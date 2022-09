Die Dystopie einer Gesellschaft glücklicher Sklaven Konsens – das sanfte Gift der Einstimmigkeit

15. September 2022

Abweichler werden wie Verbrecher behandelt

von Monika Hausammann

donnerstags um 6 Uhr

Je öfter in den vergangenen Jahren im Zusammenhang mit ganz unterschiedlichen Problemstellungen und Themen von einem angeblich vorhandenen wissenschaftlichen oder gesellschaftlichen Konsens die Rede war, umso misstrauischer wurde ich, ohne indes den Grund für dieses Misstrauen in befriedigender Weise festmachen zu können. Warum, fragte ich mich, wird einer widerspruchsfreien Einstimmigkeit so vielstimmig das Wort geredet? Und warum ausgerechnet in der Wissenschaft und im sogenannten demokratischen Prozess? In Bereichen also, die ohne Widerspruch, ohne Kritik, ohne den Streit um das beste Argument ihres Kerns beraubt und damit zur Parodie ihrer selbst werden? Zu einer Veranstaltung institutionalisierter Zielverfehlung?

Erst als ich begann, die Utopisten aller Couleur dieses und vorangegangener Jahrhunderte und ihre Grusel-Fiktionen ernst zu nehmen und nicht mehr bloß lachte über Konzepte wie jenes der weltweiten elektronisch gestützten Gedankendatenbank und eines ebenfalls durch Elektronik ermöglichten globalen moralischen Netzwerks, fing ich an, die richtigen Fragen zu stellen. Jene nach Grund und Motiven für diese in meinen Augen fürchterliche Sicht auf Mensch und Welt. Das Ganze in den Fußstapfen des nahezu unbekannten ungarisch-amerikanischen Philosophen und Historikers Thomas James Molnar, auf den ich dank der Festschrift „Einer, der nicht nach Utopia wollte“ von Jan Benz und Jochen Prinz aufmerksam wurde. In zahlreichen seiner mehr als 40 publizierten Büchern und in Hunderten von Texten zerlegte der Katholik Molnar ruhig, aber bestimmt die Theoriegebäude linker und rechter Utopisten. Und da erst wurde mir klar, woher diese auffällige Vergötterung des Konsenses kommt, was der Grund und – mehr noch – was das Ziel dahinter ist.

Obwohl sich keiner der Vertreter des sogenannten Evolutionären Humanismus offen in Opposition zum Individuum positioniert, wie es uns Bibel, Reformation, Aufklärung und der klassische Humanismus vor Augen stellen, sondern vielmehr behaupten, ihre Ideen für „die Gesellschaft“ beziehungsweise „die Menschheit“ würden gerade dem Individuum zugutekommen, ist ihrem Denken mehr oder weniger offensichtlich tiefstes Misstrauen gegenüber dem Einzelnen gemeinsam. Nicht weil sie ihn für „nicht gut“ halten, sondern weil er frei ist und damit unberechenbar – Eigenschaften also, die in schärfstem Konflikt zu jedem sozialen Großplan stehen, der in der Gesellschaft eine unendlich manipulierbare Maschine, im Menschen ein taugliches oder untaugliches Rädchen derselben sehen.

Die Frage, die sich den Designern einer vollkommenen Gesellschaft glücklicher Sklaven also stellte, war diese: Was ist zu tun, wenn der Mensch, den man durch Vereinheitlichung des Bewusstseins auf seine spätere totale Integration vorbereiten will, nicht zum Verzicht auf seine Freiheit überredet werden kann und wenn er darauf beharrt, gegen jede Form der Unterdrückung zu rebellieren? Ihre Antwort: Lasst uns die Menschen, die das Gefüge stören und die sich nicht in das von uns konzipierte, gleichsam die Evolution der Menschheit in Richtung Vervollkommnung beschleunigende „moralische Netzwerk“ und den künstlich erschaffenen gesellschaftlichen Konsens integrieren lassen, wie Kranke behandeln, die an einem Missverständnis ihres Menschseins leiden – als Patienten, deren Krankheiten also psychologischer und sozialer, sprich moralischer Natur sind und die durch sozialen Druck geheilt werden müssen.

