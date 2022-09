Eine „bessere“ Welt Club of Rome und Weltwirtschaftsforum legen alte Unterraschungseier

07. September 2022

Deindustrialisierung, ökonomische Prekarisierung, biometrisches Panopticon dank KI

von Axel B.C. Krauss

Das sind ja gleich drei Dinge auf einmal. Das geht aber nicht. Doch: dank des „Eindringens in die Parlamente“, auf die man „sehr stolz“ sei, wie der heuer sicher nicht mehr vorstellungsbedürftige Klaus vom Forum einmal auf einer Podiumsdiskussion sagte.

„Lassen Sie uns außerdem klarstellen: Die Zukunft geschieht nicht einfach. Die Zukunft wird von uns errichtet, einer mächtigen Gemeinschaft hier in diesem Raum. Wir haben die Mittel, die Zustände in der Welt zu verbessern“, so Schwab auf einem Treffen des Weltwirtschaftsforums (WEF).

In den öffentlichen Reden dieser „mächtigen Gemeinschaft“ hört sich das immer toll an: die Welt verbessern. Was wäre daran auszusetzen?

Gegenfrage: Kann man wirklich von einer Verbesserung sprechen, wenn dasselbe Forum sich dafür ausspricht, Besitz abzuschaffen? (Darauf werde ich weiter unten noch zurückkommen.) Vor allem, wenn diese Abschaffung nur für das „Fußvolk“ gelten soll, ganz sicher nicht für die mächtige Gemeinschaft der Verbesserer, die, während sie aus Gründen des Weltklimaschutzes drastischen Verzicht von den mächtig Verbesserten fordert, auch was das „klimaschädliche“ Fliegen betrifft, selber massenhaft in Privatjets zu besagten Treffen düst. Irgendwie erinnert mich das alles ein wenig an Erich und seine Frau, die regelmäßig über den „antifaschistischen Schutzwall“ zum Kaufhaus des Westens pilgerten, um sich mit all den Dingen aus klassenfeindlichen Produktionsverhältnissen einzudecken, auf die das eigene Volk aus Rücksicht aufs Paradies zu verzichten hatte. Sie werden Jahre auf ein Auto oder einen Kühlschrank warten, doch es wird Sie glücklich machen. Welch Wunder, dass solche rhetorischen Tretminen von physischen unterstützt werden mussten, um Flüchtling:innen*unzufrieden bei der Stange zu halten.

Im Falle Schwabs und seiner Verbesserer ist es eine „Stakeholder“-Stange. Diese Stakeholder, so Schwab, könnten die Welt aber nur dann verschönern, wenn sie ihre Macht nicht zur Selbstbereicherung nutzten, sondern zum Wohle der Gemeinschaft. Auch das klingt erst mal prächtig philanthropisch. Aber dann wäre wieder zu fragen, warum diese Politik, die – was Deutschland betrifft – von Young Global Leaders (fürderhin abgekürzt als YGL) des Forums wie Annalena Baerbock vorangetrieben wird, auf eine – was sich derzeit deutlicher als je zuvor abzeichnet – wirtschaftliche Prekarisierung der angeblich Verbesserten hinausläuft, während die Korpokratie, die sich „hier in diesem Raum“ alljährlich versammelt, mächtig davon profitiert und ihre Reichweite und marktbestimmende Macht auf Kosten der kleinen und mittelständischen Betriebe auszubauen gedenkt. Sind manche Tiere etwa gleicher als andere?

In dasselbe Horn blies ja auch Lynn Forester de Rothschild, die den hochtrabend sogenannten „Council on Inclusive Capitalism“ (Rat für inklusiven Kapitalismus) ins Leben rief, dem der Vatikan unter Papst Franzi im Jahre 2020 beitrat. Dort trifft man sich, ähnlich dem WEF, alljährlich zur Beratung über eine Verbesserung des Weltzustandes, vor allem in puncto Klimarettung. Die Teilnehmer dieses Treffens repräsentieren insgesamt zehn Billionen – zehntausend Milliarden – an Vermögenswerten, die sich unter – ein Stichwort, das in Zukunft noch wichtiger werden wird – Management befinden. Schließlich geht es um eine technokratische Verwaltung von Ressourcen (auch „Humanressourcen“) unter Anleitung von „Experten“ oder, wenn man so will, Managern.

