Interview der „Jungfrau Zeitung“ mit Monika Hausammann „Politische Korrektheit – Fabrik des neuen Denkens?“

01. September 2022

Anlässlich ihres Referats bei der heutigen Verleihung des Bonny Preises der gleichnamigen Bonny Stiftung in Bern

von Monika Hausammann

Das Interview führte Matthias Mast.

Mast: Max Frisch sagte vor 36 Jahren, „am Ende der Aufklärung steht nicht wie von den Aufklärern erhofft der mündige Mensch, sondern das goldene Kalb“. Sind wir so weit?



Hausammann: Ja – ich würde sogar noch weiter gehen und sagen, dass heute jeder sein eigenes goldenes Kalb hat, das oft genug identisch ist mit ihm selber.



Mast: Das goldene Kalb ist für Sie der Humanismus, dem Sie mit Ihrem Buch Gottes Wort, sprich die Bibel entgegenstellen. Doch richtet sich der Humanismus wirklich gegen die Botschaft Gottes? Stellt er nicht einfach die Gegenwart kritisch infrage?

Hausammann: Dazu muss ich sagen, dass in meinem Buch nicht in erster Linie von dem die Rede ist, was man den klassischen Humanismus nennen könnte, sondern von einem ausgefransten und in meinen Augen fehlgeleiteten Humanismus, der eine Art ideologischer Bastard dessen ist, was er einmal war. Was ich jedem Humanismus ankreide – und das ist keine Nebensächlichkeit, sondern sein Kern –, ist seine Tendenz zur Vergottung des Menschen, die diesen in eine Herausforderung und in eine sinnmäßige Einsamkeit stürzt, mit der kaum einer umzugehen weiß. Was dann die Bindung an die absurdesten Formen goldener Kälber belegt.

Mast: Mit der Aufklärung habe der Mensch seine selbstverschuldete Unmündigkeit überwunden, sagte Kant. Wurde gleichzeitig Gott vergessen?

Hausammann: Hier wird in meinen Augen ein Missverständnis kultiviert: Die Aufklärung war nie christusfeindlich, sondern – mit gutem Grund! – kirchenfeindlich. Und darauf bezieht sich meiner Meinung nach die von den Aufklärern beklagte „Unmündigkeit“. Es ist ja nicht das Christentum, die Bibel, die den Menschen „unten“ hält, wie jeder selber nachlesen kann, sondern es war – im Gegenteil! –immer der pervertierte Leistungsglaube einer machtfokussierten Kirche. Aber ja – im Zug dieses Missverständnisses wurde Gott auch und gerade von staatlicher Seite zu einer folkloristischen Variablen, zu einer Art sentimentaler Deko für Hochzeiten und Beerdigungen degradiert. Und während dies noch als Befreiung und Durchbruch zu mehr Mündigkeit gefeiert wird, haben sich heute viele längst wieder in die Unmündigkeit hineinführen lassen – und zwar von jenen, die die Rolle der Kirche früherer Tage übernommen haben.

Mast: Gottes Wort wird von Institutionen verkündet oder verwaltet, den Kirchen, die Sie auch zu jenen Organisationen zählen, die im Krieg stehen gegen die Wirklichkeit, gegen bisher gültige Wahrheiten, gegen die Freiheit und den Menschen selbst, wie Sie schreiben. Wie funktioniert jedoch das biblische Denken ohne die vermeintlichen Verkünder eben dieses Denkens, ohne Kirchen und deren Würdenträger?

Hausammann: Kirchen – egal, ob Landes- oder Freikirchen – haben den Auftrag, die frohe Botschaft vom Frieden mit Gott und von der Freiheit dieses Friedens zu verkündigen. Solche Kirchen mit solchen Predigern gibt es zum Glück auch heute noch. Weil aber sowohl die Landes- als auch viele Freikirchen dem Zeitgeist auf den Leim gehen und sich selber zu einem verlängerten Arm der Politik und zu einer Art Amt degradieren, während sie ihr Kerngeschäft der Verkündigung vollkommen vernachlässigen oder bloß in lauwarmer und verwässerter Form unters Volk bringen, ist es umso wichtiger, dasa Christen dies an ihrer Stelle mutig tun. Mutig zu sein ist heute nicht schwieriger als vor 80 oder 100 Jahren. Wir sind es bloß nicht mehr gewohnt. Was es meiner Meinung nach braucht, sind starke Gemeinschaften solch mutiger Menschen – keine „amtlichen“ Würdenträger. Jeder von uns ist ein Träger der Würde – sie liegt nicht in seinem Mensch-Sein, sondern in seinem Vor-Gott-Stehen.

