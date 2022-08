Deutsche „Pandemievorsorge“ Über das neue Unrecht zur Konditionierung der Bevölkerung mittels Injektionen und Anordnungen, das bald gesetz-t werden soll

10. August 2022

Wer’s kürzer mag: „Infektionsschutzgesetz“

von Axel B.C. Krauss

mittwochs um 12 Uhr

Sind Sie ein „Ausscheider“? Falls Sie sich fragen sollten, was das bedeutet, werfen Sie einfach einen Blick in das neue „Infektionsschutzgesetz“. Aus medizinischer Sicht übrigens ein schwachsinniger Begriff, doch dazu später mehr. Der Ent- beziehungsweise Misswurf strotzt voller Ungereimtheiten, vager Definitionen aus feinster politischer Knete, unwissenschaftlichem Blödsinn, schamanistischen Maßnahmen zur „Pandemiebekämpfung“ und vor allem: Man gibt darin ganz offen zu, mit einer der Korruption und Täuschung mehrfach überführten Organisation zusammenzuarbeiten, nämlich der Weltgesundheitsorganisation, abgekürzt WHO.

Aber was ist nun ein „Ausscheider“?

„Eine Person, die Krankheitserreger ausscheidet und dadurch eine Ansteckungsquelle für die Allgemeinheit sein kann, ohne krank oder krankheitsverdächtig zu sein“ (Seite 5).

Vielleicht stelle ich mich hier einfach nur doof an, frage mich aber nach dem Sinn dieser Formulierung. Angenommen, ich trage bestimmte Krankheitserreger in mir. Da ich – siehe obige Definition – aber nicht krank bin (also keinerlei Symptome der durch diesen Erreger normalerweise ausgelösten Krankheit zeige) und noch nicht mal „krankheitsverdächtig“ bin, laufe ich natürlich munter durch die Gegend. Stellt sich nun die Frage: Wer stellt denn für mich armen Unwissenden fest, ein „Ausscheider“ zu sein und vor allem – wie? Mit welchen Methoden? Warum sollte ich – da ich ja nicht krank bin und noch nicht mal ein Verdacht darauf besteht – überhaupt zu einem Arzt gehen, um feststellen zu lassen, ob ich potenzieller „Ausscheider“ bin?

Die Antwort lautet natürlich: Ich muss deshalb gar nicht zu einem Arzt gehen, ich Dummerchen. Das regelt der Staat für mich. Rein prophylaktisch. Auf Verdacht. Will sagen: Sollte der Verdacht bestehen, dass ein angeblicher Erreger umgeht wie der Plumpsack – beispielsweise verlautbart durch die ehrlichste und glaubwürdigste Institution der Welt, die WHO – und sich anschickt, die nächste „Pandemie“ zu verursachen: Testen, testen, testen! Richtig? Richtig. Und lasst mich weiterraten, werte Verfasser dieses meisterlichen Misswurfs: Wahrscheinlich mit einem – wie vor allem im ersten Jahr der „Corona-Pandemie“ geschehen – falsch verwendeten PCR-Test, um die „Fallzahlen“ künstlich in die Höhe treiben und dadurch eine völlig überzogene, aufgeblasene Angstkulisse hochziehen zu können, um die Bevölkerung durch Einschüchterung und psychischen Dauerdruck zum Mitmachen zu bewegen und auf Linie zu halten, korrekt? Korrekt. Und gleich der nächste Geniestreich:

„Ansteckungsverdächtiger: Eine Person, von der anzunehmen ist, dass sie Krankheitserreger aufgenommen hat, ohne krank, krankheitsverdächtig oder Ausscheider zu sein“ (Seite 5).

Brillant. Es wird also nur angenommen, dass ein Mensch einen Krankheitserreger in sich trägt, aber er ist nicht krank, auch nicht krankheitsverdächtig und auch kein Ausscheider, also keine „Ansteckungsquelle“ und somit keine Gefahr „für die Allgemeinheit“? Dann wäre ja alles in bester Ordnung mit diesem Menschen. Dann ginge von ihm ja überhaupt keine Gefahr aus. Und dann wäre zu fragen, warum solche Formulierungen überhaupt in ein „Infektionsschutzgesetz“ aufgenommen werden. Die Antwort lautet auch hier: Wer krankheitsverdächtig ist, bestimmt das Zentralkomitee. Und dann würde auf „Verdacht“ (siehe „Ausscheider“) massenhaft getestet – mit erwartbaren, soll heißen: politisch gewünschten Ergebnissen. Ich teste mir die Welt, widdewidde wie’s einem Reset gefällt. Die „Testpflicht“ ist in dieser Augenwischerei, die bald gesetz-t werden soll, schließlich schon vorgesehen …

