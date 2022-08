Michael Klonovsky zum Sechzigsten Ironie gegen die Nivellierung der Welt

21. August 2022

Die Tour über Berlin nach München und zurück nach Berlin begann in Sachsen

von Artur Abramovych

Artikel aus ef 225, September 2022.

60 Jahre ist es nun her, dass in einem erzgebirgischen Kurort unweit von Chemnitz der passionierte Anti-Konformist und wohl größte Stilist der heutigen deutschen Rechten zur Welt kam: mehr als Anlass genug für eine Gesamtschau auf Leben und Werk Michael Klonovskys.

Es dürfte inzwischen hinreichend bekannt sein, dass der junge Michael Klonovsky, obwohl Sohn eines Angehörigen der Ostberliner Nomenklatura und Absolvent einer sogenannten R-Klasse (in der man ihm bereits ab dem dritten Schuljahr die sechs Kasus des Russischen eingepaukt hatte), sich nach dem Abitur weigerte, zu studieren. Diese Fahnenflucht vor dem für alle Studenten obligatorischen, als „Gesellschaftswissenschaftliches Grundstudium“ getarnten Marxismus-Leninismus sollte ihm Jahrzehnte später zum Verhängnis werden, sind doch die Gehälter der Bundestagsmitarbeiter abhängig vom akademischen Grad; und dass die Kommission für etwaig auftretende Härtefälle ausgerechnet von Claudia Roth geleitet wird, dürfte als Erklärung dafür hinreichen, warum der Gang in die Politik für Klonovsky in finanzieller Hinsicht ein entschiedenes Verlustgeschäft war.

Dabei hätte es auch ganz anders kommen können. Denn die Beschäftigungen, denen Klonovsky anstelle eines Studiums nachging, waren wenig standesgemäß – sofern dieser Begriff auf den Arbeiter- und Bauernstaat überhaupt angewandt werden kann: Vor allem arbeitete er als Gabelstaplerfahrer im größten Schnapsdepot Ostberlins und rächte sich weidlich an seinem „ersatzvaterländischen Laufställchen“, indem er sich ausgiebig am daselbst lagernden Eigentum des Volks labte.

Früh übte sich bei alledem der Antikommunist. Als enthusiasmierter Wagner-Hörer traf man, selbst wenn man bloß ein „in der DDR eingemauerter Wagnerianer“ war, zwangsläufig früher oder später auf den daselbst praktisch verbotenen Friedrich Nietzsche. Nachdem eine junge, verzagte Bibliothekarin, mit der er intimeren Umgang pflegte (denn Sex war neben dem Alkohol eine der wenigen Vergnügungen, die in der DDR nicht als Mangelware bezeichnet werden konnten), auf seine Bitte, ihm die indizierten Bücher zu beschaffen, nicht eingegangen, sondern den Staats- und Klassenfeind stattdessen zum Teufel gejagt hatte, erlangte er letztlich eine zweibändige Auswahl der Werke des verbotenen Philosophen ausgerechnet aus den Händen eines Aktivisten der kirchlichen Opposition: Das Verhältnis zum Autor des „Antichrist“ war dort ressentimentfreier als unter den Sozialisten.

In gesellschaftlicher Hinsicht völlig ambitionslos, verbrachte Klonovsky beinahe die gesamten 80er Jahre als schmökernder und pokulierender Privatier: Der Bildungsbürger verkommt ja im Arbeiter- und Bauernstaat zum Proletariat. Da er allerdings zur Zeit der Wende zufällig gerade als Korrekturleser bei der Blockparteizeitung „Der Morgen“ tätig war, spülte ihn die marktwirtschaftliche Entlassungswelle, die nach der Übernahme durch einen Westverlag einsetzte und mit der man sich der unfähigsten Apparatschiks entledigte, ganz an die Spitze. Er wurde Autor, mit einem Journalistenpreis für die Aufdeckung stalinistischer Verbrechen in der SBZ ausgezeichnet und schon zwei Jahre später von Helmut Markwort, dem Chefredakteur des neugegründeten Magazins „Focus“, seines Zeichens intendiert als konservatives Pendant zum „Spiegel“, nach München geholt, wo er bald zum Chef vom Dienst aufstieg. Erst 2016 kehrte Klonovsky dem inzwischen weitgehend auf Linie gebrachten „Focus“ den Rücken, um als Berater für die AfD tätig zu werden, und 2021 war er gar Chemnitzer Direktkandidat der AfD bei der Bundestagswahl.