Mast: Die Liebe Gottes zu seinen Geschöpfen ist das eine. Doch muss sich jeder Einzelne wirklich dieser Liebe unterordnen, um eine innere und äußere Freiheit zu erlangen?

Hausammann: Die Antwort liegt meiner Meinung nach in Ihrer Frage begründet: Wo man ewig und unendlich geliebt ist – und das sagt die Bibel vom Menschen – kann da von einer Unterordnung im Sinn einer herbeityrannisierten Selbstaufgabe gesprochen werden? Ich glaube nicht. Hier liegt ein Teil des Geheimnisses des Glaubens und des Wirkens Gottes: Wo ein Mensch sich so gewollt und geliebt weiß, wird er zur Gegenliebe befähigt. Nur so ist auch das Liebesgebot der Bibel zu verstehen. Wollen, was der will, der einen so liebt, und zur Gegenliebe befähigt sein ist dann nicht mehr als sklavische Unterordnung, sondern als „Gehorsam zur Freiheit“ zur verstehen.

Mast: Kann ein Mensch überhaupt frei sein/werden? Und wie sollte sich diese Freiheit ausgestalten? Sind wir nicht alle unfrei, im Sinne von abhängig, sei dies materiell oder aus Verantwortung gegenüber der Familie, den Kindern et cetera?

Hausammann: Natürlich sind wir alle „gebunden“, und keiner ist vogelfrei – das wäre die Hölle. Vollkommenes Losgelöst- und Alleingelassensein. Herkunft, Kultur, Elternhaus, Sippe, Charakter, Talente und nicht zuletzt unsere physisch-organische Beschaffenheit und unsere frei gewählten Pflichten setzen uns Grenzen. Eine Freiheit, die nicht an Grenzen gebunden ist, ist eine ins Leere laufende Freiheit. Das ist ein weiteres Missverständnis dieser Tage: Freiheit bedeutet eben gerade nicht, sich haltlos treiben zu lassen. Freiheit ist die härteste Aufgabe, die einer sich stellen kann und in die der Mensch gemäß der Bibel hineinzutreten hat. Die heutige Freiheit ist oft genug nur eine Scheinfreiheit, denn ihre Essenz ist gerade nicht das Hineintreten in die unauflösbar mit der Freiheit verbundene persönliche Verantwortlichkeit für die eigenen Entscheidungen, sondern das Hineintreten in völlige Verantwortungslosigkeit und in eine Konsummentalität, die auch vor Beziehungen nicht haltmacht. Daraus erwächst eine Freiheit, die der Freiheit von Haustieren entspricht. Die Getriebenheit von Hormonen, Launen und Spleens. Mit echter Freiheit, die freudig in das Zentrum der Verantwortung für das eigene Handeln tritt in der Bereitschaft, die Konsequenzen zu tragen – ohne Furcht vor anderen Menschen und ihren Meinungen, vor der Welt und auch ohne Furcht vor dem Tod –, hat das rein gar nichts zu tun.

Mast: Ich bin ein Kind des Kalten Krieges, aufgewachsen mit der Angst vor den Russen und dem Atomkrieg, der jederzeit ausbrechen konnte. Sie sind zehn Jahre jünger und erlebten den Wandel mit Gorbatschow, die Angst vor den Russen wurde abgelöst von der Klimaangst. Jetzt haben wir beides und zusätzlich noch Corona. Angst und Angstmache waren immer Part of the Business der Mächtigen. Was ist denn heute anders oder schlimmer als früher?

Hausammann: Meiner Meinung nach ist der Unterschied der, dass der „Spin“ der Angsterzählung massiv und quasi auf Netflix-Niveau dramatisiert wurde. Modern sein heißt dieser Tage – so kürzlich ein Autorenkollege treffend –, alarmiert und angstbereit sein. Wer sich darauf einlässt, liefert sich automatisch jenen aus, die am lautesten und penetrantesten behaupten, Lösungen beziehungsweise eine Erlösung von der Angst zu haben. Die „Krisen“ dieser Tage nehmen aufgrund dieser Tendenz oft religiöse Züge an – es gibt dann nur noch schwarz und weiß, gut und böse, für uns oder gegen uns –, und die Politik hantiert hier ganz bewusst mit Heilsversprechen zur Organisation „demokratischer Mehrheiten“. Im Grunde ist es die Rückabwicklung der Aufklärung und eine Absage an die Absicht Gottes, der den Menschen aus jeder Knechtschaft – auch und gerade der Angst-Knechtschaft – in die Freiheit führen will (Einleitung zu den Zehn Geboten: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Knechtschaft geführt hat). Wir beobachten also im Grund die Rückführung der Menschen in einen Zustand der Unmündigkeit, die sich einmal „Solidarität“ und ein anderes Mal „Gerechtigkeit“ oder „Schutz“ nennt.

