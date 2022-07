Die Zukunft Deutschlands Ist die Deindustrialisierung fast abgeschlossen?

30. Juli 2022

Düstere Aussichten

von Manuel Maggio

samstags um 6 Uhr

Wie tief grüne Weltrettungsideologien schon im Bewusstsein vieler Deutschen verankert sind, zeigt sich aktuell auf voller Breitseite, und so langsam dürfte jeder in Deutschland merken, wer an der aktuellen Krise schuld ist und wieso wir uns mit Eiltempo weiter Richtung Deindustrialisierung bewegen. Ich schreibe bewusst „dürfte“ – denn in Zeiten des Post-Faktischen ist dies für mich auf keinen Fall zu erkennen.

Die Energie- oder Gaskrise ist in aller Munde, und wer unseren Medien und Regierungssprechern Vertrauen schenkt, der denkt, dies habe nur etwas mit dem Krieg in der Ukraine zu tun. Doch liegt die Problematik tiefer und ist hausgemacht. Wir haben uns durch „grüne“ Politik an den wirtschaftlichen Abgrund treiben lassen und durch Bevormundung in die Abhängigkeit von Psychopathen und deren Ideologien gebracht. Frieren für beziehungsweise gegen Putin ist da nur die Spitze des Eisbergs, die in meinen Augen an Lächerlichkeit kaum zu überbieten ist.

Das Konzept der Deindustrialisierung Deutschlands ist kein neuer Gedanke und kann in einer Vielzahl von Literatur nachgelesen werden. Der Traum einiger Köpfe der Sieger- und Besatzungsmächte scheint jetzt, knapp 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, in Erfüllung zu gehen – und das mit enormer Hilfe aus den Reihen deutscher Politiker. Oder sollte man diese Menschen eher antideutsche Politiker nennen?

Neben dem Lahmlegen der gesamten Weltwirtschaft durch die Lockdowns kommt jetzt die Quittung für eine an der Realität komplett vorbeigesteuerten Energiepolitik, die nun durch die Nebelkerze „Gas aus Russland“ weiter vertuscht wird. Aber wieso sind wir abhängig von Gas, wenn wir doch auch mit Atomstrom oder Fernwärme durch Verbrennungskraftwerke heizen könnten? Ach ja, diese hat man aus Klimaschutzgründen abgestellt und sich somit ohne einen Plan, wie die Energieversorgung stabil aufrechterhalten werden könnte, selbst davon abgeschnitten.

Das dahinterstehende Denkkonzept ist in meinen Augen das Gefährliche: Dies geschehe alles nur zum Schutz des Lebens in 20 oder 30 Jahren, wer sich gegen diese Klimapolitik stellt, gefährdet das Leben der zukünftigen Generationen und ist somit für den baldigen Klimatod von Millionen von Menschen in der Zukunft bereits heute verantwortlich. Was diese modernen Ritter der Kokosnuss leider immer außer Acht lassen: Auch diese Krise wird Leben und Existenzen kosten, doch diese sind keine Hochrechnungen und liegen nicht in ferner Zukunft, nein, die Opfer der Deindustrialisierung Deutschlands wird man sehr bald sehen und beklagen können. Aber lieber schützt man angeblich das Leben ungeborener Menschen in der Zukunft und riskiert für das Erreichen von realitätsfernen Klimazielen den Wohlstand und somit auch das Leben der heute Lebenden.

Somit ergibt sich als fatale Gleichung, dass zukünftige Menschenleben schützenswerter sind als aktuell lebende Menschen. Das ist pervers, und ich erkenne eine tiefe sozialistische Verankerung dieser Gedanken, wo das Kollektiv mehr wert ist als das aktuell kurz vor dem Abgrund stehende Individuum.

Die weiter steigende Inflation und die Insolvenzverschleppungen sind, gepaart mit den hohen Kosten, nicht nur für den Endverbraucher ein Problem Wir erleben eine Art Teufelskreis, aus dem es kein direktes Entkommen mehr gibt.

Die Lebenserhaltung wird enorm teuer, was die Verbraucher durch Konsumverzicht anfangs irgendwie ausgleichen können. Doch dann folgen die Pleiten der Unternehmen, die nicht nur Güter und Waren herstellen, die sich der Bürger nicht mehr leisten kann – nein, diese Unternehmen zahlen auch die Löhne der kaum noch existenzfähigen Bevölkerung.

Ein Unternehmer hat also nicht nur selbst mit den enormen Kostensteigerungen zu kämpfen, sondern er wird außerdem die Mehrkosten nicht auf die Kundenpreise umschlagen können, denn Umsatzeinbußen sind eben nicht einfach durch Preiserhöhungen zu kompensieren. Wie sollte das auch funktionieren, wenn die Kunden nichts mehr in der Tasche haben und sich um die Grundversorgung wie Nahrung und Energie kümmern müssen?

Dies wird zwangsläufig wieder zu vielen Insolvenzen und somit zum Verlust von Arbeitsplätzen führen, die dann wiederum erneut die Kaufkraft der Verbraucher enorm schwächen werden.

Eine hohe Exportrate hätte theoretisch gegensteuern können, doch auch hier sind wir durch die enormen Energie-, Produktions- und Lohnkosten in keiner Weise mehr mit dem Rest der Welt konkurrenzfähig.

Eigentlich ist es doch sogar so, dass wir uns selbst die im eigenen Land produzierten Waren schon lange nicht mehr leisten können und sich der Industriestandort Deutschland selbst kastriert hat.

Durch eine gekonnte Politik, welche die Produktionsumstände und Rahmenbedingungen für die Industrie in Deutschland fast unmöglich gemacht hat, haben wir also nun das Ziel der Deindustrialisierung fast erreicht – und ich befürchte, dass dieser Trend nicht mehr zu stoppen sein wird.