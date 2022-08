Künstliche Intelligenz versus Mensch Wir sind mehr als die Summe unserer konsumierten Informationen

06. August 2022

Die Kraft des menschlichen Geistes (Seele)

von Manuel Maggio

samstags um 6 Uhr

Was unterscheidet uns Menschen im Jahr 2022 noch von den künstlichen Intelligenzen dieser Welt? Was macht das Menschsein aus? Wir leben in einer Zeit, in der nicht nur Schachcomputer unschlagbar sind, Chatbots immer die richtige Antwort geben oder Youtube bereits heute weiß, welches Video ich mir morgen ansehen werde. Ich bin mir sicher, dass der technische Fortschritt bei der Roboter- und KI-Entwicklung enorm ist – für viele von uns wahrscheinlich kaum vorstellbar. Das hierbei vor allem das Militär den Ton angibt und auch über entsprechende Budgets verfügt, muss ich eigentlich nicht extra erwähnen.

Sie kennen vielleicht auch entsprechende Videos der Firma Bosten Dynamics. Sie zeigen Roboter, die tanzen oder fast schon gruselig-effektiv Aufgaben erledigen oder Hindernisse passieren. Man versucht nicht nur, den Menschen zu kopieren, sondern man arbeitet daran, etwas Besseres zu erschaffen. Transhumanismus ist hier also ein passendes Stichwort: Man arbeitet daran, den Menschen durch den Einsatz von Technik zu optimieren. Dies beginnt bereits bei dem Benutzen von Werkzeugen, dem Tragen von Seehilfen und hört aktuell vielleicht irgendwo bei Chip-Implantaten und Exoskeletten auf. Sie merken schon, dass es übertrieben wäre, hier jetzt nur von teuflischer Entmenschlichung zu sprechen, denn auch ich schreibe diese Kolumne an einem Laptop und habe auch schon erste Versuche mit Speech-to-Text-Anwendungen gestartet.

Insofern ist der Fortschritt der menschlichen Entwicklungen erst einmal neutral zu sehen, da wir uns, wie auch die Praxeologie klar erkennt, durch Handlungen in eine bessere Ausgangslage bringen möchten. Der Istzustand wird durch eine zielgerichtete Handlung verändert, wodurch ein bevorzugter Sollzustand angestrebt wird.

Eine berechtigte Frage an dieser Stelle ist natürlich: Wer setzt welche Technik ein und welche Ziele sollen damit erreicht werden? Denn auch die ausbeutende Klasse setzt Fortschritt und Technik ein, um den Menschen (das Nutzvieh) kontrollierbar zu machen. Ich hingegen setze Technik ein, um meine individuelle Freiheit und Unabhängigkeit zu vergrößern.

Nun aber zurück zum Kern meiner Gedanken. Ein Computer kann immer nur mit den Informationen arbeiten, die ihm auch zur Verfügung stehen. Leicht altmodisch stelle ich mir so auch komplexe Systeme von künstlicher Intelligenz vor. Irgendwie ist doch alles berechenbar und muss es auch sein, da es sich um Datenverarbeitung handelt. Inwieweit Algorithmen heute schon menschliches Handeln und Denken imitieren können, kann ich nicht beantworten, aber es wird sich immer um eine Variable in einem berechneten System handeln.

Wir Menschen dagegen sind anders, vorausgesetzt, wir sehen unsere Gedanken und unser Sein nicht nur als Summe aller konsumierten Informationen an. Wir tragen etwas Unberechenbares in uns, und genau dieses Etwas macht uns auch für die Mächtigen dieser Welt unberechenbar.

Was also macht das Menschsein nun aus? Ich möchte und kann diese Frage nicht abschließend beantworten, möchte Ihnen aber gerne Hinweise geben, wo ich das gewisse Etwas immer noch erkennen kann und wo es sich von seelenloser Intelligenz klar abgrenzt. Weiter möchte ich die These aufstellen: Je mehr eigenen Geist und Seele wir wieder als Grund unserer Handlungen akzeptieren und je mehr wir uns von Normen und Denkmustern verabschieden, desto schwerer wird es, uns als freie Menschen zu kontrollieren.

Das Menschsein ist für mich in folgenden Aspekten des Lebens noch klar erkennbar, und ich möchte Sie gerne dazu einladen, sich mal wieder so richtig als Mensch zu fühlen:

- Menschen erschaffen Kunst und erfreuen sich an Kunst.

- Menschen können die Natur genießen und sich von ihr inspirieren lassen und Kraft tanken.

- Menschen können die Welt, also die Materie formen und dabei Neues erschaffen, auch wenn am Anfang kein vollkommener Plan existiert und erst durch das Schaffen ein Plan entsteht.

(Anmerkung: So erging es mir auch heute beim Schreiben dieser Kolumne, ich wusste nicht, wohin mich die Überschrift führen würde)

- Menschen können komplett irrationale Dinge tun und könnten immer und jederzeit aus einer Norm ausbrechen, denn Menschen haben (noch) einen relativ freien beziehungsweise offenen Geist.

- Menschen setzen sich freiwillig unmenschlichen Umständen und Gefahren aus und nennen das dann „den Kick“ erleben.

- Menschen können Dinge denken, die es noch nie gab, auf Bayrisch würde man sagen: sich was zamspinnen.

- Menschen können anderen Menschen Freude bereiten und sich dann wiederum selbst daran erfreuen.

- Menschen möchten ein schönes Leben haben, schöne Musik hören und leckere Speisen essen – Menschen können genießen!

Sie merken schon, diese Liste ist weitaus länger, doch ich möchte es an dieser Stelle dabei belassen. Ich möchte Sie dazu einladen, mal wieder etwas verrückter und somit ein wenig unberechenbarer zu sein. Mensch zu sein macht Spaß, ich spreche aus Erfahrung!

PS: Der Weg ist manchmal auch das Ziel – machen Sie das mal einer künstlichen Intelligenz klar.