Doch ernsthaft: Es könnte ja sein, dass jemand Pandemie-Erreger unwissentlich weitergibt. Es muss sich ja nicht notwendigerweise um einen russischen Biowaffen-Angriff auf den freien Westen handeln. Beispiel: Peter und Mareike haben sich lieb. Peter trägt das neuartige Klimagrippevirus in sich, dass er beim Knutschen an Mareike weitergibt. Na toll. Weil Peter sich nicht beherrschen konnte, muss ganz Deutschland unter Lockdown gestellt und alle müssen geimpft werden. Wie lässt sich solches Ungemach vermeiden? Simpel: durch das neue „Knutschfolgenvermeidungsgesetz“. Ich hoffe, mein Punkt ist deutlich geworden. Falls nicht: Pech. Tut mir leid, aber ich setze bei erwachsenen Menschen ganz einfach die Fähigkeit voraus, solchen Diktaturdreck durchschauen zu können.

Na gut, bin ja nicht so: Einen Menschen, der weder krank noch krankheitsverdächtig oder „Ausscheider“ ist, überhaupt als „Ansteckungsverdächtigen“ und somit „potenzielle Gefahr“ ausmachen zu können, läuft im Wesentlichen darauf hinaus, Bürgen auch noch im Privatesten kontrollieren und überwachen zu wollen. Es läuft außerdem auf das gezielte Schüren permanenter Angst hinaus: Hüte dich vor deinem Nächsten, denn er könnte „ansteckungsverdächtig“ sein.

Randnotiz: Ich schrieb nicht umsonst „Mensch“. Grund: Ihr könnt euch eure „Person“, die dem „Recht des Staates“, also dem von der zu einem bestimmten Zeitpunkt regierenden Politpriesterkaste gesetz-ten angeblichen Recht dem Namen nach „unterliegt“ (Einführungsgesetz BGB, Artikel 10), sonst wohin stecken. Der Misswurf namens „Infektionsschutzgesetz“ zeigt klar und deutlich, dass es sich dabei auch um ein unmenschliches „Recht“ handeln kann, das aufgrund sehr schwerwiegender Mängel inakzeptabel und ethisch nicht vertretbar ist. Und einem solchen „Recht“ möchte ich nicht „unterliegen“, auch nicht dem Namen meiner Maske (lateinisch „persona“) nach – bitte danke.

Das waren nur zwei Beispiele aus dem 81-seitigen Text, den Sie im PDF-Format herunterladen und auf anderen Mumpitz abklopfen können. Doch nun zur Erklärung, warum ein Begriff wie „Infektionsschutzgesetz“ die Grenze zur Schwachsinnigkeit bereits überschritten hat: Eine Regierung kann die Bevölkerung nicht vor Infektionen schützen. Das ist völlig unmöglich. Sie könnte höchstens Maßnahmen ergreifen, um die Ausbreitung einer bereits ausgebrochenen Krankheit einzudämmen – mehr nicht. Denn wollte eine Regierung wirklich zuverlässig vor Infektionen schützen, bräuchte sie nicht mit 81-seitigen Misswürfen zu dilettieren, da täte es auch ein Bierdeckel: „Wir verfügen hiermit, dass alle Bürger daheimbleiben, die Atmung einstellen und ihre Wohnung absolut luftdicht versiegeln.“

Ich hatte in einem meiner letzten Beiträge erklärt, warum ein „Infektionsschutz“ nun mal nicht möglich ist, da Menschen jeden Tag vor allem über die Atemwege in ständigem Austausch mit der Umwelt stehen. Ich kann im Herbst nichtsahnend an jemandem vorbeilaufen, der grippekrank, aber noch nicht bettlägerig ist, sondern nur leichte Symptome zeigt. In dem Augenblick, in dem sich unsere Wege kreuzen, hustet oder niest er. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass ich dabei Erreger aufnehme. Deshalb muss ich aber nicht gleich krank werden. Ein robustes Immunsystem kann dafür sorgen, dass es nicht zum Krankheitsausbruch kommt. Vorfälle dieser oder ähnlicher Art ereignen sich täglich – millionenfach und auf der ganzen Welt, ohne dass es deshalb gleich zu Schlimmerem käme. Wie will eine Regierung vor so was schützen? Das ist lächerlich.

