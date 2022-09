Deutschland in der Psychofalle Geschlechtervielfalt

05. September 2022

Eine Reise zu den wahren Problemen

von Burkhard Voß

Als Neurologe verbrachte ich meine Tage mit großen und kleinen epileptischen Anfällen, Hirninfarkten, Multipler Sklerose, Parkinsonscher Krankheit, Kleinhirninfarkten und Koordinationsstörungen, Polyneuropathien bei zu viel Suff und Zucker, Demenzen mit und ohne Alzheimer, unruhigen Beinen – eben mit faszinierend klaren und objektivierbaren neuroanatomischen und neurophysiologischen Tatsachen. Klar verirrten sich manchmal Depressive oder Hypersensible in meine Sprechstunde. Da ich neuropsychopharmakologisch gut aufgestellt bin, konnte ich dem einen oder anderen auch mal helfen, aber diese subjektiven Betrachtungsweisen bei den meisten psychischen Erkrankungen ohne tatsächlich organische Ursache – das konnte es irgendwie nicht sein, machte mich müde, frustrierte mich. Dann hatte ich neulich irgendwo gelesen, dass nichts so langweilig sei wie eine Tatsache. Selbst die biologische Tatsache eines Geschlechtes wurde nicht nur als langweilig, sondern als falsch angesehen. Für mich als reaktionären weißen Bad Boy gab es natürlich nur zwei Geschlechter. Okay, von Transsexuellen und Geschlechtsumwandlungen hatte ich schon mal gehört. Wenn sie sich einmal im Jahr in meine Praxis verirrten, brauchte ich erst mal einen Andachtsmoment vor meinem Marilyn-Monroe-Poster im Wartezimmer.

„Du musst an dir arbeiten“, so der dringende Rat der Psychotherapeutin von Gegenüber. Sie empfahl mir die „Lindauer Psychotherapietage“. Schwerpunktthema sei Geschlechter beziehungsweise Gender. Beim letzten Wort brauchte ich schon wieder den Sexappeal von Marilyn, plus eine Pille gegen Würgereiz. Das lag natürlich an mir, da ich nicht genug an mir gearbeitet hatte. Höchste Zeit, das zu ändern – auf nach Lindau! Gleich im Eröffnungsvortrag wurde ich auf die neue Zeit eingestimmt. Eine lesbische Schriftstellerin und Pädagogin mit leichten Koordinationsstörungen berichtete aus ihrem Leben. Zum Beispiel darüber, dass ihre Lebensgefährtin ihr eines Tages offenbart hatte, dass sie sich als Mann identifiziere; aus der Lebensgefährtin wurde ein Lebensgefährte und auf sprachlicher Ebene wurde aus Homo- Heterosexualität. Wow, so etwas war in meinem langweiligen Leben noch nie passiert. Von der Bedeutungskraft dieser Worte hin- und weggerissen, erschien vor meinem inneren Auge eine Transgenderperson, die in einem Dessous-Shop sich nicht zwischen einem String-Tanga und einer Unterhose entscheiden konnte. Mein Unterkiefer klappte runter – von wirklichen Problemen hatte ich keine Ahnung, so die böse Gewissheit. Die lesbische Schriftstellerin erzählte weiter aus ihrem Leben. Wie sie sich einen Bart in die Visage gedrückt hatte und sich über die Reaktionen ihrer Mitmenschen amüsierte. Auch solche Erfahrungen waren mit fremd. Hatte ich das falsche Leben gelebt? Und es wurde immer doller. Ich hatte nicht nur das falsche Leben gelebt, ich hatte auch ständig falsch gesprochen. Ohne Gendergap und Glottisschlag – schon wieder interessante und wichtige Dinge, die ich hier lernen durfte. Glottisschlag, das ist diese 0,8 Sekunden dauernde Sprechpause zwischen Bürger und *innen, ein rhetorischer Schachzug, durch den man die komplizierte Anrede „Bürgerinnen und Bürger“ vermeidet und gleichzeitig erreicht, dass sich alle Frauen und Männer mitgenommen fühlen und keiner ausgegrenzt wird. Super! Aber: Da war sie wieder, die Logik meines gesunden Menschenverstandes, diesem immer noch nicht überwundenen patriarchalischen Fossil. Durch den Glottisschlag sind Männer und Frauen inkludiert, aber was ist mit Homosexuellen, Bisexuellen, Transgendern oder gar solchen, die queer sind? Das letzte Wort hatte mir mal eine Transgenderpatientin erklärt. Es bezeichne die sexuellen Identitäten, die sich allen anderen nicht zuordnen lassen. Also so wie Angela Merkel sich nicht so ganz der CDU zuordnen lassen konnte. Oder einer politischen Maxime. Oder beiden nicht. Oder ganz egal. Frauen wie sie machten sich über ein generisches Maskulinum keine Gedanken, sondern sich insgeheim lustig über Geschlechtsgenossinnen, die sich darüber Gedanken machten. Wenn das mal nicht die ersten Glasurrisse der Gendertheorie sind. Wenn die vortragende Lesbe hätte Gedanken lesen können, sie wäre vom Podium gehüpft, zu mir gestürmt und hätte einem sexistischen Ferkel eine schallende Ohrfeige gegeben.

Allmählich merkte ich, dass Gender nicht losgelöst von der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung betrachtet werden konnte. Die Gesellschaft konnte Gendern nicht ändern. Gendern aber die Gesellschaft. Ich wurde ernster. Dann kam ein Kernsatz des Vortrages: „Wie schwer sich die Gesellschaft mit der geschlechtergerechten Sprache tut“.

Nun hatte ich verstanden. Die Gesellschaft lebt in der Ausnahme. Nicht die Genderathleten. Wenn die weitaus überwiegende Mehrheit die gendergerechte Sprache ablehnt, dann tickte sie nicht richtig und nicht umgekehrt! Die historischen Parallelen waren doch ganz klar. Schon Lenin hatte erkannt, dass die Masse sich seiner wahren Bedürfnisse nicht bewusst sei. Solange das nicht der Fall sei, mussten sozialistische Autoritäten das Sagen haben. Wie bei Genderaktivisten.

Das schräg hereinfallende Abendlicht in der Lindauer Inselhalle beschien mein neues Bewusstsein. Endlich! Die Wucht dieses Vortrages hatte mich zu einem guten Gendermenschen gemacht. Nun wusste ich, dass die freie Selbstbestimmung des Geschlechts (männlich, weiblich, homo, bi, trans, queer, quer, haste noch nie was von gehört …) ab 14 die neuronale Basis für das Wahlrecht ab 16 Jahren war. Aber halt, stopp. Wie war das noch mal mit der neuen sexy Liturgie à la homo, bi, trans, queer, gay – in diesem Geschlechterbasar, so mein lautes Selbstgespräch, würde doch alles hochkompliziert. Die Psychologin neben mir nahm mich in den Arm, tröstete mich und sagte: „Reg dich nicht auf, es ist ganz einfach, das Komplizierte ist gut, böse ist das Einfache.“

Endlich, jetzt hatte ich verstanden. So einfach war die neue Botschaft, die ich nun verbreiten würde. Ob die vortragende Genderathletin noch einen Sekretär braucht?