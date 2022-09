„Demokratie – der Gott, der keiner ist“ Packt die Chance beim Schopf …

08. September 2022

… und hört auf zu klagen und zu heulen!

von Monika Hausammann

donnerstags um 6 Uhr

Die Stelle in 1. Könige 18, wo der Prophet Elia die Baalspriester auf dem Berg Karmel auffordert, nun ihren Gott anzurufen, erinnert mich jedes Mal an das Buch von Hans-Hermann Hoppe: „Demokratie – der Gott, der keiner ist“. Das bald vor 20 Jahren erstmals auf Deutsch erschienene Werk ist die vielleicht scharfsinnigste, auf jeden Fall aber die fulminanteste Kritik neuerer Zeit an Idee und Praxis der westlichen Medien- und Massen-Demokratien, denen Hoppe vorwirft, unter der Fahne der Freiheit die Unfreiheit zu organisieren und die Gegenwart aus der Zukunft zu subventionieren.

Was damals noch zu provozieren und auch zu empören vermochte, ist heute für jeden, der einen Puls hat und über ein Mindestmaß an gesundem Menschenverstand verfügt, deutlich sichtbar und zur Kenntlichkeit entstellt. Wären unsere Staaten wie jedes Unternehmen dazu verpflichtet, ordentliche Bilanzen aufzustellen, in der auch die Zahlungsverpflichtungen der Zukunft ausgewiesen würden, bliebe unter dem Strich ein Minus von mehreren 100 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung.

Und was Freiheit und Unfreiheit sowie die Rolle der Medien betrifft, so wurden allein während der letzten zehn Jahre Anschauungsmaterial und Fallbeispiele in einem Maß und in einer Art produziert, von dem man oft nur mit Mühe nicht von einer recherchefreien Meinungs-Walze zu sprechen vermag; ein Ohr immer an der Sitzungstür der Regierungspaläste, das andere am Puls vom Staat profitierender Institutionen und das Gehirn in kollektivistischen Utopien von All-Liebe und All-Gerechtigkeit, lassen sich die Menschen von der schreibbefugten Zunft nur allzu gerne in die Wärme sozialromantischer Verantwortungslosigkeit und des Irrglaubens an konsequenzloses Demokratisch-Sein hineinnudgen.

Denn dies eine, gleich einer heiligen Kuh, steht nie zur Debatte: die Demokratie. Im Gegenteil: Heute sind der „Demokratiefeind“ und der „Staatsdelegitimierer“ wieder gern gesehene Feindbilder und Stempel, mit denen man nie und auch nicht für zwei Sekunden im selben Raum sein möchte. Wem sie aufgedrückt werden, ist Ausschuss und sollte aus dem Freundeskreis und der Geborgenheit des „Man“ ausgeschlossen und nicht mehr frequentiert werden. Er ist ein Schmuddelkind, ein Egoist und unsolidarisch.

Was die wenigsten bemerken: Unser Gegenüber ist längst kein demokratischer Staat mehr, dessen Kernaufgabe die Sicherung von Leib und Leben, Hab und Gut seiner Bürger ist, sondern ein Vormund, der es sich zur Hauptaufgabe gemacht hat, Verantwortungslosigkeit als Bequemlichkeit zu tarnen, Kontrolle als Geborgenheit und Moral als Wirklichkeit. Und die Mehrheit der Menschen gebärdet sich längst nicht mehr wie Bürger, sondern wie minderjährige Mündel, ewige Kinder, die es als eine Wohltat empfinden, die Verantwortung für immer mehr und immer persönlichere Lebensbereiche abzugeben und das als Freiheit zu feiern. Nur so lässt sich die schiere Menge an politischem, pädagogischem und sozialem Unsinn erklären, der in den vergangenen Jahren kübelweise und ohne ernst zu nehmendes Aufmucken über den westlichen Gesellschaften ausgegossen wurde.

