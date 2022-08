„Fall Janich“ Über eine unverhältnismäßige Gewaltdemonstration auf der einen …

31. August 2022

… und eine nicht weniger überzogene Heiligenzeichnung auf der anderen Seite

von Axel B.C. Krauss

mittwochs um 12 Uhr

Hat sich Journalist und Buchautor Oliver Janich in fragwürdiger Weise geäußert? Ja. Aber: Rechtfertigt das, mit Maschinenpistolen (!) bewaffnete Polizisten in einer medienwirksamen Aktion seine Privatwohnung stürmen zu lassen? Nein. Es gab keinen Grund, den Eindruck zu erwecken, der Mann sei Anführer der gefürchtetsten Terrororganisation der Welt. Schließlich hat er nie eine allgemeine Impfpflicht ins Gespräch gebracht, er machte auch nie Anstalten, eine ganze Bevölkerung zur Zahlung von Demokratieabgaben zur Finanzierung von Volksertüchtigungsfunk zu zwingen und, soweit mir bekannt ist, erhielt er auch nie staatliche Zuwendungen in Form von Geld oder Waffen, um andere Länder zur Vorbereitung humanitärer Interventionen zu destabilisieren.

Zitat Janich aus einem Video, das er auf seinem Telegram-Kanal gepostet hatte: „Also, viele der … ach, jetzt kann ich’s mal rauslassen … viele der Leute, die da heute an der Macht sind, gehören eigentlich aufgehängt:“ Dann lachte er und sagte: „Kann man ja sonst nirgends sagen. Hier kann man’s sagen.“

Wo? Wo kann man das noch sagen? Auf den Philippinen? Die von einem gewissen Ferdinand Marcos junior regiert werden, Sohn des üblen Diktators Ferdinand Erdralin Marcos, der durch liebreizende Methoden wie ausufernde Korruption und Selbstbereicherung, Folter und massenhafte politische Morde von sich reden machte und das Land aufgrund eines Aufstandes der von ihm drangsalierten Bevölkerung fluchtartig verlassen musste? Der gleichnamige Sohnemann, der übrigens öffentlich sagte, er sehe keinen Grund, sich für die Politik seines Vaters zu entschuldigen, regiert derzeit zusammen mit Sara Duterte als Vizepräsidentin, Tochter des vormaligen Präsidenten Rodrigo Duterte (Regierungschef von Juni 2016 bis Juni 2022), der den eigenen Landsleuten androhte: „Entweder impfen lassen oder ins Gefängnis!“ Und der auch sonst gerne verbal hinlangte: Als eine australische Missionarin gegen Ende der 80er Jahre in der von ihm als Bürgermeister regierten Stadt Davao mehrfach vergewaltigt und ermordet wurde, kommentierte Duterte das wie folgt: „Ich war total sauer, dass sie vergewaltigt wurde, aber sie war so wunderschön. Ich dachte, als Bürgermeister hätte ich als Erster dran sein sollen. Welch eine Verschwendung.“ Auch sehr hübsch: „Aber die Wahrheit ist, dass ich es gewohnt bin, Leute zu erschießen. Als wir in San Bedua graduierten, erschoss ich jemanden.“

Gut möglich, dass man an solchen Orten noch so reden kann. Bevor irgendwelche „Follower“ Janichs nun meinen, das gleich in den falschen Hals bekommen und mir vorwerfen zu müssen, ich wolle damit wohl auf eine „Relativierung“ oder gar „Rechtfertigung“ seiner Verhaftung hinaus: Die Frage wird ja wohl noch erlaubt sein, warum ein Libertärer, der hervorragend recherchieren kann und stets für Selbstbestimmung und Eigenverantwortung plädiert, auf die Idee kommt, ausgerechnet in so einen Staat zu emigrieren – einen Staat, der für seine – gelinde gesagt – volatile innenpolitische Geschichte seit Jahrzehnten bekannt und berüchtigt ist.

Das alles ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass seine Inhaftierung gerade vor dem Hintergrund so mancher rechtlich nicht nur schattigen, sondern auch sehr bedenklichen Äußerungen einer deutschen Regierung, die Janich nun zu belangen trachtet, nicht nur überzogen, sondern schlicht grotesk wirken muss.

