Analyse Verfassungsschutzkategorie: Delegitimierung des Staates

29. Juli 2022

Ist der Staat jetzt hinter Ihnen her? Droht Verfolgung? Hier die Antworten!

von Max Remke

freitags um 6 Uhr

Vor etwas über einem Jahr hat die Politik die neue und butterweiche Verfassungsschutzkategorie „Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates“ erdacht. Inzwischen sind zahlreiche der Verfassungsschutzberichte für das Jahr 2021 erschienen, sodass wir uns endlich ein Bild davon machen können, was das faktisch für uns bedeutet.

Gerade für klassisch Liberale und Libertäre, die eben der Meinung sind, dass ein Staat möglichst wenig machen sollte, ist die neue Verfassungsschutzkategorie natürlich relevant. Schließlich gehört die Delegitimierung staatlichen Handelns zugunsten individueller Selbstbestimmung und freiwilliger Selbstorganisation zu unserem Kerngeschäft. Damit drängt sich naturgemäß die Frage auf: Müssen wir uns jetzt in Acht nehmen?

Als jahrelanger aufmerksamer Leser der Verfassungsschutzberichte habe ich daher ein Update für Sie, zusammengetragen aus zahlreichen Landesverfassungsschutzberichten (der deutsche Inlandsgeheimdienst teilt sich nämlich in den Verfassungsschutz (VS) der einzelnen Bundesländer und den des Bundes auf).

Erstens: Delegitimierung des Staates – Was ist damit überhaupt gemeint?

Die neue Kategorie des Verfassungsschutzes hat gleich eine ganze Reihe von Namen, je nachdem in welchen VS-Bericht man schaut. So heißt beispielsweise der Beobachtungsbereich in Baden-Württemberg „Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates“, in Berlin: „Bestrebungen zur Delegitimierung und Destabilisierung der freiheitlich demokratischen Grundordnung“ und in Bayern „Sicherheitsgefährdende demokratiefeindliche Bestrebungen“. Insgesamt ist sehr offensichtlich, dass die meisten Verfassungsschutzämter hier selbst noch nicht so richtig wissen, was sie da eigentlich beobachten.

Im vagen Begriffsnebel deutet sich aber ein Kern an: Überwacht werden Leute, die einem grundsätzlichen Systemumsturz das Wort reden und mindestens verbal dafür Gewalt einsetzen wollen. Als Beispiele werden genannt: Drohbriefe an Politiker, Angriffe auf Journalisten oder auf maskenfreudige Mitmenschen. Ferner passen diese Leute nicht in die üblichen Schubladen des VS (Linksextremismus, Rechtsextremismus, Islamismus, Reichsbürger, Scientology, Ausländerextremismus). Der Übergang zu den Reichsbürgern scheint dabei oft fließend zu sein, wie besonders im VS-Bericht Sachsens deutlich wird, was wieder einmal beweist, um welch Gummi-Kategorie es sich hier handelt.

In der Beschreibung der Gruppe wird neben ihrer Fundamentalopposition zu den Corona-Maßnahmen die Bedeutung von Verschwörungserzählungen hervorgehoben. So werden zum Beispiel „QAnon“, „Deep State“, die „jüdische Weltverschwörung“ und, im Falle Bayerns, auch der „Great Reset“ als typische Erzählungen der „Staatsdelegitimierer“ genannt.

Zweitens: Wo kommt das her?

Die Kategorie wurde ab 2020 in Anbetracht der zunehmenden und zunehmend grundsätzlichen Opposition gegen den Corona-Autoritarismus eingeführt. Erstes Beobachtungsobjekt war hierbei die Initiative Querdenken-711. Eine zusätzliche Rechtfertigung erfuhr die neu geschaffene Kategorie dann mit dem Tankstellenmord in Idar-Oberstein, als ein 49-jähriger Maßnahmengegner einen 20-jährigen Studenten ermordete.

Allerdings ist fraglich, ob die Maßnahmenkritik wirklich Ursache der Beobachtung oder nur der konkrete Auslöser ist. Dass sich eine nicht unbedeutende Gruppe von Bürgern deutlich vom Staat und von seinen Institutionen abgewandt hat, sich vor allem über Telegram und „Alternativmedien“ informiert und ihrer Staatsferne zunehmend Luft macht, ist kein neues Phänomen und dürfte durch den Corona-Autoritarismus nur beschleunigt worden sein.

Sprich: Vermutlich bot hier die Radikalisierung einiger Maßnahmengegner zur Gewalt einen willkommenen Anlass für eine weitergehende Überwachung. Zudem dürfte die neue Kategorie auch ein klassischer Akt politischen Ad-hoc-Aktivismus gewesen sein, um „Handlungsfähigkeit zu beweisen“. Dass die ganze Überwachung eher dem politischen Willen als den Tatsachen entspringt, wird dabei sogar in den VS-Berichten deutlich.

So vermeldet der VS-Sachsen eher geknickt, dass er kaum entsprechende Verfassungsgegner gefunden habe („nur eine mittlere zweistellige Anzahl von Personen“), der VS Berlin tut sich noch schwer, ausreichend Gewalttätigkeit zu finden („wurde die Tötung [Tankstellenmord] auch in einschlägigen Kreisen mehrheitlich verurteilt“), und der VS Bayern berichtet fast nur über die Aktivitäten einer einzelnen, inzwischen verstorbenen Person – ein gewisser Karl Hilz. In Niedersachsen hat es der Bereich sogar erst gar nicht in den VS-Bericht für 2021 geschafft.