Ein Leben wie in einem Roman, und es konnte daher auch nicht ausbleiben, dass es schließlich zum Material für einen Roman geriet: seinen großen autobiographischen Wende- und Bildungsroman „Land der Wunder“ (2004). Die „gebrechliche Einrichtung der Welt“, die Kleist zum Triebmotor seiner Tragödien geraten ließ, wird hier, in dieser weit eher komischen als tragischen Stimmung, zum „Nichteingerichtetsein der Welt“ (der durch Normierung inhumanisierten, technokratischen Welt) für das „herausragende“ Individuum: Klonovskys Roman lebt zu einem Gutteil von der scharf beobachteten Komik eines jedweden Zusammenstoßes von Bürokratie und individuellen, distinktiven Eigenschaften.

Was das Buch erst zu einem großen Roman werden lässt, ist allerdings der Umstand, dass diese Komik mit meisterhafter Ironie geschildert ist. Wie auch sein bereits verstorbener väterlicher Freund, der von der abstrakten zur figürlichen Malerei gewechselte Peter Schermuly, zitiert Klonovsky gern Goethes Maxime aus dem Zweiten Teil des „Faust“: „Bedenke das Was, aber mehr noch bedenke das Wie.“ Das Sujet an sich macht nichts her; oder, auf die Literatur übertragen: Ein guter „Plot“ ist nicht das Geringste wert, wenn die Form nicht stimmt. Mehr noch: Die passende Form kann jeden noch so nichtigen „Plot“ aufwiegen.

Und so handelt es sich bei den liebsten Erzählern Klonovskys auch samt und sonders um große Meister der Form. Dass der Epiker Zeit hat, weiß jeder Leser Marcel Prousts; dass Sprache in der Kunst nicht Mittel, sondern Selbstzweck ist, lernt man bei Vladimir Nabokov. Und was gegen die „Verbrauchtheit aller künstlerischen Mittel“ („Doktor Faustus“) hilft, derer sich ein jeder „Poeta doctus“ bereits seit mehreren Generationen schmerzhaft bewusst ist, lernt man bei Thomas Mann, der festhielt, dass „Liebe zu einem Kunstgeist, an dessen Möglichkeit man nicht mehr glaubt, die Parodie zeitigt“: keine herabsetzende, sondern eine im Gegenteil liebevolle Parodie im Sinne des ironischen Spiels mit antiquierten Formen, das gerade durch seine Ironie niemals drohen wird, anachronistisch oder albern zu erscheinen.

Es erübrigt sich zu erklären, dass jemand mit einer solchen Geistesahnengalerie den Linksliberalen, den Anhängern der engagierten Journalisten-Schriftsteller Hemingway, Böll und García Márquez, dieser nobelpreisgekrönten Trias der kitschierten Parataxe, ein Gräuel sein musste. Der einschlägig bekannte Journalist Maxim Biller diagnostizierte bereits 1995 das „Auftauchen der Neuen Rechten auf den Seiten von ‚Focus‘“ und machte dafür denn auch den „Hausdeutschen“ Klonovsky verantwortlich.

Doch auch einige unserer eigenen Partisanen, insbesondere jene strengerer Observanz, hielten ihn seit je für verdächtig. Einer ihrer Rädelsführer beschrieb Klonovsky, sichtlich unwillig, als „erlesenen Gaumen, Frauenfreund und durchtrainierten Aphoristiker“. Diese soldatisch verklemmte, die Politik mit Begriffshülsen wie dem von der „Mosaik-Rechten“ zu Tode theoretisierende und Kunst hauptsächlich nach ihrem gesellschaftlichen Nutzen beurteilende Ironielosigkeit kann einem Klonovsky selbstverständlich wenig abgewinnen. Einerseits ist da ein ähnliches, in der Geschichte der Neuen Rechten von Anfang an wiederholt begegnendes Ressentiment: So wurden auch Armin Mohler und Günter Maschke des Individualismus oder gar des Westlertums bezichtigt und von Wagenburg-Nachbarn als „Französlinge“ bezeichnet. Das letztgültige Wort darüber sprach allerdings schon der von Mohler zur Konservativen Revolution gerechnete Thomas Mann in seinen „Betrachtungen eines Unpolitischen“, übrigens einem der liebsten Bücher Klonovskys: „Der Individualismus“, statuiert er dort, „ist in deutscher Sphäre nicht sowohl eine liberale, als eine aristokratische Weltanschauung“.

