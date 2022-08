Liberty Sunrise Der Lohn der Radikalität

12. August 2022

Wenn wir uns selbst gegenübertreten

von Max Remke

freitags um 6 Uhr

Hand aufs Herz: Radikal, also bis zur Wurzel konsequent zu sein, ist oft keine leichte Sache. Radikalität geht einher mit viel Streit im Bekanntenkreis, mit dem Vorwurf, ein Dickkopf zu sein, und manchmal führt sie einen sogar in den direkten Konflikt mit der Staatsmacht.

Ich spreche da aus eigener Erfahrung, da ich passend zum Ende meines Zweitstudiums im Lehramt libertär geworden bin. Ich habe auf die Früchte des Studiums, die gute Bezahlung im Lehrdienst, das sichere Beamtenverhältnis, das so reif und anspruchslos lockt, nicht zuletzt – ganz bewusst – deshalb verzichtet, weil ich nicht einem Zwangsschulsystem, das ich ablehne, dienen wollte. Ich habe stattdessen den schwierigen Weg gewählt, und zwar den Aufbau einer radikal (also konsequent) kapitalistischen Organisation. Aber jetzt, hier im Workshopraum 4 des libertären Jugend-Sommercamps Liberty Sunrise, von wo aus ich Ihnen schreibe, bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob das wirklich der schwierigere Weg war.

Erlauben Sie mir, kurz auszuholen: Aus unerfindlichen Gründen ist es in unserer Gesellschaft üblich, den Weg der Integrität, der Konsequenz, der Ehrlichkeit als den schwierigen Weg anzusehen – vor allem, weil er einen immer wieder aufs Neue in den Konflikt mit den Mitmenschen führt. Kompromiss, Anpassung, ja, selbst Unterwerfung gelten uns als der leichte Weg. Ich glaube, dass das grundfalsch ist. Warum? Es vergisst die wichtigste Person: uns selbst.

Wenn es doch jemanden gibt, mit dem wir im Reinen leben sollten, wer sollte das dann anderes sein als wir selbst? Auch dann noch, wenn es bedeutet, mit der gesamten Menschheit in den Widerstreit zu treten.

Wie viele Leute gehen jeden Abend zu Bett und denken: „Morgen sage ich dem Chef, dass er mich mal kreuzweise kann, morgen sag ich es!“ Und wie viele dieser Menschen gehen nicht ein-, zwei- oder dreimal, sondern ihr Leben lang mit diesem Gedanken schlafen? Und das soll der leichte Weg sein? Das soll die bequeme Möglichkeit sein? Ein Zustand dauerhafter Selbstverleugnung?

Ich denke, genau das ist der Lohn der Radikalität: ein reines Gewissen. Ayn Rand schrieb einmal, dass im Tempel seiner Seele jeder Mensch alleine sei. Wie treten die meisten Menschen in diesem Land in diesen Tempel ein? Mit schamgesenktem Blick, mit Selbstverleugnung – treten sie überhaupt noch ein und stellen sich in schonungsloser Ehrlichkeit sich selbst? Nach meinem Eindruck: nein.

Hier auf dem Liberty Sunrise dürfte einer der ganz wenigen Gelegenheiten in Deutschland sein, an denen Menschen zusammenkommen, die es noch wagen, die Stufen zum Tempel ihrer Seele zu erklimmen, die nicht mit Scham, sondern mit Stolz seine Tore öffnen und mit einem Gefühl des inneren Friedens sich selbst gegenübertreten. Sie tun das, gerade weil sie Radikale sind, weil sie nicht bereit sind, ihre Integrität gegen mehr Geld, mehr Ansehen und mehr Macht einzutauschen. Weil es bei ihnen eine hohe Übereinstimmung zwischen dem, was sie für richtig halten, und dem, wie sie real handeln, gibt.

Um Ihnen ein Beispiel zu geben: Auf dem letzten Sunrise stand die Kasse immer wieder unbeaufsichtigt herum. Es wäre ein Leichtes gewesen, sich an ihr zu bedienen, doch am Ende fehlte nicht ein Euro. Keiner ist den vorgeblich leichten Weg gegangen, alle haben konsequent das Eigentum respektiert. Und auch wenn wir allein schon aus Professionalitätsgründen bei diesem unseren zweiten Sunrise die Sicherheit verbessert haben, sehe ich auch hier keine Gefahr. Im Nebenraum liegen 150 Euro in bar auf einem Tisch herum – jeder könnte sie nehmen, keiner tut es. Und ich habe nicht die geringste Eile, das Geld zu verstauen. Allein das schon halte ich für den Beweis enormer Integrität.

Aber ich denke, diese Integrität erwächst eben aus der Radikalität, ist ihr unbezahlbarer Lohn. Sie erwächst aber auch aus Ehrlichkeit, ja, geht mit dieser einher. Und das sogar nicht nur bei uns Kapitalisten, auch radikale Linke und Rechte neigen zur Ehrlichkeit, anders beispielsweise als Jusos, die einander und sich selbst so schnell für Geld und Pöstchen verraten, dass man von außen kaum hinterherkommt.

Ich bin daher gerne ehrlich, auch ehrlich in meinem Wunsch, dass ich eine radikal andere Gesellschaft anstrebe – eine radikal freie, radikal optimistische, radikal voranschreitende. Und ich bin auch gerne konsequent ehrlich, denn ich glaube an den Tausch von Wert gegen Wert, daran, dass Menschen das haben sollten, was sie sich erarbeitet haben, und dass sie die Konsequenzen für das tragen müssen, was sie verbockt haben. Daher: Sollten Sie diese Kolumne später als gewohnt lesen, so ist dies nicht die Schuld der ef-IT und gewiss nicht die Schuld meiner Lektorin, sondern meine eigene. Einfach, weil ich vor so viel begeisternder Integrität um mich herum einige Stunden zu spät an diesen Artikel gedacht habe. Das ist zwar ein schlechtes Zeugnis meines Timings, aber ein minimaler Preis für den aufrechten Gang in den Tempel der eigenen Seele.