Deutschland im Krisenmodus Wieso sollen wir eigentlich im Winter hungern oder frieren?

27. August 2022

Über eine von Menschen erzeugte Knappheit

von Manuel Maggio

samstags um 6 Uhr

Die Krise ist da, sie ist unaufhaltsam, und es wird für uns in Deutschland garantiert ein harter Winter. So lauten zumindest die Meinungen von Experten, und auch die allgemeine Stimmung im Land ist angespannt und man spürt die Verunsicherung der Menschen. Die Energiekosten steigen ins Unermessliche, und auch die Inflation schreitet voran, sodass sich beim Einkaufen von Lebensmitteln die ein oder andere Familie bereits jetzt nicht mehr alles leisten kann. Eigentlich ist allen klar, was auf sie zukommt, nur: Wird auch entsprechend gehandelt? Wenn ich sehe, dass Fußballstadien voll sind, Konzerte ausgebucht und auch Urlaubsreisen bei den Deutschen ganz hoch im Kurs stehen, da frage ich mich: Haben die alle bereits vorgesorgt und kommen ein paar Monate ohne Energie und Supermarkt über die Runden?

Man sollte sich damit auseinandersetzen, wieso es so weit kommen wird oder sogar so weit kommen muss, denn eigentlich dürfte es an nichts fehlen und gäbe es genug Möglichkeiten, die bevorstehende Knappheit zu umgehen. Ist es unumgänglich, ist es gewollt, ist es geplant oder wird es in Kauf genommen?

In unserer Geschichte gab es viele Krisen und auch Hungersnöte. Einige davon waren wirklich unumgänglich, sei es durch Fluten, Vulkanausbrüche oder sonstige Naturkatastrophen, die Ernten vernichtet und somit eine echte Verknappung verursachten. Dann gab es natürlich auch die Weltkriege, die durch die Vernichtung von Menschen, Land und Natur ebenso für Knappheit gesorgt haben. Wobei man hier anmerken könnte, dass auch diese Kriege nicht unumgänglich und eigentlich auch nur eine Verkettung menschlicher Entscheidungen und Handlungen gewesen sind. Insofern wären also auch diese Kriege und die damit verbundenen Krisen auf der gesamten Welt zu verhindern gewesen. Aber hier befinden wir uns langsam auf dem Gebiet „Hätte, hätte, Fahrradkette“, worum es heute nicht gehen soll.

Wenn wir aber die gesamte Geschichte der Krisen und Zeiten der Knappheit ansehen, erkenne ich ein klares Muster: Es gibt zum einen die von Menschen erzeugten Krisen, bei denen nur Entscheidungen das Elend auslösen, und es gibt solche, bei denen es Naturkatastrophen oder echte Ereignisse sind, die den Menschen dann alles abverlangen, um zu überleben. Ein Ereignis findet einfach statt, es wird nicht geplant, es überrascht und es kann nicht bewusst verhindert werden, wie beispielsweise vom Blitz getroffen zu werden. Ein Event hingegen wird geplant und findet dann statt, um ein vorher festgelegtes Ziel zu erreichen. Anhand dieser Betrachtung lässt sich Krieg eben auch klar als geplantes Event einstufen und ist nichts, worauf Menschen keinen Einfluss gehabt hätten. Ich behaupte sogar, dass nur der Einfluss von Macht, Angst, Gewalt und Zwang auf Menschen Kriege überhaupt erst ermöglicht.

Wenn wir unsere Situation in Deutschland betrachten, bemerken wir aber eine ganz andere Situation. Bei uns ist kein Krieg, zum Glück natürlich, aber bei uns wird Gas knapp, angeblich, genauso wie Sonnenblumenöl. Wie kann das aber sein? Wenn wir die gesamte Erde betrachten, ist ja kein Gas verloren gegangen oder wurde durch eine Naturkatastrophe vernichtet. Auch konnte ich kein Sonnenblumensterben beobachten. Seltsam, oder? Genauso sieht es auch mit Strom und Energie aus. Ich habe nicht mitbekommen, dass uns hier Ereignisse vor vollendete Tatsachen stellen und somit eine unausweichliche Krise auslösen könnten.

Ich beobachte die von mir bereits angesprochene Deindustrialisierung Deutschlands, und diese ist ein Konstrukt von bewussten Entscheidungen, die allesamt vermeidbar oder korrigierbar sind. Denn das haben Entscheidungen an sich: Man kann sie ändern oder anpassen, vorausgesetzt, das ist gewollt.

Wenn wir jetzt im August bereits davon ausgehen, im kommenden Winter frieren und hungern zu müssen, wieso wird dann nichts an der aktuellen Situation geändert? Nimmt man es womöglich doch nicht so ernst?

Da es aktuell, wie von mir beschrieben, keine natürliche Verknappung, sondern ein rein durch menschliches Handeln erzeugter Mangel ist, wäre eine generelle Kurswende jederzeit möglich und hätte auch immer noch Auswirkungen auf die Versorgungslage.

Wer Kraftwerke abstellt und dann das importierte Gas zu Billigstrom verbrennt, um unsere Nachbarn in Frankreich zu versorgen, der handelt sehr zielgerichtet.

Da ich ein Typ bin, der sich nicht gerne auf Handlungen anderer Menschen verlässt und sich dadurch abhängig macht, suche ich nach Möglichkeiten, mich von den Entscheidungen der herrschenden Klasse in Bezug auf meine ganz persönliche Versorgung mit Lebensmitteln und Energie unabhängig zu machen. Dies ist nicht leicht – und für viele Menschen, mich eingeschlossen, auch gar nicht zu 100 Prozent möglich.

Es könnte sich auch um eine rein fiktive mediale Verknappung handeln und die Regale und Gasleitungen werden vielleicht auch diesen Winter nicht leer stehen – aber wer kann das schon wissen? Die durch Medien und Politik ausgelöste Panik riecht irgendwie verdächtig, wie ich finde …

Jetzt aber in eine Art Schockstarre zu verfallen und einfach abzuwarten, kann auch keine Lösung sein. Noch sind die Supermärkte voll, Powerstationen und Solarpanele erschwinglich, und Vorsicht ist bekanntlich auch in diesen verdrehten Zeiten immer noch besser als Nachsicht.