Was die „Impfungen“ betrifft und um auch das noch mal zu wiederholen, denn mir scheint, als habe es sich noch nicht weit genug herumgesprochen: Eine Impfung ist bereits eine künstliche Infektion mit einem Krankheitserreger in seiner abgeschwächten, also weniger virulenten/pathogenen Form. Wenn eine Regierung also in einem „Infektionsschutzgesetz“ (!) davon spricht, ihre Bürgen durch regelmäßige Impfungen (!) vor Infektion schützen (!) zu wollen, dürfen Sie ganz ohne Verlaub getrost von „unwissenschaftlichem Bullshit“ sprechen. Genau deshalb wäre eine „allgemeine Impfpflicht“, wie sie einmal im Gespräch war, rechtlich auch so problematisch, worauf fachkundige Juristen ja auch immer wieder hinweisen.

Jemanden per gesetz-tem Unrecht zwingen zu wollen, ein medizinisches Risiko einzugehen, dessen mögliche Langzeitfolgen – gerade im Falle der „Corona-Schutzimpfung“ – nicht sicher abzuschätzen sind, ist kriminell. Erst recht dann, wenn Pharmaunternehmen – so wie Pfizer und Moderna neulich – tatsächlich vorschlagen, bei neuen Corona-Impfstoffen die klinischen Studien wegfallen zu lassen (sic!). Begründung? Da die neuen Impfungen ja auf einer bereits (mittels eines konstruierten „Notfalls“) „zugelassenen“ und „erprobten“ Medikamentation basierten, bräuchte man bei davon abgeleiteten Stoffen keine Studien mehr. Was natürlich darauf hinausliefe, dass Menschen sich ein völlig ungetestetes Medikament, über das keinerlei Studiendaten vorliegen, spritzen lassen würden. Ein Medikament, von dem niemand sicher sagen kann, ob und falls ja welche neu hinzugefügten oder veränderten Adjuvantien (Zusatzstoffe) es enthält. Viel Glück. Damit würden Menschen de facto zu Versuchskaninchen, zu „Laborratten“.

Aber es geht ja auch gar nicht wirklich um „Schutz“, sondern um ein Konditionierungsprogramm zur schrittweisen Gewöhnung der Bevölkerung daran, bloße Befehlsempfänger, Pflichtwahrnehmer und Anordnungsabnicker zu sein. Ich hatte dieses Zitat schon oft gebracht, aber es kann nicht oft genug wiederholt werden, da es das Verständnis der eigentlichen Zielsetzung dieses gesetz-ten Gummi-„Rechts“ ganz wesentlich erleichtert (Hervorhebungen in Großschrift durch mich): „Fichte statuierte, dass die Erziehung darauf abzielen sollte, den freien Willen zu zerstören, sodass die Schüler, nachdem sie die Schule verlassen haben, für den Rest ihres Lebens unfähig sein sollten, anders zu denken oder zu handeln, als es ihre Schulmeister wünschten. Aber zu seiner Zeit war dies ein unerreichbares Ideal. In der Zukunft werden solche Misserfolge nicht mehr vorkommen, wenn es eine Diktatur gibt. Ernährung, INJEKTIONEN UND ANORDNUNGEN werden SCHON IN JUNGEN JAHREN kombiniert werden, um die Sorte von Charakter und die Art von Überzeugungen hervorzubringen, die DIE OBRIGKEIT FÜR WÜNSCHENSWERT HÄLT, und jede ernsthafte Kritik an den Machthabern WIRD PSYCHOLOGISCH UNMÖGLICH. Selbst wenn alle unglücklich sind, werden sich alle für glücklich halten, weil die Regierung ihnen sagt, dass sie es sind.“ (Bertrand Russell, „The Impact of Science on Society“, 1953, Seite 50, Kapitel „Scientific Technique in Oligarchy“, US-Kongressbibliothek, Katalognummer 68-54290).

Diesen zentralen Punkt gilt es zu verstehen: Es handelt sich um den Versuch einer Konditionierung mittels „Injektionen und Anordnungen“. Und das schon bei den Kleinsten.

