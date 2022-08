Javier Milei Maulwurf des Systems, das „sprengen“ zu wollen er vorgibt?

24. August 2022

Ein „Anarchokapitalist“, der Zentralbanker liebt, oder warum Veganer die größten Karnivoren des Planeten sind

von Axel B.C. Krauss

mittwochs um 12 Uhr

„Der argentinische Ultrakapitalist Javier Milei bezeichnet Staaten als ‚kriminell‘“, mokiert sich Gereon Asmuth von der „taz“ in einem am 14. August 2022 erschienenen Artikel – wobei es ihm vorrangig nicht um Milei ging, sondern um den Chef-Experten der „Welt“ für tiefgründige Recherche, Ulf Poschardt, promoviert in DJ-Kultur.

Er beschwerte sich bitterlich, dass Poschardt auf Twitter ein Herzchen für Javier Milei gepostet hatte. „I love Javier Milei“ – oder so ähnlich. Skandal: Poschardt bekundet Sympathien für einen Anarchokapitalisten.

Ach, tatsächlich, tut er das? Da gibt’s nur ein Problem: Milei ist kein „Anarchokapitalist“. Das stelle ich hiermit in Abrede. Doch dazu komme ich gleich noch.

In einem Artikel der „Welt“ vom 11. August 2022 wird Milei mit folgenden Worten vorgestellt: „Der Rechtsliberale Javier Milei ist derzeit der umstrittenste Politiker Argentiniens. Er ist gegen Abtreibung, für Waffen und ein glühender Kapitalist. Das macht ihn zur Hassfigur der Linken in seinem Heimatland, doch bei jungen Menschen steigt seine Popularität. ‚Welt‘ hat ihn besucht.“

Der Schlagzeile des „Welt“-Artikels kann ich ja noch zustimmen: „Der Feind ist der Sozialismus“.

Doch dann wird es problematisch. Extrem problematisch. Milei: „Ich gehe in das System, um den Status quo zu sprengen. Deshalb hassen sie mich.“

Warum das problematisch sein sollte? Weil Milei gar nicht „ins“ System gehen muss. Er ist nämlich längst ein Teil davon. Ich finde schon, dass die jungen Menschen, die – dem Artikel der „Welt“ zufolge – ihm in zunehmender Zahl zujubeln und hinterherlaufen, einige Dinge über Mister Milei wissen sollten.

Um diese putzige Story etwas spannender zu erzählen, zäume ich sie von hinten auf.

Stellen Sie sich vor, sie stießen im Zuge einer Recherche auf einen in Spanisch geschriebenen Artikel mit dem Titel „El retiro de Bernanke y el futuro de los emergentes“ (Bernankes Rücktritt und die Zukunft der Schwellenländer), veröffentlicht am 3. August 2013. Bei der Lektüre dieses Textes stoßen Sie auf folgende höchst rebellische, aufrichtig widerständlerische, den Status quo des Systems definitiv sprengende Äußerungen. Ich habe den Beitrag sicherheitshalber archiviert (in der „Wayback Machine“, siehe untenstehenden Link).

„‚Alles hat ein Ende, nichts kann entkommen, alles hat ein Ende, alles endet ...‘“, beginnt Milei seinen Artikel. „Nichts könnte passender sein als dieser Auszug aus dem Liedtext von Vox Deis ‚Present‘, um den Rücktritt desjenigen zu beschreiben, den die amerikanische Geldgeschichte als den besten Notenbankchef aller Zeiten bezeichnen wird: Benjamin Shalom Bernanke.“

Ben Bernanke, ehemaliger Direx der wohl bekanntesten Zentralbank für Kreditbetrug und Geldfälschung in ganz, ganz großem Stil, der „Federal Reserve“, ist also der „beste Notenbankchef aller Zeiten“.

Es handelt sich dabei um denjenigen besten Zentralbanker, der vielen Amerikanern – und nicht nur ihnen – durch sein „Helicopter Money“, auch bekannt als „Quantitative Schraubenlockerung in den Köpfen Gott spielender Zentralbanker“, sicher noch in allerbester Erinnerung sein dürfte – wegen der durchweg positiven „Stimulus“-Folgen, die heuer ihre zunehmend hässlichen Inflationshäupter erheben, die zur Ablenkung (wie schon zuvor in der Geschichte) jedoch mit Kriegsmasken beklebt sind. Aktuell mit Putins Konterfei. Regelmäßige Leser von Qualitätszeitungen sowie Konsumenten von „verfassungskonform“ verbildendem Rundfunk (Restle in Propagandapeace) wissen schließlich: Schuld an der derzeit galoppierenden Inflation hat russischer Borschtsch. Grund: Suppe mit Roter Beete macht Geldwertstabilität zu Knete.

