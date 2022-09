Methoden und Funktionsweisen der Narrativkontrolle Gatekeeper Julian Reichelt?

14. September 2022

Problemfraktionierung, Falschfokussierung, Aufmerksamkeitsbindung, Streisand-Effekt und Bemerkungen zu den alternativen Medien

von Axel B.C. Krauss

Martin Moczarski hatte kürzlich einen Tweet Julian Reichelts in einem ef-Video sehr treffend analysiert. Er wies darauf hin, dass Reichelt – damit wäre ich bereits bei einer der beliebtesten Methoden der „Narrativkontrolle“ – durch „Falschfokussierung“ auf einen einzelnen Akteur auf der Bühne des Kasperletheaters namens Politik den irrigen Eindruck zu erwecken versucht, von den anderen Parteien sei eine andere Politik zu erwarten.

Abstrakte Beschreibung der Methode: Durch Fraktionierung eines größeren Problems und die anschließende Fokussierung des „Bewusstseins der Öffentlichkeit“ auf eines seiner kleineren Teile soll die Erkenntnis des Gesamtzusammenhanges erschwert oder gar unmöglich gemacht werden.

In Reichelts konkretem Fall: Er schrieb, die CDU müsse nur konsequent auf Bundes- und Länderebene aus den Koalitionen mit den Grünen austreten, um der von diesen betriebenen schädlichen Agenda begegnen zu können. Allerdings ging Reichelt dabei sehr plump vor und hielt seine „Follower“ obendrein (und zynischerweise) für ziemlich vergesslich, denn es waren ja gerade 16 Jahre unter Merkels CDU (ohne nennenswerten Widerstand der anderen eingenordeten Parteien, es blieb bei Lippenbekenntnissen und den üblichen Schaukämpfen zur Aufrechterhaltung der Illusion eines „Mehrparteiensystems“), die den Nährboden für die heutigen Zustände gelegt und kultiviert haben. Mit anderen Worten versuchte Reichelt, diese Vorgeschichte einfach komplett abzuschneiden beziehungsweise auszublenden. Das ist ein unter Gatekeepern und „Limited Hangouts“ sehr beliebtes Vorgehen.

Das heißt natürlich nicht, dass jeder, der so redet oder schreibt, zwangsläufig ein Gatekeeper, ein Limited Hangout oder Desinformant ist. Aber wie soll man das feststellen oder anhand welcher Kriterien zumindest etwas näher eingrenzen? Sonst besteht die Gefahr, schnell paranoid zu werden und hinter jeder fachlich vielleicht nicht ganz so sattelfesten Äußerung gleich einen „Systemling“ entdecken zu wollen.

Erster und wichtigster Schritt: Prüfung des Hintergrundes.

Trivialerweise kann niemand alles wissen. Niemand ist mit umfänglichem Wissen geboren worden. Wenn jemand, der sich mit der Materie, über die er spricht, nicht sonderlich gut auskennt und deshalb grobe Fehler in seinen Analysen macht, wesentliche Informationen übersieht und so weiter, ist das kein Kino. Wenn ich an meine politischen Kommentare vor 20 oder gar 30 Jahren zurückdenke, lache ich Tränen.

Reichelt ist aber kein Anfänger, er ist kein Greenhorn. Er ist ein erfahrener Journalist, der zudem viele Jahre Chef der „Bild“-Zeitung war. Natürlich weiß er, dass es nicht die Grünen alleine sind, denen diese Politik zu verdanken ist. Natürlich kennt er die „Medienszene“, natürlich liest er regelmäßig auch die Analysen und Kommentare anderer, egal ob in den klassischen Medien oder im Internet. Ich überlasse es dem Leser, sich die Wahrscheinlichkeit auszurechnen, dass so jemand es wirklich nicht besser wissen kann.

