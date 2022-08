Macht und Religion Politik der letzten Dinge

11. August 2022

Die heutige Gesellschaft – eine Art neuheidnischer Religionsgemeinschaft mit wechselnden Göttern

von Monika Hausammann

Niccolò Machiavelli war beileibe nicht der Erste, der die Meinung vertrat, die Religion und die Werte, die sie vermittle, habe ein Werkzeug jener zu sein, die Macht und Freiheit gleichsam in Händen hielten. Neu war zum einen, dass er offen aussprach, was Machtpolitiker – auch und gerade innerhalb des Klerus – immer schon praktizierten, und zum anderen, dass er noch einen Schritt weiterging, indem er postulierte, die Religion habe aufgrund ihrer politischen Nützlichkeit und ihres gesellschaftlich verbindenden Wirkungsvermögens von der Obrigkeit ausgewählt zu werden. Oder anders gesagt: Er empfahl, im Rahmen eines Staates jene Religion zu übernehmen oder zu erfinden, die mit größter Wahrscheinlichkeit die gewünschten Tugenden zur Folge habe: „Die Häupter eines Freistaates oder Königreichs müssen die Grundlage der Religion erhalten; dann wird es ihnen leicht sein, ihren Staat in Gottesfurcht und damit gut und einig zu erhalten. Sie müssen alles, was für die Religion spricht, unterstützen und fördern, auch wenn sie es für falsch halten. Sie müssen dies umso mehr tun, je klüger sie sind und je klarer sie natürliche Dinge durchschauen. Weil diese Regel von weisen Männern stets beobachtet wurde, entstand der Glaube an Wunder, die in allen religiösen Bekenntnissen gefeiert werden, auch wenn sie erdichtet sind“ (Niccolò Machiavelli, Discorsi – Gedanken über Politik und Staatführung).

Dass seine Wahl dabei nicht auf das Christentum fiel, wie die Bibel – nicht der Klerus! – es versteht, war naheliegend. Mit seinem Menschenbild des durch die Jahrtausende zur Freiheit und in die doppelte Verantwortlichkeit Gott und der Schöpfung gegenüber gerufenen Einzelnen und mit der klaren Ansage, dass Gott mehr zu gehorchen sei als den Menschen (Apostelgeschichte 5,29), war es als Werkzeug-Religion zur Glorifizierung menschlicher Herrscher und zur Verherrlichung des Staates und dessen Taten denkbar ungeeignet.

Er erkannte und anerkannte also sowohl die Tatsache, dass die Mehrheit der Menschen ein sinnstiftendes Element im Leben braucht, als auch jene, dass das Bild des Menschen als veränderbare Größe und als Produkt politischer Prozesse nicht genügte und um ein vor- beziehungsweise überpolitisches Element zu ergänzen sei. Dass dieses Element zur optimalen Wirkung im Sinn der Obrigkeit auch den Staat um eine mythologische Dimension zu erweitern hätte, lag auf der Hand.

Überblickt man von diesem Punkt der Geschichte aus die folgenden Jahrhunderte bis zum heutigen Tag, stellt man fest, dass sich seit damals bis zur Mitte des vergangenen Jahrhunderts im Grunde nichts mehr verändert hat: nicht an der Einsicht, nicht an den praktizierten Methoden, nicht an den Mitteln. Was sich indes ab den Sechzigerjahren meiner Meinung nach geändert hat – ob durch die Spin-Doktoren des Club of Rome oder andere initiiert und vorangetrieben, weiß ich nicht –, ist das Folgende: Nicht nur fanden eine kontinuierliche geistige Verarmung und geschichtliche Erblindung, sondern auch eine offenbar kaum bemerkte Verschmelzung statt – Religion und all die quasireligiösen „ideologischen Bastarde“ sind nicht länger Mittel der Politik – sie sind Politik. Oder anders gesagt: Ein großer Teil der Politiker und der Intellektuellen aus allen Bereichen ist den für sie bestimmten Rezepten ihrer Vorgänger selber auf den Leim gegangen.

