III. angesichts seiner starken Beteiligung an dieser Politik noch als „Horrorkönig“ herausstellen könnte – und das nicht nur für die Engländer, die die von ihm repräsentierte, angeblich unverzichtbare „Institution“ mitfinanzieren „dürfen“.