Klimakredit Heute schon gepunktet?

03. August 2022

Warum „GQ“ wahrscheinlich schon bald die neue Kategorie „Sexiest Expert Alive“ einführen wird …

von Axel B.C. Krauss

mittwochs um 12 Uhr

Ich begrüße Sie ganz herzlich im freien Westen. Schmeckt’s? Gut. Schauen Sie nun bitte aufmerksam auf das Pendel, das ich vor Ihrer Nase hin- und herschwingen lasse. Ich zähle langsam bis zehn, und wenn ich mit den Fingern schnippe, schließen Sie die Augen und sprechen mir nach: Autokratische oder totalitäre politische Systeme gibt es nur in Russland und China. Lassen Sie sich nicht von Nebensächlichkeiten ablenken, zum Beispiel den Flecken an meinen Fingern: Das ist nur Druckerschwärze. Konzentrieren Sie sich ganz auf die Kernaussage: Autokratische, totalitäre Systeme gibt es nur in Russland und China. Sie werden den Satz so lange wiederholen, bis Sie die Führer beider Staaten, Vladimir Putin und Xi Jinping, klar vor Augen sehen, so klar, als stünden Sie direkt vor Ihnen. Dann zähle ich abermals bis zehn und schnippe mit den Fingern, und danach werden Sie überall, wo auch immer Sie hingehen, welche Zeitung auch immer Sie lesen, welchen TV-Kanal auch immer Sie eingeschaltet haben, welche Informationen auch immer man Ihnen präsentieren wird, überall nur Putin und Xi Jingping sehen, die Sie wie eine Sonnenbrille auf der Nase tragen werden.

Sollte dann eine deutsche demokratische Repräsentantin des Volkes, wie zum Beispiel die Bundestags-Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt, erstaunlich krudes Zeug verlautbaren, wie beispielsweise die jetzige Krise sei – Zitat Eckardt - „nur der Anfang“ der Politik zur „Rettung des Klimas“, wird Ihnen das völlig normal und selbstverständlich erscheinen. Vergessen Sie nicht: ESG-Ratingsysteme zur Bewertung von „klimaverträglichem Verhalten“ der Bürgen sind Nazizeug, und das ist pfui. Autokratische und totalitäre Systeme gibt es nur in Russland und China.

Wer es vielleicht noch nicht weiß: ESG steht für „Environmental, Social and Governance“ und ist ein in Russland und China, aber nie und nimmer im freien Westen (schmeckt’s?) geplantes Bewertungssystem, das verbindliche Kriterien für „klimaneutrales Verhalten“ festlegt. Auf der letzten „COP26“-Konferenz (COP steht für „Conference of the Parties“, eine seit circa drei Jahrzehnten abgehaltene jährliche Konferenz zu Klimafragen) wurde ausführlich diskutiert, wie ein solches „Klimakredit“- oder „Klimasozialkredit“-System aussehen könnte. Mark Carney (Großmutter Russin, Großvater Chinese), ehemaliger Gouverneur der von Russen und Chinesen unterwanderten und korrumpierten englischen Zentralbank („Bank of England“) gab zu Protokoll, dass Unternehmen, die sich nicht an die neuen Regeln des „Green New Deal“ und die ESG-Kriterien halten, irgendwann zwangsläufig „pleitegehen“ würden. Wie Carney In einem Interview mit der „Washington Post“ sagte, müsse der Klimawandel zum „fundamentalen Treiber jeder Investitions- oder Kreditentscheidung“ werden.

Doch genug von den autokratischen, totalitären Systemen in Russland und China. Denn hier im freien Westen (schmeckt’s?) geht es ja nicht um die Errichtung einer „Ökodiktatur“ oder besser – und um es noch mal zu wiederholen – eines totalitären technokratischen Systems unter dem Vorwand ökologischer Wohltaten oder, noch besser, einer „weichen“ „wissenschaftlichen Diktatur“, die von „Experten“ geleitet werden soll, die nur das Allerbeste für die Menschen wollen, sondern darum, den Planeten zu retten.