Rousseau war immerhin noch so ehrlich zuzugeben, dass sein Ideengebäude zur Erreichung der totalen Gesellschaft und der totalen Harmonie (Gesellschaftsvertrag) bar aller historischen Erfahrungswerte und aller Fakten und daher mit größten Unsicherheiten behaftet war und dass sein vorgebliches Wissen vom Ende der Geschichte einzig auf seiner fragwürdigen Denkkraft und Weitsicht beruhte. Von solcher, wenn auch durch unlautere Denkpirouetten kaschierter Redlichkeit findet man heute keine Spur mehr. Es wird fast ausschließlich noch mit Gewissheiten hantiert, deren angebliche Unzweifelbarkeit wissenschaftlich und damit – egal, wie man zur Demokratie steht – grundsätzlich antidemokratisch begründet wird.

Folgende Merkmale sprechen meines Erachtens dafür: Es grassiert eine Art Werte- und Tugend-Besessenheit, während Fakten als relative, zu vernachlässigende oder gar störende Größen empfunden und durch den unbedingten Glauben an sogenannte Experten ersetzt werden, welche die Funktion von Orakeln und Heiligen haben. Das Individuum wird durch die Gesellschaft und im Zug sogenannter globaler Krisen vermehrt durch die Menschheit ersetzt, der man ein gemeinsames Ziel und Interesse andichtet. Im Schatten der digitalen Revolution, heißt es, steuert die Menschheit einen Ort außerhalb der Geschichte an, der noch nie existiert hat und auch heute noch nicht existiert, sondern der erst bei seiner Erreichung für die neue Gesellschaft mit einer neuen Ethik quasi real wird. Alles Bisherige – der Mensch selber, seine Geschichte und das gegenwärtige gesellschaftliche System – haben als schlecht und sündhaft zu gelten und müssen nicht nur verachtet, sondern überwunden werden. Dazu ist es zwingend notwendig – denn sogar die Realitätsverneiner und Gegenwartsverachter schätzen und genießen gewisse Aspekte unseres Erbes und unserer Gegenwart –, die Wirklichkeit oder Teile davon auszublenden und zu leugnen. Die Gesellschaft ist nicht eine vielfältige, im Sinn von Millionen unersetzbarer und einzigartiger Einzelner mit unvergleichlichem Wert, eigenen Wünschen, Zielen und Stärken und Schwächen, sondern eine Art bunt angemalter monolithischer Block von Gleichglaubenden und Gleichdenkenden, was erklärt, warum Mehrheiten und Einstimmigkeit um jeden Preis, auch mittels fragwürdigster Methoden erschaffen werden. Die Medien haben die Rolle des Klerus übernommen und bestimmen, wer oder was „Ausschuss“ und wer „geeignet“ und also paradiestauglich oder gar dazu prädestiniert ist, der kleinen Gruppe von Gottnahen und Wissenden Marke Baerbock und von der Leyen anzugehören, die sich als unfehlbares Kader von Führern wähnen, während sie bloß die letzte Reihe der Missionars-Phalanx der Neuorthodoxie sind. Und schließlich der unbedingte Glaube daran, dass dies alles rational sei.

Was sich indes nicht verändert hat – nicht seit der Zeit der Kirchenherrschaft und auch in allen Zeiten danach nicht –, ist der Wille zu Gewalt und Zwang und die Einsicht in die Notwendigkeit zur Säuberung der Gesellschaft, um die „himmlischen Städte“ zu erreichen. Auch nicht die Überzeugung, dass Privatmeinungen und Privateigentum im Fall des normalen Bürgers wegkönnen wie lästiger Schutt. Und schließlich auch nicht der Konsens, dass Widerspenstige, die auf die Hohlheit der Schlagworte, die Irrationalität der Argumente, die Vernichtung jeder Art von Vielfalt und damit von Fortschritt und die Düsternis der Landschaft des anvisierten Zielbildes hinweisen, „wie Vieh“ zu behandeln seien (Saint-Simon).

Kurz: „Wir“ sind als Gesellschaft zu großen Teilen religiöser als je zuvor – eine Art neuheidnischer Religionsgemeinschaft mit wechselnden Göttern: Gesundheit, Klima, Demokratie. Nicht nur Krethi und Plethi gewichten das Glauben höher als das Wissen, sondern auch jene, denen Machiavelli einst empfohlen hatte, die Religion als Instrument zu nutzen, während sie noch meinen, außerhalb jedes Glaubenssystems zu stehen. Die Vermutung, dass es dabei ganz andere sind, die das Instrumentarium der Religion auch und gerade auf Politiker und Medien anwenden, ist naheliegend.