Als ich im Frühjahr auf einem sozialen Netzwerk schrieb, ihre ganze Wucht und Wirklichkeit würde die Bereitschaft zur Solidarität mit der Ukraine der Mehrheit der Menschen erst dann entfalten, wenn Europa ukrainisiert sei, bis zum Hals durch Energie-, Lebensmittel- und Waffenkäufe in Dollar verschuldet und mit nichts als Gegenleistung zum Ausgleich als der politischen und wirtschaftlichen Selbstaufgabe, war die Widerrede eindrücklich. Man wies mich darauf hin, dass ich Dinge in Zusammenhang brächte, die in keinem Zusammenhang stünden. Ich bin auch heute noch nicht gewillt, mich dieser politisch herbeierzogenen Dialektik zu beugen: Natürlich steht das in direktem Zusammenhang! Ein Land kann nicht solidarisch sein. Solidarität ist immer persönlich, oder es ist etwas anderes als Solidarität. Jede Solidarität ist moralische Quacksalberei, wenn der Solidarische die Kosten für sein Solidarisch-sein-Wollen nicht trägt. Oder andersherum: Solidarität, die den Solidarischen nichts kostet, ist keine Solidarität, sondern Gratis-Gutfühl-Geplärr und kindisches Geplapper. Und in Anbetracht des aktuellen Gejammers scheint es auch heute genau das gewesen zu sein.

Je lauter nun weiland geklagt und geklönt wird über die hohen Spritkosten und Gaspreise, über die absehbaren Entlassungen und den wirtschaftlichen Einbruch, umso öfter denke ich: Jetzt, Freunde! Jetzt! Das ist eure Chance! Packt sie beim Schopf. Jetzt könnt ihr voll und ganz zu eurer Wahl und euren Entscheidungen stehen! Jetzt könnt ihr zeigen, dass ihr bereit seid, die Konsequenzen eures Handelns wie reife, starke und freie Menschen zu tragen. Ihr wolltet die Energiewende. Ihr wolltet den Planeten retten. Ihr wolltet solidarisch sein. Ruft jetzt nicht nach dem Staat um Hilfe; seid jetzt ehrlich genug zu akzeptieren, dass jede Hilfe „vom Staat“ weitere Milliarden sind, die ihr euren Kindern als Schuldenberg auf die Schultern ladet. Denn wenn ihr jetzt klagt und heult und fordert, dann bereitet ihr mir die gallige Genugtuung, recht zu haben damit, dass ihr im Grunde gar nicht reif seid für euren eigenen Gott „Demokratie“ und dass euer Handeln mindestens ebenso beschämend, kindisch und unwürdig ist wie jenes der Politkasper, die ihr gewählt habt und jetzt am liebsten auf dem Scheiterhaufen sähet.

Sollte es also irgendwann so weit kommen, dass ihr abends bei Dunkelflaute und der Flamme eines zur Neige gehenden Gasfeuerzeuges in der Wohnung sitzt, die ebenso ausgekühlt ist, wie es eure Stimmung zu werden droht, dann verzagt nicht und nutzt die Gelegenheit: Denkt über das Demokrat-Sein nach. Erwärmt euch am Gedanken an eurer Solidarisch-Sein und nährt euch an dem guten Gefühl des CO2-armen Lebens, das ihr für den Planeten, der euch so am Herzen liegt, herbeigesehnt und -gewählt habt und das zu leben ihr jetzt die Möglichkeit habt. Und denkt daran, dass jene, die euch seit Jahren vor dieser Situation warnten, dasselbe zu ertragen haben wir ihr – mit dem Unterschied, dass sie dies meist schweigend tun im Wissen, dass neuerliche staatliche „Hilfen“ alles nur noch weiter verschlimmern würden. Erwägt aber, sie künftig nicht mehr als „Nazis“ oder „Staatsfeinde“ oder „Rechte“ oder „Klimaleugner“ oder „Demokratiefeinde“ zu betiteln, sondern denkt zuerst nach. Kurz: Werdet erwachsen! Und werdet die Demokraten, die ihr zu sein glaubt.