Sehr beliebt – vor allem in Zeiten des Ukraine-Krieges – ist die Methode der „Fraktionierung“ oder extremen Blickverengung auch bei denjenigen, die unablässig nur auf den Westen als Hort alles Bösen eindreschen: Die USA und die Nato sowie der Westen im Allgemeinen sind Mordor, Russland unter Putin hingegen ist Mittelerde, wo Vladimir Baggins sich mit seinem chinesischen Gefährten Pippin Jinping auf den beschwerlichen Weg macht, den Ring des westlichen Erzbösen im Vulkan einer angeblich so viel glücklicheren, gerechteren und friedlicheren Weltordnung einzuschmelzen.

Auf die Probleme in Russland und China wird erst gar nicht eingegangen. Dass China ein totalitär agierendes Regime ist, wird schon mal gerne „übersehen“; dass es auf dem Weg der technokratischen Bevölkerungskontrolle und -überwachung mittlerweile schon weit fortgeschritten ist und in einigen chinesischen Schulen Schüler den ganzen Schultag lang (!) sogenannte „Wearables“ tragen müssen – tragbare Geräte wie zum Beispiel Stirnbänder, die sie biometrisch überwachen, beispielsweise ihre Körpertemperatur und sogar ihre Stimmungen (!) durch Messung der Gehirnströme – ach, war da was? Oder dass bei einem einzigen (!) „Infektionsfall“ schon mal eine ganze Stadt abgeriegelt wird und die Leute unter Androhung drakonischer Strafen in ihren Wohnungen eingesperrt werden wie Stallvieh – inwiefern das eine „bessere“ Alternative zum Westen sein soll, wird nicht erklärt. Oder dass in Russland das bargeldlose Bezahlen, biometrische Überwachungssysteme für Schüler (ähnlich denen in China) und eine digitale Zentralbankwährung (CBDC) ebenso vorangetrieben werden, wird dadurch wegzuerklären versucht, dass eine russische CBDC doch immer noch was ganz anderes als eine westliche sei. Stimmt nur nicht. Da kann man sich das „Anti“- also sparen und gleich „Spiegel“ lesen.

Längst überfälliger und dringend nötiger Seitenhieb: Besonders brisant ist es, wenn eitle selbstvernarrte Gockel, die sich selber gerne als ganz große „Stars“ und „Widerständler“ inszenieren und vorgeben, „aufklären“ zu wollen, mit einem russischen Thinktank kooperieren, woraus sich dann auch ihre unverbrüchliche Liebe zu Frodo Putin erklärt. Statt „alternativer“ oder, na, ich sage mal, kompakter Informationen gibt es doch nur wieder Führerkult, allerdings unter russischem Vorzeichen.

Zurück zu Reichelt: Der Trick der Falschfokussierung läuft noch auf etwas anderes hinaus, nämlich darauf, die Leute im Glauben zu lassen, es gäbe noch so etwas wie „politischen Pluralismus“ in diesem Land. Wo? CDU/CSU, SPD, FDP, Grüne sind lediglich unterschiedlich beschriftete Etiketten auf demselben Agenda-Treibsatz. Das haben die letzten Jahre überdeutlich gemacht. Deshalb ist es völlig latte, ob nun die CDU, die SPD, die Grünen mit der FDP oder eben, wie derzeit, eine „Ampel“ regiert. Wäre es anders, gäbe es echte Debatten darüber mit praktischen Konsequenzen, befände sich das Land jetzt nicht in dieser Situation.

Ich erwähnte gerade „Limited Hangouts“. Eigentlich gibt es kaum Unterschiede zwischen einem Limited Hangout und einem Gatekeeper: Beide dienen der Narrativkontrolle. Unter einem „Limited Hangout“ versteht man jemanden, der zwar durchaus „scharfe Kritik“ an Herrschenden übt (beziehungsweise üben darf), gleichzeitig aber essenzielle Informationen, die für das Verständnis ihrer Vorgehensweise unabdingbar sind, verschweigt. Er schaut den Mächtigen also nicht wirklich in die Karten, er spielt sozusagen nur den „Hofnarr“ oder den „Quotenrebell“: Es mag ja ganz lustig sein, ihm bei seinem gespielten Widerstand eine Zeit lang zuzusehen, aber echte Veränderung wird daraus nicht entstehen – und das ist auch so gewollt. Die beliebtesten Phrasen solcher Limited Hangouts: „Kopf- und Konzeptlosigkeit“, „Panikorchester“, „Ohne Kompass“, „Denn sie wissen nicht, was sie tun“.