Und Individualität bedeutet nun einmal nicht zuletzt: eine freie, allenfalls durch einkommenstechnische Grenzen eingeschränkte gastronomische Auswahl. Klonovsky wird es den Honeckers und Mielkes niemals verzeihen, wie viele Jahrzehnte seines Lebens sie ihm nicht nur Puccini in guten Interpretationen, sondern auch Ossobuco zu einem Glas Barolo vorenthielten. Die neuen Puritaner und Bilderstürmer sind allerdings weniger rot als vielmehr grün (das heißt Milliardärs- statt Staatssozialisten); und allein der Umstand, dass sie in ihren Predigten zum Fleischverzicht aufrufen, wäre für Klonovsky Grund genug, sie zu verachten. Doch selbst dieser tiefen Verachtung ist er imstande, eine ironische Form zu geben: „Wir sollten die Vegetarier nicht schelten; sie haben viel zur Verfeinerung der Beilagen beigetragen.“

Es kommt im Falle Klonovskys allerdings zu aller Feingeistigkeit hinzu, dass er niemals gänzlich Partei sein konnte noch wollte. Gesinnung lässt er nicht gelten als Entschuldigung für mangelnde Persönlichkeit. So kam Klonovsky denn auch nicht umhin, seit frühesten Tagen auch dort zu kritisieren, wo er grundsätzlich sympathisierte; und womöglich nimmt es ihm der ein oder andere damals junge Autor des im Gefolge der „Selbstbewussten Nation“ (1994) erschienenen Sammelbands „Wir 89er“ von 1995 noch heute übel, dass er in seiner Besprechung dieser Publikation „avantgardistisches Pathos“ und „postpubertäre Emphase“ bemängelte. Aber Radikalismus ist Klonovsky gänzlich fremd; ein solcher ist zwangsläufig unironisch. Und Thomas Mann, um abermals die „Betrachtungen“ heranzuziehen, hatte allen Grund, der Ironie den Radikalismus gegenüberzustellen: „Für den Radikalisten ist das Leben kein Argument“, schreibt er, Nietzsche paraphrasierend. Demgegenüber: „‚Ist denn die Wahrheit ein Argument, – wenn es das Leben gilt?‘ Diese Frage ist die Formel der Ironie.“

Kunst ist nicht Wahrheit, sondern Illusion. Und nimmt man der Kunst diese Dimension, so bleibt von ihr nichts weiter übrig als unmusischer Agitprop (was man an den Dramen Bertolt Brechts eindrücklich studieren kann). Gegen solche Entwicklungen muss die politische Rechte nicht nur aus ästhetischen, sondern auch aus ethischen Gründen ein Bollwerk bilden.

Die Distinktion erhält allerdings erst dann eine ethische, will sagen: politische Dimension, wenn sie von ihren Feinden politisiert wird; an sich ist sie ein rein humanes Phänomen. Und so ist jenes Buch, in dem Klonovsky die Distinktion hochleben lässt, seine „Lebenswerte“ (2009), auch wesenhaft unpolitisch, vor allem ein Sprachwerk, das die heutzutage raren berufenen Beurteiler vermochte, sie unmittelbar neben die großen Polemiker und Satiriker deutscher Sprache zu stellen, Beurteiler wie Eckhard Henscheid und Peter Sloterdijk.

Bei einem Besuch Sloterdijks in der ehemaligen badischen Residenzstadt war es denn auch, wo Klonovsky seinen Lebensmenschen fand, die Pianistin Elena Gurevich. Denn was wäre die Distinktion ohne Frauen? Es stellt keine Übertreibung dar, wenn man befindet, dass dieses Urbild von ungetrübter Weiblichkeit, beheimatet in zwei nur „cum grano salis“ westlichen Kulturen, der russischen und der israelischen, seinen Blick für die widernatürliche Androgynisierung der westlichen Frau, vor allem aber des westlichen Mannes zusätzlich schärfte. Und ihr widmete er späterhin, nachdem sie ihm eine Familie geschenkt hatte, nicht zufällig sein nietzscheanistischstes Buch, die Klage (doch immerhin mannhaft und selbstironisch vorgetragene Klage!) über den Tod des Helden, einen Nekrolog, wie er heiterer kaum sein könnte, geschrieben von einem im Haushalt aushelfenden Geistesmenschen, der sich des eigenen Mangels an Heroismus ebenso sehr bewusst ist wie der Gefahren, die von einem derartigen Mangel ausgehen, sobald er ein ganzes Volk oder gar einen Erdteil erfasst. So paradox es sein mag: Wer wäre berufener, diesen Mangel zu beklagen, als wer ihn an sich beobachtet? Denn Nietzsches Selbstüberwindung ist doch nichts anderes als ein „Heroismus der Schwäche“, wie ihn späterhin Thomas Mann literarisch ausformen sollte.

