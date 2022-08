Grüne Politgestalten Leben ohne Großhirn

26. August 2022

Eine „Hommage“ auf Sven Lehmann und Ferda Ataman

von Burkhard Voß

Der Bundesregierung ist ein großer Wurf gelungen. Trotz Corona- und Ukraine-Krise hat sie den Weg zu den eigentlichen Problemen gefunden und zwei Lichtgestalten gerufen, die sich nun ganz den essenziellen Problemen des Menschseins widmen.

Da ist zunächst einmal Sven Lehmann, der Queer-Beauftragte der Bundesregierung. Was ist eigentlich queer? Nun, das sind Menschen, die sich folgenden Geschlechtsidentitäten nicht zuordnen lassen: männlich heterosexuell, weiblich heterosexuell, schwul, lesbisch, transsexuell oder intersexuell – also völlig normale Leute, die wahrscheinlich 90 Prozent der deutschen Bevölkerung repräsentieren. Eigentlich hätte der zuweilen volksnahe Altkanzler Gerhard Schröder diesen Job übernehmen sollen. Nun ist es eben Sven Lehmann, der hierfür die idealen Voraussetzungen mitbringt. Er ist selbst aus der geölten Schublade und hat politische Wissenschaft, Romanistik und Pädagogik studiert, also Geschwätzwissenschaften, mit denen sich jede spezielle Form der Unterbuxengymnastik zu einem anbetungswürdigen Heiligtum aufblasen lässt.

Sven Lehmann hat wichtige Dinge zu sagen. So zum Beispiel, dass Vielfalt verbindet. Genau. Deswegen gibt es auch über 100 Vereine der Homosexuell-muslimisch-palästinensisch-jüdischen Liga in Deutschland.

Selbst der DFB hat nach seiner Ernennung zum Queer-Beauftragten Unruhezustände südlich des Bauchnabels bekommen. In einem Gespräch wurde dann rasch beschlossen, dass aus langweiligen Sportvereinen Saunaclubs werden, in denen eine ganz neue Kultur des empathisch eingeölten Coming-outs gepflegt werden kann.

Sven Lehmann möchte auch Regenbogenfamilien in Schulbüchern zeigen. Mutter, Vater, Kind ist ein Auslaufmodell, und heute hat sich ein Mädchen gefälligst in ein Mädchen zu verlieben, heiratet ihren Hund und geht danach mit ihrem Kater ins Bett. Der Queer-Beauftragte wird es nun schaffen, Räume zu organisieren, um darüber zu sprechen. Worüber sollte man auch sonst sprechen?

Die zweite Lichtgestalt, Ferda Ataman, wurde ebenfalls 1979 geboren. Dieses Jahr hat es irgendwie in sich. Die Türkischstämmige ist selbst unter Migranten heiß umstritten. Vielleicht wäre eine Tätigkeit als Sekretärin bei Erdoğan die Therapie der Wahl für ihren frechen Schnabel gewesen. Sie hat ebenfalls Palaver- – Verzeihung – Politikwissenschaften studiert und ist wahrscheinlich die tollste und qualifizierteste Kirsche im Diversitätsdelir des Westens. In den letzten Jahren hat sie über 10.000 Tweets versendet, was in postmodernen Zeiten wahrscheinlich ein Qualifikationsmerkmal für politische Posten jedweder Art ist. Sie ist in Stuttgart geboren und erlebt Deutschland als durch und durch rassistisch verseucht. Locker, flockig und witzig bezeichnet sie Deutsche ohne Migrationshintergrund als Kartoffel und hat sich damit für die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle 2022 bestens qualifiziert. So macht man eine Ziege zur Floristin. Diese Blumengestalterin wird nun hübsch brav abgleichen, welche Hautfarben, Haarfarben, sexuelle Orientierungen, Geschlechter, Geburtsorte, Körpermaße, Suchterkrankungen und Erkrankungen überhaupt miteinander im Clinch liegen. Für weitere Unterscheidungsmerkmale wird sie stets offen sein, um Unterscheidungen überhaupt nicht mehr möglich zu machen. Nur so nebenbei: Diskriminierung leitet sich vom lateinischen discriminare ab und bedeutet wörtlich übersetzt unterscheiden. Unterscheiden ist normal. Also ist es eigentlich höchste Zeit, für eine Antidiskriminierung der Diskriminierung einzutreten. Passt leider nicht zur Political Correctness. In diesem neuronalen Geflecht aus Betroffenheit, Schuldgefühlen und Masochismus werden Befindlichkeitsstörungen von Verwirrten und lautstarken Minderheiten perfekt bedient. Eine Fülle von gemeinnützigen Vereinen formuliert jedes Beleidigtsein in eine Diskriminierung um, und sichert damit die Existenzgrundlage für Hunderte antidiskriminierungssüchtiger Vereine. Die werden staatlich subventioniert.

Gibt es etwas Sinnvolleres, um Staatsknete zu verballern?

Möglich machen es die Grünen, die auch noch für die absurdesten sexuellen Pseudoidentitäten einen Tempel direkt neben dem Bundeskanzleramt bauen würden. In dieser weihevollen Atmosphäre könnte dann Sven Lehmann darüber meditieren, ob man den vorlauten Schnabel von Ferda Ataman nicht doch besser komplett zulöten sollte.

Natürlich mit einem Biodiversitätssiegel.