Die Liste der verbalen Entgleisungen, zum Beispiel im Zusammenhang mit der „Impf“-Kampagne, ist mittlerweile ja recht umfangreich. Es wurden unverhohlen Drohungen ausgesprochen: „Unsere“ Geduld sei nicht unendlich, hieß es gegenüber „Verweigerern“, denen eine biometrisch-panoptische Gesellschaft nicht behagt; ein Boris Palmer sagte gar, man könne eine Impfverweigerung ja auch mit finanziellen Sanktionen verknüpfen – dann würde man „schon sehen“, wie lange solche widerspenstigen Individuen durchhalten; und Winfried Kretschmann forderte „harte Eingriffe in Bürgerfreiheiten“ während Pandemien. Wie auch immer man „Pandemie“ heutzutage definiert …

Andere Volks-„Vertreter“ träumten in den letzten Wochen turbotechnokratisch davon, die Temperaturen „auch in Privatwohnungen“ regulieren zu dürfen, dann klappe es auch wieder mit dem „Weltklima“; wieder andere verlangten von der Bevölkerung „mehr Opferbereitschaft“ für den Sieg gegen Russland (und sie wiederholt sich doch); und wer die Omniszienz und -potenz des Straßenbauers Nummer eins hinterfragt, werte Volkgenossen, fällt in einen „Phänomenbereich“ aus rechtsterroristischen Verschwörungselementen, die den Nagel in der Wand „delegitimieren“, an dem das Porträt der geliebten Staatsratsvorsitzenden hängt, sodass es auf „populistischen“ Boden zu fallen droht.

Also noch mal: Sind angesichts der zahlreichen verbalen Drohgebärden und vor allem der politischen Zumutungen der letzten Jahre, die an den Grundfesten der modernen Zivilisation sägen, berufliche Existenzen en masse gefährden, das Armutsniveau steigern und somit den „sozialen Frieden“ in diesem Land recht deutlich gefährden, etwaige emotionale Überschussreaktionen seitens der Bürgen – es geht ja nicht nur Janich so, beileibe nicht – völlig unverständlich? Zumal die meisten solcher Äußerungen sich ja nicht aus barbarischer Blutrünstigkeit speisen, sondern aus Unsicherheit und berechtigten Zukunftsängsten.

Haben diejenigen, von denen diese enorme Gefahr für Millionen von Menschen, ihre Familien, ihre Kinder und Enkel ausgeht, das Recht, auf einen Einzelnen, der sich ungeschickt äußerte, in ostentativer Weise (Stichwort: Machtdemonstration) einzuschlagen, während sie gleichzeitig selber schweres Unrecht begehen, zum Beispiel – was während der letzten zweieinhalb Jahre mehrfach vorkam – in Form von Wissenschaftsbetrug (was eigentlich strafbar ist) sowie halbseidener Maßnahmen zur „Pandemiebekämpfung“ (lies: zur künstlichen Narrativstützung und -verlängerung zwecks Konditionierung der Bevölkerung mittels „Injektionen und Anordnungen“, auf dass Widerstand gegen die herrschende Kaste unmöglich werden möge, siehe Russell-Zitat in meinem vorletzten Kolumnenbeitrag)?

Ich glaube, diese Frage beantwortet sich von selbst.

Nun komme ich zum unschönen Teil. Und auch wenn „Janichisten“ vor Wut toben: Angesichts der nicht weniger überzogenen „Heiligsprechung“ durch gewisse Akteure in der „alternativen Szene“ komme ich nicht umhin, auf einige berechtigte Kritikpunkte einzugehen. Diese haben nichts mit der Verhaftung zu tun, müssen aber trotzdem angesprochen werden, weil sie der „Szene“ insgesamt leider nicht nur zuträglich waren. Es gibt schließlich auch keinen Grund, den Mann zu einem Halbgott zu verklären. Ein relativ bekannter „Alternativer“, der in den letzten Jahren vor allem dadurch einen unschätzbaren Beitrag zur „Aufklärung“ leistete, nach Illuminatensymbolen in Deutschrap-Videos zu suchen, verstieg sich gar zur Frage, ob Janich ein „Morpheus“ sei (sic!), der die Menschen aus der Matrix befreie. Warum so bescheiden, wenn man doch gleich die Wiederkunft des Messias ausrufen kann? Wäre es eventuell möglich, bei Verstand zu bleiben, statt quasireligiösem Wahn zu verfallen?