Womöglich war es auch Elena, die ihm die Schönheit der Religion näherbrachte. Denn nicht von früh auf wusste der dem Sozialismus Entronnene um sie. Aus seinem 2001 erschienenen ersten Roman „Der Ramses-Code“, mit dem er, unter dem Deckmantel der kassenschlagenden Abenteuergeschichte, das Leben des Ägyptologen Jean-François Champollion und zugleich ein Panorama französischer Geschichte zu Beginn des 19. Jahrhunderts nachzeichnete, spricht noch eine veritable Begeisterung für den sich blasphemisch selbst zum Kaiser krönenden „neuen Pharao“ Napoleon und tiefes Misstrauen gegenüber den „maßlos der Fressgier frönenden“ Legitimisten und Katholiken. Der „Universalismus der antiken Nationen“ und ihre „Toleranz“ werden hier, in deutlicher Anlehnung an den Heidelberger Professor Jan Assmann, den „religiösen Eiferern“, den „Vollendern der jüdischen Ausschließlichkeitsidee“ gegenübergestellt.

Damals hätte Klonovsky wohl auch Partei ergriffen für Arminius gegen die Römer – was ihm nun, angesichts der Einsicht nicht nur in die Zerbrechlichkeit, sondern auch in die distinktivierende Kraft einer jeden Zivilisation, fernläge. Es kommt hinzu, dass auch er einen „antigermanischen Affekt“ (Günter Maschke) entwickelt hat und seither gerne scherzt, die Parole „Deutschland, du mieses Stück Scheiße“ wäre inzwischen weit besser bei uns als bei der Linken aufgehoben. Seine nunmehrige, biographisch bedingte Vertrautheit mit dem ihm zuvor völlig unbekannten jüdischen Staat, wo die Shoah im politischen Alltag eine weit weniger bedeutende Rolle als hierzulande spielt, hat Klonovsky zudem zu der Einsicht gebracht, dass der „Sündenstolz“ nicht oktroyiert, sondern vielmehr ein deutsches Spezifikum ist. Daher ist auch jene Sottise seines Freundes Alexander Wendt ganz nach Klonovskys Geschmack, der zufolge die Lieblingsjuden des Deutschen „Herr und Frau Stolperstein“ seien.

Es liegt allerdings jenseits des rein Biographischen eine Folgerichtigkeit in der Veränderung seiner Haltung nicht nur zum Judentum, sondern auch zum Katholizismus. Er ist Repräsentant eines Paradigmenwechsels, der innerhalb der Rechten stattfand. Er ist zwar keineswegs gläubig geworden, aber doch gewissermaßen religiös: Denn der Ritus ist ebenso sehr Illusion wie alle Kunst. Das hat Martin Mosebach in der „Häresie der Formlosigkeit“, erschienen in Klonovskys liebstem Verlag, Karolinger, deutlich aufgezeigt.

Der Vollständigkeit und Fairness halber wollen wir hier nicht unterschlagen, dass diese Entwicklung selbst der tumbsten politischen Linken nicht entging. Statt weiterhin als „Hausdeutscher“ wie noch bei Biller zu gelten, wurde dem weitgehend der „damnatio memoriae“ Anheimgefallenen seither bei den zunehmend rarer werdenden Thematisierungen seiner Person stattdessen unterstellt, er wolle einen „klerikalfaschistischen Ständestaat errichten“ – so der notorische Georg Diez im „Spiegel“. Denn „Klerikalfaschist“ ist das antitheistische Wort für „Reaktionär“.

