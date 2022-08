Eine „alte“ Geschichte Auf einen Kaffee mit Deutschland

18. August 2022

„Das sind wir“

von Monika Hausammann

donnerstags um 6 Uhr

Trotz militanten Einzelgängertums ertappe ich mich in letzter Zeit häufig bei dem Gedanken, jemand ganz Bestimmtes kennenlernen zu wollen, über den die Medien häufig berichten. Auf dem kleinen verstaubten Display meiner sozialen Kompetenz blinkt die Meldung, die Chancen stünden gut, bei diesem Unterfangen entweder den idealen Gott-Menschen der Progressisten, Marke Julian Huxley, oder aber eine bisher unbekannte Persönlichkeitsstörung zu entdecken. Denn was man fast täglich irgendwo über diesen Jemand lesen kann, ist bemerkenswert.

Er bekennt sich zu Buntheit und Diversität, ist schön und gerecht. Dennoch scheint er ein massives Rassismusproblem zu haben. Und obwohl er es in einigen Bereichen offenbar nicht über das Mittelmaß hinausschafft und in Sachen Klimaschutz keinesfalls als Vorbild dienen kann, weist er in anderen Kategorien Weltmeisterqualitäten auf. Er gilt als extrem zuverlässiger Partner im In- und Ausland – außer bei Themen, die die Sicherheit betreffen: Da scheint er ein unsicherer Kantonist zu sein. Im Kryptobereich ist er von einer Versiertheit auf Weltklasseniveau, hinkt aber bei allen anderen Digitalisierungsthemen hinterher und hat außer einem Konzept der Marke „intellektuelle Kopfgeburt“ wenig Ahnung, wie die digitale Spaltung innerhalb der Gesellschaft zu überwinden sei, die ihm sehr zu schaffen macht. Auf die Hitze im Sommer war er schlecht vorbereitet. Für den Winter ist er aber gerüstet. Mit Vitaminen ist er trotz eines Alkohol- und Armutsproblems sehr gut versorgt, steht wirtschaftlich so gut da wie eine solide Küchen-Kombi und setzt sich täglich neue und ehrgeizige Ziele in fast jedem Bereich seines Wirkens, an denen er indes aufgrund eines massiven moralischen, zum Teil geschichtlich bedingten Defizits oft kläglich scheitert.

Ich möchte diesen Jemand zu mir einladen. Ihm einen Kaffee anbieten. Wahlweise auch ein Glas Wein. Dann würde ich mich ihm gegenübersetzen, ihm in die Augen sehen und ihn fragen: „Wie ist es, du zu sein? Wie ist es, Deutschland zu sein?“

Schmallippig, das Kinn vorgereckt, grätscht mir Saskia Esken twitternd mitten in meine Pläne hinein: Deutschland, „das sind wir“, lässt sie die Welt wissen. Was sie nicht zu wissen scheint: Genau das ist die Unredlichkeit. Die Unredlichkeit, die jeder Schlagzeile im Stil von „Deutschland ist …“ oder „Deutschland hat ein XY-Problem“ innewohnt.

Ich hantiere mit der Goldwaage, sagen Sie? Bloß Schlagzeilen? Medien-Business as usual? „Sex sells“ sei halt durch „Hysterie sells“ ersetzt worden – so what? So richtig das alles ist, so unvollständig ist es meiner Meinung nach. Vor 20 Jahren hätte ich Ihnen noch recht gegeben. Aber das geht tiefer. Jeder Redaktor – Journalisten gibt es kaum noch – weiß haargenau, dass wir in Zeiten von Google-News leben. Er weiß um die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne – gerade junger Leute –, die irgendwo zwischen einer und fünf Sekunden liegt. Er weiß – und Saskja Esken weiß –, dass er mit solchen Schlagzeilen heute Wirklichkeit erschafft. Und genau darum geht es.

Dass Deutschland „wir“ sein soll und Sie und Ihr Nachbar also quasi in Einstimmigkeit harmonierende Zellen des Gesamtkörpers, dessen Köpfe aus Leuten wie Frau Esken gemacht ist – geschenkt. Dass ein Land durch die Medienmangel geführt wird, als wär’s ein Wesen, das Entscheide fällt und handelt – auch geschenkt. Aber dieser Zwang zur Andichterei gewisser personhafter Eigenschaften geht weiter. Es ist der verzweifelte und erzwungene Versuch, eine Welt, die es nirgends und niemals gab, gibt und geben wird, eine Art „Nirgend-niemals-Land“ also, im Windschatten staatlicher Vorgaben herbeizuschreiben, indem man auf der einen Seite auf die Schlechtigkeit all dessen fokussiert, was ist – Menschen und ihre Geschichte inklusive – und indem man auf der anderen Seite die Schlagzeilen-Leserschaft wie Kleinkinder wohlwollend an die Hand nimmt und ihnen den Blick auf die nächste Stufe im Mechanismus der Geschichte und der menschlichen Entwicklung hin zu Vollkommenheit und totaler Harmonie zeigt (divers, bunt, allgerecht).

Kurz: Hier wird kollektivistischer utopistischer Realismus betrieben. Das journalistische „Berichten, was ist“ früherer Tage ist zwar offiziell zum „werteorientierten Journalismus“ geworden, in Wahrheit aber ist es ein Scheiben darüber, was sein sollte. Und das, als wäre es schon in greifbarer Nähe. Hier werden Welt und Leben so dargestellt, wie die Schreibenden und Ihre Geldgeber sie sich wünschen und wie sie – auch und gerade durch das So-Schreiben – werden soll.

Solche Bewusstseins-Klempnerei von Besserwissenden und Gutmeinenden, die ihre Mitmenschen als unendlich formbare Größe betrachten – erst „nur“ geistig, später dann gerne auch physisch – und damit ihre maximale Verachtung für sie kundtun, mündet nicht in etwas Neuem, sondern in der totalen Zerstörung des Alten und des Gegenwärtigen. Das Tragikomische dabei: Es ist eine sehr alte Geschichte. Und wie jede alte Geschichte, die nicht wiederkommt, weil sie so erfolgreich war, sondern weil sie angeblich noch nie „richtig“ umgesetzt worden ist, wird sie auch diesmal wieder scheitern – an der Schwelle zur Unmenschlichkeit oder dahinter.