Apropos „Experten“: Haben auch Sie sich schon gefragt, warum Sie bereits seit einigen Jahren mit selbigen bombardiert werden in einer Weise, als könnten Sie ohne Hilfe von Fachleuten noch nicht mal mehr das Papier zum Abbuzze richtig von der Klorolle wickeln? Nun, das liegt in der Natur der Technokratie und ist auch so gewollt. Ich hatte vor einigen Jahren das Buch „Der Aufstieg der wissenschaftlichen Diktatur“ ins Deutsche übersetzt und herausgebracht, aus dem ich zur Erklärung dieser vermeintlich merkwürdigen Entwicklung zitiere. Es enthält nämlich eine Passage, die ganz wunderbar erläutert, warum die Vermassungsmedien Ihnen unentwegt einzureden versuchen, ohne die Hilfe von Experten für das richtige Ausüben sanften Drucks auf Tuben bliebe Ihnen die fachgerechte Entleerung einer Senftube für immer verwehrt. Das Exzerpt stellt zwar einen kleinen Schlenker dar, passt aber dennoch gut in den Kontext dieses Beitrags und erst recht zur „wissenschaftlichen Diktatur“, die derzeit vor unser aller Augen errichtet werden soll. Zunächst geht es um Francis Bacon und seine Utopie eines „New Atlantis“, auf die ich in einem meiner letzten Beiträge eingegangen bin: „Autor Frank Fischer liefert eine höchst aufschlussreiche Beschreibung von Bacons ‚utopischen Konzepten‘: ‚Für Bacon war das bestimmende Element der Geschichte der rasante Aufstieg und das Wachstum von Wissenschaft und Technologie. Wo Plato die Vision einer Gesellschaft hatte, die von Philosophenkönigen regiert wird, Menschen, die fähig wären, die ‚Formen‘ sozialer Gerechtigkeit wahrzunehmen, strebte Bacon nach einer technischen Elite, die im Namen von Effizienz und technischer Ordnung herrscht. Bacons Absicht in The New Atlantis war es fürwahr, den Philosophen durch den forschenden Wissenschaftler als Herrscher der utopischen Zukunft zu ersetzen; das neue Atlantis war eine rein technokratische Gesellschaft.‘

Eine technokratische Gesellschaft oder Technokratie kann wie folgt definiert werden: ‚In klassischen politischen Begriffen bezieht sich eine Technokratie auf ein Regierungssystem, in dem technisch ausgebildete Experten aufgrund ihres spezialisierten Wissens regieren sowie ihrer Position in dominanten politischen und ökonomischen Institutionen.‘

Auch Oxford-Professor Carroll Quigley schrieb über die Diktatur der ‚Experten‘ und wies darauf hin, dass in ihr eine kognitive Elite ‚den demokratischen Wähler als Kontrollinstanz des politischen Systems ablösen wird‘.“

Danach wird kurz auf Henri Saint-Simon eingegangen und seine Rolle in der Herstellung des geistes- und ideengeschichtlichen Nährbodens für ein technokratisches System: „Bacons unmittelbarster Nachfolger hinsichtlich der Entwicklung technokratischer Theorie war Henri de Saint-Simon. E.H. Carr charakterisiert Saint-Simon als ‚den Vorläufer des Sozialismus, den Vorläufer der Technokraten und den Vorläufer des Totalitarismus‘. Um so ein Ziel zu erreichen, schlug Saint-Simon eine wissenschaftliche Diktatur vor, die er den ‚Verwaltungsstaat‘ nannte. Diese neue Form der Regierung würde ‚miteinander wetteifernde politische Interessen‘ auslöschen und sie durch ein System des ‚Experten-Managements‘ ersetzen.“ (beide Auszüge: „Der Aufstieg der wissenschaftlichen Diktatur. Eine Untersuchung epistemischer Autokratie vom 19. bis zum 21. Jahrhundert“, aus dem Englischen und herausgegeben von Axel B.C. Krauss, Seite 22–24)

Jetzt wissen Sie, warum Sie tagaus, tagein zu lesen bekommen, ohne Anleitung von Experten sei das Streicheln einer Katze eine unlösbare Aufgabe. Der Experte ist alles, du bist nichts. Folge „der Wissenschaft“. Ohne Experten hast du im Leben keine Chance.

Wie gesagt: Das passt alles prächtig zur heutigen Politik. Ja, auch im freien Westen (schmeckt’s?). Und das nicht nur bei der „Klima“-Thematik, wo unablässig das falsche Mantra wiederholt wird, „die Wissenschaft“ sei „sich einig“, es herrsche ein „Experten-Konsens“ – dasselbe Muster zeigte sich ja schon in der Reset-Pandemie, als man der Bevölkerung immer dieselben (gekauften) „Experten“ vorsetzte, während alle anderen totgeschwiegen und massenhaft zensiert wurden. Aber das kennt man ja aus sozialistischen Systemen: Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Sollten Sie darob traurig sein, verrät Ihnen ein INGSOC-Experte für „Glücksforschung“, wie Sie sich wieder doppelplusbesser fühlen.

Wenn eine Göring-Eckardt also sagt, die jetzige Krise sei nur „der Anfang“ dessen, was den Menschen noch bevorsteht, hat sie – was für Politiker eher unüblich ist – tatsächlich die Wahrheit gesagt. Das Portal t-online wiederum zitierte Eckardt am 29. Juli 2022 mit den Worten: „Die Einschränkungen sind nur der Anfang.“ So ist es. Denn als Nächstes kommt das „Klimakredit-System“. Solche Prognosen galten vor Kurzem noch als Spinnerei und rechtsterroristischer Verschwörungsextremismus. Soso.

Der „Nachrichtenpodcast“ der „Zeit“, 30. Juli 2022, Zitat: „Bayern will mit einem Punktesystem klimafreundliches Verhalten fördern.“

Ach, schön war die Zeit, als es noch Jahre (!) dauerte, bis „Theorien“ sich als politische Praxis herausstellten.

Heute genügen schon Monate, manchmal sogar nur eine Woche.

Bis zur nächsten.