Und wie sie das wissen! Punkt. Man muss schon über die Gutmütigkeit einer Hindukuh und die Naivität eines jungfräulichen College-Cheerleaders verfügen, um zu glauben, niemand in der Politik wisse auch nur im Ansatz, was er tue; man „schlingere“ oder „schlittere“ stets absolut blind und völlig absichtslos in irgendein „Schicksal“ hinein.

Was ist denn nun diese ominöse „bewusste Anwendung des umgekehrten Streisand-Effekts“? Für alle, denen der „Streisand-Effekt“ vielleicht nichts sagt: Darunter versteht man, dass jemand – so wie damals Barbra Streisand, nach der dieser Effekt ja benannt wurde – bestimmte Informationen zu unterdrücken versucht, die nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollen, dabei aber so tölpelhaft vorgeht, dass diese sich erst recht für das interessiert, was verborgen bleiben soll.

Die bewusste Anwendung des umgekehrten oder invertierten Streisand-Effektes kommt immer dann zur Anwendung, wenn jemand durch vermeintliche „Kritik“ oder gar Anschwärzung erst recht ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gehoben werden soll, um ihm zu mehr Popularität und Reichweite zu verhelfen. Genau diese Methode wurde auch bei Reichelt verwendet: In zahlreichen Mainstream-Publikationen wurde behauptet, er sei jetzt ins Lager der „Rechten“, „Rechtspopulisten“ oder „Verschwörungsideologen“ gewechselt.

Wohlwissend, dass schon allein deshalb viele Menschen natürlich auf ihn aufmerksam werden nach der Devise: Wenn der Mainstream so sehr auf ihn eindrischt, muss ja was „dran sein“, dann scheint er wohl die „Wahrheit“ zu sagen oder ein „echter“ Oppositioneller zu sein. Diese Methode läuft im Wesentlichen auf das altbekannte Leninsche Diktum hinaus, die beste Opposition sei die, die man selber kontrolliere. Und im Zeitalter elektronischer Massenkommunikation, vor allem der käuflichen Follower- und Klickzahlen (siehe zum Beispiel die Firma „Socialbooster24“) ist es ein Kindergeburtstag, jemanden zum „Leitwolf“ zu hypen.

Sonderlich neu ist diese Methode auch nicht, weshalb ich bei solchen Gelegenheiten sehr gerne eines der für dieses Vorgehen berühmtesten Beispiele aus der Geschichte des 20. Jahrhunderts heranziehe (das natürlich aus der Zeit vor Streisand stammt): die Einführung des „Federal Reserve Act“. Kurzfassung: Dieselben Banker, die den Federal Reserve Act, also den Gesetzesentwurf zur Etablierung einer Zentralbank in den USA, ausgearbeitet hatten, ließen von Zeitungen (die ihnen gehörten) Leitartikel schreiben, in denen sie sich über den Entwurf zum Schein fürchterlich empörten: Sollte das verabschiedet werden, bedeutet es unseren Ruin! Das muss um jeden Preis verhindert werden! Sie wussten natürlich, dass die breite Bevölkerung aufgrund der Vorgeschichte (es waren bereits Zentralbanken in den USA gescheitert) einer solchen Institution ablehnend gegenüberstand. Viele Amerikaner dachten: Wenn diese Bankster den Entwurf so lautstark ablehnen, kann er für uns einfache Bürger eigentlich nur gut sein. Leider falsch gedacht. Mit allen bekannten Folgen.