Ich habe Janichs Arbeit eigentlich immer geschätzt und tue es – teilweise – heute noch. Nämlich dann, wenn er sich auf nachvollziehbare Recherchen und glaubwürdige Informationen stützt. Leider hat er aber in den letzten Jahren, vor allem seit 2016, auch viele Verhaltensweisen an den Tag gelegt, die der libertären oder „alternativen“ Szene, für die er aufgrund seiner Bekanntheit als „Galionsfigur“ steht oder von vielen betrachtet wird, geschadet haben.

Diese Kritik ist auch deshalb nötig, weil der Mainstream solche Dinge äußerst dankbar aufgreift, um einer ganzen Bewegung einen Strick daraus zu drehen. Eine Handvoll Beispiele mag genügen.

Unmittelbar nach Verkündung des Ergebnisses der US-Wahl von 2016 veröffentlichte Janich ein Video, in dem er wie ein Kind in die Hände klatschte, völlig außer sich geriet und jubelte, nun ginge es „der Machtelite endlich an den Kragen!“. Und das zu einem Zeitpunkt, als Trump noch nicht mal inauguriert war und noch keine einzige politische Entscheidung getroffen hatte, die auch nur im Entferntesten Anlass zur Hoffnung gegeben hätte, dass er seine vollmundigen Ankündigungen wahrmacht, „den Sumpf auszutrocknen“. In diesem Augenblick wurde mir etwas mulmig: Wie kommt er dazu, solche völlig aus der Luft gegriffenen Prognosen abzugeben, obendrein im Vorfeld? Die auf nichts als Wahlkampfversprechen basierten – um deren „Substanz“, die derjenigen inerter Gase nicht unähnlich ist, gerade ein Libertärer doch eigentlich wissen sollte?

In einem anderen Video legte er nahe, Robert F. Kennedy junior könne hinter „Q“ bzw. „QAnon“ stecken. Er bediente sich zur „Untermauerung“ dieser Vermutung obskurer Zahlen- und Buchstabenspiele, um daraus einen nicht existenten Zusammenhang abzuleiten – kein einziger echter Beleg, nichts Überprüfbares: Es blieb bei reiner Spekulation. Jemandem, der sich den Anspruch gibt – und das tut Janich – die „Avantgarde“ oder „Speerspitze“ einer „Wahrheitsbewegung“ zu sein, der es um „Aufklärung“ geht, sollte so was nicht passieren. Überdies ritt er viele Monate lang auf der QAnon-Psyop herum und fragte regelmäßig, wo sie denn nun blieben, die „Massenverhaftungen der Kabale“. Die natürlich nie kamen.

In einem weiteren Video ging Janich auf Trumps Familienstammbaum ein. Da einer von Trumps Vorfahren über drei Ecken mit dem Erfinder und Physiker Nikola Tesla verwandt oder verbunden gewesen sein soll, suggerierte Janich, es bestünde die vage Möglichkeit, dass Trump der Welt bald „Freie Energie“-Systeme schenkte.

Er sprach ferner von einem angeblich stattfindenden „Krieg der Logen“ – abermals ohne jeden Beleg. Was auch gar nicht verwundern kann, da jeder, der sich einmal etwas näher mit der Geschichte von Geheimgesellschaften beschäftigt hat, weiß, wie schwierig es ist, hier überhaupt an halbwegs verlässliche Informationen zu kommen. Es ist eine mühselige Wuselarbeit. Man sollte sich vor allem – sofern zugänglich – an Primärquellen halten, denn Sekundärquellen über die Freimaurerei gibt es in Hülle und Fülle, aber sie beruht in den allermeisten Fällen auf Gerüchten, Hörensagen und anderen zweifelhaften Quellen, deren Zuverlässigkeit sich nicht prüfen lässt.