Genau da liegt meiner Meinung nach die Wurzel des heute allgegenwärtig angestrebten Konsenses. Genau das ist es, was in zunehmendem Maß und wieder jede innere Logik von Demokratie, Diskurs und Wissenschaft zu beobachten ist. Zwei Punkte fallen besonders auf. Erstens: die Psychologisierung und Moralisierung sämtlicher Lebensbereiche. Bei jedweder gesellschaftlich relevanten Problemstellung wird der Fokus von Anfang an ganz gezielt weg von den nachprüfbaren Fakten und möglichen Schlussfolgerungen genommen und auf die Haltung der Menschen dem Problem und der als alternativlos präsentierten Wahrheit und Lösung gegenüber gerichtet. Ist es eine sowohl die Darstellung des Problems als auch die Alternativlosigkeit der Lösung bejahende Haltung, gilt sie als moralisch gut und psychisch gesund – da konsensfördern. Ist es hingegen eine Haltung, die andere Gründe für die Problematik und andere Lösungsansätze als die fixfertig präsentierten sucht und damit den totalen Konsens verhindert oder zumindest stört, ist sie moralisch und psychologisch fragwürdig. Wem das übertrieben erscheint, sollte sich die Äußerungen von in staatlichem Sold stehenden Personen im Zusammenhang mit Corona (Blinddarm des Gesamtkörpers, Psychopathen) oder dem Klimawandel (Klimaleugner sind psychisch krank und sollten weggesperrt werden) in Erinnerung rufen. Zweitens: Der vom Konsens Abweichende gilt je nach Situation heute teilweise als der größere Verbrecher als ein Mörder. Im Sinn des totalen Konsenses findet eine schleichende Neudeutung von „gut“ und „böse“ auch im gesetzlichen Sinn statt. Nur noch die Verbrechen, die den verordneten Konsens stören und also außerhalb des Spektrums der anvisierten totalen Buntheit liegen, sind böse und werden mit ganzer Härte geahndet. Alle anderen Verbrechen, die oft gerade das Resultat oder die Konsequenz alternativloser Politik sind, werden nicht oder eher sanft bestraft. Kurz: Heute gilt der Steuerhinterzieher als der größere Verbrecher als der prügelnde Antifaschist oder der messerstechende Bereicherer. Aber auch das Gute muss logischerweise neu definiert werden: Gut ist nicht mehr, was nicht schadet, oder jemand, der Mitmenschen und Mitgeschöpfen freiwillig und Leben und Zusammenleben fördernd dient; solches Verhalten entspricht nicht der Norm, ist zumindest als verdächtig zu werten und muss als moralisch oder psychologisch fragwürdig dargestellt werden. Auch solche Menschen stören den künstlichen Konsens darüber, was Freiheit zu sein hat (nämlich eine zu großen Teilen auf Sexualität und Konsum reduzierte „Freiheit“, wie die Endlosdebatte zu Gender, sexueller Identität und so weiter deutlich macht) und wer die einzige Anlaufstelle für Hilfe und Lösungen und damit der einzige Träger der Verantwortlichkeit und damit der Freiheit ist – der Staat.

Was wir seit Jahrzehnten erleben und was sich in den vergangenen Jahren zur Kenntlichkeit entstellt hat, ist die uns als „sozial“, „empathisch“ und „gerecht“ verkaufte Diskreditierung der Einzigartigkeit des Individuums und seiner Vernunft, seiner Freiheit und Verantwortlichkeit, seiner Ideen, seiner persönlichen Werthaltungen und Ziele zugunsten einer angestrebten vollkommen künstlichen Einstimmigkeit. Mit der Übernahme der Ideen der Utopisten durch die 68er wurden diese Pläne in die Praxis umgesetzt dadurch, dass sämtliche institutionellen Knotenpunkte der Gesellschaft dieser Umwandlung der Gesellschaft dienstbar gemacht wurden: Schulen, Universitäten, Behörden, Medien, Kultur, Politik – im Grunde der gesamte meinungsbildende Komplex. Eindrücklich auf den Punkt gebracht wurde das Ganze von dem amerikanischen Sozialwissenschaftler Professor Lawrence K. Frank in einem Artikel mit dem Titel „Psychologie und Ordnung in der Gesellschaft“. Darin erläuterte er, dass eine fortschrittliche Gesellschaft künftig nicht mehr gemäß den unmotivierten Entscheidungen und Beschlüssen uninformierter Individuen funktionieren könne, sondern nurmehr durch die Beratung und Orientierung durch Experten. Das Verhältnis zwischen der zu organisierenden Bevölkerung und den Experten setzte er dem Verhältnis zwischen Arzt und Patient gleich. Das Rezept: Erziehung und Überredung. Auf die Frage, was darunter zu verstehen sei, erklärte Frank, die Erziehung habe jetzt die schwierige Pflicht, ihre Schüler/Patienten zum Vergessen anzuhalten, sprich, sie von traditioneller und überholter Folklore, von Glaubenssätzen und von Postulaten zu befreien im Sinn der als gut befundenen Einheitsmeinung eines wohltätigen Despotismus. Kurz: Um die totale Einstimmigkeit zu erreichen, müssen das Handeln und Denken eines jeden einzelnen Menschen, sein steuerndes rationales Prinzip von klein auf unter Kontrolle und – wenn die Erziehung nicht fruchtet – in Misskredit gebracht werden.