Klonovskys Wandel zum Reaktionär ging schließlich auch einher mit einer veränderten Gattungswahl. Es ist der Aphorismus die reaktionärste Literaturgattung: Seine Prägnanz ist die Folge einer tiefen Einsicht in die Vergeblichkeit jedweder Theoriegebäude, in die Nicht-Theoretisierbarkeit der Welt. Diese Einsicht ist wesenhaft pessimistisch. Die knalldeutschen Bildungsphilister haben nie Verständnis gehabt für pessimistisches Denken, und ihrer Exponiertesten einer, der von Nietzsche satirisierte Linkshegelianer David Friedrich Strauß, verstieg sich in seinem melioristischen Wahn gar zu der Behauptung, dass Philosophie grundsätzlich optimistisch zu sein habe und pessimistische Philosophie daher ein Widerspruch in sich sei. Nach einer von Klonovsky gerne zitierten Sottise des Regisseurs Billy Wilder allerdings landeten die Pessimisten in Hollywood – und die Optimisten in Auschwitz. Klonovsky ist zweifelsohne Pessimist, alles andere wäre ethisch, aber vor allem auch ästhetisch verwerflich; aber ist ein heitererer, ironischerer Pessimismus vorstellbar als derjenige, der aus seinen Aphorismen spricht?

Es ist demnach nur folgerichtig, dass er neben seinen beiden Freunden Günter Maschke und Martin Mosebach sowie Till Kinzel und Botho Strauß zu den wichtigsten Popularisierern eines denkbar unpopulären Autors zählt, des kolumbianischen und hierzulande bis in die 2000er hinein weitgehend unbekannten Aphoristikers Nicolás Gómez Dávila. Der bei Reclam erschienene, von Klonovsky herausgegebene Auswahlband seiner Aphorismen ist zwar wegen der Denunziatiönchen eines unironischen linken Twitter-Maulhelden, vor dem der Großverlag eingeknickt ist, nur noch antiquarisch erhältlich. Doch lebt der Geist des Kolumbianers in Klonovskys eigenen Aphorismen fort, die bisweilen die zynische Prägnanz des Don Nicolás gar übertreffen.

Beim ursprünglich auf seinen Freund Matthias Matussek gemünzten Aphorismus, der Vorwurf der Eitelkeit treffe hauptsächlich solche Menschen, die es vorzögen, sich selbst zu loben, statt andere zu tadeln – bei diesem Aphorismus handelt es sich recht eigentlich um eine klandestine Selbstbeschreibung: Denn alles Intrigante ist Klonovsky fern. Das Intrigante ist allerdings das, was die Politik ausmacht (Maschke sagte gar: Die Politik an sich stelle nichts anderes als Intrige, als Verschwörung dar). Und ein mit barocker Heiterkeit ausgestatteter Charakter ist naturgemäß nicht für das politische Tagesgeschäft zu gebrauchen.

Klonovsky ließ es sich dennoch nicht nehmen, dem in der Politik grassierenden eklatanten Mangel an Ironie Paroli zu bieten. Einer der Adlaten jener unironisch-verklemmten Theoretisierer-Partisanen, ein ehemaliger Bundestagsabgeordneter, der zu Zonenzeiten SEDler gewesen war, versuchte, die Wahl Klonovskys zum Bundestagskandidaten in Chemnitz zu hintertreiben, mitunter indem er ihm mangelnde Loyalität zur Partei nachsagte. Bei der fraglichen Versammlung erklärte Klonovsky coram publico: „Es stimmt, ich bin nicht Mitglied Ihrer Partei. Aber ich war auch nie Mitglied der SED.“

Dass seine Bundestagskandidatur letztlich scheiterte (respektive die Briefwahlstimmen sie letztlich scheitern ließen, denn in 33 von 39 Stimmbezirken hatte Klonovsky die relative Mehrheit erreicht), ist vornehmlich insofern zu bedauern, als uns dadurch die zweifelsohne amüsantesten Reden, die im Hohen Hause hätten gegeben werden können, vorenthalten bleiben. Im Übrigen allerdings bietet das Ergebnis wenig Anlass zu Betrübnis. Denn so bleibt ihm die Muße, uns mit einem weiteren Roman zu beschenken. Und eine echt ironische Darstellung etwa des deutschen Politikbetriebs, wie sie in diesem unironischen Land kaum jemals gewagt worden ist, wäre zweifelsohne geeignet, all seine nicht gehaltenen Bundestagsreden aufzuwiegen.

