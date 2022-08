Enttäuschung Hallo, Weltuntergang!

05. August 2022

Aus der Ideensammlung über die libertäre Angstliebe

von Max Remke

freitags um 6 Uhr

Ich möchte Ihnen diesmal ein kleines Arbeitsgeheimnis von mir verraten: Immer dann, wenn mir gerade kein gutes Kolumnenthema einfällt, gibt es da eine lange Ideenliste auf meinem PC. Es ist nämlich gar nicht so leicht, jede Woche eine Kolumne zu schreiben, wenn man den Anspruch hat, doch wenigstens etwas argumentativ Interessanteres oder Anregenderes zu schreiben als: „Schau da! Rotgrün wieder doof.“

Viele Steine in diesem digitalen Steinbruch der Schreibthemen bleiben aber geistig ungeschlagen – zumeist deshalb, weil ich selber noch nicht sicher genug bin – entweder bezüglich meiner Argumentation oder der Lehre, die aus ihr zu ziehen ist.

Nun ist mir beim Durchgehen meiner Liste ein Thema aufgefallen, das ich – stets in anderen Formulierungen, aber doch in der Essenz identisch – schon dreimal in diese Liste geschrieben habe. Ich möchte es daher gerne mit Ihnen teilen, denn es treibt mich nicht nur gerade jetzt, sondern immer wieder aufs Neue wahnsinnig um.

Ein junger ef-Herausgeber

Es beginnt auf Youtube, mit der Dokumentation „20 Jahre eigentümlich frei“ bei der ich – in Minute 33 – auf einen jungen, dynamischen André Lichtschlag im Interview mit ProSieben gestoßen bin. Das war im Jahr 2003. Abgesehen davon, dass er sich offenkundig gut gehalten hat, ist mir aufgefallen, um wie vieles positiver die Stimmung war. Oder um den ef-Herausgeber persönlich zu zitieren: „Wir wollen hier auch die Lebensfreude des Kapitalismus ausdrücken.“

Nun meine Frage: Wo bitte ist diese Lebensfreude geblieben? Fast alles, was ich im deutschen Libertarismus finde, ist nicht Lebensfreude, sondern Untergangsangst. Dabei machen wir uns doch zugleich regelmäßig und zu Recht über die Ängstlichkeit (Klimaapokalypse, Megapandemie et cetera) der Mehrheitsbevölkerung lustig. Aber sind wir wirklich besser?

Die durchschnittliche libertäre Woche besteht aus: Hyperinflation, grüner Bevormundung, Nato-Aggression, Corona-Wahnsinn, Wokeismus als Untergang der Kultur, dem Great Reset und dem Verrat aller Parteien und Politiker sowie der Dummheit, Lenkbarkeit und Beeinflussbarkeit so ziemlich aller Mitmenschen durch so ziemlich alle, so ziemlich völlig gleichgeschalteten Mainstream-Medien. Selbst die ef kommt häufiger auf keine drei klar erkennbar positiven Texte in der Woche.

Die Katastrophe kommt bestimmt

Und es ist ja nicht nur die ef. Ein Blick auf das Youtube-Angebot des Mises Instituts: grüne Diktatur, Fiatgeld-Zusammenbruch, mehr Finanzkollaps, wieder Klaus Schwab, Impfzwang, Krieg, Krieg und Finanzkollaps. Dann die Atlas Initiative: Geldkollaps, Medienherrschaft, Sittenverfall, noch viel mehr Hyperinflation und wie immer Klaus Schwab. Dann geht es noch auf den Blog der Hayek-Gesellschaft und dort wiederum: Finanzkollaps, nochmal Finanzkollaps, erneut Finanzkollaps, wieder Finanzkollaps und dann ein bisschen Finanzkollaps plus Russland-Krieg.

Ich frage mich: Sind wir als Szene alle depressiv geworden? Hat uns die allgemeine Angst doch noch gekriegt mit Corona – nur auf eine andere Art als unsere etatistischen Mitbürger? Beispiel libertäre Twitter-Blase: Niemand schreibt „Ich möchte, dass der Staat aus dem Weg ist, damit ich die geile Sache XY in meinem Leben machen kann“, aber alle schreiben so etwas Ähnliches wie „Kann der Staat mich nicht einmal in Ruhe lassen?“.