Irgendjemand muss die Hunger Games ja organisieren, und wer könnte das besser als kompetente Fachleute, die, wie ein Vorfahre von Franklin D. Roosevelt namens Clinton Roosevelt in seiner Schrift „The Science of Government, founded on natural law“ (erschienen 1841) ausführlich erläuterte, aufgrund ihrer angeblich überlegenen Expertise genau festlegen könnten, wer wie viele Ressourcen zu welchen Zwecken einsetzen darf. Etwas ganz Ähnliches fordert das WEF nämlich, und zwar mit modernsten Methoden: Eine KI (künstliche Intelligenz) könne doch großartige Dienste dabei leisten, Arbeitskräfte („Human Resources“), Produktivität und Wachstum sowie natürliche Rohstoffe viel effizienter als in der Vergangenheit zu verwalten (managen).

Bei Clinton Roosevelt waren es noch menschliche Verwalter, die diese Aufgabe in den ihnen zugewiesenen Weltregionen übernahmen, um dann dem hohen Rat der Weltgouverneure Bericht zu erstatten. Da wäre es doch viel bequemer, diese lästigen Aufgaben einem synthetischen Superhirn zu übertragen, einer Software, von der natürlich zu fragen wäre: Wer hat sie programmiert und vor allem: wie? Lässt sich der heutige Wissensstand über das Funktionieren moderner Volkswirtschaften tatsächlich als „Ultima Ratio“ voraussetzen, sodass man nur ein paar Algorithmen daraus abzuleiten bräuchte, die dann „fair und gerecht“ die jedem Erdenbürger und jedem Unternehmen „zustehenden“ Ressourcen errechnen, um die Weltdurchschnittstemperatur auf gemeinwohlverträglichem Niveau zu halten?

Wie Antony Sutton zu Roosevelts Manifest treffend bemerkte, zielen dessen Vorschläge auf die Errichtung einer totalitären Regierung ab, „in der alle Individualität einem Kollektiv untergeordnet ist, das von einer aristokratisch-elitistischen Gruppe geführt wird“. Die sich regelmäßig „hier in diesem Raum“ versammelt, um zu entscheiden, was das Beste für die Menschheit sei. Oder um eine künstliche Intelligenz zu programmieren, die das übernehmen soll.

Unterraschenderweise gesellte sich kürzlich der „Club of Rome“ dazu und bekräftigte noch mal all die Thesen, die er bereits Mitte der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts in Büchern wie „The Chasm Ahead“ oder „The Limits of Growth“ vorgestellt hatte, also im Wesentlichen das „postindustrielle Nullwachstumstheorem“. Auf dem der „Große Reset“ übrigens aufbaut, bei dem es sich eigentlich nur um eine Neuetikettierung aus „verkaufspsychologischen“ Gründen handelt. Denn „Null“-Wachstum, das klingt zu negativ. Oder Deindustrialisierung: Die Vorsilbe „De-“ weckt einfach zu viele unangenehme Assoziationen an Abbau, Reduktion, Verminderung. Das ist ungeschickt, weshalb man den Slogan „Build Back Better“ prägte: Ja okay, es wird etwas zurück- oder abgebaut, aber eben besser! Oder „Reset“: Das klingt nach einem frischen Neustart.

„Ohne außergewöhnliche Maßnahmen zur Umverteilung des Reichtums in den nächsten 50 Jahren“, heißt es in einem Artikel der „Tagesschau“ vom 30. August 2022 zu den „neuen“ Erkenntnissen des Clubs, „würden Gesellschaften derart dysfunktional, dass sie kaum in der Lage seien, existenzielle Bedrohungen wie den Klimawandel anzugehen“. Die vom Club angebotene Lösung besteht selbstverständlich darin, Institutionen der „Global Governance“ mehr Befugnisse zu erteilen, ihre Entscheidungsreichweite zu vergrößern: „Hierbei sollen die Staaten den Beschluss fassen, dass Weltbank, Internationaler Währungsfonds und Welthandelsorganisation so umgestaltet werden, dass sie die ökologische Wende sowie Investitionen in Klima, Nachhaltigkeit und Wohlergehen unterstützen. Länder investieren dem Szenario zufolge in allgemeine Grundeinkommen, Bildung und Gesundheit.“

Mit anderen Worten: noch mehr staatliche Indoktrination schon im Kindesalter, Züchtung einer von finanziellen „Wohltaten“ der Regierung abhängigen Bevölkerung („UBI“, Universal Basic Income, universelles Grundeinkommen) und in Bezug auf die Gesundheit läuft es natürlich auch darauf hinaus, sich regelmäßig neuartige gentechnische „Impfungen“ verpassen zu lassen, die zweifellos „absolut sicher und wirksam“ sein werden.

