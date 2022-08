Geopolitik USA – die ewige Supermacht

19. August 2022

Wie individuelle Freiheit die Geopolitik entscheidet

von Max Remke

freitags um 6 Uhr

Nachdem es letzte Woche um die ganz persönlichen Vorzüge der Freiheit ging, soll es heute um ihre großen geopolitischen Vorteile gehen. Schon seit Längerem geistert nämlich die Idee herum, dass die USA als globale Supermacht vor der Ablösung stünden – insbesondere durch China und Russland –, was für die Freiheit eher ein schlechtes Zeichen wäre.

Ich halte diese Idee für falsch, gerade weil ich ein Freund der Freiheit und von ihrer Überlegenheit überzeugt bin. Daher möchte ich in dieser Woche die Kolumne dazu nutzen, um Ihnen einen Einblick zu geben, wie ich auf die auch geopolitische Überlegenheit der Freiheit komme – und zwar ganz konkret im Vergleich der Mächte Russland, China und USA.

Der Bär sitzt in der Höhle

Auch wenn Russland vereinzelt als aufstrebendes Land missverstanden wird (zuletzt von Jordan Peterson in seinem aufgrund haarsträubender inhaltlicher Fehler eher peinlichen Video zum Ukraine-Krieg) gibt es geopolitisch nichts, dass auf ein starkes Russland hindeutet – im Gegenteil.

Die größte territoriale Ausdehnung des Russischen Reiches liegt schon gut hundert Jahre zurück, die Bevölkerung schrumpft, ihre Zahl liegt heute nicht einmal höher als 1990. Hinzu kommt spätestens seit dem Ukraine-Krieg eine Auswanderung gerade junger Fachkräfte. Ein Blick auf die Alterspyramide genügt zudem, um auch für Russland harte Zeiten auf dem Rentenmarkt vorherzusehen.

Ferner liegt die russische Wirtschaft, zumeist deren wichtigste Sektoren, in Staatshand und schneidet dementsprechend schlecht ab. Dies sind neben den natürlichen Rohstoffen wie insbesondere Gas und Öl (die sich noch recht gut verkaufen) die traditionellen sowjetischen Industrien wie Raumfahrt, Luftfahrt und Rüstung. Bei keinem dieser Industriefelder hat sich in den letzten Jahren die Situation gebessert. Der Einstieg in das Passagierfluggeschäft (Suchoi Superjet) geriet zum Flop, im Bereich wiederverwertbarer Trägerraketen sieht es schlecht aus, und bei der Rüstung verliert Russland schon seit Jahren Marktanteile an China, was sich seit dem schlechten Abschneiden des russischen Kriegsgerätes in der Ukraine beschleunigt hat.

Und auch außenpolitisch sieht es nicht besonders gut aus. Die Nato wird um Schweden und Finnland erweitert, die Bevölkerung der Ukraine hat Russland nun endgültig zum Todfeind, im zentralasiatischen Hinterhof (wo die Eurasische Union schon seit Jahren nicht so recht vorankommt) mehren sich die Zeichen einer vorsichtigen Abkehr von Moskau. Russlands Hauptverbündete sind vor allem instabile sozialistische Regime – Syrien, Kuba, Nordkorea, Venezuela sowie der ebenfalls chronisch instabile Iran.

Der Drache muss ins Altersheim

Auch China hat bereits seinen Zenit überschritten. Und das gilt nicht nur in Bezug auf die territoriale Ausdehnung (größter Raum in der Qing-Dynastie), sondern inzwischen auch hinsichtlich der Einwohnerzahl. Soweit wir das trotz der vom kommunistischen Regime stark frisierten Daten sagen können (beispielsweise durch Datenlecks), schrumpft die chinesische Bevölkerung bereits seit einigen Jahren – ein Trend, der sich noch erheblich steigern wird. Es könnte – laut UN-Projektionen – gut sein, dass sich innerhalb der nächsten 80 Jahre die chinesische Bevölkerung halbieren wird.

Hinzu kommt inzwischen über ein Jahrzehnt des durch enorme Staatsschulden finanzierten Wachstums (das vermutlich seit Jahren deutlich zu hoch angegeben wird), eine riesige Immobilienblase (beispielsweise Evergrande), eine ökonomisch tödliche Zero-Covid-Politik und ein Staat, der immer beherzter in die Wirtschaft eingreift. Gerade die herannahende wirtschaftliche Krise dürfte dabei auch im politischen Apparat der Kommunistischen Partei Chinas den Funktionären den kalten Angstschweiß auf die Stirn treiben, lebt das Regime doch vom Versprechen des wirtschaftlichen Aufstiegs.