Drittens: Wird der Blödsinn Bestand haben?

Aktuell sieht es danach aus, dass uns die neue Verfassungsschutzkategorie noch lange begleiten wird, selbst wenn es Bundesländer gibt, die bestenfalls halbherzig bei dem ganzen Irrsinn mitmachen. Dafür gibt es zwei Gründe.

Zum einen ist die Kategorie ungemein praktisch für die Regierenden – was zugleich (wieder einmal) ein schlechtes Licht auf die Grundfreiheiten in unserem Land wirft. Wir können daher von einer Ausweitung der Kategorie ausgehen – was sich schon im VS-Bericht des DDR-Nachwuchsbundeslandes Baden-Württemberg zeigt. Dort heißt es: „Es muss davon ausgegangen werden, dass neben der Corona-Thematik zukünftig auch andere Themenfelder zur Unterstützung der Staatsfeindlichkeit im Phänomenbereich herangezogen werden. So finden sich bereits Bezugnahmen auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine und die damit mittelbar zusammenhängenden Folgen der steigenden Kraftstoffpreise. Auch Themen wie der Klimawandel und mögliche staatliche Maßnahmen zur Verringerung der Erderwärmung könnten mittelfristig von Extremisten instrumentalisiert werden, um die Anschlussfähigkeit an breitere Gesellschaftsschichten zu erhöhen.“

Der andere Grund für ein Fortbestehen der Kategorie ist schlicht Geld. Ist erst mal eine Kategorie geschaffen und Leute angestellt, dann wollen die auch ihren Job behalten. Wir können daher davon ausgehen, dass die fleißigen Beamten auf unsere Steuerkosten noch reichlich Staatsdelegitimierer auftun werden – oder um es mit den Worten des VS Sachsen zu sagen: „Diesem bisher ermittelten ‚harten Ker‘ ist ein noch nicht prognostizierbares „Dunkelfeld“ für das Berichtsjahr zuzurechnen, welches das LfV Sachsen sukzessive erhellt. Die Summe aus bisherigem ‚harten Kern‘ und noch zu erhellendem „Dunkelfeld“ könnte das Personenpotenzial künftig valide darstellen. Aufgrund einer insgesamt dynamischen Entwicklung hinsichtlich des Protestgeschehens sowie einer sich weiter drehenden Radikalisierungsspirale und der damit einhergehenden Zunahme von Radikalisierungsverläufen, insbesondere in den sozialen Medien und Messenger-Diensten, ist jedoch von einem Anstieg dieser Zahl im Jahr 2022 auszugehen.“

Viertens: Und was heißt das für uns Freiheitsfreunde?

Aktuell spielen Libertarismus und erst recht klassischer Liberalismus in den VS-Berichten keine Rolle (beide kommen auch als Wörter nirgendwo vor). Der Grund: Der VS konzentriert sich vor allem auf politische Gewalt und mutmaßliche Gefahren für den Staat insgesamt. Beide Kriterien erfüllen Libertäre im Allgemeinen nicht. Zudem ist nicht jeder, selbst radikale Rückbau des Staates automatisch ein Angriff auf die „freiheitlich demokratische Grundordnung“.

Marktwirtschaftlich eingestellte Anarchisten hingegen könnten irgendwann durchaus in der Kategorie landen – zumindest, wenn sie aktiv auf die Abschaffung des Staates hinarbeiten. Das dürfte aber vorerst nicht anstehen, da auch diese Gruppe einfach zu irrelevant ist. In der Vergangenheit hat sich der VS eher als träger Apparat erwiesen, und zumeist brauchte es erst massenhaft Proteste und oft sogar Tötungsdelikte (im Falle der Reichsbürger etwa die Schießerei in Georgensgmünd 2016), um eine Überwachung auszulösen.

Zudem geht es dem Verfassungsschutz offenkundig mehr um die in Memes als „I oppose the current thing“ bezeichnete Menschengruppe als um libertäre Ideologen. Sprich um Leute, die sich vollständig im Anti-Mainstream informieren und hinter jedem Staatshandeln finstere Mächte vermuten – und nicht beispielsweise schlechte Anreizstrukturen.

Das heißt aber nicht, dass nicht einzelne Personen in das Beobachtungsraster fallen könnten. Das kann durchaus passieren, wenn man in Corona-Gruppen zum Putsch und Staatssturz aufruft, sollte aber jetzt auch keinen überraschen – welcher Staat lässt sich schon gerne stürzen? Aber auch hier scheint die Gefahr nicht besonders groß. In Relation zu den vielen Leuten auf Telegram oder Twitter, die ihrer Wut Luft machen, ist die Anzahl der beobachteten Personen winzig – sprich, die Hürden für eine Beobachtung sind zumindest aktuell sehr hoch.

Ich persönlich denke daher: Wenn uns aktuell etwas sorgen sollte, dann dies, dass unsere Politiker durch vage politische Aktionismus-Begriffe die Rechtssicherheit untergraben. Und genau das sollte auch für uns Anlass für politisches Handeln gegen dieses Blubber-Konzept sein – nicht die persönliche Angst vor einer VS-Beobachtung.