Doch weiter: „Als das Schreckgespenst der Liquiditätsfalle drohte, nutzte Bernanke den Pigouschen Realbilanz-Effekt und begann, Geld zu niedrigen Zinssätzen auszugeben. Die Emission von Geld erhöhte die realen Guthaben der Bürger.“

Reicht Ihnen das schon? Haben Sie bereits genug auf den Tisch vor Ihnen gekotzt? Dann habe ich schlechte Nachrichten für Sie: Ich werde erbarmungslos weitermachen.

Die „Emission von Geld“, also die Luftbuchungen von Fiat-Schuldscheinen zur Verpfändung der Arbeitskraft des Personals, haben dem Autor des Artikels zufolge also „die realen [sic!] Guthaben der Bürger“ erhöht. Noch mal? Schuldgeld erhöht „reale“ Guthaben.

Wie würden Sie nun reagieren, würde ich Ihnen mitteilen, dass der von mir soeben zitierte Artikel aus der Feder eines gewissen Javier Milei stammt, seines Zeichens konsequenter Systemsprenger?

Ach komm schon, Axel. Das hat er eindeutig satirisch gemeint. Nie im Leben war das sein Ernst. Er ist schließlich Anarchokapitalist und geht „ins“ System, um es zu „sprengen“. Jetzt gib ihm doch eine Chance.

Werde ich gerne tun. Nämlich eine Chance, seinen „Außenseiter“- und „Systemsprenger“-Status durch seine eigenen Worte unter Beweis zu stellen – mithilfe eines weiteren Auszugs aus besagtem Artikel über den göttlichsten Zentralbanker der Geschichte, Ben Bernanke, und dessen Cronies in der Fed und in Washington. Ich brauche dieses Exzerpt nicht zu kommentieren – es spricht für sich selbst. Nein, es schreit für sich selbst: „Hinzu kamen die von Barack Obama vorangetriebenen Erhöhungen der öffentlichen Ausgaben, und die Wirtschaftstätigkeit begann sich zu erholen. Am 31. Januar 2014 endet Bernankes zweite Amtszeit, und er hat erklärt, dass er keine weitere Amtszeit anstrebt. Dies bringt Obama in die schwierige Lage, einen Nachfolger auswählen zu müssen, der das doppelte Mandat der Fed (Vollbeschäftigung bei kontrollierter Inflation) erfüllen kann. In der Debatte über die Frage, ob die Zentralbank die konventionelle Strategie (ausschließliche Konzentration auf Inflation und Arbeitslosigkeit) oder im Namen der Finanzstabilität ‚zusätzliche Maßnahmen‘ (Überwachung der Vermögenspreise) ergreifen sollte, steht Janet Yellen der zweiten Gruppe näher, was angesichts des großen Erfolgs der Politik der quantitativen Lockerung nur natürlich ist.“

Angesichts des großen Erfolges der Politik der quantitativen Lockerung. Keine weiteren Fragen. Ah, jetzt ja: ein Maulwurfshügel.

Eigentlich hätte ich den Artikel von Milei gar nicht zitieren müssen. Es genügt ja schon völlig, sich den krassen Widerspruch vor Augen zu führen, dass jemand, der Staaten beziehungsweise Regierungen als kriminell bezeichnet und nicht müde wird, seine geballte Verachtung für solche zentralistischen Machtstrukturen kundzutun, die, so Milei, die Menschen über Steuern ausrauben, sich als Präsident (sic!) an die Spitze eben dieses Staates (sic!) zu setzen gedenkt.

Ich hatte Sie vorgewarnt: Es geht weiter. Gott kennt Gnade. Ich nicht.

Milei ist außerdem Mitglied der „B20“, einer Beratergruppe („Economic Policy Group“) der „G20“ in Wirtschaftsfragen. Er ist ferner Mitglied des Weltwirtschaftsforums.