Deshalb freut es mich einerseits, dass solche Umerziehungsversuche nun auch im Mainstream endlich auf Widerstand stoßen. So schrieb Johannes Wiedemann in der „Welt“: „Alle drei Monate zur Corona-Impfung? Nein, danke! ‚Verhältnismäßigkeit wahren‘, lautet eine Ampel-Parole zu den neuen Corona-Regeln. Doch im Fall von Einlasskontrollen tritt eine stark verschärfte Regel zum Impfstatus in Kraft. Auch steht die Option des Comebacks von 3G im Raum.“

Und Tim Röhn beschwerte sich (ebenfalls in der „Welt“) zu Recht: „Das volle Programm, das ganze Theater, noch mal von vorne“. Dann folgt ein entscheidender Satz: „Mit dem Entwurf für das neue Infektionsschutzgesetz soll der Ausnahmezustand in Deutschland dauerhaft zur Normalität werden.“ Volltreffer. Ja, genau darum geht es: den „Biosicherheitsstaat“ zur „neuen Normalität“ zu machen.

„Man kann die sozialen und psychischen Folgen einer Maskenpflicht nicht messen wie Inzidenzen“, schreibt Jörg Phil Friedrich („Welt“, 6. August 2022, „Der Kipppunkt“). „Aber auch sie können dramatisch und langfristig sein.“ Denn, und wieder folgt ein entscheidender Satz: „Ab einem bestimmten Zeitpunkt können sie unsere Gesellschaft sogar unumkehrbar verändern.“ Ja, können sie. Im Falle der „Corona-Politik“ sollen sie es.

Ein Mensch, der zum Beispiel im April oder Mai 2020 geboren wurde, also nachdem die WHO die „Pandemie“ viral gemacht hatte, hätte – unter der Voraussetzung natürlich, dass diese Politik die nächsten 18 Jahre beibehalten würde – bei Erreichen der Volljährigkeit gar nichts anderes kennengelernt als den permanenten „Ausnahmezustand“. Er wäre schon von Kindesbeinen an indoktriniert worden, zu glauben, der Staat könne die Bürgen vor Infektionen schützen; er wäre mit den entsprechenden Maßnahmen aufgewachsen, er hätte sie verinnerlicht. Neu ist dieses Vorgehen natürlich nicht: Schon beim „Klima“ wurde und wird Kindern eingetrichtert, Politik könne das „Weltklima“ auf das Grad Celsius genau „schützen“. Derselbe Schmarrn, dieselbe Täuschung – zur Rechtfertigung totalitärer Maßnahmen als „wissenschaftlich“ und „alternativlos“.

Weshalb es mich andererseits etwas ärgert, dass diese enorm wichtige Erkenntnis leider immer noch zu oft untergeht. So schreibt Anna Schneider (wiederum in der „Welt“): „Das Versagen des Staates in diesem Bereich darf kein Freibrief zur präventiven Einschränkung von Grundrechten sein.“

Es ist genau umgekehrt: Die versuchte präventive Einschränkung von Grundrechten unter dem falschen Vorwand des „Gesundheitsschutzes“ ist keinem Versagen geschuldet, sie ist das Ziel. Es ist genau so gewollt. Das eigentliche Versagen des Staates besteht in diesem Fall darin – was aufgrund der mangelnden wissenschaftlichen Begründbarkeit der Maßnahmen auch kein Wunder ist –, das Konditionierungsprogramm plausibel zu erklären, es den Bürgen erfolgreich anzudrehen. Zum großen Glück und Vorteil für alle, die diese Farce durchschauen und deren Zahl zunimmt, denn es liefert dem Widerstand gegen das Corona-Unrechtsregime genug argumentative Munition.

Das ist übrigens auch der Grund für das sich wie eine defekte Jukebox wiederholende Propagandamuster, jemand sei „trotz Impfung“ erneut (angeblich) „infiziert“: Nach der ersten Impfung erschienen Meldungen zum Beispiel über Promis oder Politiker, die sich dennoch angesteckt hätten. Nach der zweiten dasselbe: „XY trotz Zweifachimpfung mit Corona infiziert.“ Nach der dritten ebenso. Und nun, zur großen Unterraschung: „Trotz Vierfachimpfung: Gesundheitsminister Karl Lauterbach mit Corona infiziert“ („Die Welt“, 4. August 2022). Lassen Sie uns also einen Blick in die nahe Zukunft plumper Konditionierungsversuche werfen: „Rap-Superstar Suzy Shill trotz Fünffachimpfung mit Corona infiziert!“ („Goldene Gazette“, 1. April 2023); „US-Präsident Dwayne ‚The Rock‘ Johnson trotz Sechsfachimpfung mit Corona infiziert!“ („Veitstänzer Volksverdummer“, 1. April 2026); und last, but ganz sicher not least: „X-beliebiger VIP trotz siebenfacher Impfung mit Corona infiziert. Um den zarten Verdacht zu hegen, es könne sich hier um Propaganda handeln, die in regelmäßigen Abständen wiederholt wird, um ein Pandemie-Narrativ künstlich zu stützen und zu verlängern, das der Gewöhnung an ein ‚Neues Normal‘ dienen soll, muss man wohl Genie sein“ („Salzburger Sarkast“, 1. April 2027).