Auch geopolitisch steht es nicht allzu gut da. China hat sich in der halben Welt unbeliebt gemacht: Mit diversen Nachbarstaaten gibt es Grenzkonflikte (Vietnam, Indien, Butan, Brunei, Malaysia, Philippinen), die Beziehungen zur Anglosphäre (USA, Kanada, UK, Australien) sind auf dem Nullpunkt, ebenso zur EU, Japan als historischer Gegenspieler rüstet auf, die muslimische Welt ist trotz allem wenig erfreut über den fortdauernden Völkermord an den islamischen Uiguren, und vor der Küste liegt noch immer Taiwan. Das sind zusammengerechnet keine rosigen Aussichten.

Freiheit – Rezept zur ewigen Supermacht

Das wirft natürlich die Frage auf: Warum scheint es aktuell so, dass die USA auch dieses geopolitische Ringen für sich entscheiden wird? Ich denke, dass die Antwort auf diese Fragen tatsächlich in der relativ überlegenen Freiheit des US-Systems liegt.

Wirtschaftlich betrachtet, ist die USA um ein Vielfaches freiheitlicher als die Systemkonkurrenten Russland und China. Auf allen Messskalen – auch auf jenen von sehr liberalen Organisationen – schneiden die USA sehr gut ab. Das liegt nicht nur an dem gesunden Steuerwettkampf der einzelnen Staaten (bei dem gerade Texas Kalifornien aussticht), sondern auch an den im Verhältnis geringen Regularien. So konnten Unternehmen entstehen wie etwa Space-X, die jedes Raumfahrtunternehmen der Welt finanziell ausspielen, oder die großen Digitalkonzerne, die heute unseren Alltag begleiten. So kommt es, dass in diversen Bereichen – vom gentechnisch veränderten Saatgut bis zur Robotik – die USA in der Spitzenliga mitspielen.

Doch auch die USA haben demographische Probleme und eine geringe Fertilität. Anders aber als Russland und insbesondere China sind die USA ein ausgesprochen attraktives Einwanderungsland – und das schon seit Jahrhunderten. Und sie haben ihre Fähigkeit zur Integration und Assimilation diversester Einwanderergruppen über diese Jahrhunderte hinweg beeindruckend unter Beweis gestellt. Auch das ist eine Art Freiheitsdividende.

US-amerikanische Antiamerikaner

Aber auch auf dem kulturellen Feld – man spricht hier gerne von Soft Power im Unterschied zur, vor allem militärischen, Hard Power – sind die USA Weltspitze. Und auch das liegt an ihrer großen Freiheit, denn gerade weil die USA ungewöhnlich frei sind, gelingt es ihnen, intellektuell zumeist beide Positionen in den internationalen Debatten zu besetzen.

Die USA sind das Heimatland der beklopptesten Wokeness und die theoretische Schmiede fast aller aktuell relevanten Neonazi-Theorien. Die USA weisen die abtreibungsfreundlichsten Feministen und die christfundamentalistischsten Abtreibungsgegner auf, aus den USA kommen die leidenschaftlichsten Fürsprecher einer globalen US-Hegemonie und zugleich auch ihre ärgsten Widersacher. Sogar wir Libertäre, selbst die antiamerikanischsten unter uns, sind am Ende des Tages auf Theorien, die in den USA entwickelt und dort auch heute noch weiterentwickelt werden, gegründet.

Das mag ein Faktor sein, den man verstörend findet, aber es ist eine weitere Form der Freiheitsdividende, und es sorgt für eine innere Erneuerungsfähigkeit, die man in autoritären Regimen wie China oder Russland lange suchen muss.

Und das alles halte ich für eine gute, sehr gute Nachricht für alle Freunde der Freiheit. Denn die USA sind – selbst wenn wir ihre Außenpolitik nicht mögen – der lebende Beweis für die Überlegenheit der Freiheit. Sie waren es nicht nur im großen Ringen mit dem Kommunismus des 20. Jahrhunderts, sie sind es noch heute. Und zumindest das ist doch ein ermutigendes Argument.

„Foreign Policy“ – China ia a Declining Power

„Chatham House“ – Putin’s Eurasian dream may soon become a nightmare

Demographie Russlands

Aktuelle Abwanderungswelle aus Russland

Russische Waffenexporte

Demographie Chinas

Chinas Immobilienmarkt