Nachfolgend seien noch einige weitere der beliebtesten und häufigsten Methoden genannt, die im weitesten Sinne bei Narrativkontrolleuren zur Anwendung kommen, um sich mit der Aura des „Besonderen“ zu umgeben und möglichst viele „Follower“ an sich zu binden (auch bekannt als „Aufmerksamkeitsbindung“):

Erstens: „Namedropping“

Dabei werden Leser/Zuschauer in schneller Folge mit Namen berühmter (oder berühmt gemachter), vielbeachtensrenommerkenswerter Persönlichkeiten bombardiert, um den Eindruck von Intellektualität und Gelehrsamkeit zu erwecken. Die Methode dient der Einschüchterung: Mensch, der/die scheint sich ja richtig gut auszukennen! Da komme ich als Otto Normalbürge nicht mehr mit. Was der/die alles weiß! Scheint eine richtig schlaue Type zu sein. Es sollte sich von selbst verstehen, dass allein das Auswendiglernen und Aufzählen von x Namen weder einen Beweis für die Validität einer Argumentation darstellt noch tieferes Problemverständnis garantiert. In solchen Fällen kann es sehr hilfreich sein, durch die Worthuberei zu blicken und auf das zu achten, was eigentlich gesagt wird: Werden wirklich substanzielle Informationen geliefert oder praktische Lösungsansätze oder bleibt es bei Verbalnebelkerzen-Weitwurf?

Zweitens: Akadämlackierter Hohlschwurbel

Überschneidet sich mit dem „Namedropping“: Wer die meisten Fremdwörter in einem Satz unterbringt, ist automatisch schlauer! Wird immer wieder gerne genommen, wenn es darum geht, Leuten zu suggerieren, sie sollten einem unbedingt folgen: wunderhübsche Wortgirlanden flechten und ein viel Akadämlack drüberpinseln. Auch hier gilt: Es gibt immer noch einen Unterschied zwischen Form und Inhalt. Das heititeiigste Schönschriftgestell nützt mir nichts, wenn die Regale leer bleiben. Ich bevorzuge gut recherchierte, bissfeste Informationen, die einen Erkenntnisgewinn bieten – erst recht bei Themen wie Politik, Geopolitik oder Wirtschaft.

Politik ist keine Raketenwissenschaft – es ist sehr wohl möglich, leicht verständlich darüber zu schreiben. Wenn zwei Quantenmechaniker sich aufgrund der fachlichen Komplexität ihres Arbeitsfeldes in einer Weise unterhalten, bei der ich als Laie auf diesem Gebiet nicht mehr folgen kann – geht in Ordnung. Wenn zwei Hirnchirurgen dasselbe tun, damit sie sich nicht in jedem Gespräch das „Kleine Einmaleins“ ihres Faches von der Pike auf neu erklären müssen – kein Problem. Wenn zwei Philosophen sich den „kategorischen Imperativ“ um die Ohren hauen, den manche vielleicht nicht kennen – kein Kino. Als (hoffentlich) gut ausgebildete Philosophen wissen sie ja, was damit gemeint ist, und es hätte deshalb wenig Sinn, regelmäßig die zum Verständnis solcher und ähnlicher Begrifflichkeiten notwendigen grundlegenden Schriften ausführlich zu rezitieren.

Wenn aber jemand meint, mir meine Lebenszeit dadurch stehlen zu müssen, so zu tun, als wären Diskussionen über Politik ohne Hawking’sches Verständnis der Physik schwarzer Löcher unmöglich, lächele ich milde und wende mich nützlichen produktiven Tätigkeiten zu. Natürlich ist auch die Form relevant: Wenn kenntnisreiche Ausführungen obendrein in einer schönen Verpackung mit rosarhetorischer Schleife geliefert werden, ist das gewiss ein Bonus – in ästhetischer Hinsicht. Bleibt es jedoch bei Tandaradei-Windbeuteln aus luftig-theoretischem Satzteig, sind mir trotz aller dekorativen Kunstfertigkeit syntaktisch grob geklopfte Holzfällerschnitzel tausendmal lieber, solange sie proteinreicher sind.

