Zeit für Veränderung Was ist die Ursache für neue Denk- und Handlungsmuster?

13. August 2022

Über die Not, die eine Wende bewirken kann

von Manuel Maggio

samstags um 6 Uhr

In diesem Beitrag möchte ich mich mit der Frage beschäftigen, was der Auslöser oder Impuls für das Erlernen neuer Denk- und Handlungsmuster eines Menschen ist. Welche Umstände, sprich welches Milieu ist besonders dafür geeignet, Veränderung bei festgefahrenen Denkweisen zu ermöglichen?

Ich möchte mich dieser Fragestellung von zwei Seiten nähern und beginne mit der Überlegung: Wann beziehungsweise wie lernen Kinder? Laut dem Gehirnforscher Gerald Hüther oder dem Autor André Stern lernen Kinder immer dann, wenn sich das Lernen nicht vom Spielen unterscheidet und sie es mit Begeisterung tun. Den Aussagen des Gehirnforschers zufolge entwickelt sich das Gehirn vor allem immer dann, wenn wir Dinge mit Begeisterung verrichten. Dies geschieht sogar, wenn wir jeden Tag stundenlang mit Begeisterung TV sehen, denn dann bekommen wir eben auch ein Gehirn, das sich perfekt zum stundenlangen TV-Konsum eignet.

Damit keine Missverständnisse aufkommen: Es geht mir nicht um die Frage, wie ich Kindern etwas beibringe, sondern darum, wann ein Mensch, ganz egal welchen Alters, von sich heraus den Antrieb hat, sein Verhalten und natürlich auch sein Denken zu ändern.

Ich kann also einerseits ableiten und auch durch eigene Erfahrung bestätigen: Immer dann, wenn die Begeisterung und auch eine gewisse Leichtigkeit des Spielens anzutreffen sind, erschaffen wir ein gutes Umfeld, um etwas Neues zu lernen. André Stern hat hierzu in einem Interview einmal gesagt: Erst kommt die Begeisterung, dann folgt die Kompetenz und dann automatisch der Erfolg.

Diesen Ansatz habe ich viele Jahre als vollkommen angesehen, und auch die Frage, wieso wir immer dümmer werden, war damit für mich geklärt. Es fehlen der Spaß und die Begeisterung in den Schulen und Universitäten, und der Leistungsdruck und der Zwang zur Norm machen aus den Potenzialen der jungen Menschen schnell eine verkümmerte Version Mensch, die dann eher als nicht selbst denkender Bürger einzustufen ist.

Bevor ich nun auf den zweiten Punkt zu sprechen komme, möchte ich mit einem Zitat von G. Michael Hopf starten: „Harte Zeiten machen starke Männer. Starke Männer machen gute Zeiten. Gute Zeiten machen schwache Männer. Schwache Männer machen harte Zeiten.“

Wenn also nur der erste von mir beschriebene Ansatz richtig wäre, dann würde das Zitat und somit die Aussage, insofern man schwach mit dumm gleichsetzt, ja wie folgt lauten: Harte Zeiten machen dumme Männer. Dumme Männer machen harte Zeiten. Gute Zeiten machen schlaue Männer. Schlaue Männer machen gute Zeiten.

Sie sehen, dass hier bereits etwas nicht aufgeht, und ich möchte daher auch direkt zur zweiten Sichtweise und der damit begründeten Kritik an der Begeisterungstheorie kommen. An dieser Stelle möchte ich meinen Freund Ben Daniel erwähnen, der mich und meine Erkenntnis im Punkt „Wann lernt ein Mensch neue Handlungsmuster?“ entscheidend geprägt hat.

Denn nicht nur das positive Umfeld und das Wohlbefinden lösen in uns Menschen einen Antrieb aus, auch genau das Gegenteil, also das Leid und das Unwohlsein, kann ein guter Lehrer für neue Handlungsmuster sein. Umso länger ich mich mit diesem Thema beschäftige, desto klarer erkenne ich die Zusammenhänge, dass auf der einen Seite Spaß und Freude am Leben wichtig sind, aber auf der anderen Seite niemand bereit ist, Neues zu denken und Neues zu tun, da es den meisten einfach noch viel zu gut geht. Sich zu verändern bedeutet auch, bestehende Sicherheit gegen neues unbekanntes Risiko einzutauschen, und hieraus ergibt sich dann eine für mich ebenso richtige Gleichung.

Der Grad der Bereitschaft, bestehende Denk- und Handlungsmuster zu verlassen, vergrößert sich proportional zum Grad des bestehenden Unwohlseins. Daher wird sich auch nichts Gravierendes ändern, solange es keine Notwendigkeit dazu gibt. Die Not durch neue Handlungsmuster abzuwenden, wird immer attraktiver werden – insofern hat nicht nur Klaus Schwab richtig erkannt: Krisen bringen auch immer Chancen zur Veränderung mit sich. Die Frage wäre nur, in welche Richtung uns die Not dieses Mal treiben wird.