Festnahme Oliver Janichs Das staatliche Gewaltmonopol ist eine Krake …

20. August 2022

… und hat Arme bis auf die Philippinen

von Manuel Maggio

samstags um 6 Uhr

Bevor ich mich zu den aktuellen Geschehnissen rund um die Verhaftung von Oliver Janich äußern werde, möchte ich Sie anhand eines anderen aktuellen Beispiels an das Ausmaß der staatlichen Willkür und den damit verbundenen Einsatz des Gewaltmonopols erinnern.

Das Ereignis ist noch nicht so lange her und wurde unter dem Namen „Pimmelgate“ bekannt. Der Hamburger Innensenator Andy Grote wurde bei Twitter im September 2021 als „Pimmel“ beleidigt, und nur kurze Zeit später standen bei dem Verfasser die Freunde in Uniform zu einer Hausdurchsuchung vor der Türe. Jetzt, fast ein Jahr später, hat ein Gericht entschieden, dass die Hausdurchsuchung „unangemessen“ gewesen sei.

Die Frage, die ich mir nun stelle, lautet wie folgt: Was hat dieses Urteil dem damals Beschuldigten gebracht? Da wird nachträglich eine bereits durchgeführte Razzia als unangemessen eingestuft. Wie gut funktioniert dann noch die sogenannte Gewaltenteilung, wenn Politiker auf das Gewaltmonopol zugreifen können und erst im Nachgang durch ein Gericht die Unzulässigkeit festgestellt wird?

Auch dem Buchautor und Journalisten Gerhard Wisnewski ist im Dezember 2021 Vergleichbares widerfahren –bei ihm war es damals eine angebliche Beleidigung des bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder auf einem nicht von Wisnewski selbst betreuten Telegram-Kanal. Nach eigenen Angaben hatte Wisnewski Glück und die Hausdurchsuchung fand in seiner Abwesenheit statt. Auch die Suche nach Datenträgern war nicht erfolgreich, da keine EDV in der Wohnung aufzufinden war.

Allein eine derartige Hausdurchsuchung kann eine Existenz zerstören, auch wenn sie im Nachgang durch ein Gericht als unangemessen eingestuft wird. Es muss eine schreckliche Erfahrung sein, wenn die eigene Wohnung nicht mehr als das angesehen werden kann, was sie einmal war.

Nun sind diese beiden Beispiele sicher nicht die einzigen, und wie sich am Datum unschwer erkennen lässt, ist auch diese Art des Vorgehens nichts Neues. Meiner Meinung nach missbrauchen hier Politiker ihre Macht und betreiben zugleich gezielte Einschüchterung. Ich möchte nicht wissen, wie viele Beleidigungen und Drohungen über die sozialen Netzwerke in den letzten Jahren verbreitet wurden, die keine Konsequenzen zeitigten, woran wir erkennen können, dass es auch darauf ankommt, wen man beleidigt oder wer man selbst ist.

Nun zum aktuellen Ereignis auf den Philippinen: Die Verhaftung von Oliver Janich aufgrund von Postings auf seinem Telegram-Kanal – es handelt sich nach meinen Recherchen um derer drei, die ich hier nicht wiederholen werde –, die er laut eines kurzen Statements im philippinischen TV nicht bestreitet, jedoch angibt, dass diese aus dem Kontext gerissen worden seien. Man kann von Oliver Janich halten, was man mag, und ja, man kann auch diese in meinen Augen sehr unklugen Postings kritisieren. Aber wie weit ist es gekommen, wenn die deutsche Justiz ihre Krakenarme so weit spannen kann, dass man Janich auf den Philippinen mit circa 50 bewaffneten Polizisten verhaftet und, so wie es derzeit aussieht, nach Deutschland ausliefern will.

Wie bedrohlich Janich und sein Telegram-Kanal für die deutsche Regierung oder Justiz gewesen ist, kann ich nicht beurteilen. Als ein in Deutschland lebender Steuerzahler möchte ich aber anmerken, dass man es bei einem Attila Hildmann ja auch mehrfach geschafft hat, die Telegram-Kanäle zu schließen – wäre es da nicht viel wirtschaftlicher gewesen, auch den Kanal von Oliver Janich einfach zu löschen? Oliver Janich hat seinen Aufenthaltsort auf den Philippinen niemals versteckt gehalten, er betreibt ja ein eigenes Resort, insofern besteht auch hier, im Gegensatz zum wirren und untergetauchten Starkoch Hildmann, eine ganz andere Grundsituation.

Handelt es sich hier um deutsche Verhältnismäßigkeit, wenn man einen im Ausland lebenden Deutschen gefangen nimmt, ihm mit Abschiebung droht und somit sein Leben, seine Existenz und auch das Wohl seiner Frau sowie des ungeborenen Kindes gefährdet? Und das alles nur wegen illegaler Telegram-Postings?

Eine Hausdurchsuchung ist schon etwas enorm Belastendes, wenn nicht sogar Traumatisierendes. Wie mag sich dann erst eine Verhaftung so weit weg, auf einer schönen Insel, wo man sich in Sicherheit glaubte, anfühlen?

Ich fühle mich auf jeden Fall nicht sicherer durch das entschiedene Vorgehen, stattdessen ist genau das Gegenteil der Fall.

Ich möchte auch an dieser Stelle Oliver Janich, seiner Frau und seinen Nächsten viel Kraft und eine gute Strategie wünschen, sich trotz dieser unangenehmen Lage am Ende wieder glücklich in den Armen halten zu können.