Drittens: „Die Zahl deiner Anhänger ist nicht Legion, daher bist du irrelevant“

Über dieses dumme und vor allem menschenverachtende „Argument“ bin ich letzter Zeit sehr oft gestolpert. Es entstammt dem Ego-, „Star“-, Persönlichkeits- und Führerkult: Eine Information ist umso „richtiger“ oder „wahrer“, je mehr Anhänger oder „Follower“ jemand hat. Nach der Verhaftung Oliver Janichs haben einige seiner glühendsten Jünger „argumentiert“, manche seiner Kritiker wären – Originalzitat – „irrelevante Existenzen“ (!), weil Janich viel mehr „Follower“ habe als sie. Auch dann, wenn ihre Kritik an seinem Verhalten durchaus berechtigt war, ganz sachlich vorgetragen wurde und keineswegs auf Häme oder gar Freude über seine Verhaftung hinauslief.

In der Hoffnung, dass es endlich begriffen wird: Der Wert oder die Relevanz einer Information hängt nicht von der Zahl derjenigen Menschen ab, die sie glauben, sie vertreten oder ihr „folgen“. Wäre das der Fall, wäre jede von der Kosmetikindustrie gesponsorte wimpernklimpernde Schminktipp-Influencerin auf Youtube mit zwei Millionen Followern eine unverzichtbare Informationsquelle, ohne die kein Weltverständnis möglich wäre, und jeder vor einer Webcam hampelnde Heini, der gerade mal eine Gitarre richtig rum halten kann oder drei Akkorde auf einem Klavier beherrscht, der nächste Mozart nur deshalb, weil er damit drei Millionen Klicks erzielt.

Vierten: „Je schneller, desto intellektueller“

Auch bekannt als Maschinengewehr-Mundwerk. Durch Turbolader-Gesabbel wird der Eindruck erzeugt, das eigene Gehirn stelle selbst Quantencomputer in den Schatten. Wird auch gerne zur Überrumpelung genutzt, wohlwissend, dass so mancher Hörer kaum folgen kann, wenn eine politisch gefärbte, ideologisch voreingenommene Desinformation an die nächste gereiht wird. Ich habe schon Kommentare unter den Videos der Vertreter dieser Spezies gelesen, in denen – deprimierend genug – Menschen, die anderer Meinung sind, nicht etwa auf argumentativer Ebene kritisiert oder gar widerlegt wurden, sondern nur deshalb gering geschätzt wurden, weil sie „viel langsamer sprechen“. Ich kenne Leute, die ganz bedächtig und eher „tranig“ sprechen, dabei aber in wenigen Sätzen und fünf Minuten mehr Informationen unterbringen als gewisse „Aufklärer“ in einer anderthalbstündigen Zurschaustellung hyperaktiver Selbstbespiegelung: me, myself and me again.

Fünftens: „Erschlage sie mit ‚Beiträgen‘“

Beispiel: Es gibt einen gewissen, sehr bekannten deutschen Telegram-Kanal, auf dem jeden einzelnen Tag zwischen 120 bis 200 (!) „Beiträge“ gepostet werden. Fällt unter „Aufmerksamkeitsbindung“: Es wird „Geschäftigkeit“, „Wichtigkeit“ oder „Relevanz“ suggeriert dadurch, die Leute mit „Informationen“ regelrecht in Grund und Boden zu bomben. Bei genauerem Hinsehen stellt sich allerdings heraus, dass 80 bis 90 Prozent dieser „Beiträge“ lediglich daraus bestehen, entweder Mainstream-Artikel zu reposten – versehen mit einem ein- oder zweizeiligen Kommentar, der weder Informationswert hat noch Erkenntnisgewinn liefert – oder „Beiträge“ aus gefühlt hunderttausend anderen Kanälen, die noch weitaus dürftiger sind, weiterzuverbreiten in einer Geschwindigkeit, der kein Mensch, der „nebenher“ noch seinen Lebensunterhalt bestreiten oder sich vielleicht um seine Familie kümmern muss, jemals bewältigen kann. Zudem erweckt ein erklecklicher Teil der „Beiträge“ den Eindruck, einen Shoppingkanal abonniert zu haben: Wärmedecken, Camping-Zubehör, allerlei Wunderpillen, krisenfeste Taschenlampen und und und. In einem Wort: Provision. Das hält man ja im Kopp nicht aus. Ärgerlicherweise ist dieser hochfrequente „Beitrags“-Strom zuweilen auch noch versetzt mit Postings, die sich eindeutig der Sparte Desinformation zuordnen lassen – wohl in der Hoffnung, dass es im ganzen Gewusel nicht so auffällt und eher unterbewusst aufgenommen wird.

