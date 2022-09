Gesellschaftliches Zusammenleben Freiwilligkeit

03. September 2022

Ein sehr einfaches Prinzip

von Manuel Maggio

samstags um 6 Uhr

Wie könnte das Zusammenleben von Menschen ohne Zwang und Gewalt aussehen? Diese und ähnliche Fragen beschäftigten mich schon vor vielen Jahren. Und bis ich schließlich mit dem Projekt „FreiwilligFrei“ bei meiner sehr unpolitischen Haltung und Auffassung von Freiheit gelandet bin, war es auch bei mir ein längerer Weg mit Ecken und Kurven.

Im Nachhinein betrachtet enthielten alle Ideen und Konzepte einer friedlichen Gesellschaft immer direkte Aspekte der Unfreiwilligkeit oder etwas versteckter gewisse Bereiche als Grundannahmen, die dann als Voraussetzung einfach in das Konzept aufgenommen wurden. Jede Form eines Minimalstaats hat eben Zwang zur Lösung von Problemen nicht ganz ausgeschlossen. Der Zweck heiligt für viele Menschen sehr wohl noch immer die Mittel, und genau hier sehe ich einen sehr wichtigen Ansatzpunkt, um sich gedanklich mit einer reinen und somit echten Freiwilligkeit einmal auseinanderzusetzen. Für mich ist Freiwilligkeit das oberste Maß, um Handlungen und daraus resultierende Situationen einzuschätzen und somit auch zu bewerten. Ich beobachte jedoch seit vielen Jahren, dass viele Kapitalismuskritiker allein die Vorstellung einer echten Win-win-Situation begreifen können. Ich befürchte, dass es wirklich viele Menschen gibt, die denken, dass bei dem, was wir freien Markt nennen, immer einer gewinnen und somit auch ein anderer verlieren müsste. Würden diese Menschen ihr eigenes Handeln einmal so aufmerksam wie die „tagesschau“ beobachten, könnten sie sehr schnell den Widerspruch, der in dieser Aussage liegt, erkennen.

Ich hoffe, dass bei den meisten Ehen und, wie man heute so schön sagt, eheähnlichen Verhältnissen alles auf Freiwilligkeit und somit auch zu beiderseitigem Vorteil beruht. Ich zum Beispiel spüle sehr ungern ab, meine Frau hingegen hat es nicht so mit dem Staubsauger. Da wir beide eine saubere Wohnung bevorzugen, erledige ich die Bodenpflege, und sie übernimmt das Abspülen. Ich mache das freiwillig und sie auch. Noch einfacher wird es beim täglichen Einkaufen, denn jeder Kauf ist immer eine Win-win-Situation, auch wenn es sich aktuell bei den steigenden Preisen anders anfühlen mag. Denn was wäre zum Beispiel die Alternative zum Betanken des Autos? Sie haben es richtig erraten: Fahrrad fahren oder laufen. In diesem Fall ist es mir das wert, und ich entscheide mich bewusst und freiwillig zu einem Kauf auch zu den aktuellen Benzinpreisen, damit ich den Vorteil der Mobilität weiter nutzen kann.

Wieso ist für viele diese Grenze nicht erkennbar? Ist es vielleicht nicht klar voneinander abzugrenzen, ob es sich um Freiwilligkeit oder um das Gegenteil und somit Zwang handelt? Ich verwende hierbei immer ein kleines Gedankenspiel und versuche alle Beteiligten einer Situation nach dem Grad der Freiwilligkeit zu beurteilen. Immer dann, wenn sich Menschen Gedanken darüber machen, wie sich andere Menschen verhalten müssen oder sollten, ist die Freiwilligkeit abhandengekommen. Wenn es allen Beteiligten um die Frage geht, was ich und was mein Gegenüber wollen, dann entwickelt sich bei allen ein Gefühl des Wohlseins, denn man hat sich nicht nach dem „Sollen“, sondern nach dem „Wollen“ gerichtet. Auch wenn es vielleicht etwas esoterisch klingen mag: Ich empfinde es als viel wichtiger zu erkennen, wie sich eine Situation in mir anfühlt, und versuche auch empathisch zu verstehen, wie sich wohl andere Beteiligte in der gleichen Situation im Moment fühlen könnten.

Aktuell erleben wir eine Situation, die so weit von Freiwilligkeit als Basis einer Gesellschaft entfernt ist, wie ich es in meinen 42 Jahren noch nie erlebt habe. Mir ist auch klar, dass nicht jeder mit so viel Freiwilligkeit umgehen kann; man hat es einfach verlernt – so sehe ich das. Denn wer immer freiwillig seinem eigenen „Wollen“ im Leben folgt, der wird automatisch auch für alle Handlungen selbst Verantwortung übernehmen.

Insofern ist für mich jeder Aufruf zu einer Wahl ein Fordern nach Unfreiwilligkeit und Verantwortungslosigkeit und hat dann ganz klar die weiße Weste der Freiwilligkeit verloren, denn es ist das Wesen unserer heutigen Politik, dass eine kleine Personengruppe durch die Wählerstimmen Macht verliehen bekommt, die dann direkt auf jemanden wie mich einwirken kann oder durch Steuern durch jemanden wie mich finanziert werden muss. Ganz egal, wie ich zu der Haltung und zu den Entscheidungen dieser Politiker stehen mag, ist das Konzept einer Regierung an Unfreiwilligkeit kaum zu übertreffen.