Die politisch künstlich erzeugten Krisen dieser Tage („Gaskrise“, „Stromkrise“) fallen in das altbekannte Schema, dass der Problemverursacher auch gleich die Lösung anbietet – seine Lösung, also eine, die in seinem Machtinteresse liegt. In diesem Fall also: mehr Interventionismus, mehr Regulierungen, mehr Entscheidungsmacht: „Es ist jetzt die Zeit für Markteingriffe. Der Staat muss regulieren“, so Friedrich Merz (zitiert nach der „Welt“, 3. September 2022). Good one, Friedrich. „Jetzt“ ist die Zeit für Markteingriffe. Als hätte es bislang gar keine gegeben. Winnetou würde sagen: „Bleichgesicht spricht mit gespaltener Zunge!“

Oder wie WEF-Berater Yuval Noah Harari in seinem Buch „21 Lektionen für das 21. Jahrhundert“ schreibt: „Indem sie einen unablässigen Strom an Krisen erzeugt, kann eine korrupte Oligarchie ihre Herrschaft unbegrenzt verlängern.“ Freilich, Harari möchte das als „Warnung“ verstanden wissen. Problem ist nur, dass diese „Warnung“ natürlich viel zu spät kommt, denn dieser unablässige „Strom an Krisen“ existiert längst und soll den elektrischen für die „überflüssigen“ oder – in den Worten Hararis – „nutzlosen“ Bevölkerungsanteile unangenehm teuer machen.

Deshalb ist es übrigens auch völlig irrelevant, ob nun irgendwelche Russen, algerische Hacker oder von mir aus ein Schamane aus dem Senegal die Worte Annalena Baerbocks angeblich verdrehte oder gar frei erfand, wie in der Weidenzaunpresse zu lesen war: „Prorussische Aktivisten“ sollen Baerbock-Zitate gefälscht haben, denen zufolge es ihr egal sei, was ihre deutschen Wähler über die „bedingungslose Solidarität“ mit der Ukraine denken.

Warum das aus drei Gründen völlig wurscht ist? Erstens, weil es nicht das Allergeringste an der Tatsache ändert, dass Baerbock als YGL des WEF eine Politik betreibt, die der vom Forum vertretenen Agenda zuarbeitet. Nicht umsonst sprach sie sich auch vehement gegen eine Laufzeitverlängerung von AKWs aus. Könnte Strom für mächtig Verbesserte zu günstig machen. Geht gar nicht. Zweitens, weil diese Politik, der die Meinung der Bevölkerung herzlich egal ist, schon betrieben wurde („Energiewende“), als Baerbock noch Merkel hieß. Und drittens, weil nicht nur sie, sondern auch andere „Clubmitglieder“ wie zum Beispiel Cem Özdemir vom European Council on Foreign Relations (ECFR) ganz unverhohlen aussprachen, dass man aus Gründen der „Biodiversität“ und des Klimas auf Knechtwünsche leider keine Rücksicht mehr nehmen könne. Also? Welchen „Schaden“ sollen prorussische Trolle da bitte noch anrichten?

Auch das Autofahren soll bekanntlich stark vermindert werden. Doch das ist alles andere als einfach. Da muss man sich schon was einfallen lassen. Zum Beispiel, die Bevölkerung durch künstlich erhöhte Preise für fossile Energieträger, mit denen ihre Vehikel größtenteils immer noch laufen, zum Kauf elektrischer Autos zu bewegen. Nur um bald darauf auch den Strom künstlich zu verteuern. Herrje. Welch ein Dilemma: „Branchenexperte warnt vor Scheitern von E-Mobilität durch Strompreise“, berichtete die „Zeitung für kommunale Wirtschaft“ am 2 September 2022. „Die Strompreisexplosion“, so der Auto-Ökonom Stefan Bratzel, „könnte zu einer akuten Gefahr für die Verkehrswende werden, da müssen wir verdammt aufpassen.“ Weiters sagte er: „Der Hochlauf der Elektromobilität droht zu scheitern, wenn der Stromer im Verbrauch teurer wird als Benziner oder Diesel, weil sich dann kaum noch jemand ein Elektroauto kaufen würde.“

Das trifft sich ganz hervorragend, schließlich schlug das WEF laut einer Meldung von „Fox Business“ vom 27. Juli 2022 vor, den Besitz beziehungsweise das Eigentum von Fahrzeugen gleich ganz abzuschaffen: „World Economic Forum calls to reduce private vehicles by eliminating ‚ownership‘“, so die Schlagzeile des Artikels („Weltwirtschaftsforum fordert Reduktion der Zahl privater Fahrzeuge durch Abschaffung des ‚Besitzes‘“). In zehn Jahren werden Sie nichts besitz… ach, Sie kennen den Refrain.