Die Liste ist natürlich nicht vollständig, aber das soll erst mal genügen.

Abschließender allgemeiner Tipp (nicht nur auf Gatekeeper und andere Narrativkontrolleure bezogen): Sind Sie sich nicht sicher, recherchieren Sie zunächst die Hintergründe des- oder derjenigen. Das kann in manchen Fällen schon weiterhelfen. Falls nicht, gilt generell (um sich ärgerliche Lebenszeitverschwendung zu ersparen): Achten Sie darauf, was gesagt wird, nicht nur wie. Treffen Sie also eine sorgfältige, wohlüberlegte Auswahl: Werden thematisch weiterführende Informationen geboten oder ist es nur Gewäsch zur Zerstreuung? Geht es wirklich um Verständnis von Zusammenhängen und ist erkennbar, dass man sich Mühe gibt, diese für andere in zugänglicher Form aufzubereiten, oder werden intellektuelle Masturbation und narzisstischer Geltungsdrang mit „Aufklärung“ verwechselt?

Gibt es vielleicht sogar praktisch Verwertbares oder bleibt es bei bloßer Theorie, wird nur mit gele(e)hrten Worten um den heißen Brei herumlaviert? Machen die präsentierten Informationen wenigstens einen halbwegs ausgewogenen Eindruck oder wird – je nach vertretener „Seite“ – der Name „Sauron“ lediglich abwechselnd durch „USA“ oder „Russland“ ersetzt? Mit anderen Worten: Zeigt der- oder diejenige ein tieferes Verständnis der Machtproblematik oder soll ein Herrscher nur durch einen anderen ersetzt werden, der – türlich, türlich – ganz doll viel besser sein und die Menschheit erlösen wird? Werden überprüfbare Informationen geliefert, beispielsweise versehen mit Zitaten und Quellenangaben, oder behauptet jemand lediglich, er stehe mit einem hochgeheimen „Mr. X“ in Verbindung, der ihm hochbrisante Daten zugespielt habe? Lässt sich das Behauptete also irgendwie nachvollziehen oder wird einfach erwartet, dass Sie es unbesehen glauben?

Mit diesen wenigen Tipps kann man sich schon eine Menge ersparen. Ich durfte in letzter Zeit Menschen erleben, die sogar depressiv wurden, weil sie das berechtigte Gefühl hatten, den endlosen „Beitrags“-Sintfluten auf Telegram oder anderen Netzwerken nicht mehr folgen zu können. Trösten Sie sich: Das brauchen Sie auch gar nicht, denn 90 Prozent davon ist Informationsmüll, der sich immer nur im Kreis dreht und Sie keinen Schritt weiterbringt. Auch dazu noch ein kurzes Beispiel: Es ist mittlerweile hinlänglich bekannt, dass die Covid-Impfungen Nebenwirkungen haben können. Wenn man das einmal begriffen hat – was hat man dann davon, tagtäglich in unzähligen Telegramkanälen diese Information um die Ohren gehauen zu bekommen? Was bringt es Ihnen, dieselbe Erkenntnis auf hundert „verschiedenen“ Kanälen zu lesen?

Bis nächste Woche.