Irgendwann teilte er dann auch noch Informationen eines gewissen Robert David Steele, der von sich behauptete, ehemaliger CIA-Agent zu sein. Problem dabei: Steele war ein klassischer „Agent Provocateur“, ein Maulwurf, dessen Aufgabe es war, Falschinformationen zu streuen, um die alternative Bewegung in Verruf bringen zu können. Es ist eine sattsam bekannte Vorgehensweise: Fake News einschleusen, die dann vom Mainstream als Steilvorlage zur Diskreditierung aufgegriffen werden. Auch hier gilt: Wer sich jemals auch nur ansatzweise mit der Arbeitsweise von Nachrichten- und Geheimdiensten beschäftigt hat, sollte beide Lauscher steilstmöglich aufstellen, wenn jemand von sich behauptet, „ehemaliger“ Agent zu sein. Erst recht dann, wenn dieser jemand – so wie Steele – vorgibt, „Informationen“ preiszugeben, die sich von den allermeisten Menschen aufgrund mangelnder interstellarer Kapazitäten nicht überprüfen lassen: Die NASA, so Steele, betreibe eine Kolonie auf dem Mars mit menschlichen Sklaven, die als Kinder auf der Erde entführt und dann auf den Roten Planeten verbracht worden seien. Nak Nak.

Nicht umsonst beginnen die meisten Mainstream-Artikel über die alternative Szene zum Beispiel mit den Worten: „Corona, flache Erde, Reptiloide, QAnon: Verschwörungsideologen verbreiten gefährlichen Unsinn …“. Das Vorgehen ist ebenso billig wie offensichtlich: Berechtigte Kritik wird zusammen mit abstrusen Spekulationen und albernen bis absurden Theorien in denselben Topf gerührt, um zu „beweisen“, dass „die“ nicht mehr alle Latten am Zaun hätten und nicht ernst zu nehmen seien.

Da nützt es leider auch nichts, dass Janich in jedem solcher und ähnlicher Videos am Ende noch schnell hinzufügte: „Kann stimmen, muss es aber nicht“. Danke für den Hinweis …

Oliver Janich ist recht bekannt und trägt somit auch Verantwortung. In so einer Position sollte man sich vor allem um der eigenen Glaubwürdigkeit willen lieber strikt an Informationen halten, die gut unterfüttert sind, für die es Belege gibt. Ein Abdriften oder Sich-Versteigen in Phantastereien und rein Spekulatives nützt niemandem.

Statt auf jeden Zug, der vorbeifährt (oder vorbeigeschickt wird) gleich aufzuspringen, wäre es sehr viel sinnvoller, erst mal auf größtmöglicher kritischer Distanz zu bleiben und zu versuchen, die Behauptungen im Rahmen der eigenen Möglichkeiten zu überprüfen. Wenn das nicht gelingt: Finger weg.

Abschließend seien die erwartbaren Wutkommentare abgehandelt (die „Diskussionen“ in den sozialen Netzwerken zu Janichs Verhaftung waren an Giftigkeit und Unsachlichkeit manchmal kaum zu überbieten): „Wahrheitssuche“ ist kein Boygroup-Konzert. Wer sich persönlich beleidigt fühlt, weil der verehrte „Star“ oder „Liebling“ auch mal mit legitimer Kritik konfrontiert wird, sollte lieber dazu übergehen, BHs auf Bühnen zu werfen.

Ich hoffe, dass Janich bald wieder in Freiheit sein wird und zu seiner schwangeren Frau zurückkehren kann. Und ich wünsche ihm von Herzen, dass er sich auf seine eigentlichen Stärken zurückbesinnen wird: solide Recherchen, überzeugende Argumentationen, vernünftige Lösungsvorschläge. Bitte keine Fantasy-Epen mehr wie ein „4D-Schach gegen die Eliten“ spielender Trump. So was überlässt man Peter Jackson – der kann das besser.