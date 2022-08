Medienpropaganda Wie man Zensur als „Umsicht“ verkleidet

17. August 2022

Doppeldenk von der „taz“

von Axel B.C. Krauss

mittwochs um 12 Uhr

„Kommunikation gehört nicht zu den Stärken von Amnesty International“, hieß es in einem Artikel der „taz“ von letzter Woche. „Die Organisation hätte wissen müssen, wie ihr Bericht aufgenommen wird.“

Im Artikel, der Zensur unter Aufbietung fadenscheiniger und schlecht durchdachter „Argumente“ als „Umsicht“ zu tarnen versucht, geht es um die Veröffentlichung von Berichten über Verbrechen der ukrainischen Armee durch die Organisation.

Der leicht durchschaubare Trick: Weil die „Gegenseite“, in diesem Fall also der Kreml beziehungsweise russische Propaganda – die es, was eigentlich gar keiner Erwähnung mehr bedürfen sollte, bei allen beteiligten Parteien eines Krieges schon immer gab und natürlich auch heute noch gibt –, die Publikation dieser Informationen für die eigenen Zwecke missbrauche, hätte Amnesty (AI) es sich vorher (!) überlegen sollen, sie überhaupt zu veröffentlichen: „Eine erfahrene Menschenrechtsorganisation wie AI sollte das wissen. Sie müsste antizipieren [sic!] können, wie die öffentliche Rezeption [sic!] ihrer Berichte ausfällt. Und sie müsste in der Lage sein, ihre Erkenntnisse so zu publizieren [sic!], dass sie nicht in Moskau eine Täter-Opfer-Umkehr ermöglichen und damit in Kiew Empörung provozieren [sic!].“

Das heißt im Klartext: Wenn die „gute“ Seite Verbrechen oder zumindest sehr fragwürdige Handlungen begeht, sollte man sie verschweigen, sprich zensieren, weil die „böse“ Seite solche Informationen missbrauchen könnte. Ich weiß, das ist schwer zu glauben, stand aber tatsächlich so im „taz“-Artikel.

Doch sind solche hanebüchenen, ja grotesken argumentativen Verrenkungen, um nicht zu sagen Spasmen wirklich verwunderlich? Keineswegs. Genau das kommt nämlich dabei heraus, wenn man der falschen und irrsinnigen Behauptung auf den Leim geht – die an sich schon Propaganda darstellt – man könne in einem Krieg, der immer und ausnahmslos die schlechteste, destruktivste, unzivilisierteste „Lösung“ darstellt, zwischen „richtiger“ und „falscher“ Propaganda unterscheiden.

Es ist mir herzlich egal, welche dumme „Seite“ eines Krieges Verbrechen begeht: Verbrechen sind Verbrechen und gehören aufgeklärt. Es ist dabei völlig irrelevant, ob russische oder ukrainische Soldaten eine Untat verüben. Es ist wurscht, ob die russische Armee sich falsch verhält oder diejenige unter Irreführung der nur dank finanzkräftiger Hilfe ukrainischer Oligarchen an die Macht gekommenen Witzfigur Selenskyj, ein – es gibt keinen Grund, hier Blätter vor den Mund zu nehmen – korrupter Schweinehund, der, während „seine“ Soldaten bluten und krepieren, mit seiner Liebsten allen Ernstes für eine Fotostrecke im Hochglanzmagazin „Vogue“ posiert (!). Das ist pervers. Der Multimillionär Selenskyj, der, während „sein“ Volk zu den am schlechtesten ernährten und wirtschaftlich ärmsten Europas zählt, sich des äußerst plumpen und dümmlichen „Tricks“ bedient, immer dieselben olivgrünen T-Shirts zu tragen, womit er wohl signalisieren will, er sei ein „Kämpfer“ und „einer von euch“, was das verheizte Kanonenfutter (Soldaten) betrifft.

Wie gesagt: Das gilt natürlich nicht minder für den schwerreichen Putin, der „seinen“ Soldaten ins Gesicht lügt, sie kämpften für eine „gute“ und „ehrenvolle“ Sache. Tun sie nicht. Sie lassen sich für sinnlose Zerstörung, Tod und Elend wie Vieh an eine weitere Lügenfront verklappen. Für einen Krieg, der ganz anderen Zwecken dient als der „Freiheit“ oder „Sicherheit“.

Und ja, nur der Vollständigkeit halber: Das gilt selbstverständlich auch für das westliche Lügengesindel, all diejenigen kranken Gestalten, die keinerlei Probleme damit haben, „ihren“ Untertanen die dreistesten Märchen aufzutischen, um ihre eigene Machtsucht, ihren Geltungsdrang und andere Persönlichkeitsstörungen zu befriedigen. Ich darf gar nicht erst davon anfangen. Das gilt nämlich auch für diejenigen Betrüger deutscher Provenienz, die derzeit „ihrer“ Bevölkerung immer größere Opfer und Entbehrungen zumuten und abverlangen, während sie selber Monat für Monat dem produktiv arbeitenden „Personal“ das hart erarbeitete Geld in Form von „Diäten“ stehlen – Geld, das bei denen, die es erwirtschaften, besser aufgehoben wäre als bei einem Rudel von Seelenverkäufern.

Doch zurück zur „taz“: Bemerkenswert ist auch, mit welcher Arroganz und Anmaßung die „Öffentlichkeit“ mal wieder für dumm und unfähig verkauft werden soll: „Sie müsste antizipieren können“, heißt es über Amnesty, „wie die öffentliche Rezeption ihrer Berichte ausfällt“. Damit unterstellt die „taz“ der „Öffentlichkeit“ – also allen Bürgen –, sie seien schlicht zu dämlich, Propaganda zu erkennen, und seien deshalb zwangsläufige Opfer russischer Falschinformationen, die durch Zensur davor „geschützt“ werden müssten.

Aber das macht insofern nichts, da die E-UdSSR ja ohnehin schon an der Errichtung regelrechter „Wahrheitsministerien“ arbeitet, um angebliche „Falschinformationen“ und „Verschwörungstheorien“ wirksam zu unterbinden. Wer weiß, vielleicht entwickelt uns Ugur ja demnächst sogar einen absolut sicheren und wirksamen Impfstoff dagegen. Damit alle glücklich sind, wenn die Regierung es ihnen sagt beziehungsweise injiziert.

Seien Sie aber bitte nicht überrascht, sollten Monate danach doch wieder Meldungen erscheinen wie diese: „Wahrheitsminister trotz achter Impfung gegen Populismusviren erneut an Staatszweifeln erkrankt.“

Bis nächste Woche. INGSOC!

„taz“ – „Vorwürfe von Amnesty gegen die Ukraine: Ein gefundenes Fressen