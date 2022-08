Glaube und Staat „Christliche Steuerhinterziehung“

25. August 2022

Widerspruch oder Gebot der Stunde?

von Monika Hausammann

Als Christ und Bürger eines Staates beschäftigt mich das Thema Steuerehrlichkeit beziehungsweise Steuerhinterziehung seit Jahren. Fast jeder kennt Jesu Worte, wonach dem Kaiser zu geben sei, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Bloß: Was ist „des Kaisers“? Was war es damals? Was kann dem Oberhaupt der Besatzungsmacht eines fremden Landes gehören? Was gehört „dem Staat“ heute? Und was bedeutet es vor dem Hintergrund einer durch und durch antibiblischen und antichristlichen Politik, die nicht nur sämtliche biblischen Ordnungen wie Familie, Freiheit, Eigentum, sondern auch das Menschenbild Bibel – der Einzelne als unersetzbares Original mit einem einzigartigen, unvergleichlichen, unendlichen und ewigen Wert –, auf dem wir als Zivilisation fußen, aktiv untergräbt? Was bedeutet es vor diesem Hintergrund, dass man Gott mehr gehorchen solle als den Menschen?

Es geht hier nicht darum, was ich persönlich vom Konstrukt des „Nationalstaats“ und von unseren Massendemokratien halte. Auch nicht um die grundsätzliche Legitimität von Steuern und Abgaben an die Institutionen, die den Staat bilden; also um die Frage, ob „der Staat“ überhaupt Steuern erheben darf und, wenn ja, welche oder ob Steuern Raub seien. Ich baue hier schlicht mit den vorhandenen Steinen – sprich: Ich akzeptiere im Folgenden die Wirklichkeit des Staats und die Tatsache seiner Befugnisse im Rahmen der Gesetzgebung. Und die Frage, die ich mir stelle, ist jene, ob es vor diesem Hintergrund Situationen geben kann oder bereits gibt, die mich als Christ „berechtigen“, dieses geltende Gesetz zu brechen – nicht die Wahrheit zu sagen, mich der Täuschung zu bedienen und damit gegen die Weisungen der Bibel zu verstoßen, die vor dem Umgang mit Lügen deutlich warnt und das Lügen als Zielverfehlung (Sünde) verurteilt: als die Abwendung von der Wahrheit und damit als die Abwendung von der Quelle aller Wahrheit – von Gott. Lügen – so die Bibel deutlich – zerstört das zwischenmenschliche Vertrauen und damit das Zusammenleben.

Die Bibel verpflichtet mich also, die Wahrheit zu sagen. Solches Die-Wahrheit-Sagen findet immer im Rahmen einer Beziehung statt. Nur dort, wo ein Gegenüber vorhanden ist, spielt sie überhaupt eine Rolle. Im Fall der Steuer ist die mir gegenüberstehende Größe „der Staat“. Seinen Institutionen bin ich laut Gesetz auskunftspflichtig über mein Einkommen und mein Vermögen. Die Frage ist: Gibt es hier einen Kompromiss, der sich mir auftut, wie es dies auch im zwischenmenschlichen Bereich gibt, wo eine Lüge „aus der Wahrheit heraus“ existieren kann – und damit zwar immer noch unentschuldbar, aber nicht unverzeihlich ist, weil ihr Motiv die Liebe zum Nächsten ist?



Helmut Thielicke führt zur Veranschaulichung einer „Lüge aus der Wahrheit“ den Fall ein, in dem ein Kind seine Eltern fragt, woher die Kinder kämen. Die Antwort, dass der Storch sie bringe, sei eine Lüge, meint Thielicke. Die Antwort, ein Engel bringe das Kind und lege es der Mutter in den Bauch hingegen, sei eine Lüge aus der Wahrheit heraus. Das Kind, so die Argumentation, sei zu klein, um die Tatsachen der Sexualität zu verstehen und richtig einzuordnen. Die Engel-Geschichte entspräche zum einen einer biblischen Wahrheit (zum Beispiel Psalm 139) und zum anderen einer Annäherung an und einer Art Vorbereitung auf die Wahrheit. Sie könne zu einem späteren Zeitpunkt mit den biologischen Tatsachen unterfüttert werden, ohne dabei zur Lüge entstellt zu werden, sondern könne als Teil der Wahrheit stehen bleiben. In diesem Fall sei das Kind ein Auf-die-Wahrheit-Vorbereiteter, im Fall der Storchengeschichte sei es dagegen schlicht der Betrogene. Dasselbe gelte für einen Arzt, der die „ganze“ harte Diagnose für eine kurze Zeit zurückhalte, um den Patienten darauf vorzubereiten – damit dieser vom verallgemeinernden „Jeder muss mal sterben“ zum „Ich sterbe“ gelangen könne, ohne dabei in den Abgrund dazwischen zu stürzen, was verheerende psychische Folgen und damit auch Auswirkungen auf seine körperliche Verfassung haben könne.

