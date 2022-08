Eine Beobachtung Warum sich die libertäre Bewegung aufspalten sollte

26. August 2022

Können wir getrennt mehr erreichen?

von Max Remke

freitags um 6 Uhr

Ich will es nicht verheimlichen: Als ich von dem neuen Corona-Blödsinn für den Herbst gehört habe, war ich kurz verführt, die 300. Kolumne über das Elend des (auch noch schlechten) Regiertwerdens zu schreiben. Aber das nutzt am Ende nichts. Nicht einmal die Frage, wie man ein breites Anti-Corona-Politik-Bündnis zusammenbringt, halte ich für besonders zielführend – zumindest so lange nicht, wie das Freiheitslager derart klein ist.

Denn kein Corona- und Kältezorn der Welt allein reicht aus, um Menschen staatsskeptisch zu machen – sie werden nur skeptisch gegenüber einer bestimmten Geschmacksrichtung von Staat. Für fundierte Skepsis braucht es überzeugte und überzeugende klassische Liberale, Libertäre und Hardcore-Kapitalisten – und die sind Mangelware. Nun, ich habe einen Vorschlag, wie man unser Lager größer machen könnte. Aber um zu verstehen, wie ich darauf gekommen bin, möchte ich Ihnen kurz eine Beobachtung vom Sommercamp Liberty Sunrise schildern, das ich vor knapp zwei Wochen organisiert habe.

Es begann damit, dass Markus Krall als Redner ausfiel und mir bewusst wurde, wie unterschiedlich die Reaktionen auf diesen Ausfall waren. Die einen waren bestürzt, teils, weil sie Fans von Markus Krall waren, teils, weil sie ihn schlicht als mitreißenden Rhetoriker schätzen. Das andere Lager wiederum fühlte sich eher erleichtert und brachte seine Abneigung gegen den sehr prononcierten Christkonservatismus Kralls hervor. Als ich später dann Michelle Schaaf, eine libertäre Jungliberale aus Sachsen sah, trug diese ein LGBT-Shirt mit großer Gadsden-Schlange darauf, wiederum eine symbolpolitische Positionierung, die zumindest bei einigen Libertären Anstoß erregt hätte.

Nun geht es mir nicht darum, inhaltlich Stellung zu diesen Fragen zu beziehen. Das halte ich für das Wachstum des libertären Lagers für irrelevant. Aber es geht mir darum festzustellen, wie weit Krall und Schaaf in Fragen der Moral und des Menschenbildes offenkundig auseinanderliegen – und nicht nur diese beiden. Und ich halte diese Heterogenität nicht für eine Stärke unserer Bewegung, sondern für eine Schwäche.

Mehr noch: Ich glaube, dass es eigentlich mindestens zwei sehr unterschiedliche libertäre Menschenbilder und daraus folgend zwei unterschiedliche Vorstellungen davon gibt, wie eine freie Welt aussehen würde – und damit auch zwei sehr unterschiedliche Vorstellungen einer angemessenen politischen Strategie und Zielgruppe. Ich werde sie der Einfachheit halber im Folgenden „progressiv“ und „konservativ“ nennen, auch wenn deutlich mehr an ihnen hängt. Lassen Sie mich Ihnen daher kurz die beiden als Archetypen vorstellen – mir ist natürlich bewusst, dass es in der Welt nur Individuen gibt und damit Tausende von Mischtypen. Trotzdem denke ich, dass meine Zuspitzung dabei helfen kann, die Sache klarer zu sehen.

Zuerst der konservative Typ: Zentrale Begriffe sind hier die Natur und die natürliche Ordnung. Es wird Wert auf Grenzen gelegt, wie Grenzen der Sittlichkeit oder begrenzte kleine Communitys. Teils auch ethnische Grenzen und kulturelle Homogenität. Die Religion spielt eine große Rolle, als persönliche Lebensanleitung und als Rechtfertigung der freiheitlichen Ordnung. Gesellschaftliche Hierarchien werden als notwendig und vielleicht sogar wünschenswert angesehen. Kinder und ein traditionelles Familienbild werden als Leitwerte gesehen, Abtreibungen abgelehnt. Außenpolitisch dominiert in Paleo-Tradition eine Abneigung gegen die USA als Hegemonialmacht – und Verständnis für Russland. Die Geschichte insgesamt wird als Degenerationsprozess verstanden. Da sie natürliche Grenzen einreißen würden, werden Technologien wie beispielsweise Transhumanismus oder Gentechnik negativ beurteilt. Als politisch naheliegendste Kraft gilt die AfD.

Nun der progressive Typ: Abgesehen vom Naturrechts-Gedanken spielt hier Natürlichkeit als Ideal kaum eine Rolle. Im Gegenteil: Der progressive Typ möchte Grenzen einreißen. Transhumanismus, Gentechnik, das Recht auf Abtreibung werden daher befürwortet. Auch das Ideal des Zusammenlebens ist hier entgrenzt, multiethnisch und global. Weltanschaulich sind die Progressiven zumeist Atheisten, oft sehen sie in der Religion sogar einen Faktor der Unfreiheit. Die individuelle Selbstentfaltung steht im Zentrum, das klassische Familienbild und Kinder sind nur eine von vielen Möglichkeiten hierzu. Die Weltgeschichte wird insgesamt als positive Entwicklung in Richtung Freiheit gelesen, ebenso die sexuelle Revolution. Die Hegemonialstellung der USA wird positiver beurteilt (gerade relativ zu den möglichen Alternativen) und als politisch naheliegendste Kraft wird die FDP gesehen.