Die Propagandamuster liegen mittlerweile nicht nur auf der Hand, sie führen dort Ausdruckstänze auf und betteln verzweifelt um Anerkennung: Ja, wir gehören zu einem Konditionierungsprozess. Ja, wir sollen die Menschen an den „Ausnahmezustand“ als „Neues Normal“ gewöhnen. Ja, wir sind Hirnwäsche. Ja, wir haben mit „der Wissenschaft“ so viel zu tun wie Wünschelrutengänge mit modernen Bewässerungsmethoden. Ja, wir sind Ausscheider von Totalitarismuserregern. Ja, deshalb stellen wir eine große Gefahr für die Allgemeinheit dar und sollten mit unseresgleichen auf einer entlegenen Insel isoliert werden. Denn Wannabe-Diktatoren gehören nun mal in Quarantäne.

Dass die FDP bei diesem Unrecht, das bald gesetz-t werden soll, in Gestalt des von ihr gestellten Justizministers mitmacht, möchte ich mit einem alten Bonmot von Franz-Josef Strauß kommentieren: „Bei der FDP kann man sich auf eines verlassen, nämlich eine berechenbare Komponente, ihre Charakterlosigkeit.“

Ich muss mein eingangs gefälltes Urteil übrigens revidieren. Der Begriff „Infektionsschutzgesetz“ ist nicht schwachsinnig. Im Gegenteil: Unter manipulativen Gesichtspunkten ist er ein genialer Schachzug. Denn er suggeriert, der Staat, der die Straßen baut und dank guten Wirtschaftens die Ökonomie mit sprudelnden Steuereinnahmen stimuliert (schmeckt’s?), könne sogar das Körperinnere (!) seiner Bürgen davor schützen, von allerlei unreinem Viehzeug befallen zu werden. Ganz ehrlich: Respekt. So was muss einem erst mal einfallen: Wir schützen die Arbeiter und Bauern auf unserer Personalplantage nicht nur vor äußeren Feinden, sondern sogar im Inneren, und damit meinen wir nicht das Landesinnere – das ist ja schon von Russen besetzt –, sondern den intimsten allerheiligsten Bereich unter der eigenen Haut!

„Es wird in der nächsten Generation oder so eine pharmakologische Methode geben, um die Menschen dazu zu bringen, ihre Knechtschaft zu lieben“, sagte Aldous Huxley bei einem Vortrag vor der „Tavistock Group“ an der California Medical School im Jahre 1961, „und sozusagen eine Diktatur ohne Tränen zu produzieren, eine Art schmerzloses Konzentrationslager für ganze Gesellschaften, sodass die Menschen tatsächlich ihrer Freiheiten beraubt werden, es aber eher genießen, weil sie durch Propaganda oder Gehirnwäsche oder solche, die durch pharmakologische Methoden verstärkt wurde, von jeglichem Wunsch nach Rebellion abgelenkt werden. Und das scheint die endgültige Revolution zu sein.“

Ein Jahr später sagte er (bei seinem Vortrag „Die ultimative Revolution“, gehalten am Berkeley Language Center der Universität Kalifornien): „Heute stehen wir, glaube ich, vor dem, was man die ultimative Revolution nennen könnte, die letzte Revolution, bei der der Mensch direkt auf den Geist-Körper seiner Mitmenschen einwirken kann. Wir sind dabei, eine ganze Reihe von Techniken zu entwickeln, die es der kontrollierenden Oligarchie, die es immer gegeben hat und vermutlich immer geben wird, ermöglichen, die Menschen dazu zu bringen, ihre Knechtschaft zu lieben. Das ist, wie mir scheint, das Nonplusultra bösartiger Revolutionen, wenn man so will, und das ist ein Problem, das mich seit vielen Jahren interessiert und über das ich vor dreißig Jahren eine Fabel geschrieben habe, Brave New World. Eine Darstellung der Gesellschaft, die alle verfügbaren Mittel und einige der Mittel, die ich für möglich hielt, einsetzt, um vor allem die Bevölkerung zu standardisieren, unangenehme menschliche Unterschiede auszubügeln. Um, sagen wir, massenhaft produzierte Modelle von Menschen zu schaffen, die in einer Art wissenschaftlichem Kastensystem geordnet sind.“

Bis nächste Woche.