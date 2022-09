Deutschland in der Krise Die systematische Zerstörung des Menschen

17. September 2022

Ein Erklärungsversuch mithilfe der Maslowschen Bedürfnispyramide

von Manuel Maggio

samstags um 6 Uhr

Ich möchte mich zur Darstellung des von mir erkannten Musters der Bedürfnispyramide nach Maslow bedienen. Anhand dieser Darstellung möchte ich Ihnen erläutern, inwiefern es sich nach meiner Auffassung bei der aktuell angewandten um eine gewollte und sehr intelligente Strategie handelt, um den Menschen mit System zu brechen.

Der Mensch kann es sich nicht aussuchen, ob er Bedürfnisse hat oder nicht, und das menschliche Handeln strebt stets nach der Erfüllung dieser Bedürfnisse. Jedoch gibt es diesbezüglich eine Reihenfolge, die von den Grundbedürfnissen auf unterster Stufe ausgeht. Erst wenn dort ein gewisser Erfüllungsgrad erreicht wird, kümmert man sich um die Bedürfnisse eine Ebene höher. So ist es logisch, dass Sie sich erst mal um die Versorgung mit Essen und Trinken kümmern, bevor Sie sich auf die Suche nach einer neuen Wohnung machen. Die Methoden zur Befriedigung der Bedürfnisse könnten nicht unterschiedlicher sein – und, ja, der ein oder andere stellt sich da auch nicht besonders zielführend an, aber das ist nicht Inhalt meiner heutigen Kolumne.

Ein Mangel in den unteren drei Ebenen, auch Defizitbedürfnisse genannt, wirkt sich direkt auf das Wohlbefinden eines Menschen aus und kann auf der untersten Stufe der Grundbedürfnisse auch nicht übersehen oder überhört werden. Ein Mangel an Nahrung und Wasser ist mit Sicherheit sehr unangenehm und führt am Ende unausweichlich zum Tod, wobei der Entzug von sozialen Kontakten eher langsam und schleichend zur Krankheit und somit auch eines Tages zum Tod führen kann.

Als Definition von Glück habe ich einmal folgenden Satz gehört, den ich sehr passend finde: „Glück ist die Abwesenheit von unerfüllten Bedürfnissen.“

Wie jedes Modell ist natürlich auch die Bedürfnispyramide nicht perfekt und vollkommen; jedoch demonstriert sie sehr einfach und verständlich, wie der Mensch aufgebaut ist, wenn man allein die Ebenen der Bedürfnisse betrachtet. Nachdem Sie mich bis hierhin begleitet haben, wird es gleich spannend, wie ich finde.

Wenn die Erfüllung der Bedürfnisse von unten nach oben wie in Stufen erfolgt und ein Mensch dadurch Glück erlangt, kann auch der Mensch als solcher durch die Zerstörung der Bedürfnisebenen verletzt oder sogar als Wesen vernichtet werden.

Durch soziale Spaltung, die mit den Lockdowns und dem Social Distancing einen perversen Höhepunkt erreicht hat, wurde die dritte Ebene schon lange attackiert. Dies wird bei genauerer Betrachtung der Maßnahmen eindeutig klar, denn selbst das Zusammentreffen von Familien war teilweise nicht mehr erlaubt.

Durch die Lockdowns und die damit verbundenen Arbeits- beziehungsweise Produktionsausfälle wurde dann die nächste Stufe gezielt angegriffen, wodurch die Bedürfnisse auf der zweiten Ebene komplett aus der Bahn geworfen wurden. Für viele Menschen war dies schon mit dem Verlust der Existenz gleichzusetzen. Es wurde durch Insolvenzverschleppung eine Lawine entfacht, und die Pleitewellen, die bereits im Anrollen sind, werden uns schon bald erreichen.

Wer bis jetzt noch nicht komplett durchgedreht oder schon krank und eventuell depressiv geworden ist, den will man diesen Winter aus der Reserve locken – und versucht es erst noch auf lustig. Dann friert man halt ein bisschen, alles halb so wild, alles wegen Putin …

Für viele Menschen liegt der Mangel an Essen, Trinken und Energie außerhalb ihres Vorstellungsvermögens, denn nur so kann ich mir den fast schon kindlichen Umgang mit der aktuellen Situation erklären. Ob das Essen knapp wird oder Strom beziehungsweise Energie komplett ausfallen werden, sei noch dahingestellt, aber allein die Bedrohung auf der Ebene der Grundbedürfnisse zwingt viele schon in die Knie. Der Druck im Kessel steigt, und genau das ist gewollt.

Die Strategie ist klar zu erkennen: Wie in Scheiben wurden die einzelnen Ebenen gezielt angegriffen und von oben nach unten zerstört, damit man nun letztendlich durch die Bedrohung der untersten Ebene den Menschen komplett entwurzeln und in Abhängigkeit bringen kann.

Ich sehe das als enorm klug an, denn der Mensch baut sich von unten nach oben durch die einzelnen Ebenen der Bedürfnisse auf, wird stabil im Leben und übernimmt Verantwortung. Genau das gegenteilige Vorgehen durch den Angriff auf die Ebenen von oben nach unten kann daher nur ein genau durchdachter Plan sein.

Mein Tipp oder eventuell sogar eine Strategie, um der Entmenschlichung entgegenzuwirken: sich vermehrt um den Wiederaufbau der sozialen Kontakte und das Verhältnis innerhalb der Familie zu kümmern, damit sich zumindest hier wieder etwas Halt und Sicherheit aufbauen können. Denn wer sich nicht sicher fühlt, der hat Angst, und Angst macht Menschen gefügig.