Wie schon gesagt, es handelt sich hier um Idealtypen oder vielleicht noch besser um eine Art Cluster – also um Ansichten, die besonders oft zusammen auftreten. Und wenn ich mit meiner Beschreibung nicht ganz falschliege, können Sie mit ihrer Hilfe auch ihre libertären Bekannten einordnen.

Sie werden sich jetzt vielleicht fragen, warum ich diese Typisierung für wichtig halte. Die Frage ist berechtigt, denn rein politisch gibt es gar nicht so viele Konflikte. Mit gutem Willen würden in einer freien politischen Ordnung wohl beide Gruppen nebeneinanderher leben und jeweils ihr Ding machen (wobei fraglich ist, ob sie nicht versuchen würden, einander zu bekehren). Ihre Wunschvorstellung vom Staat ist quasi die gleiche, nämlich möglichst wenig davon.

Allerdings haben Menschen noch mehr als nur eine politische Ansicht. Sie haben eine Weltanschauung, ein Lebensgefühl, ein ästhetisches Empfinden, eine Moral (nur weil es nicht verboten sein soll, ist es moralisch nicht unbedingt wünschenswert – denken wir beispielsweise ans Fremdgehen), und auf dieser Ebene passen die beiden Typen überhaupt nicht zusammen. Und das macht es fast unmöglich, als eine politische Bewegung zu arbeiten, ohne dass man sich ständig gegenseitig Steine in den Weg legt – und das selbst dann, wenn alle Beteiligten wohlmeinend sind. Hier einige Beispiele (bitte hängen Sie sich nicht daran auf, dass ich den Bereich Religion-Sexualität genommen habe, es geht um das Prinzip, nicht um den konkreten thematischen Aufhänger):

Ein überzeugter rationalistischer Atheist, der zum Libertarismus bekehrt wird, wird vielleicht direkt verscheucht, wenn er als Erstes einen spiritistischen Christen trifft, der ihm erzählt, dass Freiheit ja nur mit Gott denkbar sei. Ein konservativer Christ wiederum wird nur schwerlich in einer politischen Bewegung zu halten sein, die mit LGBT- und Transfarben-Gadsden-Flaggen herumläuft, denn Hand aufs Herz: Dafür ist er nicht auf die Straße gegangen und das ist es nicht, was er sich von der Beschneidung des Staates erhofft.

Und umgekehrt gilt das auch. Möchte der progressive schwule und polyamouröse Libertäre wirklich für die Freiheit der erzkonservativen Lebensschützerin kämpfen, um einen Schulunterricht ohne Erwähnung von Homosexuellen für ihre Kinder durchzusetzen? Sicher nicht. Alle kämpfen für die Freiheit, aber die Freiheit der von ihnen jeweils abgelehnten Position ist ein Nebeneffekt, nicht die persönliche Motivation. Ja, teils ist sie sogar ein Übel, das man in Kauf nimmt.

Und es wird ja sogar noch basaler. Da ich selbst jeden Tag viel Designarbeit mache: Nicht einmal ein optisch gelungener Flyer wird sich gestalten lassen, der beide Gruppen anspricht. Packe ich auf das Cover einen Kirchturm und Dorfhäuser oder einen Wolkenkratzer? Davor Vater, Mutter, Kind oder Freundesclique? Nehme ich die konservative Farbe Blau als Akzentfarbe oder ein progressives Magenta? Nicht umsonst sind ja schon FDP und AfD optisch grundverschieden, wie auch Liberty Rising und eigentümlich frei.

Warum auch sollten Menschen, die in einer freien Welt in einer ersten Aktion in getrennte Stadtviertel ziehen würden, nur um einander nicht ertragen zu müssen, ausgerechnet eine einzige politische Bewegung bilden? Daher denke ich: Es sollte nicht eine „libertäre Bewegung“ geben, sondern mindestens zwei. Je eine für jeden Typus, die dann jeweils auch wirklich ihre Leute mit dem vollen Programm der Weltanschauung, der Privatmoral, der Ästhetik ansprechen können.

Und am besten tragen diese dann auch noch unterschiedliche Namen. So bleiben zum Beispiel die konservativen (die in Deutschland aktuell sicher die Mehrheit stellen) beim Begriff libertär, und das progressive Lager wechselt auf „klassisch-liberal“ oder „kapitalistisch“. Es geht mir nicht um die konkreten Begriffe, es geht mir darum, auch für Außenstehende ganz klar die Positionen, die Menschenbilder und die ethischen Vorstellungen zu trennen, die in den Köpfen schon getrennt sind.

Ich glaube, dass sich dann sogar wirklich etwas für die politische Freiheit reißen ließe – was das geteilte Ziel bliebe. Eine Alle-in-einem-Boot-Bewegung hingegen scheint mir bislang eher ständig aufs Neue die Balance zu verlieren und zu kentern drohen. Allein schon deshalb, weil sie immer in einem internen Kampf über die Deutungshoheit gefangen sein wird. Fahren wir doch lieber mit unseren jeweils eigenen Booten auf eigenen Routen und treffen wir uns dann im Hafen wieder.