Zum Schluss muss ich leider noch auf eine Falschinformation eingehen, die derzeit die Runde macht: Der „Große Reset“ sei eine „kommunistische Langzeitstrategie“, eine Art „Perestroika 2.0“, die im Wesentlichen auf die ehemalige UdSSR zurückginge.

Diese Behauptung ist aus mehreren Gründen Quatsch mit Soße: Erstens reichen die Anfänge technokratischen Denkens sowie die Vorstellung einer „Weltregierung“ unter Anleitung von „Experten“ ideengeschichtlich in eine Zeit zurück (wie ich in einem meiner letzten Kolumnenbeiträge zu dieser Thematik belegt habe), als weder die UdSSR noch die „Volksrepublik China“ überhaupt existierten. Letztere sei in diesem Zusammenhang nur erwähnt, weil auch schon Falschmeldungen verbreitet wurden, der „Reset“ sei ein Plan Xi Jinpings, also eine „chinesische Agenda“. Siehe auch weiter oben: Roosevelts Manifest „The Science of Government“ erschien 1841. Zu dieser Zeit war China mehr oder weniger noch ein Entwicklungs- oder bestenfalls Schwellenland ohne nennenswerten geopolitischen Einfluss, und die Sowjetunion war ebenfalls noch in weiter Ferne.

Zweitens handelt es sich um eine schier irrwitzige Verdrehung von historischer Ursache und Wirkung: Technokratisches Denken ist nicht das Produkt des Sowjetkommunismus, es ist genau umgekehrt: Kollektivistische Ideologien wie Faschismus und Kommunismus sind Ausgeburten technokratischen Denkens, die der „Verherdung“ von Menschen zum Zwecke eines leichteren machtelitären „Massenmanagements“ dienen. Dasselbe gilt für (schein-) demokratische Systeme wie das deutsche, in denen bekanntlich ein halluzinogenes „Wir“ entscheidet.

Drittens und wie Patrick M. Wood, der die Geschichte der Technokratie seit Ende der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts erforscht, richtig bemerkte: Technokraten ist es egal, mit welchem politischen System zur „Führung der Massen“ sie ihre Macht erhalten – sei es nun ein faschistisches, kommunistisches oder, wie bei uns, ein pseudodemokratisches. Letzteres bietet ihnen den immensen Vorteil, die breite Bevölkerung der Verbesserten im Glauben zu lassen, sie hätten etwas mitzuentscheiden. Die politische Praxis der letzten Jahre belegt das Gegenteil, erst recht der rotzfreche autokratisch-autoritäre Tonfall jüngster Zeit – der aber immerhin insofern ehrlich ist, die Fassade der „Teilhabe“ gar nicht mehr zu bemühen, sondern gleich offen auszusprechen, dass man eben auch ohne Zustimmung der Bevölkerung die gesetzten Ziele erreichen will.

Deshalb führen solche Diskussionen in die Irre. Es bringt nichts, sich zwischen „ismen“ aufzureiben. Manche wollen darin unbedingt eine kommunistische Agenda sehen, andere sprechen aufgrund der Tatsache, dass es (siehe die einschlägigen Artikel des WEF) um eine „öffentlich-private Partnerschaft“ geht („Global public-private partnership“, GPPP oder auch G3P), von einer korporatistischen. Man kann so viele Etiketten draufpappen, wie man will: Es ist im Kern eine technokratisch-totalitäre Agenda, die das Scheinargument der „Wissenschaftlichkeit“ nutzt („Follow the Science!“), um unter diesem vorgeblich wohlwollenden und weltverbessernden Mäntelchen eine „wissenschaftliche Diktatur“ zu errichten, die vorgibt, stets im Interesse „der Menschheit“, des „Weltklimas“, des „Gesundheitsschutzes“ oder der „Pandemiebekämpfung“ zu handeln.

Bis nächste Woche.