Wider die Ohnmacht Was können wir tun?

04. August 2022

Über die Dimension des Einzelnen

von Monika Hausammann

Es war Anfang dieses Jahres, mitten in der Jagdsaison, als ich am Sonntagfrüh auf meiner Runde im zementierten Becken des alten Waschhauses eine Bewegung sah. Mein erster Gedanke war, dass es sich um eine der hier verbreiteten Biberratten handelte. Ich ging näher heran und rechnete mit ihrem Abtauchen oder Verschwinden im Zufluss. Nichts dergleichen. Noch näher. Dann sah ich es: Im eisigen Wasser, an den abgeschrägten Rändern des Beckens rutschend und kratzend einen Ausstieg suchend, schwamm ein Hund. Irgendeine schwarz-weiß-gescheckte Spaniel-Mischung. Orangefarbenes Jagdhunde-Halsband. Als er mich sah, „floh“ er auf die gegenüberliegende Seite des Beckens. Ich musste ihn da rausholen. Da aber solche Hunde hier oft nicht als Haustiere, sondern ausschließlich zur Jagd in Zwingern gehalten werden und bestenfalls marginal mit Menschen sozialisiert sind, war ich mir nicht sicher, wie das Tier reagieren würde beim Versuch, es herauszuziehen. Ich müsste den Hund richtig zu fassen kriegen und rechnete damit, gebissen zu werden. Nichts dergleichen geschah – der Hund ließ sich aus dem Wasser zerren und sogar abreiben. Als ich ihn losließ, setzte er unter dem Weidezaun hindurch und rannte in ein schmales Tal hinein, von dessen Ende her ich erst jetzt das Gebimmel der Glöckchen anderer Hunde hörte.

Die Episode hatte die Wirkung einer beglückenden Ernüchterung: Das hier, ein Wasserbecken, ein Hund – das sind die Dimensionen meiner Wirkmacht. Für diesen Hund hatte sich an diesem Morgen durch mich ganz konkret etwas verändert. Verbessert. Hier war ich nicht ohnmächtig gewesen, sondern mächtig. Das rückte die Dinge ins Lot. Auch und gerade die eigene Ohnmacht angesichts einer Politik, die nur noch mit Utopien hantiert – mit dem nicht Erreichbaren. Und auch angesichts eines großen Teils der Bevölkerung, der auf die herbeiinterpretierten und immer irrwitzigeren Kausalketten anspringt.

Wenn Sie und ich, so die wegweisende Erzählung, künftig nur noch mit dem Feuerzeug kochen, retten wir Menschheit, Erde und Universum gleichermaßen. Wenn wir Büros und Fertigungshallen nur noch mit Kerzen beheizen und beleuchten, werden wir Volk und Regierung der größten zusammenhängenden Landmasse der Welt in die Knie zwingen und der Völkergemeinschaft der Erde den Weg in die allumfassende Harmonie erleuchten. Und mit einem Stück Stoff an der Visage schließlich, werden wir die Null-Tod-Strategie umsetzen und die Menschheit in die Ewigkeit führen. Daneben, quasi mit links, standardisieren wir das Denken für mehr Vielfalt, lassen für mehr Toleranz prügeln und denunzieren für mehr Zusammenhalt.

Ja – man kann sich bei all dem Irr- und Widersinn den Mund nicht verbieten lassen. Man kann Selbstzensur verweigern. Dagegen anschreiben. Aber was bringt das schon? Unsere besten Waffen, Fakten und Logik, sind stumpf, wo beides als Unterdrückungsinstrumente des alten weißen Mannes als unsolidarisch oder irgendwie „-feindlich“ abgelehnt wird.

Der Hund im Wasser hat der Mutlosigkeit in meinem Fall Abhilfe geschaffen. Wir haben die größte Wirkmacht gegen die Utopisten aller Couleur dann, wenn wir ihnen das entgegenhalten, was sie angeblich fördern und retten wollen, indem sie es unter den Schlagworten „Solidarität“, „Inklusion“, „Anstand“ und „Respekt“ vernichten: Beziehungen. Beziehungen zu Mitmenschen, Mitgeschöpfen, Natur. Fruchtbare Beziehungen zur Familie, zu Nachbarn, zu Kollegen. In Vereinen, Kirchen, Clubs. Friedliche Koexistenz und vielfältige Kooperation. Dort, wo wir ins Zentrum von Beziehung treten, treten wir ins Zentrum unserer maximalen Verantwortung und Wirkmacht und sind nie ohnmächtig. Hier wirken und verändern wir auch im ganz Nahen über uns und sogar unsere Generation hinaus. Hier helfen und retten wir, hier sind Solidarität, Zusammenhalt, Anstand und Respekt Ereignisse, hier ertragen wir und werden ertragen, ohne dabei an „Toleranz“ zu denken. Hier ist Interesse Geschenk und Aufgabe und nicht Diskriminierung. Hier zählen der Einzelne und sein Tun – nicht die Gruppe, die Minderheit, die Hautfarbe, das Geschlecht.

Es ist die Dimension, für die wir meiner Meinung nach geschaffen sind – die Dimension des Individuums. Wer sich dem Gift der Kollektivismen verweigern will, tut dies am besten hier – in Beziehung. Es ist außerdem die beste Remedur in Zeiten, in denen immer mehr Menschen – allen voran die Politik – die Flucht ins Globale, in die Zukunft und ins Unmögliche antreten. Wer so handelt, lehnt den Menschen wie er ist, seine Geschichte und Gegenwart gleichermaßen, als falsch und schlecht ab. Rettung gibt es nur im total Neuen und im Morgen – in der Utopie. Wer hingegen Beziehung konkretisiert, ist zwar auch nicht blind für Fehlerhaftigkeiten und Schwächen im Istzustand. Er weiß auch, dass die Welt nicht perfekt ist – weil wir die Welt und auch nicht perfekt sind. Aber er ist auch nicht blind für das Gute, das Beste unseres Erbes, das es zu bewahren und zu vererben gilt, für Dinge, die großartig sind, und für schier endlose Möglichkeiten dort, wo Beziehungen gelebt werden.

Anders gesagt: Während Utopisten die Wirklichkeit ablehnen und dagegen rebellieren, lieben und genießen die Freunde der Freiheit Leben und Beziehung als Gabe und Aufgabe gleichermaßen. Diese auch und gerade in Beziehung wurzelnde Lebensliebe ist meiner Meinung nach nicht nur unsere größte Stärke, unser bestes Argument, sondern auch die beste Vorsorge für alles Kommende: Wenn jene dann, wie all ihre Vorgänger im Lauf der Menschheitsgeschichte, in den materiellen und ideellen Trümmern ihrer Luftschlösser sitzen, wenn die Gesellschaft verarmt und von Misstrauen, Missgunst, Hass, Ressentiments und Bitterkeit gespalten sein wird, wird es diese Netzwerke maximaler individueller Wirkmacht mehr denn je brauchen – egal, wie klein ihre Dimension und Ausstrahlung sind. Von dort und nicht von den Regierungspalästen und den Zentralen der NGOs aus werden Vertrauen, Wohlstand, Zusammenhalt und Lebensliebe wieder Fuß fassen und wieder konkret werden.