Mast: Die sogenannten Eliten denken über den neuen Menschen nach. Der es gut im Sinne hat mit der Schöpfung. Zusätzlich sinnieren Philosophen über den Wandel des Menschen zum Halb- und Ganz-Roboter mit dem Denkansatz, dass nur solche neuen Wesen in der Lage seien, die Welt und die Schöpfung zu retten. Gott müsste doch seine helle Freude haben an dieser Entwicklung?

Hausammann: Bei objektiver Betrachtung der konkreten Folgen dieses „Gut-Meinens“ mit der Schöpfung stellt man sehr schnell fest, dass es sich um eine selbstwidersprüchliche irrationale Quacksalberei auf der einen Seite und um eine tyrannische Anmaßung auf der anderen Seite handelt. Quacksalberei deshalb, weil im Namen des Klimaschutzes eine unglaubliche Umweltzerstörung vorangetrieben und als alternativlos „gut“ verklärt wird. Eine Anmaßung deshalb, weil hier eine kleine Gruppe von Menschen sich nicht nur befähigt, sondern befugt fühlt, alle anderen als unendlich formbare Größen und als Produkt zu betrachten. Das steht in vollkommenem Widerspruch zum Menschenbild der Bibel, der Aufklärung und auch des Liberalismus, wonach jeder Mensch ein unersetzbares einzigartiges Original mit einem unendlich ewigen Wert ist. Produkte dahingegen sind standardisierte, normierte Größen, und es ist die logische Konsequenz solchen Produkt-Denkens, dass der so optimierte Mensch in radikalem Widerspruch zu jenem Menschen steht, wie Bibel und Aufklärung ihn sehen.

Mast: Die „bisherigen“ Menschen haben sich die Welt untertan gemacht, mit vielen negativen Folgen: Kriege, Zerstörung der Umwelt, Ausrottung der Tiere et cetera. Demnach werden doch Gott, sein Wort und seine Liebe im praktischen Leben des Homo oeconomicus seit eh und je höchstens als Sonntagspredigt zur Kenntnis genommen?

Hausammann: Auch hier ist das Stichwort wieder „Verantwortung“: Sich die Erde untertan machen heißt eben gerade nicht, sie auszubeuten, sondern sie zu nutzen im Wissen, dass wir in einer doppelten Verantwortung stehen: unseren Mitmenschen und Mitgeschöpfen wie auch Gott gegenüber. Auch hier liegt der Grund für die Misere also wieder in der Versuchung, sich vor der Verantwortung zu drücken. In falsch verstandener Freiheit. Und ja – Sie liegen richtig: Dieses Drückebergertum vor einer Freiheit, die die Bürde der Verantwortung fordert, ist in der Menschheitsgeschichte eine immer und immer wiederkehrende Konstante. Und sie führt mit großer Präzision in Unfreiheit und Tyrannei.

Mast: Wurden Andersdenkende nicht schon früher ausgegrenzt, mit Arbeitsverboten (Kommunisten) belegt oder eingesperrt (Wehrdienstverweigerer)? Was ist heute anders, schlimmer?

Hausammann: Der Mechanismus, Kritik auszuschalten, um den Anschein eines gesellschaftlichen Konsenses oder demokratischer Einstimmigkeit zu erzeugen, ist ein altbewährtes Mittel und heute nicht schlimmer als zu jeder anderen Zeit. Was heute anders ist, sind die unmittelbare Wucht und die Mobstimmung, die dank sozialer Medien und dank der eingangs erwähnten Empörungsbereitschaft und des Daueralarmismus fast in Sekunden erzeugt werden können. Eine Karriere zu zerstören, ist heute eine Frage von Sekunden. Das macht es nicht anders, aber viel schnelllebiger. Ein großartiges Mittel für all jene, die hinter dem dicken Hysterie-Vorhang in aller Ruhe ihre Geschäfte und Gesetze durchbringen wollen.

Mast: Ihr Buch ist wortgewaltig mit einem Intellekt und Tiefgang, dem auch die größten Kritiker nicht ausweichen können, sollten diese Ihr Buch lesen … Liegt da das größte Problem heute: Die Meinung der anderen wird nicht kritisiert, sondern ignoriert?