Euro-Krise, Migration, Klima, Corona, Gender-Ideologie, Krieg – alle, alle werden sie auch dazu genutzt, das Individuum und seine Auffassungsgabe bei Fragen zu diesen und anderen Themenkomplexen des öffentlichen Interesses und sein Verständnis in Bezug auf Dinge, die ihn selber oder seinen engsten Kreis berühren, zu schwächen und ihn in den Zustand totaler Zustimmung hineinzumanipulieren (selbstwidersprüchliche Techniken wie jene der „Affirmations-Therapie“ sprechen eine schon fast tragisch deutliche Sprache). Die Mittel: Vergessen der Vergangenheit zur Lösung substanzieller Bindungen; Diskreditierung von Ideen und des logischen Denkens im Allgemeinen zwecks Erschütterung des Vertrauens des Individuums in seine Urteils- und Kritikfähigkeit; Delegitimierung und Relativierung von Tatsachen; die Vermischung von privater und öffentlicher Sphäre in sämtlichen Bereichen, die als „gesellschaftlich-relevant“ eingestuft werden; und schließlich die Zerstörung aller gesellschaftlichen Keimzellen wie Familien, Vereine, kleine und mittlere Unternehmen, Freikirchen und so weiter, die eine getrennte Gruppe, eine Absonderung von der Gesellschaft und eine Vertrautheit bedeuten und fördern, die der Idee der Vereinheitlichung zuwiderlaufen. Kurz: Das nachhaltige Ausreißen der Wurzeln der Unterschiedlichkeit, die Zerstörung der Individualität des Individuums zur Erreichung der bunten Gesellschaft, deren höchstes Ziel die Gerechtigkeit durch totale Gleichheit ist. Eine Schlüsselrolle kommt dabei den heute omnipräsenten Experten zu, die den Widerstand des gesunden Menschenverstands dadurch unterminieren, dass sie jeden als „Laien“, „Idioten“, „Schwurbler“ oder „Verschwörungstheoretiker“ aburteilen und in einer Weise einschüchtern, die ihn dazu bewegt, die Wirklichkeit inklusive Erfahrung, Tradition und Beispiel neu zu bewerten.

Der größte Feind solcher Absichten und Konzepte, die auf Lügen, Selbstwidersprüchen, Irrationalität und Emotionen aufgebaut sind, sind Tatsachen, Logik, Überzeugungen und der freie und furchtlose Wille, sich ihrer zu bedienen und sich unbeirrt nach ihnen zu richten. Lügen haben seit jeher kurze Beine. Irrationalität fällt mit oder ohne Umweg über die Bestialität immer in sich zusammen. Wichtig ist einzig, sich bis zu diesem Zeitpunkt geistig gesund zu erhalten und sich den Gesellschaftsärzten aller Couleur zu verweigern und jedem Konsens grundsätzlich erst mal eine gehörige Portion Misstrauen entgegenzubringen. Das Ganze am besten in Gesellschaft geistiger Gefährten oder im besten Sinn eigensinnig allein in und mit der Natur. Optimalerweise eine Kombination aus beidem: Das Training für einen „langen Atem“ – denn den wird es brauchen – ist um vieles vergnüglicher und auch kraftspendender, wenn man sich ab und zu austauschen kann.