Zur Abrundung noch ein kleiner Auszug aus Mileis Artikel: „Und schließlich wäre Larry Summers mit seinem gründlichen Verständnis der Wirtschaftspolitik (obwohl er kein Experte für Währungsfragen ist) derjenige, der in die Fußstapfen von Ben Bernanke treten könnte, wodurch die geldpolitischen Anreize geordneter und mit weniger Risiko für alle zurückgenommen würden.“

Lawrence „Larry“ Summers, ehemaliger Chefökonom der Weltbank, ehemaliger Gastwissenschaftler an der weltweit bekanntesten geldsozialistischen Kaderschmiede, der „London School of Economics“, Unterstützer des „Gramm-Leach-Bliley Act“ von 1999, der letztendlich zur Trennung von Investment-Banking und Einlagengeschäften führte … an dieser Stelle breche ich ab. In zwei Worten: massiver Insider. Die von Summers leidenschaftlich vertretene Politik trug maßgeblich zur Finanz(system)krise von 2008 bei.

Es gibt eine gute Faustregel: Wann immer jemand wie „aus dem Nichts“ am Horizont auftaucht und vor allem, wenn dieser Jemand von einem führenden Vermassungsmedium plötzlich hofiert wird und zu einem neuen Hoffnium-Lieferanten aufgebaut werden soll, heißt es: kritische Distanz wahren, hinsetzen und die Hintergründe recherchieren.

Ich rekapituliere:

Erstens: Ein „Anarchokapitalist“, der Zentralbanker abfeiert, oder mit anderen Worten: ein „Außenseiter“, der Insidern applaudiert, oder, mit anderen Worten: „Meine Damen und Herren, lernen Sie den größten karnivoren Vegetarier des Planeten kennen.“

Zweitens: Ein „Anarchokapitalist“ und „Systemsprenger“, der als Berater für die G20 fungiert, in der sich regelmäßig die „führenden Staats- und Regierungschefs“ der Welt zusammenfinden, also die Köpfe der von ihm angeblich ach so verachteten kriminellen Organisationen, die Steuerschafe scheren, oder mit anderen Worten und vulgärsprachlich etwas überspitzt: „Du kriminelle Sau, komm, lass uns gemeinsam an einem Tisch Platz nehmen, dann berate ich dich gerne, du asozialer Räuber.“

Kein Wunder, dass sie ihn so sehr „hassen“ dafür, „ins“ System gehen zu wollen. Schließlich spricht aus jedem seiner Worte vollauf überzeugende Systemgegnerschaft.

Drittens: Ein „Systemsprenger“, der Mitglied des Weltwirtschaftsforums ist, einer systemisch hochaktiven Organisation, die in den letzten zweieinhalb Jahren durch Gutheißen und proaktive Förderung diverser maximal anarchokapitalistischer Agenden von sich reden machte wie zum Beispiel: „Du wirst nichts besitzen und es supergeil finden, auch deine Privatsphäre wird aufgrund biometrischer Totalüberwachung flöten gehen, aber du wirst uns für diesen Vollzeitschutz dankbar sein, da du zu blöd bist, selber zu wissen, was gut für dich ist (mehr Anarchismus geht nicht), du wirst Insekten fressen und sie werden dir besser schmecken als Kaviar, glaub’s mir, außerdem schadet Kaviar dem Weltklima, nur wir werden uns das noch leisten können, aber das haben wir uns als Weltstaatsratsvorsitzende ja auch verdient.“

Zur Ehrenrettung eines weiteren Außenseiters – „Milei, make Argentinia great again“ – sei gesagt, dass all das wahrscheinlich samt und sonders an ihm vorbeigegangen ist. Man kann ja auch mal was übersehen. Ich verspreche hiermit feierlich: Ja, er wird die Eliten „in Panik versetzen“. Spaß beiseite: Geh doch auf der Autobahn ein bisschen spielen, du „Systemsprenger“.

Viertens: Und als Krönung des Anarchohumors: ein „Anarchokapitalist“ und „Systemsprenger“, der Staaten verabscheut und das Einziehen von Steuern radikal und konsequent ablehnt, um im selben Atemzug anzukündigen, für das Präsidentenamt kandidieren zu wollen, wo er als gut wirtschaftender Präsidialunternehmer seinen produktiv arbeitenden Landsleuten Steuersprudel wegsaufen würde, oder mit anderen Worten und sehr frei nach Goethe: „Den Teufel spürt der Poschardt nie, stattdessen postet er auf Twitter Herzchen für ihn, so geht konsequente liberal-freiheitliche Staatskritik. Man braucht nur jemanden zu lieben, der Zentralbanker liebt. Leidenschaftlicher kann man freie Märkte nicht befürworten.“

Bis nächste Woche.

„El retiro de Bernanke y el futuro de los emergentes“