Hausammann: Das Problem liegt meiner Meinung nach darin, dass man sich heute mit dem Ignorieren nicht mehr zufriedengibt. Kritiker, egal, wie sehr sie sich bemühen, sachlich zu sein, gelten ja heute – auch und gerade im Zug des vollkommen ausgefransten Themenkomplexes der politischen Korrektheit – nicht einfach mehr als Menschen mit einer anderen Meinung, sondern als „Feinde“ oder „Leugner“. Sie sind demokratiefeindlich, transfeindlich, frauenfeindlich. Was dabei vollkommen vergessen wird: Ohne Kritik gibt es keinen Fortschritt mehr. Bildung und Erziehung von Kindern, die sich der Kritik verweigert, ist schlicht Indoktrination. Wissenschaft, die Kritik als Diffamierung und Leugnung einstuft, ist bloß noch Dogma. Eine Gesellschaft, die zulässt, dass eine kleine Gruppe von Menschen Kritik verbietet, verschreibt sich dem Stillstand und der Lähmung.

Mast: Corona, Russland-Ukraine-Krieg, Klima, Gender, Woke – wer dazu abweichende, sprich differenzierte Meinungen vertritt, hat es schwer. Doch letztendlich gewinnen die Stärkeren, jene, welche die Hebel der Macht in der Hand haben.

Hausammann: Kurzfristig – ja. Aber – weltlich gesehen – brechen sich am Ende einer jeden solchen Entwicklung ganz andere Gesetze Bahn, die man heute wieder gerne als überholt und überwunden beiseiteschiebt: ökonomische Fundamentalprinzipien. Vor allem jenes der Knappheit – wenn nichts mehr da sein wird, was man der arbeitenden Bevölkerung abpressen kann, um den nicht produktiv Arbeitenden damit zu ködern. Kurz: wenn Dogma und Indoktrinierung sich für die Gesellschafts-Klempner und ihre Zudiener nicht mehr auszahlen. In einem geistlichen Sinn gibt es die tröstliche Gewissheit, dass nicht der Mensch das letzte Wort hat. Auch dann nicht, wenn er sich ein weiteres Mal befähigt fühlt, Gott mit oder ohne Turm von seinem Thron zu holen.

Mast: Das war zu Zeiten des Alten und Neuen Testamentes so und ist heute nicht anders. Das Wort Gottes kommt doch dabei immer zu kurz?

Hausammann: Es kommt ja nicht nur zu kurz: Es wird da systematisch in sein Gegenteil verkehrt. Neid wird unter dem Label der „sozialen Gerechtigkeit“ zur Tugend. Klassische Familie ist ein „neurechtes“ Konzept. Rufmord, Verleumdung und Denunziation werden zu „Sorge tragen“ sublimiert. Sie können heute fast jeden biblischen Grundsatz und jedes Gebot nehmen, und sie werden feststellen, dass es im besten Fall als unmodern, eher aber als verletzend und diskriminierend gilt.

Mast: Was bedeutet Ihnen dieser Preis für die Freiheit?

Hausammann: Nur um Missverständnissen vorzubeugen: Ich bin nicht die Preisträgerin des Bonny Preises – ich bin nur der Keynote-Speaker. Aber die Tatsache, dass es solche Institutionen wie die Bonny Stiftung und den Bonny Preis gibt, ist für mich insofern ein Lichtblick, weil eben gerade nicht die verweichlichte Haustier-Freiheit verantwortungsloser und ansonsten staatlich in Obhut genommener Menschen gefeiert wird, sondern die kristallklare schneidende Höhenluft einer Freiheit, die sich erst dann eröffnet, wenn einer seine Verantwortung zu schultern und zu tragen bereit ist. Sie ist großartig. Wer einmal in diese Höhenluft geatmet hat, will nicht mehr runter in den Smog des behördlichen Versorgt- und Betreutwerdens.

Mast: Ist die persönliche Freiheit derart gefährdet und selten, dass man Personen, die noch den Mut haben, sich frei zu äußern, auszeichnen muss …?

Hausammann: Freiheit, das zeigt wiederum ein Blick in die Vergangenheit, ist überall und jederzeit gefährdet durch eine Art „Zangengriff“: Weil der Mensch auf der einen Seite Neigung hat, sich vor Verantwortung zu drücken. Und weil andere Menschen verstehen, dass durch das Fördern dieser Neigung Macht errungen, ausgeübt und ausgebaut werden kann. Wenn also Auszeichnungen dazu beitragen, recht viele Menschen auf diesen Mechanismus und auf die viel erstrebenswertere Alternative aufmerksam zu machen, dann ist jede Auszeichnung, jeder Anlass und jeder Preis eine gute Sache.