Ja – ich glaube, einen solchen Kompromiss in Steuerfragen und damit das Mich-Einlassen auf eine institutionelle Unrechtssituation gibt es.

Erstens: Gemäß den Weisungen der Bibel habe ich mit dem, was ich mit meiner Hände Arbeit erwirtschafte, für mich und meine Nächsten zu sorgen. Ich habe anderen zu helfen. Ich habe freigiebig zu sein. Aber dann muss auch etwas vorhanden sein, das ich geben, mit dem ich helfen und freigiebig sein kann. Wo der Staat mir dies durch immer höhere Steuern und Preise für „staatliche“ Dienstleistungen und Güter, durch Enteignung via Geldentwertung und abenteuerliche Konstrukte wie die „Negativzinsen“ verunmöglicht, sehe ich den Bürger berechtigt, gegenzusteuern. Eigentum ist nicht umsonst zweimal Gegenstand der zehn Gebote – wo der Staat sich nur noch in der Theorie dazu bekennt, ist dies ganz klar antibiblisch, und ich kann mich als aufgerufen verstehen, dem gegenzusteuern.

Zweitens: Wo ich mit dem größten Teil meiner Steuern das Wirken eines antichristlichen und damit meiner Meinung nach eines zum Totalitären tendierenden Staats mitzufinanzieren gezwungen werde, ist ein Kompromiss mit der Lüge vertretbar.

Drittens: Aber vor allem denke ich dies: Wahrheit und damit der Verzicht auf Kaschierungen, Täuschungen, Verheimlichungen und Lügen sind keine Einbahnstraßen. Wo von mir Ehrlichkeit gefordert ist, kann auch ich Ehrlichkeit von meinem Gegenüber fordern. Wo diese jedoch nicht nur relativiert, sondern sogar mit Füßen getreten wird, wo ich zu meinem eigenen Schaden, aber auch zu dem des Zusammenlebens und Zusammenarbeiten innerhalb der Gesellschaft belogen, getäuscht und in die Irre geführt werde, da wird irgendwann der Punkt erreicht, wo dieses Gegenüber das Recht auf meine Ehrlichkeit verwirkt hat.

Anders gesagt: Mein Gesetzestreue findet ihre Grenzen an der Verantwortung, die ich als Christ habe. Aber damit ist die „Sache“ noch nicht zu Ende gedacht. Der Sinn des Handelns aus christlicher Sicht erschöpft sich ja nicht im offensichtlichen Ursache-Wirkung-Prinzip, sondern hat, wo immer möglich, Zeugnischarakter. Auch und gerade im Fall des Kompromisses mit der Lüge – wenn diese „aus der Wahrheit“ sein soll. Ein solcher Kompromiss fordert von mir die Bereitschaft zu einem Bekenntnis, wenn er nicht zum pragmatischen „Mittel zum Zweck“ und zu einer rein weltlichen Freiheit vom Gehorsam nivellieren, sondern den Charakter eines gleichsam höheren „Gehorsams zur Freiheit“ haben soll.

Der Christ, der schwarz arbeitet oder Vermögenswerte „versteckt“, muss meiner Meinung nach also bereit sein, dies zu bekennen und seine Gründe dafür zu bezeugen – entweder anlässlich seiner Entscheidung, es zu tun, oder aber dann, wenn er „erwischt“ und wenn von ihm Auskunft gefordert wird. Das ist eine schwere Entscheidung und sie ist bedrohlich – aber nirgends steht in der Bibel geschrieben, Bekenntnis sei leicht oder frei von Gefahr. Im Gegenteil.

Ich wünsche mir, dass viele Christen, ganze Familien und christliche Gemeinden sich dieser Entscheidung stellen, sie so oder so fällen und dazu stehen, wenn’s zur direkten Konfrontation kommt. Meines Erachtens sind beide Optionen legitim. Beide stellen einen Kompromiss dar: entweder den zur Kooperation und Unterstützung eines antigöttlichen Staates oder aber jenen zur Kooperation mit der Lüge. Und vor allem: Beide sind sie zutiefst vergebungsbedürftig und sind der Gnade Gottes zu unterstellen. Dies ist es, was im tiefsten Kern dieser Entscheidung zählt. Diese blutende Stelle im Gewissen darf in keinem der beiden Fälle mit dem Pflaster weltlichen Gehorsams oder der Mittel-Logik zugedeckt werden.