Das mag politisch auf das Gleiche hinauslaufen, aber im Lebensgefühl ist es ein Unterschied wie Tag und Nacht. Bei dem einem geht es um das, was man machen möchte, erreichen könnte, was möglich wäre – das andere ist nur ein auswegloses depressives Granteln.

An ihrer Jugend werdet ihr sie erkennen

Und das ist ja nicht nur bei den eher etwas älteren Herrschaften hier von der ef oder der Atlas Initiative oder dem Mises Institut so – auch die libertäre Jugend neigt zum Doomertum, also zum Untergangsweltbild. Bevorzugtes späteres Lebensmodell – ich habe es selbst inzwischen Dutzende Male gehört: einsame Hütte im Wald, so weit weg von anderen Menschen wie möglich. Und warum? Aus Angst. Angst vor den Mitmenschen. Nicht vor konkreten Mitmenschen, sondern auf eine diffuse, aber dafür allumfassende Weise. Es gibt ja nur noch Great Reset, Hyperinflation, Krieg, grüne Diktatur, Sittenverfall, Kulturdegeneration, Kriminalität, Mediengehirnwäsche und endlos viel Gewalt.

Ist das wirklich gut und wünschenswert, dass da ein 16-Jähriger nicht primär an eine Freundin, einen Berufsweg oder ein Hobby denkt, sondern dass seine dominierenden Lebensfragen stattdessen lauten: Wie schütze ich mich gegen meine Mitmenschen? Wie komme ich möglichst schnell weg von allen?

Dieser junge Mensch will bereitwillig auf alle Vorzüge der Zivilisation verzichten, wie gute Krankenversorgung, die wundervolle Wohlstandsmaschine Arbeitsteilung oder auch ein soziales Kulturleben, weil einzig die Angst ihn treibt?

Völlig zu Recht greifen wir das linksgrüne Milieu an, weil es nicht fähig ist, erwachsene, also reife, eigenverantwortliche Menschen zu produzieren, sondern nur jammerige Opferkinder hervorbringt, die sich schon von einem schiefen Blick diskriminiert, angegriffen und unterdrückt fühlen. Aber stimmt vielleicht auch mit uns etwas nicht, wenn das natürliche Produkt des harten Libertarismus das ängstliche Kellerkind ist? Eigenverantwortlich ja, aber auch einsam, paranoid und perspektivenlos.

Geht da nicht mehr?

Wir hatten mal als Leitsatz das Streben nach Glück. Wo ist das geblieben? Wo sind die Nachrichten über das Gute in der Welt, über unsere eigenen Erfolge? Und es gibt sie: Elon Musk nähert sich mit seinem Privatunternehmen der Marsmission, Gentechnik kann plötzlich Erbkrankheiten heilen, in Afrika stirbt gerade die Armut aus, in Deutschland fallen die Scheuklappen vor Fracking und Kernenergie – ein später Sieg der Realität. Wir haben heute vielfältigere Lebensmittel, atmungsaktivere Funktionskleidung, sicherere Autos, mehr private Gegenmedien, eine höhere Wohnfläche pro Kopf. Wir haben Kryptos, 3D-Drucker, freie Privatstädte und vermutlich mehr Libertäre als je zuvor in Deutschland. Und was tun wir? Jammern und uns ängstigen.

Und das schlimmste: Das hilft uns nicht mal – weder persönlich noch politisch. Ganz im Gegenteil. Je aussichtsloser alles erscheint, desto aussichtsloser erscheint auch das persönliche Engagement (und desto aussichtsloser wiederum die Zukunft). Je tiefer die Mundwinkel hängen, desto weniger sind wir auch für jene Leute attraktiv, die wir bräuchten, um einen Unterschied zu machen – Leute, die glauben, etwas bewegen zu können, daher versuchen, etwas zu bewegen, und die deshalb wiederum manchmal auch tatsächlich etwas bewegt kriegen.

Als ich, begeistert von Murray Rothbards Schärfe und danach angespornt vor allem von Ayn Rands heroischen Individualisten, libertär geworden bin, hatte ich mehr erwartet – nicht von „der Gesellschaft“ oder von „dem Staat“, sondern von anderen Kapitalisten. Ich hatte nicht erwartet, dass sie besonders redegewandt oder besonders schlau oder besonders erfolgreich sind. Aber ich hatte erwartet, dass sie – als Menschen im vollen Bewusstsein, ihres eigenen Glückes Schmied zu sein – wenigstens glücklicher, mutiger, zuversichtlicher als die anderen sind. Ich bin enttäuscht.